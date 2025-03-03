Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер

Відомий історик та професор університету Торонто Тімоті Снайдер у своєму есе пояснює поведінку Трампа і Венса на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті. Снайдер наголошує, що Трамп вкотре відкрито зізнався в симпатії до путіна. І жахливо прогнозує до чого може призвести такий недолугий союз США.

Американці стверджують, що їхня спроба принизити українського президента в Білому домі була про мир. Виходячи з цього, все, що вони говорили, не має жодного сенсу.

Спроба пограбування президента, який здійснював візит, була про світову війну, яку обрали Ілон Маск, Дональд Трамп і Джей-Ді Венс. Якщо ми звернемо увагу на те, що говорили Венс і Трамп, то зможемо прокласти собі шлях до безглуздості американської політики і до хаосу, який настане після неї.

Джей-Ді Венс відкрив війну проти Володимира Зеленського заявою про переговори з росією, розглядаючи їх як формулу, яка чарівним чином покладе край війні. Зеленський спокійно й коректно сказав, що переговори з росією вже намагалися вести раніше, і вони не спрацювали. росіяни порушували кожне перемир'я і кожне припинення вогню з моменту свого першого вторгнення у 2014 році. І це перше вторгнення, звісно, порушило низку договорів між Україною та росією, а також основні принципи міжнародного права. Зеленський балотувався на посаду президента у 2019 році як кандидат миру, обіцяючи вести переговори з путіним, щоб покласти край війні, яка на той час тривала вже п'ять років. росія не відповіла на ці пропозиції нічим, окрім презирства, а потім повномасштабного російського вторгнення у Україну в лютому 2022 року.

Під час і після зустрічі в Овальному кабінеті американці припустили, що все, що станеться – це одностороннє припинення вогню з боку України, і що тоді автоматично настане кінець війни. Американці зазначили, що Зеленський занадто дурний, щоб це зрозуміти. Цілком слушна думка Зеленського полягала в тому, що за припиненням вогню мають слідувати зусилля, спрямовані на зміцнення України, інакше війна просто почнеться знову. Докази на його боці. Навіть під час позірної мирної кампанії Трампа протягом останніх шести тижнів російська влада жодного разу не сказала, що припинить війну. росіяни продовжують скоювати військові злочини щодня. У день зустрічі росія атакувала лікарні в Харкові.

росіяни лише заявили, що будуть говорити з американцями, а це не те саме, що згода на участь у мирному процесі. З російської точки зору, припинення вогню – це можливість припинити зовнішню підтримку України й демобілізувати українську армію, готуючись до наступного наступу. Навіть якби це не було очевидно з російських заяв і дій, жоден відповідальний український лідер не міг би просто прийняти американську передумову, що припинення вогню саме по собі – це все, що потрібно, або просто повірити американцям на слово, що після цього все буде добре.

Після конфронтації в Овальному кабінеті Трамп чітко дав зрозуміти, наскільки нестратегічним був американський підхід. Він заявив, що справжня проблема полягала у тому, що Зеленський хотів говорити про путіна.

росія, звісно, є агресором. Немає сенсу вимагати, щоб країна, на яку напали, перестала захищатися, і робити вигляд, що це саме по собі принесе мир. Якби США за Трампа були зацікавлені в мирі в Україні, американська влада була б задіяна, щоб стримувати росію від продовження війни. Ніколи не було жодних значущих ознак готовності зробити це, і, звісно, не було жодної нової американської політики за часів Трампа, спрямованої на це. Навпаки, США вивели росію з міжнародної ізоляції і заздалегідь прийняли більшість російських вимог. Але навіть якби це було не так, американська позиція була б нелогічною. Під час триваючої агресивної війни не можна просто потурати агресору, як пропонує Трамп, під час процесу, спрямованого на досягнення миру.

Однак за емоціями в Білому домі було видно, що ситуація була радше психологічною, ніж стратегічною. У присутності Зеленського Трамп зізнався у своїй фундаментальній симпатії до путіна. На думку Трампа, вони з путіним "пройшли через багато чого разом". Висловлена тут образа була настільки ємною, що не всі змогли зрозуміти, що мав на увазі Трамп. Трамп заявив, що став жертвою "містифікації", оскільки люди думали, що путін допомагав президентським кампаніям Трампа.

Але путін, як стверджував Трамп, як це не дивно, також став жертвою "містифікації". І справді, за словами Трампа, це був дуже значущий досвід зближення між ними. Це проливає світло на одну з регулярних розмов між путіним і Трампом за останні кілька років. Однак вона відображає емоційну прихильність, засновану на ретельно зрежисованій ірреальності. Звісно, не було ніякої містифікації. путін підтримував Трампа в усіх трьох його президентських кампаніях, аж до російських погроз про замінування переважно демократичних округів у день останніх виборів. Але емоційний зв'язок між ними, як показав Трамп, справжній. Для Трампа уявна рана самолюбства, завдана його другу путіну, була відповідною реальністю. Реальні рани, які справжні росіяни завдали справжнім українцям, не є такими.

У Білому домі Зеленський запитав Венса, чи був він коли-небудь в Україні, що є цілком резонним питанням. Венс зробив одну зі своїх типових заяв ex cathedra. Він з великою впевненістю говорить про війну, переконуючи експертів з питань безпеки та українців, що він "правий", а вони "неправі". Дійсно, одним з найяскравіших моментів було те, як Венс кричав на Зеленського, що Зеленський "неправий". Венс робить висновки на основі цифр, не маючи жодного уявлення про те, як виглядає поле бою.

Він також ігнорує людський чинник, розглядаючи війну як математичну задачу, в якій завжди перемагають великі числа, що з історичної точки зору є помилковим. Чи перемагала чисельно сильніша сторона у Революційній війні? Починаючи з 1945 року, для меншої, колонізованої країни було нормальним явищем перемогти більшу, колонізуючу державу. Аналіз Венса також уникає відповідальності, ніби не має значення, на чиєму боці були США. Куди веде його зарозумілість – це шлях, який він насправді обрав: країна, яку він особисто вважає сильнішою, повинна виграти війну, тому що він так думає; якщо цього не відбувається, американська сила повинна бути додана до тієї сторони, яка, на його думку, повинна перемагати: росії.

Також показовим було те, як Венс відповів на запитання Зеленського. Венс зайняв позицію, що краще подивитися в інтернеті, ніж дізнатися щось особисто. Він почав з дивної ідеї, що Зеленський винен у тому, що Венс не зміг відвідати Україну, тому що Зеленський просто возить людей у "пропагандистські тури". Це дуже нелогічно. Це правда, що українські урядовці супроводжують іноземних гостей до місць вбивств, особливо до Бучі. Без сумніву, ці візити мають вплив на людей.

Але масове вбивство в Бучі насправді відбулося. Коли Венс пов'язує "пропаганду" зі звичаєм відвідувати це місце, він дуже близько підходить до російського твердження про те, що масового вбивства взагалі не було, а його ознаки були інсценовані. Оскільки Буча є передмістям Києва, а отже, відносно доступним для іноземних делегацій, вона слугує репрезентативним прикладом, на жаль, багатьох подібних випадків масових розстрілів цивільного населення. І цей воєнний злочин, масове вбивство цивільних осіб, своєю чергою, є прикладом багатьох інших, включаючи катування, зґвалтування та викрадення дітей.

Є причина, чому Венс не поїде в Україну. Він людина онлайну. Минулого року на Мюнхенській конференції з безпеки він відмовився зустрічатися із Зеленським, мотивуючи це тим, що вже знає все, що йому потрібно знати. Тоді він проводив час у інтернеті у своєму готельному номері й писав про певні підліткові проблеми. Цього року на Мюнхенській конференції з безпеки стало відомо, що Венс зустрінеться із Зеленським лише за умови, що українці спочатку підпишуть угоду про передачу значної частини української економіки США в обмін на нічого. Коли ж він таки зустрівся із Зеленським, то зробив це в оточенні інших осіб. Учора в Білому домі він випромінював той самий страх зіткнутися з чимось реальним.

Кричати через усю кімнату гостю "ти не правий, ти не правий", не є ознакою впевненості чи мудрості. Венс обирає безпечний шлях, відкидаючи інших людей, замість того, щоб визнати, що він міг би чогось навчитися. Важливіше, ніж відвідати Україну, сказав Венс у Білому домі, було "побачити репортажі". Краще отримувати інформацію, як він сказав, з власних "джерел", з тих, які підтверджують те, що він вже думає, ніж насправді взаємодіяти з іншою країною або її народом. "Джерела" Венса змусили його повторювати твердження, які виникли саме як російська пропаганда й були задокументовані як такі, наприклад, абсолютно неправдиве твердження про те, що американська допомога йде на оплату яхт. Венс допомагав поширювати цю брехню.

Можливо, відчуваючи незручність свого становища, Венс перейшов до криків на адресу Зеленського про те, що йому потрібно подякувати президенту Трампу. Зеленський нав'язливо дякує американським та іншим іноземним лідерам за підтримку України. Він зробив це і під час цього візиту до США. Здається, Венс мав на увазі, що Зеленський повинен висловити свою подяку тоді й там, коли Венс захоче, фактично саме в той момент, коли Венс кричав на нього, і тому, що Венс кричав на нього. Венс вимагав, щоб Зеленський подякував Трампу за допомогу, яку адміністрація Байдена надала Україні та яку люди Трампа погрожували забрати – і на той момент майже напевно вже вирішили забрати.

Політика Трампа щодо України станом на день зустрічі була приблизно такою: зустрічатися з росією без України; поступатися кожній значній російській вимозі заздалегідь, не питаючи українців; стверджувати, що росія та Україна несуть спільну відповідальність за війну; називати Зеленського диктатором, не засуджуючи путіна; значно перебільшувати обсяги попередньої американської допомоги; вимагати українські ресурси як компенсацію за цю допомогу. У цих умовах нав'язлива вимога безперервної подяки на першу вимогу не лише не є обґрунтованою, але й переростає у потребу кривдника бути зображеним жертвою як великий благодійник.

Навіть висміювання в пресі одягу Зеленського, можливо, глибина гротеску, виявляє подібну відірваність від того, що насправді відбувається у світі. Зеленський вирішив три роки тому не носити костюми не тому, як образливо припускали, що у нього їх немає, і не тому, як безглуздо припускали, що він не розуміється на протоколі. Три роки тому він вирішив, що одягнеться відповідно, щоб висловити солідарність з народом, який воює. Це, чесно кажучи, те, що американці вже мали б знати, а не доречна тема для запитання у Білому домі, не кажучи вже про насмішкуватість. Але саме знущання виявляє американську нелогічність, а то й гірше. Деякі американці хочуть думати, що найважливіше – це конформізм, що глузування з людських відмінностей демонструє власну мужність. Коли Бен Франклін поїхав до французів просити підтримки під час Революційної війни, він носив шапку з єнота, що не було comme il fallait. Коли Вінстон Черчилль відвідував Білий дім під час Другої світової війни, він був одягнений у військове вбрання, яке нічим не відрізнялося від того, що носив Зеленський.

Так само Трамп висміяв людську мужність, коли вимагав від Зеленського визнати, що без американської зброї Україна б негайно розвалилася. Це робить американців героями, а українців тими, хто повинен дякувати американцям на вимогу. Це правда, звісно, що американська зброя була дуже важливою, і що українці тепер постраждають від рішення Трампа переключити американську силу на російську сторону у війні. Але всієї зброї, яка була поставлена до лютого 2022 року як першою адміністрацією Трампа, так і адміністрацією Байдена, було явно недостатньо для відбиття такого повномасштабного сухопутного вторгнення, яке здійснила росія. Українці отримали зброю після лютого 2022 року саме тому, що вони все одно чинили опір.

Майже всі американці вважали, що коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна одразу ж впаде під російською потугою, а Зеленський втече з країни. Але він не втік. Його фізична мужність залишитися у Києві, відлуння фізичної мужності мільйонів українців, змінила загальну ситуацію. Через те, що українці чинили опір, до них почала надходити західна зброя. Мужність українців уможливила американську та європейську політику стримування російської агресії.

Без сумніву, українці повинні висловити свою подяку американцям. І вони це роблять. Але з боку американців не дякувати українцям або ставитися до їхнього мужнього президента як до об'єкта презирства – щонайменше нелогічно. Примусовий ритуал подяки приховує від американців основну реальність того, що сталося за останні три роки.

Під час цієї війни Україна забезпечила США стратегічні здобутки, яких вони не змогли б досягти самотужки. Український опір дав надію людям, які захищають демократії по всьому світу. Українські солдати захищали основний принцип міжнародного права, який полягає у тому, що держави є суверенними та що кордони не можуть бути змінені шляхом агресії. Україна фактично виконала всю місію НАТО, поглинувши повномасштабну російську атаку фактично самотужки. Вона стримала китайську агресію щодо Тайваню, показавши, наскільки складними можуть бути наступальні операції. Вона сповільнила поширення ядерної зброї, довівши, що звичайна держава може протистояти ядерній державі у звичайній війні. Протягом всієї війни росія погрожувала застосувати ядерну зброю проти України, а українці протистояли ядерному блефу. Якщо вони зазнають поразки, ядерна зброя пошириться по всьому світу, як для тих, хто хоче блефувати з нею, так і для тих, хто потребуватиме її, щоб протистояти блефу.

Венс і Трамп повторили знайомі тези російської пропаганди. Одним із прикладів була заява Трампа про те, що саме українці, чинячи опір росії, ризикують "Третьою світовою війною". Правда полягає в прямо протилежному. Залишаючи Україну, Трамп ризикує жахливою ескалацією і навіть світовою війною. Все, що Україна зробила за останні три роки, може бути зведено нанівець. Тепер, коли адміністрація Трампа вирішила перекинути американську силу на бік росії, вона дійсно може виграти війну. (Це завжди був її єдиний шанс, про що самі росіяни добре знали й відкрито говорили). У цьому сценарії перемоги росії за підтримки США, який відкрився американським вибором у американській столиці, жахливі втрати виходять далеко за межі України.

Зеленський цілком резонно зауважив, що наслідки війни можуть поширитися і на американців. У певному сенсі це було надто скромно: український опір досі позбавляв американців таких наслідків. Він сказав це дуже м'яко, і на нього за це накричали, що саме по собі досить промовисто. Американці відчувають, що вони випускають на світ, об'єднуючись з росією, і вони здійняли галас, щоб замаскувати це.

Розширення російської влади в Україні означатиме більше вбивств, більше зґвалтувань, більше тортур, більше викрадень дітей. Але це також означатиме, що всі стратегічні здобутки стануть стратегічними втратами. росія, замість того, щоб не мати змоги завадити Україні вести інші війни, заохочується до розв'язання нових. Китай, замість того, щоб бачити ефективну коаліцію для зупинення агресії, заохочується до початку воєн. Американське схвалення загарбницьких воєн веде до глобального хаосу. І всі, хто може, створюють ядерну зброю. Це фактичний сценарій третьої світової війни, автором якого є люди, які написали сценарій спроби пограбування у Білому домі.

Якщо виходити з того, що США були залучені до мирного процесу, то те, що ми побачили, не має жодного сенсу. Те ж саме відбувається, якщо виходити з припущення, що нинішнє американське керівництво турбується про мир взагалі, або дбає про американські інтереси як такі. Але неважко побачити й іншу логіку.

Політика Маска-Трампа від самого початку була спрямована на побудову союзу з росією. Ідея про те, що має бути мирний процес щодо України, була просто приводом для початку відносин з росією. Це відповідало б усім загальнодоступним фактам. Звинувачення України у провалі процесу, якого ніколи не існувало, стає приводом для продовження американських відносин з росією. Інакше кажучи, адміністрація Трампа "змила" зближення з росією, яке завжди було її головною метою. Вона перелізла через спини закривавленого, але сповненого надії народу, щоб дістатися до людини, яка віддає накази про його страждання. Крики на адресу українського президента були, швидше за все, театральною кульмінацією путінського маневру, який готувався весь цей час.

Це, звісно, також може здатися нелогічним навіть на більш високому рівні. Нинішня американська система альянсів ґрунтується на вісімдесятирічній довірі та мережі надійних відносин, включаючи дружбу. Підтримка росії проти України є елементом зради цих альянсів заради союзу з росією. Основний спосіб, у який росія взаємодіє зі США, – це постійні спроби дестабілізувати американське суспільство, наприклад, за допомогою безперервної кібервійни. (Показово, що тоді ж з'явилася новина про те, що США послабили захист від російських кібератак). російське телебачення переповнене фантазіями про знищення Сполучених Штатів. Навіщо перетворювати друзів на суперників і вдавати, що суперник – це друг?

Економіки нинішніх союзників США щонайменше у двадцять разів більші за російську економіку. А російська торгівля ніколи не була дуже важливою для США. Навіщо вести торговельні війни з процвітаючими друзями в обмін на доступ до по суті неважливого ринку? Відповідь може полягати в тому, що союзу з росією віддається перевага з причин, які не мають нічого спільного з американськими інтересами.

У суботу в Білому домі ті, хто хотів виглядати сильним, намагалися залякати тих, кого вони вважали слабкими. Людська мужність на захист свободи була принижена на службі російському фашистському режиму. Американська державна влада перейшла від захисту жертви до підтримки агресора. Все це відбувалося у атмосфері нерозумності, в якій реальні люди та їхній досвід були відкинуті вбік на користь світу, в якому той, хто нападає, завжди правий. Дружба між Трампом і путіним, маскулінний зв'язок незахищеності, що виник через те, чого ніколи не було, стала важливішою за життя українців чи статус Америки.

У тому, що сталося у Білому домі, була своя логіка, але це була логіка відкидання будь-якого розуму, підкорення будь-яким імпульсам, зради будь-якої порядності та прийняття найгіршого в собі, щоб вивести назовні найгірше у світі. Можливо, Маск, Трамп і Венс особисто почуватимуться краще на тлі занепаду Америки, російського насильства й глобального хаосу. Можливо, їм це буде вигідно. Для решти з нас це не надто втішна новина.

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