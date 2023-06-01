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ТЕХНОЛОГІЇ

Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс

Переклад iPress
01 червня 2023, 12:04
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Використана графіка radiosvoboda.org
Як штучний інтелект повністю змінить війну? Про це на прикладі війни в Україні розповів ексголовнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у колонці для Bloomberg. Психологічна та інформаційна війна, оборонна та тилова діяльність, але найнебезпечніше – це кібератаки.

"Штучний інтелект і квантові обчислення можуть зробити революцію в наступальних операціях і що, можливо, ще важливіше, в логістиці", – стверджує ексголовнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у колонці для Bloomberg.

Штучний інтелект раптово опинився скрізь: ми переповнені ідеями про те, як можна продуктивно використовувати ШІ – від сільського господарства до боротьби зі зміною клімату, від інженерії до створення програмного забезпечення. І так само, зазначає генерал, багато застережень щодо використання ШІ для контролю над суспільством, маніпулювання економікою, перемоги над комерційними опонентами і загалом втілення бачення Артура Кларка про машини, що домінують над людиною в "Космічній Одіссеї 2001 року".

На думку експерта, відносно мало написано про вплив ШІ на війну і геополітику, а нові технології можуть раптово зруйнувати парадигми в цих сферах. Як приклад такого впливу нової технології на війну, він наводить середньовічну битву при Азенкурі 1415 року, в якій цвіт французької аристократії, одягнений у ключову технологію того часу – пластинчасті обладунки, – був знищений з великої відстані англійськими лучниками на чолі з королем Генріхом V. Як наголошує автор, військові технології – підводні човни, радари, сонари, ядерна зброя – можуть змінити глобальний баланс в одну мить.

Джеймс Ставрідіс ставить собі запитання, чи такий вирішальний момент із ШІ відбувається зараз? Він вважає, що цілком можливо. На його думку, також вдалим порівнянням може бути поява ядерної зброї, коли найдосвідченіший воїн свого часу, генерал Дуглас Макартур, побачивши атомні бомби, застосовані проти Японії, просто сказав, що "війна змінилася назавжди". Проте рукопашні бої в Україні, російські війська, що окопалися у своїх довгих окопах в очікуванні обіцяного літнього наступу, і нескінченні артилерійські дуелі між двома сторонами – все це, на думку Ставрідіса, виглядає так само, як ї у ХІХ століття.

Як штучний інтелект повністю змінить війну? Перш за все, вважає ексголовнокомандувач НАТО, ШІ стане потужним інструментом для тих, хто приймає рішення на полі бою на всіх рівнях. Він пригадує, як у 1988 році крейсер "Вінсенс" ВМС США класу "Іджіс" помилково збив іранський комерційний авіалайнер. Офіцер тактичних дій в центрі бойової інформації зробив неправильне припущення про ворожий іранський військовий літак. Майже 300 цивільних заплатили за це життям.

На думку Ставрідіса, в цьому випадку штучний інтелект, здатний синтезувати мільйони точок даних і порівнювати радіолокаційну картину з нескінченною кількістю подібних сценаріїв, майже напевно ідентифікував би цивільний літак. Завдяки цьому ШІ міг би різко зменшити кількість смертей через "супутні втрати".

ШІ також може миттєво повідомляти детальну стратегічну інформацію про цілі, надавши керівництву дорожню карту для застосування високоточної зброї в найбільш вразливих точках логістичного ланцюга противника. Під час лівійської кампанії 2011 року, якою командував Джеймс Ставрідіс, Північноатлантичний альянс намагався уникати супутніх втрат і неоптимальних цілей – можливості, які штучний інтелект міг би легко надати.

Ще однією важливою здатністю ШІ, за словами експерта, є здатність контролювати великі рої дронів у синхронізованих атакуючих формаціях. Ці рої зі своєрідним механічним гулом можуть бути спрямовані за допомогою недорогих одноразових дронів зі смертоносними наслідками для того, щоб фактично змести системи протиповітряної оборони. Використання ШІ для керування дронами в Україні, наприклад, може дозволити київському уряду ще більше виснажити російські запаси бронетехніки, що зменшуються, і призвести до марної трати критично важливих ракет ППО.

Як наголошує автор, ШІ також може бути потужним інструментом у психологічній та інформаційній війні. Створення "глибоких шейків", наприклад, відео, що мають на меті показати певні бойові ефекти – може спричинити помилкову реакцію ворожих сил. Згадаймо зображення Пентагону у вогні, яке налякало ринки минулого тижня і стало вірусним по всьому світу. Україна може посилити у росіян відчуття невдалої війни за допомогою потоку фейкових зображень, неправдивих історій і тіньових операцій, згенерованих штучним інтелектом.

Екскомандувач сил НАТО переконаний, що штучний інтелект буде дуже корисним в оборонній і тиловій діяльності на війні. Логістика, як було видно під час російського вторгнення в Україну, може бути ахіллесовою п'ятою військових. Завдяки ШІ, який аналізує схеми технічного обслуговування, пропонує профілактичні заходи, розплутує ланцюги бойового постачання і надає щохвилинну логістичну пораду, командири матимуть значну перевагу над супротивниками, які відстали в гонці за розробкою і розгортанням цих інструментів.

Втім, як вважає Джеймс Ставрідіс, здатність використовувати ШІ для проведення кібератак може стати його найнебезпечнішим атрибутом. Оскільки військові продовжують проводити бойові операції, логістику, націлювання, розвідку і всі інші аспекти сучасної війни, в основі яких лежить інтернет, здатність зламувати кібермережі супротивника матиме вирішальне значення. Особливо з розвитком квантових обчислень, досконалі системи штучного інтелекту дозволять повністю оволодіти полем бою в кіберпросторі.

"Навіть коли розглядаються величезні переваги ШІ для наших суспільств, необхідно також мати чітке уявлення про те, наскільки глибоким буде його вплив на ведення війни", – переконаний автор. На його думку, тепер значно більше причин для Пентагону продовжувати вдосконалювати своє розуміння та впровадження ШІ в українській кампанії, що матиме переваги на десятиліття вперед.

Джерело: Bloomberg

Bloomberg

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