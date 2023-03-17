Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal

Американські дрони могли би замінити українцям китайські цивільні дрони, якими користуються українські військовослужбовці на фронті, і які можуть нести безпекові загрози через тісну співпрацю Китаю та росії. І малі виробники дронів зі США намагаються пробитися в Україну, проте бюрократія Пентагону наразі заважає їм це зробити. Хоча поїздка генерального директора Cyberlux до Києва допомогла зрушити неповоротку систему закупівель Міноборони США та знайти шлях для своїх дронів в Україну. Про це пише впливове американське видання Wall Street Journal.

Cyberlux Corp., за словами Wall Street Journal, – це дрібна компанія, що торгується на позабіржовому ринку. Нещодавно вона проклала собі шлях у виробництво безпілотників і безуспішно намагалася запропонувати Пентагону співпрацю з Україною.

Тож керівники компанії з Північної Кароліни, розповідає WSJ, вирішили подолати бюрократичну тяганину американських військових і запропонувати свою продукцію безпосередньо українцям.

У липні виконавчий директор Cyberlux Марк Шмідт примчав до Києва під військовим ескортом з модифікованим кіношним дроном, який, на його думку, міг би допомогти українцям протистояти російському вторгненню. Тепер, вісім місяців потому, за словами видання, Пентагон, схоже, має намір придбати Cyberlux K8 і доставити його в Україну.

Wall Street Journal називає шлях, який пройшла компанія Cyberlux до Києва, типовим для невеликих оборонних компаній США, які намагаються подолати, а в деяких випадках і обійти, бюрократію Пентагону, щоб доставити свою зброю в Україну. Він також показує, як широке застосування безпілотників у сучасній війні створило нові можливості для бізнесу.

Видання нагадує, що і росія, і Україна використовують розвідувальні безпілотники, які дозволяють операторам оглядати поля бою і визначати місцезнаходження цілей з невеликим ризиком для самих операторів. Україна використовує американські безпілотники-смертники, які влучають в об'єкти і вибухають при контакті з ними, тоді як росія використовує іранські моделі. Ці типи дронів є відносно невеликими та недорогими і виготовляються з використанням багатьох компонентів споживчих технологій.

На початку війни, пише WSJ, українські війська використовували безпілотники китайської компанії DJI Technology Co – ефективні, недорогі моделі, які стали домінувати на американському аматорському ринку. Але українські та американські посадовці занепокоїлися, що китайські дрони, які уряд США вже припинив використовувати, становлять загрозу безпеці, і почали шукати альтернативи.

"Cyberlux, основним бізнесом якої протягом останніх двох десятиліть були світлодіодні лампи з тривалим терміном служби, є новачком на ринку безпілотників. У березні минулого року вона придбала Catalyst Machineworks, невеликого виробника дронів з Г'юстона, який спеціалізується на квадрокоптерах, також відомих як кінопідйомники – для гоночних ліг, а також кіно- і телепродукції", – розповідає видання.

На вебсайті компанії-виробника дронів зазначено, що вона складається "лише з кількох людей" і що "доставкою займається дружина одного із власників".

Інша компанія – Fortem Technologies Inc, яка виробляє DroneHunter – невелику розвідувальну модель, призначену для збивання ворожих безпілотників, відправила в Україну дві системи, але не змогла отримати схвалення Пентагону на більшу кількість.

"Нашій бюрократичній системі дуже важко дивитися крізь пальці на те, що вона знає найкраще, а саме на програми, які є рекордними", – цитує WSJ генерального директора Fortem Джона Грюна, який має на увазі метод Пентагону купувати технології в рамках довгострокового бюджетного циклу.

Ще одна компанія Red Cat Holdings Inc., що базується в Пуерто-Рико, розмістила в Україні близько двох десятків розвідувальних безпілотників Teal Golden Eagle, але також зіткнулася з перешкодами в Пентагоні.

"Українці хочуть отримувати ці БПЛА, – сказав генеральний директор Red Cat Джефф Томпсон у коментарі WSJ. – Вони вже їх використовують. Як нам доставити ці інструменти в Україну? Це дуже розчаровує нас та інші невеликі компанії, що займаються розробкою безпілотників".

На це запитання відповідає компанія Cyberlux, яка підійшла до вирішення питання, за словами WSJ, через звернення до американського експерта з безпілотних літальних апаратів. За словами пана Шмідта, експерт зв'язав Cyberlux з високопосадовцями в Києві, і в липні через Польщу очільник компанії перетнув кордон з Україною. На полігоні за межами столиці Cyberlux продемонстрував свій безпілотник українським посадовцям, у тому числі головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

"Cyberlux K8 пролетів через поле до нерухомого бронетранспортера, за яким слідував інший безпілотник, оснащений відеокамерою, котра зафіксувала вибух під час контакту дрона з транспортним засобом і передала відзнятий матеріал на екран", – розповідає газета.

Після демонстрацій заступник міністра оборони України Денис Шарапов у листі, з яким ознайомилося видання The Wall Street Journal, запросив у Європейського командування Збройних сил США 1000 безпілотників К8.

"Запити на забезпечення першочергових потреб Сил оборони України ми подаємо до Пентагону офіційними каналами", – цитує видання речника Міноборони України, який, однак, відмовився відповідати на конкретне запитання про К8. Але, як повідомляє американська газета, далі Пентагон передав запит України на Cyberlux K8 Командуванню повітряних систем ВМС, яке працює з повітряними системами озброєння, в тому числі з безпілотниками.

За словами пана Шмідта, у листопаді військово-морське командування скооперувало Cyberlux з Huntington Ingalls Industries Inc., суднобудівною компанією зі штату Вірджинія, яка вже має великі контракти з Пентагоном. Співпраця з відомою компанією дозволила Cyberlux оминути місяці або роки, які могли б знадобитися невеликій фірмі, щоб прорватися крізь бюрократію військових закупівель, яка вимагає багато рівнів погоджень і об'ємної документації.

Втім, за даними WSJ, угода Cyberlux могла бути підірвана через публічну заборону обігу її акцій з боку фондового регулятора з причини помилок у звітності компанії.

Проте, як би там не було, пише американське видання, але у лютому, у першу річницю вторгнення росії в Україну, Пентагон оголосив про надання Україні допомоги у сфері безпеки на суму 2 мільярди доларів. У переліку обладнання, яке включало артилерійські снаряди, ракети з лазерним наведенням і обладнання для розмінування, були і безпілотники Cyberlux K8. Яке, втім, не змогло отримати у Міністерства оборони США інформацію про кількість замовлень або терміни поставок. Подробиць не знає і сама Cyberlux.

Джерело: Wall Street Journal