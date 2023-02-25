Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу

Традиційний щотижневий аналіз воєнних дій від Джана Касапоглу – позаштатного експерта з американського Hudson Institute. Джан Касапоглу аналізує ситуацію з примноженням кількості російських "приватних" армій та їхню асиметричну загрозу для Заходу, підготовку росіян до контрнаступу ЗСУ, "гру престолів" в російській армії та застосування на полі бою безекіпажних машин.

У той час як Ваґнер перетворюється на велику загрозу для Заходу, росія стає родючим ґрунтом для найманих вбивць. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російський енергетичний гігант "Газпром", який перебуває у державній власності, має намір створити власну приватну військову компанію. Аналогічним чином, чеченський лідер Рамзан Кадиров проявляє інтерес до бізнесу найманців. Такий потенційний розвиток подій становить серйозний виклик для Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Найбільшою проблемою буде ПВК "Газпром". Загалом ПВК роблять росію ще більш небезпечною

Найбільшою проблемою буде "Газпром", оскільки він має набагато більше фінансових ресурсів, ніж група Ваґнера чи Кадиров. Що ще важливіше, оскільки більшість акцій "Газпрому" належить державі, його політичний капітал у Москві буде незрівнянно сильнішим, ніж у будь-якого найманського угруповання в Російській Федерації і навколо неї. Нарешті, якщо "Газпром" поєднає енергетичні ресурси і гібридну війну, він перетвориться на потенційну загрозу, з якою Захід досі не стикався. Хоча "Газпром" страждає від значних втрат доходів – експортні надходження можуть впасти на 50 відсотків у 2023 році – його доходи у 2022 році все ще можуть становити до 80 мільярдів доларів завдяки високим цінам на енергоносії. Якби "Газпром" спрямував хоча б невелику частину своїх доходів і політичної підтримки на міжнародні сірі і чорні ринки зброї, він міг би оснастити високопотужний арсенал і найманців, набраних з усіх куточків світу.

У нещодавньому дописі на своєму Telegram-каналі, в якому Кадиров вихваляє Ваґнера, він натякнув, що теж планує інвестувати в приватні армії, як і "його любий брат Пригожін" з групи Ваґнера. Якщо плани Кадирова втіляться в життя, дві речі є майже безсумнівними: ядро його приватної армії складатиметься з ветеранів чеченського спецназу і чеченської "Росгвардії", а керуватиме операцією його права рука, Адам Делімханов. Делімханов – безжалісний діяч, який переслідує чеченських дисидентів за кордоном і служить довгою рукою Кадирова в російській "преторіанській" гвардії – "Росгвардії". Через свою довірену особу Делімханова Кадиров може перетворити своє приватне військове командування на глобальну мережу чеченських кілерів. Такі зусилля можуть також залучити найманців з мусульманських регіонів колишнього Радянського Союзу, а також з Близького Сходу і Африки.

Російські приватні військові компанії стали б останньою в низці асиметричних загроз для НАТО. Оскільки створення приватних військових компаній в російській федерації не є законним, ці компанії діють поза межами російського правового поля. Поява озброєних польових командирів з амбітними політичними планами зробить росію ще більш небезпечною і непередбачуваною, ніж вона є сьогодні. Деякі країни, що розвиваються, особливо в Африці на південь від Сахари, можуть вирішити делегувати свою національну безпеку таким російським тіньовим арміям, поширюючи їхній згубний вплив.

росія готується до контрнаступу України. росіяни цементують свої лінії оборони вздовж кількох осей на півдні і сході

російські військові наразі проводять широкомасштабний наступ у Донецькій та Луганській областях. Наразі начальник російського генштабу генерал Валерій Герасимов змушує свої підрозділи працювати на межі своїх можливостей і зазнавати великих втрат у цьому процесі. Дійсно, росія несе величезні втрати у відповідь на повільне і скромне просування в Бахмуті і заганяє елітні підрозділи в "смертельні пастки", що складаються з мінних полів та інтенсивних артилерійських обстрілів під Вугледаром.

У той же час росія також готується до контрудару з боку України. Москва усвідомлює, що надання Заходом основних бойових танків різко покращить маневрені можливості України, коли вони прибудуть на поле бою. Український контрнаступ, швидше за все, піде за російським наступом десь між кінцем весни і початком літа 2023 року. Справжня небезпека для росії полягає в тому, що під час цього контрнаступу вона може опинитися не в тому становищі, в якому перебуває зараз.

Розвіддані супутникових знімків з відкритих джерел свідчать про те, що росіяни цементують свої лінії оборони вздовж кількох осей на півдні і сході. Нові укріплення видно поблизу Запоріжжя, а також вздовж ключових шляхів, що ведуть до Кримського півострова, що вказує на те, де, за очікуваннями росіян, відбудеться український контрнаступ.

Однією з помітних подій є укріплення Бердянського аеропорту додатковими окопами та оборонними укріпленнями. Хоча аеропорт і раніше зазнавав ударів, Бердянськ знаходиться на відстані близько 130 кілометрів (80 миль) від українського укріпрайону в Запорізькій області. Ці укріплені позиції є показовими індикаторами найгіршого сценарію росії. У вересні 2022 року Україні вдалося проникнути вглиб лінії оборони противника, відкинувши російські підрозділи приблизно на 70 кілометрів (43 милі) назад. На Запоріжжі російський Генеральний штаб занепокоєний тим, що це може повторитися.

На сході концентрація російських військ на лінії Сватове-Кремінна свідчить про подібну динаміку. Російське командування розгорнуло масивну систему укріплень довжиною 50 кілометрів, яка складається з окопів, укріплень і дотів. У цьому районі діють основні бойові з'єднання Західного і Центрального військових округів, підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ), а також парамілітарні формування з Донецька і Луганська.

Як зазначалося, західні поставки важкої бронетехніки залишаються однією з основних причин занепокоєння російського Генштабу. На момент написання звіту українські екіпажі проходять посилену підготовку для керування основними бойовими танками німецького виробництва Leopard-2, британського Challenger-2 та американського Abrams, а також бойовими машинами піхоти Marder, Bradley та Stryker. Базова підготовка танкового екіпажу триває від трьох до шести тижнів. Український персонал, однак, тренується по 12 годин щодня замість стандартного восьмигодинного інтервалу, і шість разів на тиждень замість стандартних п'яти. Крім того, розвідувальні дані з відкритих джерел свідчать про те, що Туреччина передала Україні велику кількість протимінних захищених від засідок автомобілів Kirpi ("Їжак"), захищених від засідок (MRAP). Разом цих засобів було б достатньо для створення потужного бронетанкового потенціалу Києва.

Хоча тренування ведення маневреної війни на рівні бригади займе місяці, навіть за умови прискореної підготовки, українські військові могли б розгорнути свої бронетанкові і механізовані батальйони, оснащені західною технікою, вже до середини весни.

путін погрожує Заходу ядерною війною. Знову…

Президент володимир путін оголосив про призупинення росією дії нового Договору про СНО, останньої угоди про контроль над ядерними озброєннями між Вашингтоном і Москвою. Мета путіна – використати контроль над ядерними озброєннями для обмеження військової підтримки України з боку Заходу. У цьому процесі він жертвує надійністю росії як довгострокового партнера з контролю над озброєннями.

Цей крок путіна став наслідком систематичного порушення росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і її виходу з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), що свідчить про її ненадійну репутацію. У своїй промові, оголошуючи про призупинення, путін навіть безпідставно звинуватив Україну у здійсненні таємної програми з виробництва тактичної ядерної зброї. Не випадково цей крок був приурочений до візиту президента Джо Байдена в Україну.

росія вдається до ядерного шантажу на межі з самого початку війни, намагаючись сповільнити західну військову допомогу і загострити розбіжності між столицями країн НАТО. Сенсаційні прориви України – такі як потоплення флагмана Чорноморського флоту "Москва", удар по базі стратегічної бомбардувальної авіації "Енгельс" і напад на Кримський міст – не викликали ядерних погроз з боку Москви. Таким чином, Захід не повинен реагувати на призупинення путіним дії нового Договору про СНО шляхом самостримування. Замість цього, це вчергове просто підкреслить ненадійність Москви як партнера у сфері контролю над озброєннями.

російська "гра престолів". Кремль приносить в жертву нових генералів

Як і за радянських часів, Кремль знову шукає цапа-відбувайла і приносить у жертву високопоставлених генералів. У сучасній росії будь-хто і будь-що, окрім владіміра путіна, може бути притягнутий до відповідальності за невдачі в українській кампанії. Навіть колись прославлені вояки, такі як генерал Олександр Журавльов (колишній командувач Західного військового округу) і Олександр Дворніков (колишній командувач Південного військового округу і колишній загальний командувач вторгнення) впали у немилість.

Нещодавно міністр оборони Сергій Шойгу призначив нових командувачів військовими округами росії: генерал Андрій Мордвічев призначений командувачем Центрального військового округу; генерал Євген Нікіфоров став командувачем Західного військового округу; генерал Сергій Кузовлєв прийняв командування Південним військовим округом; і генерал Рустам Мурадов призначений командувачем Східного військового округу. Ці призначення представляють наступне покоління російського вищого командування. І генералу Мурадову, і генералу Мордвічеву вже за 40, а генералу Кузовлєву і генералу Нікіфорову – за 50.

За останніми призначеннями стоїть більше, ніж просто омолодження поколінь. У російській "грі престолів" над збройними силами панує чинна геронтократія, особливо міністр оборони Шойгу і начальник Генштабу Герасимов. Вони не приховують свого занепокоєння щодо більш молодих і популярних фігур, таких як командувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін і командувач Повітряно-десантними військами генерал Михайло Теплінський. Буде важливо простежити за тим, як ці призначення вплинуть на фракційну боротьбу всередині російського військового істеблішменту.

Рогозінський "маркер" вже в Україні. Нові російські роботи вступають у бій

Нещодавні розвіддані з поля бою показали, що російські військові випробовують два типи бойових безпілотних наземних машин (ББНМ). По-перше, це невеликі дистанційно керовані платформи, оснащені гранатометами, кулеметами і протитанковими ракетами. Ці засоби не мають жодної стандартизації в конструкції та експлуатації, і є радше експериментальними, саморобними продуктами. Тим не менш, вибухівка на борту становить небезпеку для українського персоналу, якщо вони захоплять транспортні засоби для технічної експертизи.

Другий, більш амбітний тип – це протитанковий без екіпажний наземний "Маркер". Спільна розробка російського військового дослідницького агентства (Фонду перспективних дослідницьких проектів) і провідного російського виробника робототехнічних систем Android Technologies, "Маркер" є багатоцільовою платформою, що несе на собі боєприпаси, протитанкові ракети і гармати. Колишній директор російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Рогозін вважає проект "Маркер" своєю можливістю повернутися до влади. Рогозін покладає великі надії на перспективи успішного знищення західних основних бойових танків в Україні за допомогою "Маркера" (ми бачили вже як українці знищили розпіареного російського "винищувача" танків).

Російські військові вже відправили "Маркер" в Україну. Наприклад, машина розмінування "Уран-6" активно бере участь у бойових діях. Тим не менш, використання "Маркера" для полювання на танки привнесло б новий елемент на поле бою. На відміну від безпілотних літальних апаратів, роботизовані системи наземних бойових дій стикаються з більш складними завданнями, починаючи від питань управління в міських умовах і закінчуючи стабілізацією озброєння при нанесенні кінетичних ударів. Кілька років тому бойове застосування ще одного російського безекіпажного наземного "Уран-9", не виправдало очікувань у Сирії. Таким чином, "Маркер" може мати нелегку битву в Україні, щоб створити авторитетний бойовий послужний список. Це буде перевірено вже незабаром.

Джерело: Hudson Institute