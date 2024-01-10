Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер

У своєму першому в цьому році огляді Том Купер спочатку іронічно кепкує з тих, хто голосить про необхідність переговорів з Москвою. Потім насипає трохи перцю українським керманичам, ЗМІ та народу. А далі розповідає про обмін повітряними ударами України та росії та ситуацію на лінії фронту від Харківської області до Херсонської.

На сьогодні, і трохи із запізненням, щось на кшталт огляду цієї війни станом на середину січня 2024 року.

Знову ж таки, оскільки ця "кампанія" не вщухає, я почну з кількох слів для зростаючої армії всіх тих, хто, особливо в США, все ще (або: "тепер ще більше") вимагає, наполягає тощо на "переговорах" (з росією), щоб закінчити цю війну.

Москва і переговори. Україна залишається об'єктом війни на винищення

Будь ласка, дівчатка і хлопчики, не сумнівайтеся: переговори з Москвою ведуться постійно за участі різних посередників. Весь час, принаймні з 28 лютого 2022 року. Чого ви не знаєте, так це того, що досі Пуддінг не виявляє жодної зацікавленості в тому, щоб покласти цьому край у будь-який спосіб, який дозволив би суверенній Україні продовжити своє існування. Він тримається за всі завойовані території і наполягає на їхній анексії – без жодних поступок. Дійсно: офіційна Москва заперечує як суверенітет, так і ідентичність України, і не виявляє жодного інтересу в забезпеченні співіснування. Лише зацікавленість у тому, щоб покінчити з Україною.

Тож, незалежно від того, яку нісенітницю стверджують або рекомендують різні газети, так було в лютому і березні 2022 року, так було в червні і липні, а потім у вересні-жовтні того ж року; і так є дотепер. Нічого не змінилося в цьому плані.

Тому, і це особливо важливо для тих, хто стоїть у задніх рядах, Україна залишається об'єктом війни на винищення, а росія продовжує наполягати на знищенні України. Якщо є якісь сумніви щодо цього, перевірте, що відбувається на територіях, завойованих і анексованих росією. Українці повинні відмовитися від своєї ідентичності, свободи, мови і культури, права на самовизначення – і навіть після цього піддаються репресіям і всіляким порушенням прав людини, включно з масовими вбивствами, тортурами, груповими зґвалтуваннями, мародерством тощо.

Звісно, ви можете мене поправити, але поки що я не чув і не читав жодних ідей, як змусити росію піти на будь-які необхідні поступки щодо України – іншими засобами, ніж війна. Всі благання Пуддінга зупинити це були безрезультатними.

Отже, хто впевнений, що цю війну можна закінчити шляхом переговорів: будьте такі ласкаві, покажіть приклад. Їдьте туди, в Москву, і домовляйтеся. Я щиро підтримую будь-які подібні ініціативи (просто нічого від них не чекаю). Як варіант, персонажі, про яких йде мова, вільні віддати росії яку-небудь частину своїх країн і їх населення. Можливо, навіть власні будинки? Хто знає: можливо, це зробить Пуддінга щасливим...

Для "інших", хто читає цю статтю: "переговори" і "постачання зброї" не виключають одне одного. Скоріше доповнюють один одного. Я хочу сказати, що без поставок зброї Україна не може змусити росію вести переговори на будь-яких інших умовах, окрім її власних.

Це означає, що єдиний спосіб закінчити цю війну залишається таким самим, як і в лютому-березні 2022 року: надати Україні те, що потрібно для зміни військової ситуації, і таким чином змусити росію піти на поступки (найкраще – змусити її повністю вивести свої війська з України).

Вибух російської реактивної системи залпового вогню ТОС-1, демілітаризованої в районі Авдіївки 3-4 дні тому: трагічно, але це єдиний шлях вперед у цій війні. Чим більше таких втрат зазнає росія, тим швидше закінчиться ця війна.

... як мені здається, я сказав все про стан справ у росії: по суті, як і століттями, там не має значення нічого, крім того, хто головний. За іронією долі, частина мене засмучена цим, тому що... ну, я продовжую спілкуватися з деякими росіянами та знаю, що принаймні деякі з них "все ще притомні": не піддаються щоденному промиванню мізків путінською гімнопіар-машиною, яку можна порівняти з машиною з "1984" Орвела... Але їх занадто мало і вони безнадійно не в тому стані, щоб робити що-небудь взагалі.

Керманичі України, медіа та народ. На щастя для України, у неї є сусіди, яких уряд і ЗМІ не зуміли відштовхнути

Хоча це факт, який мало що можна змінити, є дещо інше, що викликає у мене більше занепокоєння: це Україна, її уряд, ЗМІ та частина населення. Без сумніву, уряд досягає успіху в піар-грі. Однак, в той же час, він не може пояснити навіть власному населенню, як так сталося, що ЗСУ робить багато дорогих помилок. І він був "дуже успішним" у налаштуванні проти України достатньої кількості поляків і словаків, щоб спонукати до змін у поведінці місцевих органів влади (навіть вплинути на місцеві вибори, принаймні у випадку зі Словаччиною). І щонайменше так само успішно він намагався загратися у Вашингтоні, не заручившись нічим подібним до гарантованої, серйозної та постійної підтримки з боку США. По суті, зараз немає жодної впевненості щодо підтримки України з боку США після виборів у листопаді цього року.

Так само, підбадьорені сильним і ефективним опором ЗСУ в перший рік після тотального вторгнення Пуддінга, українські ЗМІ були (і залишаються) досить зарозумілими, якщо не відверто тупими, щоб навесні 2023 року загнати всю країну в режим "ми вже перемогли тільки тому, що Захід нам щось постачає". Попри всі можливі застереження зберігати обережність. А оскільки літній контрнаступ призвів не лише до мінімальних успіхів, але й до великих українських втрат (хоча й дорогою ціною для росіян), тим часом українські медіа перейшли в режим "Захід нас кинув, ми не можемо перемогти".

Очевидно, в Україні ця галузь тим часом повністю вестернізована, а отже, має лише два режими: 0 або 1...

Принаймні, викликає занепокоєння зростаюча кількість пересічних українців, які тим часом поводяться як малі діти, у яких відібрали улюблену іграшку – вправляються у всіляких особистих нападках у соціальних мережах. Характерно, що вони ж із задоволенням поширюють "новини" про загибель того чи іншого російського генерала, про жахливі умови на російських позиціях, про епідемії та недоїдання солдатів, про те, що цілі райони Москви залишилися без опалення, про те, що населення просять допомогти зібрати дрова для різних баз ВПС... І, без сумніву, відео на кшталт цього – про роботу російського медика на передовій – "документують" набагато гірші умови, ніж в українських окопах:

Однак після 2+8 років цієї колотнечі хочеться сподіватися, що люди, які з радістю повідомляють про загиблих російських генералів або насолоджуються подібними відео, нарешті усвідомлять реальність: все це просто не має значення. У росіян все ще достатньо генералів, щоб укомплектувати ними дві дивізії; більше того, у них все ще є набагато більше військ, і вони воюють. Що ще гірше: вже кілька тижнів поспіль рівень їхніх (заявлених) щоденних втрат значно нижчий, ніж рівень їхніх (за оцінками) нещодавно навчених резервістів. Це означає, що вони весь час відправляють на фронт все більше військ.

На щастя для України, у неї є сусіди, яких уряд (і ЗМІ, і приватні особи) не зуміли відштовхнути (принаймні поки що). Наприклад: Бухарест (Румунія) прискорює будівництво автомагістралі до кордону з Україною. Вона пролягатиме приблизно від столиці до Бузеу, Форчани, Бакеу, Пашкани, до Сірету – тобто паралельно західному кордону Молдови. Трагедія полягає в тому, що це не дуже допоможе, тому що вантажівками просто неможливо перевезти стільки товарів, скільки можна було б перевезти потягом. Не кажучи вже про кораблі. Проте, як не дивно, немає жодних повідомлень про те, що щось подібне відбувається на узбережжі: наприклад, про розширення залізничної лінії через Дунай до Болгарії та Туреччини – що допомогло б збільшити експорт українського зерна з Одеської області. Мабуть, хтось там вирішив, що це не потрібно?

росіяни теж старанно будують. Насамперед, нову залізничну лінію від Ростова через Таганрог до Старомар'їнки і Волноваху до Маріуполя, а потім до Мелітополя. Останнім часом українці прицільно обстрілюють будівельний майданчик в районі Старомар'їнки з М142 та М270. Крім того, 6 січня українські спецпризначенці підірвали недобудований залізничний міст на новій російській залізничній лінії в Гранітному.

Повітряна війна. Північнокорейські ракети значно менш точні за американські

"Найбільшою" новиною останніх днів стала поява балістичних ракет північнокорейського виробництва... Що про них відомо? Згідно з повідомленнями офіційних Києва та Вашингтона, вони мають позначення Hwasong-11G або KN-23, працюють на твердому паливі, важать близько 3500 кг (7500 фунтів) при запуску і дуже схожі на російські ракети "Іскандер" (основні відмінності – дещо більший діаметр північнокорейської ракети, інші сопла, внутрішні електричні обмотки та деякі інші деталі). Одна з них була розгорнута 30 грудня 2023 року ("влучила в порожнє поле"), а "кілька" – 2 січня 2024 року (схоже, що вони в щось влучили, оскільки американці кажуть, що "результати все ще оцінюються"). Всі вони були випущені по Харківській (де загинуло щонайменше двоє людей) і Запорізькій областях – двох найбільших містах України, які досі не захищені американськими ЗРК PAC-2/3. КН-23 мають дальність стрільби близько 900 км, але ні: незважаючи на те, що дехто каже, КН-23 не є "подібними до ATACMS MGM-140 американського виробництва". Прицільність КН-23 становить близько 100 метрів ­– за умови використання супутникового наведення. Якщо ж покладатися лише на застарілу інструментальну навігаційну систему (INS), то близько 200 метрів. Це означає, що вона набагато менш точна, ніж американська зброя.

Судячи з різних відеозаписів за останні кілька днів, зараз, безумовно, існують різні моделі планерних бомб MPK/UMPK, з незначними відмінностями в їхній конструкції. Крім того, деякі з них мають систему наведення, а інші все ще не мають її. росіяни також перебувають у процесі отримання від Ірану вдосконалених "Шахедів": один варіант має бути реактивним, інший – нести додаткове озброєння (а не лише основну, внутрішню боєголовку).

У другій половині дня 4 січня Україна завдала ударів у відповідь по авіабазі "Саки" на заході Криму, по зенітно-ракетним комплексам у Джанкої та Євпаторії, порту Севастополя та Керченському мосту, а потім по головній російській штаб-квартирі в Новофедорівці. За повідомленнями, загинуло до 23 високопоставлених російських офіцерів. За цим ударом послідувала щонайменше одна хвиля безпілотників, націлених не лише на окупований Крим, а й на Бєлгородську область.

У ніч з 6 на 7 січня росіяни випустили по Україні лише "Шахеди": ПСУ заявили про 21 збитий безпілотник.

Рано вранці 8 січня росіяни провели третій раунд ракетної кампанії цієї зими. Загалом було виявлено 59 ракет і Шахедів, а також заявлено:

"Шахеди": 8 з 8 заявлених збиті;

"Кинджали": 0 з 4 заявлених збиті;

Х-101/555: 18 з 24 заявлених збиті.

росіяни теж випустили:

8 ракет Х-22;

6 "Іскандерів";

2 ракети Х-31П.

Цілями знову були військові об'єкти та об'єкти військово-промислового комплексу.

Минулої ночі українці застосували БПЛА для удару по АБ "Енгельс" і одній з нафтобаз в Орловській області ("Орелнефтепродукт").

Так, і ще: Франція перебуває в процесі передачі Україні 85 додаткових ракет SCALP-EG.

Битва за Донбас. Епізоди війни на виснаження

Так, бойові дії ведуться вздовж усієї лінії фронту – і так вже кілька тижнів поспіль.

Чому?

Тому що росіяни потрапляють у власну міфологію про "російську перевагу в зимовій війні", яку з радістю сприймають і поширюють і на Заході. І то не лише різними західними експертами, але й ордами любителів Пуддінга. Відповідно, вони наступають в районі Синьківки на Лиман Перший та в напрямку Куп'янська, з району Кислівки в напрямку Куп'янська та з Куземівки в напрямку Борової. Далі на південь вони атакують з Кремінної в напрямку Лиману, з Соледару в напрямку Сіверська та з Бахмута в напрямку Слов'янська і Костянтинівки.

Чому я нічого про це не повідомляю? Тому що, як би це не було трагічно для залучених військ, і незважаючи на запеклі бої за Лиман-Перший, Ягідне та Новоселівське (або, краще сказати, те, що від них залишилося), загалом повідомляти фактично немає про що: вже кілька місяців, незважаючи на безперервні бої, жодна зі сторін не досягає жодного прогресу. У росіян є війська і багато бронетехніки, але також проблеми з командуванням і зв'язком; в українців проблеми з командуванням і менше військ, але достатньо вогневої потужності, щоб розбити будь-яку російську атаку. Або, принаймні, відвоювати втрачені позиції. Загалом, незалежно від того, скільки кожна зі сторін заявляє про напад і захоплення, в цілому, просування майже немає.

У районі Бахмута ситуація дещо інша. За останні кілька тижнів росіяни просунулися на північний захід від зруйнованого міста і відтіснили українців до Богданівки. Південніше вони наступають у лісі на північ від Кліщіївки, поки що з певним локальним успіхом.

В районі Авдіївки за останні кілька днів українці провели кілька локальних контратак. Наприклад, два дні тому вони відтіснили росіян від Степового до залізничного валу, а на півдні повернули собі смугу місцевості на схід від міста.

Офіційний Київ все ще намагається заперечувати або ігнорувати цей факт, але росіяни тим часом захопили всю Мар'їнку і просунулися далі на захід і південь. Звісно, місто було повністю зруйноване, і росіяни знекровили "армію ДНР" до смерті, але: Мар'їнка тепер під їхнім контролем.

У свою чергу, на початку цього місяця українці контратакували далі на південь, від Новомихайлівки у південно-східному напрямку, і відтіснили росіян назад. В цілому це означає небагато, але: таким чином і стара залізнична лінія до Маріуполя (перервана з початку війни), і нова залишаються в межах досяжності української артилерії і реактивних систем залпового вогню, таких як M142 HIMARS і M270 MLRS.

Так, наприклад, ще наприкінці грудня росіяни здійснили кілька атак між Новопрокопівкою та Вербовим (район Роботиного, південь Запорізької області). Так, деяким з них вдалося прорвати передову лінію українських військ; українські військовослужбовці були вбиті і потрапили в полон (або потрапили в полон, а потім були вбиті, як це часто буває). Але тим часом 82-а повітряно-десантна перейшла в контратаку і, за підтримки реактивних систем залпового вогню М142 і М270, які знищили близько десятка російських гармат, не тільки повернула більшу частину втраченої території, але й вклинилася в російську систему окопів, що з'єднує висоти 161, 162 і 166.

Пара Т-90 підірвалася на міні під час російської атаки 3-4 січня.

Нарешті: Дніпро... так, українські морські піхотинці стверджують, що відбили щонайменше вісім додаткових російських контратак в районі Олешок та Кринок – лише за останні 36 годин. Цілий батальйон ВДВ під командуванням полковника Оспанова мав би бути розбитий вщент: дійсно, згідно з повідомленнями в російських соціальних мережах, росіяни в цьому районі втратили до 90% своїх бойових машин. Але вони все ще контратакують.

Підсумок: так, наразі це лише черговий епізод у війні на виснаження.

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