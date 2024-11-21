Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер

У другій частині тижневого звіту Ендрю Таннер аналізує розвиток застосування дронів у російсько-українській війні, прогрес України, і робить прогнози про подальші можливості. У геополітичному блоці Таннер розмірковує над можливим перебігом подальших подій у США, на Близькому Сході та у Тихоокеанському регіоні і їхнім зв'язком з війною проти України.

Дрони: становлення екосистеми. Технічні нюанси

У цілком реальному сенсі, відколи почалося тотальне вторгнення москви, в Україні паралельно йшли два напрямки оборонних зусиль: один будував класичну армію, а інший дивився в майбутнє. Україна програла б війну на самому початку, якби на допомогу людям, які їдуть у бій на бронетехніці, не піднялася самомотивована армія безпілотників.

Українські оператори безпілотників довели, що жодна ефективна фронтова бригада не може обійтися без роти чи трьох, а іноді й цілих батальйонів. Незабаром з'являться спеціальні безпілотні полки та бригади.

Попри всі розмови про рої безпілотників і роботів-вбивць у ЗМІ, реальність бойових дій БПЛА в Україні виявилася зовсім іншою, ніж широко очікувалося. Команди людей адаптували комерційні технології для демонстрації можливостей, що призвело до масового виробництва концептів, перевірених на полі бою. Вражаюча демонстрація промислового розвитку в режимі реального часу з рекордною швидкістю – Україна зараз випускає близько ста тисяч безпілотників на місяць, оновлюючи їх програмне забезпечення кожні кілька днів.

Більшість військових експертів не помітили цього, бо були надто зайняті, дивлячись на майбутнє технологій з точки зору оборонних компаній, які віддають перевагу безпілотникам вартістю в мільйони доларів із вбудованою нормою прибутку. Тим часом українці продемонстрували, що люди в гаражах, які діляться відео з інструкціями, можуть поставити "наддержаву" на коліна.

Не минуло багато часу, як українські війська почали повсюдно використовувати БПЛА для виконання базових завдань спостереження. Але російські війська поступово порозумнішали, і почали з'являтися потужні системи радіоелектронної боротьби, які можуть переривати канали, що використовуються для передачі сигналів між безпілотником і оператором.

Для керування дроном необхідно підтримувати сигнальний зв'язок – чи то через радіопередачі, чи то через дроти. Для більшості з них потрібні два окремі канали, що працюють на різних частотах: один для сигналів управління, інший – для відео. Завдяки мережам і дешевим передавачам, простий квадрокоптер, придатний для базового бойового використання, коштує менше тисячі доларів США. Це можна порівняти з вартістю штурмової гвинтівки, а вибуховий дрон потенційно набагато точніший і дає оператору набагато більше шансів на виживання в бою.

Однак вони надзвичайно вразливі до того, що будь-який із каналів може бути заглушений випромінювачами радіоелектронної боротьби або навіть зламаний. Щоб запобігти цьому, доводиться або використовувати кабель, що обмежує радіус дії і підвищує вартість, або застосовувати штучний інтелект за ще вищу ціну, або вбудовувати більш надійні засоби зв'язку, або використовувати ретранслятори сигналів, або спробувати комбінувати ці способи.

Хоча на штучний інтелект покладають великі надії, все, що він робить, – це аналізує безліч сигналів, щоб ідентифікувати дійсні цілі. Обчислювальна потужність коштує дорого, а це означає, що роботи залишаються набагато дорожчими за дрони. Певні форми штучного інтелекту, як-от розпізнавання зображень, що дозволяють застряглому дрону здійснити влучання, якщо оператор зафіксував його на цілі, вже з'являються.

Протягом 2022 року українські розробники працювали над багатьма проблемами, пов'язаними з використанням дронів у більш ворожому електромагнітному середовищі. Їм допомагав той факт, що використання засобів радіоелектронної боротьби заважатиме дружньому зв'язку, якщо вони не будуть дуже добре скоординовані, а це означає, що коли орки використовуватимуть свої безпілотники, Україна також може вступити в цю боротьбу.

путінські військові вже давно роблять акцент на безпілотниках, але більшу частину 2022 року їх використовували для виявлення цілей для артилерії. Вони відігравали менш вирішальну роль під час фази швидкого пересування під час початкового вторгнення. Але для обох сторін ситуація почала змінюватися на початку 2023 року.

Я бачив, як 72-га механізована бригада вперше застосувала безпілотні літальні апарати, але той, хто почав оснащувати моделі розвідки гранатами, розпочав нову епоху у фронтових боях. Тепер старий кошмар про те, що снаряди та кулі мають очі, став надто реальним: оператори безпілотників буквально полюють на людей на полі бою. Можна зафіксувати жах в очах іншої людини за мить до її насильницької смерті. Людській винахідливості справді немає меж. Кому потрібен жанр жахів, коли є реальне життя?

Дальність польоту безпілотника обмежена зарядом батареї та засобами радіоелектронної боротьби противника, а оператори зі зрозумілих причин воліють сидіти якомога далі від фронту. Внаслідок цього, а також через низьку вартість, прості квадрокоптери вважаються одноразовими. Додавання великої батареї і невеликого заряду вибухівки перетворює неминучу загибель розвідувального дрона на перевагу. Можна використовувати й інші боєприпаси, зокрема газ і терміт. Спочатку дальність польоту була обмежена кількома кілометрами, але дрони-ретранслятори розширюють її майже до двадцяти.

За кілька місяців у бригадах з мудрими командирами з'явилися організовані українські роти ударних безпілотників, і їх поява була своєчасною, бо москва не сиділа склавши руки. Орки також почали використовувати ударні дрони, "Ланцети", які спочатку використовувалися для ураження української артилерії, але згодом були спрямовані проти будь-якої техніки, що потрапляла в поле зору. "Ланцети" змусили суттєво адаптуватися до захисту артилерії та бункерів. Орки також використовують невеликі FPVдрони, але менш ефективно і в меншій кількості, останні з яких з дротами, щоб протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби.

Дрони: становлення екосистеми. Історичний екскурс

Невдалий контрнаступ України у 2023 році не був розгромлений за допомогою дронів, але "Ланцети" часто використовувалися для знищення пошкодженої та покинутої бронетехніки, яку в іншому випадку можна було б відновити та відремонтувати. Дрони-розвідники завжди були поруч, щоб допомогти артилерії орків. Українські безпілотники стали повноцінними вже наступної зими, коли місяці перерваної американської підтримки змусили Україну покластися на них.

Приблизно в цей же час москва почала широко використовувати ребрендовані іранські безпілотники "Шахед" для ураження цілей в Україні. Насправді вони більше схожі на невеликі крилаті ракети, хоча деякі з них тепер можуть отримувати оновлення системи управління в польоті. Але межа між безпілотниками і крилатими ракетами, зрештою, така ж розмита, як і межа між ними і роботами.

З початку 2023 року відео ударів БПЛА стало одним із найпотужніших символів війни в Україні завдяки їхньому поширенню по всьому фронту. Хоча багато з них з'явилися протягом 2022 року, зараз в інтернеті є тисячі відео, значна частина з яких геолокалізована волонтерами, які можуть визначити місце подій, використовуючи лише три-чотири орієнтири. москва також долучилася до цього процесу, але загалом краще справляється з масовим виробництвом середніх дронів, ніж малих, і росіяни завжди редагують свої відео для пропагандистського ефекту, іноді показуючи, як гинуть їхні власні війська.

На початку 2024 року малі ударні та бомбардувальні FPV-дрони стали критично важливою основою оборони України. Концепції, випробувані на початку 2023 року, були значно розширені завдяки, головним чином, вибуховому зростанню вітчизняної індустрії безпілотників. У гаражах і підвалах по всій Україні дрони збирають, випробовують і відправляють у фронтові підрозділи. Деякі далекоглядні українські бригади об'єднали кілька підрозділів БПЛА, сформувавши повноцінні батальйони. Дивно, але значна частина фінансування, особливо на початковому етапі, надійшла від приватного сектору та індивідуальних пожертв.

Протягом усієї війни Україна також експериментувала з ударними безпілотниками дальнього радіусу дії. Деякі з них, розміром з легкий пілотований літак, вражали цілі на відстані понад тисячу кілометрів на території росії. А наприкінці літа новий ударний безпілотник "Паляниця" з реактивним двигуном вразив склади боєприпасів за сотні кілометрів на території росії з вражаючим ефектом.

Також у 2024 році почали з'являтися наземні дрони, деякі з яких виконують бойові завдання, але більше допомагають у логістиці та евакуації постраждалих. Схоже, що вони мають радикально зменшити небезпеку, з якою стикаються українські сухопутні війська в певних ситуаціях, хоча вони залишаються дуже вразливими для своїх повітряних колег. Успіх України у використанні морських безпілотників також має вирішальне значення, допомагаючи витіснити Чорноморський флот у сховок і зняти блокаду українського узбережжя з боку орків.

Дрони: становлення екосистеми. Яке майбутнє?

Але приблизно в середині 2024 року українська боротьба з безпілотниками зробила ще один драматичний еволюційний стрибок. Зіткнувшись із загрозою російських розвідувальних дронів, які завжди відкривали вогонь на відстані до ста кілометрів за лінією фронту, українські інноватори нарешті спромоглися створити невеликі квадрокоптери, достатньо швидкі, щоб переслідувати російські моделі літаків. Ера безпілотників-перехоплювачів розпочалася.

Я підозрюю, що незабаром це почне радикально трансформувати повітряні сили на малих і середніх висотах. Поява великої кількості дешевих дронів-приманок, деякі з яких побудовані з простого картону, свідчить про те, що традиційні системи ППО не зможуть впоратися. Так само, як під час Другої світової війни тисячі пілотів були підготовлені й посаджені в кабіни для захисту неба разом із зенітниками, незабаром оператори безпілотників-перехоплювачів будуть користуватися великим попитом, замінюючи екіпажі реактивних літаків у багатьох локальних функціях протиповітряної оборони.

Хоча екосистема безпілотників, безумовно, продовжуватиме розвиватися, вартість додаткових можливостей, таких як дальність польоту і стійкість до радіоелектронної боротьби, створила кілька ніш, що залежать від розміру. Для простоти я називаю їх коптерами, середніми і важкими.

Коптери охоплюють майже все, що використовується в тактичному сенсі, тобто дуже близько до лінії фронту. Вони не дуже ефективні з аеродинамічної точки зору і мають обмежене корисне навантаження, але часто навіть ручної гранати буває достатньо. Наразі всі вони потребують безпосереднього контролю користувача, оскільки можливості штучного інтелекту все ще дорогі, хоча деякі з них починають використовувати розпізнавання зображень для боротьби з радіоелектронною зброєю. І коли справа доходить до ШІ, тепло, що виділяється, є серйозною проблемою, якщо ви хочете, щоб дрон вижив надовго.

Дрони з оптоволокном показали себе ефективними в кількох підрозділах орків, хоча вони відносно дорогі та ламаються при ударі. Котушка на безпілотнику, схоже, дозволяє їм рухатися за кутами з радіусом дії в кілька кілометрів, і зараз є відео, де вони полюють на американські танки Abrams, хоча той, який я бачив, був геолокаційно зафіксований у Курській області, завдав би лише поверхневої шкоди, оскільки українці належним чином захистили задню баштову частину.

Однак менші коптери, хоч і контрольовані, є переважно одноразовими, часто виготовленими з дуже дешевих матеріалів і тепер Україна не повністю залежить від Китаю у постачанні комплектуючих. Однак ті, що скидають корисне навантаження, часто повертаються назад і використовуються повторно, що може виправдати використання електроніки, стійкої до радіоелектронної боротьби. Дрон "Баба Яга", переобладнана сільськогосподарська модель, достатньо великий, щоб нести важкі тепловізійні камери або камери нічного бачення і кілька снарядів. Незабаром протитанкові ракетні комплекси і кулемети на дронах стануть звичними, а розвідка поля бою здійснюватиметься майже повністю дистанційно.

Довгострокове майбутнє дронів-коптерів, однак, дещо туманне. Зрештою, широке розгортання систем активного захисту на бронетехніці дозволить їм збивати безпілотники, що наближаються. Ці системи зазвичай використовують щось на кшталт дробовика, щоб збити або підірвати снаряд на безпечній відстані, тому їх складно застосовувати, коли поруч піхота, але саме під час руху транспортні засоби знерухомлюються атакуючими БПЛА.

Навіть вогневі команди з чотирьох-шести солдатів отримають певний рівень захисту в майбутньому, коли цифрові приціли будуть інтегровані з рушницями, які можуть влучити в дрон, що зависає на висоті п'ятдесяти метрів над головою. З часом гвинтівки мають стати сумісними, що дасть піхотним командам, які перебувають поза укриттям, шанс боротися проти невеликих дронів.

На щастя для України, москва, схоже, і близько не збирається розгортати подібні системи оборони на широкій основі. Більшість систем активного захисту покладаються на радар, що дозволяє легко виявити їх під час використання. І навіть ті, що використовують оптичне відстеження з розпізнаванням зображень, не є панацеєю, оскільки кількість має значення, а дрони-коптери досить дешеві, і навіть сотня з них коштує менше, ніж один танк. Обмежувальною змінною є оператори.

Тому ще довго, і навіть там, де немає потужних засобів захисту, що не дають змоги знищити їх, коптери залишатимуться смертоносним інструментом. А можливість підвісити невеликий дрон над транспортним засобом або бойовою позицією за допомогою дроту стане в нагоді, коли ви захочете залишитися непоміченим. Я твердо переконаний, що велике політичне вбивство з використанням оптоволоконного дрона (або десяти) – це лише питання часу. Секретній службі США варто було б укласти зі мною контракт...

Переходячи до іншого кінця спектру безпілотників, слід зазначити, що важкі дрони також швидко розвиваються. Звісно, їх часто складно відрізнити від крилатих ракет чи навіть пілотованих літаків, оскільки немає принципової різниці в їхніх функціях. Висококласні крилаті ракети – це справжні роботи, а використання колишніх пілотованих літаків як цілей для дронів відбувається вже майже століття.

Іранські "Шахеди" – це, зрештою, дешеві крилаті ракети. Маршові двигуни відносно недорогі, а їхня конструкція робить їх важко помітними на радарах. Низька швидкість ще більше збиває з пантелику тих, що покладаються на ефект Доплера, тому Україна використовує наземні акустичні датчики, об'єднані в мережу. Новий український реактивний безпілотник "Паляниця" – це також мініатюрна крилата ракета, до якої мають приєднатися сотні дорожчих ударних безпілотників, схожих на зменшену версію хваленої німецької ракети Taurus.

Безпілотники типу Bayraktar TB2 все ще використовуються, але не на передовій. Багаторазові важкі БПЛА стикаються з тими ж проблемами, що і пілотовані літаки, і хоча їх не так страшно втратити, вони просто не доступні у великих кількостях через високу вартість.

Проте дешеві ударні дрони стануть серйозним викликом національній безпеці в усьому світі. Вони можуть знаходити найпотаємніші місця в мережах протиповітряної оборони і з часом зможуть розмовляти один з одним, отримуючи оновлені інструкції з націлювання від диспетчерів під час польоту. Це призведе до того, що загроза нападу безпілотників стане всюдисущою і повсюдною. На це є лише одне економічно ефективне рішення: перехоплювачі безпілотників.

Безпілотники середнього розміру – це нова ніша, що з'являється через необхідність ураження важливих цілей на полі бою в режимі реального часу. Такі моделі, як орківський "Ланцет", були серйозною проблемою для України протягом півтора року. москва також рано взяла на озброєння відносно невеликі напівбагаторазові БПЛА з фіксованим крилом, такі як "Орлан", "Зала" і "Суперкам". Вони літають надто високо, щоб їх можна було легко збити з землі вогнем зі стрілецької зброї, і надто дешеві, щоб витрачати на них ракети ППО. Але вони відіграють життєво важливу роль у військовій системі орків, дозволяючи офіцерам, які перебувають далеко від фронту, керувати меншими орками, немов у відеогрі.

Загалом, Україна відстала у розвитку середніх безпілотників, оскільки більшість українських інновацій у сфері БПЛА, окрім розробки ударних дронів, були зроблені на низовому рівні. Більші й складніші безпілотники зазвичай потребують більш значних капіталовкладень.

Але здатність москви нарощувати виробництво як великих "Шахедів", так і менших і навіть дешевших середніх безпілотників становить серйозну загрозу. Використовувати обмежену кількість українських винищувачів F-16 і навіть винищувачі радянських часів для перехоплення безпілотників – неймовірно неефективно.

Рішенням, яке передвіщають висококласні квадрокоптери-перехоплювачі, що почали збивати російські розвідувальні безпілотники, є перехоплювачі дронів середнього розміру з фіксованим крилом. Їх можна умовно розділити на дві основні категорії: багаторазові і одноразові.

Одноразові безпілотники-перехоплювачі будуть більше схожі на важкі БПЛА, оптимізовані для невеликої дальності польоту і більшого корисного навантаження. Їхня роль полягатиме в тому, щоб діяти як прості прискорювачі для традиційних ракет ППО, таких як AIM-9 Sidewinder – платформи-носія, що пролітає до ста кілометрів у повітряному просторі росії на дуже малій висоті і спрямовується на кінцеве перехоплення літаками AWACS, що пролітають за сотні кілометрів від неї. Мета полягає в тому, щоб створити своєрідне повітряне мінне поле, яке літаки орків, що несуть планерні бомби, повинні перетинати, аби дістатися до своїх точок запуску занадто часто, щоб підтримувати операції на належному рівні.

Багаторазові безпілотники-перехоплювачі, з іншого боку, будуть середніми апаратами, призначеними для досягнення заданої висоти й очікування, щоб пікірувати на цілі типу "Шахед" або "Зала" і вразити їх невеликою ракетою з лазерним наведенням або серією пострілів. Потім вони можуть розкрити парашут і спуститися на землю для ремонту та відновлення.

Я підозрюю, що наземні оператори, які керують такими середніми дронами-перехоплювачами, ще багато років поспіль будуть оптимальним рішенням проти загрози, яку становлять ворожі ударні дрони, що атакують за лінією фронту. З часом вони будуть об'єднані в мережу і діятимуть як справжній рій, кожен дрон летітиме незалежно за курсом, який періодично оновлюватиметься щоразу, коли сигнал зможе пробитися крізь ворожі перешкоди і поширитися по всьому рою. На завершальному етапі атаки все, що потрібно зробити оператору, який сидить на іншому кінці світу, – це передати сигнал одному з членів рою, щоб вказати йому, куди летіти і що атакувати. Оператори перехоплювачів повинні будуть полювати на них.

Це вже задовго, тому на цьому я закінчую – впевнений, що напишу більше про дрони в майбутньому. Це буде дуже цікаве десятиліття, якщо глобальні конфлікти не будуть взяті під контроль найближчим часом. Вся надія на це залежить від припинення імперського проєкту путіна в Україні.

Стратегічний огляд. Америка та Україна

Минулого тижня американська політика щодо України, доки Байден нарешті не дав дозвіл на використання системи ATACMS в росії, була підпорядкована спекуляціям, що може спричинити вибір кабінету Трампа. Мені, як людині, яка тривалий час вивчала американську політику, ця гра до болю знайома. Трамп винагороджує лоялістів, яких незабаром зіштовхнуть один з одним. Демократи будуть плакати і стогнати про те, наскільки вони небезпечні й некваліфіковані. Всі будуть належним чином розважатися, в той час як реальна шкода буде завдана за лаштунками.

Забавно спостерігати, як швидко змінилися ті, хто протягом трьох років наполягав на тому, що Байден був блискучим і дивовижним. Спершу він проговорився на сцені та виставив їх ідіотами, потім вони кілька місяців розхвалювали звернення Гарріс до заможних приміських "дітлахів" як доказ того, що цього разу вони не можуть зазнати невдачі.

Як і передбачалося, програш призвів до швидкого відступу від їхньої попередньої риторики про фашизм. Ласкаво просимо до Америки Віші, де те, що Трамп насправді отримав менше голосів виборців, ніж у 2020 році, подається як переконлива перемога. Коли підрахунок голосів майже завершився, перевага Трампа склала менше трьох мільйонів виборців – Гарріс перемогла на Західному узбережжі з відривом близько чотирьох мільйонів і лише 400 000 голосів у трьох штатах, що вагалися, не дозволили їй зайняти Білий дім.

Мені дуже шкода молодих людей, яких вчать на уроках громадянської освіти, що ця нісенітниця є демократією. Чорт забирай, це навіть не є справжньою повагою до Конституції США. Документ, який військовослужбовці присягають підтримувати і захищати, тепер означає для пересічного партійця все, що скаже керівництво його команди. Не кажіть мені, що це не небезпечно.

Так чи інакше, немає жодного зв'язку між кадровими призначеннями Трампа і політикою його адміністрації щодо України. Жодного. Рішення Трампа зрештою залежатиме від того, що, на його думку, принесе найбільшу користь його особистому бренду. Як і всі американські лідери.

Стратегічний огляд. Україна та Європа

Звісно, невпевненість у стабільності відносин між США та Європою, коли Америка стає все більш протекціоністською та саморуйнівною, призводить до серйозних змін. Насправді, більшість із них вже давно відбувалися, а ілюзії американських лідерів стали повністю очевидними після вторгнення до Іраку в 2003 році. Це і є справжня першопричина краху післявоєнного порядку – момент, коли всі країни, які будь-який лідер США коли-небудь називав ворогом, зрозуміли, що їм краще готуватися до найгіршого. Зростаюча військова міць Китаю і війни путіна безпосередньо пов'язані з Іраком.

Адаптація Європи була кволою, поки путін не пішов на Київ; потім знадобилося кілька років на мобілізацію. Зараз цей процес триває, загалом набагато швидше, ніж у США, одержимих маргіналізацією.

Хоча є багато чого критикувати щодо санкцій, не в останню чергу постійний потік мікрочипів на заводи орків через треті країни, такі як Казахстан і (член НАТО!) Туреччина, загалом відсутність вільного доступу москви до міжнародних ринків капіталу стабільно породжує величезну хвилю внутрішньої інфляції. Виділення понад десяти відсотків ВВП на військові потреби лише посилює макроекономічний ефект.

Для москви це не закінчиться добре. Економічний колапс може легко підштовхнути кремль до подальших авантюр, якщо путіну дадуть перепочинок – ще одна причина для того, щоб він збігся із серйозною військовою поразкою.

Говорячи про Європу, найбільше вразила Франція, яка почала тренувати та оснащувати повну українську бригаду цієї осені. 155-та механізована імені Анни Київської, названа на честь середньовічної київської княжни, яка стала французькою королевою, незабаром продемонструє свою силу в бою. Бажаю всім удачі – і тим, хто в інших нових бригадах впевнено вступає в бій.

Я вже багато років закликаю США зробити це вдесятеро більше. Гадаю, я маю вибачитися перед Францією за те, що протягом багатьох десятиліть був одним із тих американців, які завжди жартували про схильність французів до капітуляції.

Тепер зробіть ще одну бригаду, Франція, і Британія теж. Скандинавія повинна бути в змозі підготувати і спорядити ще одну. Можливо, нідерландці зможуть змусити німців приєднатися для ще однієї. Італія, Іспанія, ви, хлопці, постійно воювали – вага історії вимагає, щоб ви спільно забезпечили п'яту. П'ять бригад, що тренуються одночасно протягом десяти тижнів, дають п'ятнадцять до літа 2025 року. Оскільки Південна Корея може виконати замовлення за кілька тижнів, настав час і решті членів НАТО запропонувати свої запаси бронетехніки.

І, Гевіне Ньюсом із Каліфорнії, вашим президентським амбіціям добре послужить, якщо ви змусите інших губернаторів Західного узбережжя проводити колективну зовнішньополітичну політику в межах, дозволених Конституцією, включаючи надання допомоги Україні та підготовку українців тут за допомогою Національної гвардії. Ваша позиція має полягати в тому, що федеральний уряд США фактично розвалився, тому саме регіональні групи штатів повинні знайти шлях вперед.

Будь-які американські офіцери, які звільняються зі збройних сил у найближчі місяці, запрошуються до участі у створенні Сил оборони Західного узбережжя. Не хвилюйтеся, це не воєнізоване угрупування, а лише неприбуткова організація, яка займається захистом конституційних прав людей на Західному узбережжі. Головною загрозою для них є стихійні лиха, які, безсумнівно, погіршуються через недієздатність федерального уряду.

Близький Схід. Близький Схід залишається похмурою трагедією. На щастя, Ізраїль та Іран, схоже, визнали це навіть після їхнього останнього великого обміну. Ізраїль загруз і в Газі, і у південному Лівані, хоча останнім часом просувається в останньому більше. "Хезболла" все ще здійснює регулярні ракетні обстріли, час від часу до них приєднується Хамас разом із хуситами, а ізраїльські повітряні удари по суверенній ліванській території тривають.

У Нетаньягу тепер є сильний стимул підтримувати цей насильницький статус-кво, поки Трамп не вступить на посаду, і тоді йому залишиться тільки чекати на інцидент, який завдасть шкоди американському персоналу, щоб підштовхнути Трампа до війни з Іраном. Отже, на цьому фронті все так, як путін міг би сподіватися.

Тихий океан. У Тихоокеанському регіоні мало що відбувається, окрім військово-морських демонстрацій, які сьогодні відбуваються постійно. Нещодавно Китай вперше відправив обидва свої повноцінні авіаносці, "Ляонін" і "Шаньдун", на спільні навчання. Нині Пекін, схоже, не проти нагадати усім, що він може утримувати на схід від Тайваню дві або три військово-морські оперативно-тактичні групи, які за силою приблизно еквівалентні бойовим групам авіаносців ВМС США, якщо врахувати китайські наземні засоби. Чудовий маленький кинджал біля горла Тайбея. Японія і Південна Корея тим часом розмірковують над тим, як найкраще протидіяти діям Північної Кореї.

США нарешті випустили "Вашингтон" на заміну "Рейгану", компенсуючи "Лінкольна", який все ще плаває в зоні ЦЕНТКОМу. Мене дратує, що американська авіаносна група не патрулює постійно біля Камчатки в ці дні, але принаймні "Трумен" проводить деякі навчання НАТО біля Норвегії поблизу європейського флангу рашистської імперії. Франція, як повідомляється, незабаром відправить свій єдиний авіаносець "Шарль де Голль" на навчання у Тихий океан, що, напевно, слід вітати, оскільки США можуть зробити те, що зробила Франція за часів президентства тезки їхнього флагмана, і вийти з-під об'єднаного командування НАТО.

Висновок. Хай летять ATACMS, Storm Shadow та SCALP, Україно!

Війни, подібні до тієї, яку путін розв'язав проти України, мають властивість повільно поширюватися і втягувати в себе інші конфлікти. Сучасні історики зробили жахливу послугу науковому розумінню того, чому світ є таким, яким він є, зображуючи війни як такі, що мають визначені дати початку і закінчення. Вбивство австрійського ерцгерцога в Сараєво і перехід Гітлера через польський кордон двадцять п'ять років потому були лише окремими моментами у більш масштабному колапсі.

Світові війни були періодами хаотичного безладу, коли груба сила вирішувала, хто створить порядок, який стане наступним. Приєднання Північної Кореї до війни в Україні як воюючої сторони є лише першою міжнародною ескалацією такого роду: війна на Близькому Сході також є частиною цієї драми, Нетаньягу – ефективний партнер путіна в масовому перерозподілі влади.

Як і в обох світових війнах, лідери не усвідомлюють пастки, в які вони потрапляють, поки не стає занадто пізно. Зрештою, режим путіна впаде, а якщо Пекін вирішить погратися в імперію, він знищить і себе. Такий цикл історії, коли крах починається, найкраще, що можна зробити, це прискорити його.

Тож нехай летять ATACMS і, сподіваємось, ракети Storm Shadow та SCALP, Україно! Якщо ви живете в межах кількох сотень кілометрів від міжнародного кордону, особливо в Брянську, Курську, Воронежі та Ростові-на-Дону, зараз саме час укріпити вікна і не виходити з дому на ніч. Ви відчуєте на собі кримське лікування дуже скоро.

До речі, як старий Гендальф, я жалію рабів мого ворога. Але якщо один із них не хоче запускати дрон-вбивцю у вікно спальні путіна, це повинен зробити хтось інший, заради всіх нас.

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