Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта

Декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхта переконаний, що країни від Балтійського до Чорного моря на східному фланзі НАТО, у тому числі Україна, стануть основною силою та союзниками США в цій частині Європи. Тому він критикує американських експертів та аналітиків, які закликають "забути" про Європу та переключитися на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європа і Азія однаково важливі.

Найголосніші критики американської допомоги Україні стверджують, що війна в цій країні відволікає нас від наших справжніх пріоритетів – Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону. Вже протягом десятиліття стратегічні рамки США визначаються хибною бінарною системою Азія проти Європи. Так званий поворот до Азії, оголошений у 2012 році тодішнім президентом Бараком Обамою, мав ознаменувати прихід нової ери протистояння з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.

Не всі нахлібники. Внесок Фінляндії, країн Балтії і Польщі перевершив усі очікування

Глобальна війна з тероризмом, що тривала десятиліттями, з тріском завершилася у 2021 році, коли США вивели війська з Афганістану. За місяці, що минули з того часу, ідея відмовитися від європейців-"нахлібників" і переорієнтуватися на китайську загрозу стала мантрою для значної частини американського зовнішньополітичного істеблішменту, яка постійно зростає. Ці критики лише посилюються всередині країни неоізоляціоністами правого і лівого спрямування.

Картина вільних європейців, намальована цим висхідним табором, навряд чи є справедливим описом того, де знаходиться Європа сьогодні, або, принаймні, того, як країни на східному кордоні континенту – держави від Балтійського до Чорного морів у геополітичну конструкцію, відому як Міжмор'я – бачать свої відносини зі Сполученими Штатами. Не лише традиційний союзник Америки, Велика Британія, надала значну допомогу Україні і продовжує підтримувати зусилля США з постачання. Такі країни, як Фінляндія, країни Балтії і особливо Польща, зробили внесок, який перевершив усі очікування. Роблячи це, вони взяли на себе ризик того, що росія може обрати їх мішенню для відплати.

Ще до того, як Польща виступила за експорт танків німецького виробництва в Україну, вона вже відправила близько 260 танків, в тому числі модернізовані Т-72. Варшава пообіцяла відправити ще 74 танки протягом найближчих тижнів, включаючи Leopard 2 і PT-91 Twardy.

Приймаючи на себе великий ризик. Розмови про "невдячних європейців" повинні принаймні починатися зі слова "деякі"

Ці танки – лише частина зусиль Польщі з надання військової допомоги Україні. Варшава надіслала Києву самохідні гаубиці Krab і переносні зенітні ракетні комплекси Piorun, а також стрілецьку зброю і боєприпаси. Країни з флангу, як-от Фінляндія, країни Балтії та Румунія, від самого початку надсилали військову допомогу.

Найважливішим є те, що кожна з цих країн щодня ризикує, надаючи зброю з власних запасів і забезпечуючи транзитні шляхи, які дозволяють допомозі потрапляти в Україну. Дійсно, без допомоги Польщі та доступу до її інфраструктури Сполучені Штати та їхні союзники не змогли б забезпечити військові зусилля України. Критична важливість зусиль Варшави, спрямованих на допомогу Києву, підвищує ризик того, що росія нападе безпосередньо на Польщу. Коротше кажучи, розмови про "невдячних європейців" повинні принаймні починатися зі слова "деякі", а не поширюватися на всі країни, особливо ті, що розташовані на східному фланзі НАТО.

Міжмор'я цементує змінену систему. Сполучені Штати повинні тісно співпрацювати зі своїми союзниками

Альянси – це не лише інституційна структура. Перш за все, це спільні інтереси і готовність країн поставити на кін свої ресурси, а також взяти на себе ризики заради підтримки одна одної. Ще один приклад: переозброєння Фінляндії і той факт, що підтримка членства в НАТО в країні зросла до 78%, красномовно свідчать про рішучість Гельсінкі бути близьким союзником США і робити все можливе, щоб заслужити і зберегти підтримку Америки.

Швеція, країни Балтії та Румунія тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, коли йдеться про допомогу Україні. Вони продемонстрували, що серйозно ставляться до переозброєння, і що після завершення цього процесу готові взяти на себе тягар захисту членів НАТО. На практиці це означатиме, що європейці забезпечать основну частину звичайних засобів стримування і оборони, тоді як США нададуть ядерну парасольку і високотехнологічні засоби.

Вторгнення росії в Україну – це війна, що трансформує систему, і зараз, коли вона триває вже другий рік, Сполучені Штати повинні тісно співпрацювати зі своїми союзниками на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Це найкращий спосіб переконатися, що Європа розбудовує потенціал, необхідний для вивільнення більшої кількості американських ресурсів для Індо-Тихоокеанського регіону.

Європа і Азія не можуть бути альтернативою, коли йдеться про безпеку і процвітання Америки – ми повинні бути закріплені на обох театрах. Для того, щоб зробити це з прийнятними витратами, ми маємо підтримувати, інвестувати і тісно співпрацювати з регіоном Міжмор'я, до якого входять усі країни вздовж східного кордону НАТО. Це в інтересах Америки, і це принесе нам користь у майбутньому, якщо ми матимемо союзників, які стоятимуть поруч з нами. Адже вони поділяють наше сприйняття загроз, не кажучи вже про наші цінності.

Джерело: 1945