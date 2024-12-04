Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер опублікував свій черговий тижневий огляд війни з точки зору стратегії і оперативних цілей. Основна увага минулого тижня була прикута до Східного театру воєнних дій, де орки намагаються просунутися далі на Захід в районі Курахового та Великої Новосілки. На інших ділянках суттєвих змін не відбулося, хоча в Курській області росіяни продовжують атакувати і зазнавати великих втрат.

Ті самі люди, які наполягали на тому, що перемога Трампа у 2024 році означатиме кінець американської демократії – поки він не переміг – виглядають рішуче налаштованими продати Україну. Ось чому Захід програє.

Це був неймовірно насичений тиждень у світових справах. Хезболла та Ізраїль нарешті оголосили перемир'я (вибач, Газа), в той час як Сирія Асада зіткнулася з новою блискавичною атакою повстанських сил, які здебільшого не діяли з 2020 року.

На жаль, видиме бажання відійти від України охопило більшість західних ЗМІ. Проте, попри всі розмови про переговори і виснаження України, свідчення з поля бою вказують на набагато складнішу ситуацію.

На більшості фронтів насправді не спостерігається особливої динаміки – Москва просто застрягла.

Під час кампанії на Донбасі 2024 року Москва починає кожен новий наступ, намагаючись йти прямо на ціль, часто збиваючи українську бригаду з місця. Але, пройшовши кілька кілометрів, просування до початкової мети зупиняється через прибуття українського підкріплення.

Схематичний огляд кампанії Москви на Донбасі у 2024 році, довші стрілки показують більш успішні просування. Північні були першими, південні від Вугледара – місяці пізніше. Кілька тисяч квадратних кілометрів для, можливо, сотні тисяч жертв. Примітка: навіть за песимістичними прогнозами, нищівний контрнаступ має бути можливим наступного літа.

Марш до воріт Покровська з боку Авдіївки спочатку загрожував відрізати його від Костянтинівки на північному фланзі. Блокований прибуттям свіжого українського підкріплення, наступ змістився, повільно прориваючи і відкочуючи оборонну лінію вздовж Вовчої. Люди почали хвилюватися про падіння Покровська, але невдовзі просування росіян було зупинено скрізь, окрім південного флангу, на північ від Курахівського водосховища.

Саме тоді загострилася ситуація навколо Вугледара, і Україна була відкинута на нинішню лінію Курахове-Велика Новосілка. Зараз, коли оборона навколо Курахового зміцніла, орки наступають у напрямку Великої Новосілки, ще далі на захід і південь від Покровська. Зараз сюди розгортається українське підкріплення, і видається сумнівним, що Москва може нескінченно довго продовжувати переносити бойові дії на захід в очевидній спробі розвернути фланг українського угруповання тут.

Загалом, мій прогноз залишається незмінним: Україна продовжуватиме вперту оборону на більшості фронтів, нарощуючи резерви напередодні великого контрнаступу в 2025 році. Він може розпочатися вже навесні, але я очікую, що вирішальним буде період з червня по жовтень. Хоча багато що може піти не так, якщо все складеться так, як треба, слід очікувати швидкого руху, який докорінно змінить ситуацію.

Цього тижня Сирський публічно підтвердив, що контрнаступ дійсно планується, і я напишу більше про потенційні варіанти в наступних публікаціях. Цікаво спостерігати, як загартовані в боях лідери починають займати керівні посади – останнім кроком стало підвищення хлопця на прізвище Драпатий, який, вочевидь, відповідальний за організацію поразки харківського наступу Москви цієї весни.

Військове перезавантаження України триває, і здебільшого рухається у правильному напрямку. Проте відсутність широкомасштабних поставок старої американської бронетехніки свідчить про те, що схвалення адміністрацією Байдена обмеженого використання балістичних і крилатих ракет малої дальності на території росії було лише димовою завісою.

Команда Байдена, схоже, навмисно саботує здатність України розпочати великий контрнаступ у 2025 році, і саме тому Україна не змогла відсидітися до кінця 2024 року і грати в обороні, як того й хотіли американці. Якби Україна не пішла на Курську область, змусивши путіна піти на ескалацію, втягнувши у війну Північну Корею, команда Байдена, ймовірно, ніколи б не довела за допомогою своїх обмежень щодо ATACMS, що виправдання, пов'язані з побоюваннями ескалації, через які вона не підтримала Україну раніше, завжди були нікчемними.

Більше про це в наступній частині допису. По-перше, триває жорстка боротьба на землі. Оскільки орки поки що застрягли в Курській області, я почну з Донбасу.

Східний театр воєнних дій. Минулого тижня основний рух лінії фронту знову відбувався на південному краю Донбаського фронту, хоча тривалий наступ на Костянтинівку через Часів Яр і Торецьк почав приносити плоди для Москви після величезних втрат. Фронт Курахове – Велика Новосілка залишається під сильним тиском, але прибуває підкріплення, яке має стабілізувати лінію фронту.

Гарний оперативний огляд ситуації на фронті Курахове – Велика Новосілка. Стрілками показані загальні вектори атак за минулий тиждень, базова карта добре показує твердий територіальний контроль. Зверніть увагу, що на цій карті як бригади, так і придані батальйони позначені квадратними значками – позначки, що їх розрізняють, ймовірно, занадто малі, щоб їх можна було розгледіти, і вони означають різні речі для кожної зі сторін.

Наразі найбільше питання на цьому фронті – чи вдасться утримати Велику Новосілку. Саме по собі місто не є зручною оборонною позицією, оскільки не має високих залізобетонних конструкцій. Але місто розташоване на місці злиття річки Мокрі Яли та двох приток, що має ускладнити маневри орків. А ще місто лежить біля підніжжя хребта, що височіє на п'ятдесят метрів над рівниною - непроста перешкода в степовій місцевості, з якої можна добре спостерігати за ворогом.

Ось чому атаки орків на захід від міста по той бік Мокрі Яли викликають занепокоєння, хоча поки що українські війська, схоже, просто відійшли на свою основну лінію оборони. Імовірно, 32-га механізована бригада працює разом з 11-ю і 32-ю бригадою Національної гвардії та 122, 127 і 128 бригадами тероборони. Сподіваємося, що прибуде важча бригада або дві.

Втрата Великої Новосілки не буде фатальною невдачею, оскільки здається, що українські сили можуть створити лінії стримування на заході і півночі, які повинні втриматися. Але це корисний вузол у логістичній мережі регіону, тому, якщо ціна не надто висока, варто подумати про те, щоб за погіршення погоди розбити тут кривавий ніс угрупованню орків.

На дузі між Великою Новосілкою і Кураховим Україна в основному тримається міцно, хоча орки, схоже, намагаються перерізати шосе, що веде до міста з півночі. Це може стати проблемою, якщо їм вдасться переправитися через річку Мокрі Яли в цьому районі через сектор 128-ї гірсько-штурмової бригади. В район Розлива з Часового Яру, очевидно, перекинули досвідчену 23-ю механізовану бригаду, яка має посилити цю ділянку фронту.

79-а десантно-штурмова все ще вперто бореться на околицях Іллінки та Єльзаветівки, навіть проводить локальні контратаки. Я продовжую очікувати, що бригада відступить до важливого перехрестя Успенівка, але з 37-ю морською піхотою та 33-ю механізованою бригадою, які поки що тримають фланги, тиск орків недостатній, щоб змусити їх відступити. Повідомляється, що вони навіть встигли провести кілька контратак.

У Кураховому 46-а аеромобільна та всі, хто з ними, відбивають запеклі штурми, яким вдалося проникнути в центр міста, хоча поки що вдалося утримати лише плацдарм, який, безсумнівно, піддасться сильному обстрілу. І це лише ще один крок на тому шляху, який, безсумнівно, буде кривавим. Характер боїв у Кураховому вже нагадує бойові дії в Торецьку та Часовому Яру: Москва перекидає частину військ на передову позицію, а потім змушена тижнями вести бої, щоб утримати їх, поки безпілотники завдають шкоди їхньому постачанню.

У багатьох місцях Москва все частіше покладається на прямі піхотні атаки без використання бронетехніки, часто з використанням позашляховиків і гольф-карів, щоб мінімізувати час. В результаті вперше зафіксовано втрати, що перевищують 2 000 осіб за добу. Важка техніка все більше і більше зарезервована для пріоритетних фронтів, де вона також втрачається у рекордній кількості. Довгоочікувана метаболічна криза повільно посилюється, хоча для того, щоб помітно покалічити путінську машину, знадобиться далеко за 2025 рік.

Покровськ залишається головною ціллю орків, але майже все їхнє просування відбувається далеко на південь від міста, повзучи в бік Шевченка. Поки 59-та моторизована та 35-та бригада морської піхоти стримують російські війська, що намагаються прорватися до Курахового з півночі, 151-ша механізована та нещодавно перейменована 117-та важка механізована бригади прикривають трасу, що з'єднує Покровськ з Великою Новосілкою.

В усьому іншому напрямку орки застрягли аж до Торецька. Тут відбувається багато місцевих боїв, орки контролюють близько половини центральних багатоповерхівок і намагаються розширити свою територію на північні передмістя, де місцева українська контратака зачистила провідні елементи кілька тижнів тому. Сусідство на півдні залишається спірним, і контроль України над гірничодобувним комплексом, ймовірно, відіграє важливу роль. 100-та, 150-та і 42-га механізовані бригади прикривають Торецьк разом з безліччю приданих батальйонів, в основному з Національної поліції України.

Ситуація в Часовому Яру багато в чому схожа на Торецьку. Тут орки зуміли розширити північний плацдарм над каналом, але, як повідомляється, стикаються з надзвичайними труднощами в накопиченні достатньої кількості військ, щоб просунутися далі завдяки обороні, яку тримають 24-та мехбригада і 68-ма моторизована. Повзуче просування вгору по схилу на південь карається 93-ю і 28-ю мехбригадами та їхніми друзями.

Рухаючись на північ від Часового Яру, широка дуга Сіверсько-Лиманського фронту залишається переважно статичною, спроби зруйнувати виступ не вдаються, незважаючи на те, що Україна тримає лише вісім-десять бригад, які прикривають дугу діаметром близько сорока кілометрів в основі, розділену річкою Сіверський Донець. 30-та, 54-та, 53-тя, 60-та, 63-тя, 66-та і 67-ма мехбригади, а також 10-та гірсько-піхотна, 81-ша аеромобільна та придані їм батальйони, можливо, не отримують багато уваги в пресі, але вони добре охороняють північний фланг міської агломерації Слов'янськ-Краматорськ.

Знаменита Третя штурмова дислокується між Сіверсько-Лиманським фронтом та маршем орків на Куп'янськ, стримуючи спроби прориву до Осколу. Цей жорсткий підрозділ прикриває південний край Куп'янського фронту, який був розділений навпіл повільним маршем орків долиною Піщаної.

Куп'янськ, 1 грудня 2024 року, загальна ситуація. Має бути зрозуміло, чому Москва хотіла йти на південний схід від Харкова. Не вийшло. Сумніваюся, що форсування Осколу тут сильно допоможе.

Москва вже кілька місяців намагається прорватися до Куп'янська, лобові атаки через Синьківку раз по раз зазнають невдачі. Тут працює чергова партія з 12-15 бригад, про які мало хто чує: 14-та, 43-тя, 44-та, 115-та, 116-та та 154-та механізовані, 77-ма аеромобільна, 92-га штурмова, 1-ша нацгвардії, 104-та, 110-та, 115-та, 112-та та 114-та тероборони.

Вони протистоять одному з (колишніх) найславетніших з'єднань орків, Першій гвардійській танковій армії, і демонструють чудові результати, незважаючи на те, що знаходяться далеко від Києва та Харкова. Повільне просування орків до Осколу на південь від Куп'янська тривало місяцями, і після розширення коридору, який вони завоювали, орки намагаються просуватися далі, маючи певний успіх на південь, де українські війська під Берестовим відступили, щоб уникнути оточення.

Останнім кроком орків є переправа через Оскіл на північ від Куп'янська, де утворився невеликий плацдарм. Це далеко не ті дивізії орків, що гриміли на Куп'янськ з півночі після прориву через Вовчанськ цієї весни. Досі у цій війні переправи через річки, які фромували орки, загалом проходили не дуже вдало.

Північний театр воєнних дій. На Харківському фронті постійно відбуваються локальні бої, але жодна зі сторін не робить цей напрямок пріоритетним. Погана погода може дозволити провести локальну атаку, яка може стати несподіванкою і принести певні успіхи, але перерости в тривалі операції дуже складно.

З іншого боку, на Курському напрямку продовжуються інтенсивні атаки орків на українські позиції. За останній тиждень було зафіксовано дуже незначний прогрес, хоча орки все більше відчайдушно намагаються прорватися через західну частину "Вільного Курська", щоб дістатися Свердліково.

Вони продовжують намагатися форсувати річку Снагость через Даріно, намагаючись прорвати сектор, який, як повідомляється, прикривають 36-та морська і 103-тя територіальна, а 21-ша механізована і 82-га десантно-штурмова прикривають фланги. 47-а механізована і 17-а важка танкова, схоже, ведуть бої навколо Новоіванівки, в той час як 95-а десантно-штурмова відбиває атаки на північній дузі зони "Вільного Курська". 80-та десантно-штурмова і 61-ша механізована, схоже, мають завдання на східному фланзі, в той час як 22-га механізована і деякі інші з'єднання, що були тут раніше, перебувають або в резерві, або перекинуті в інші місця.

Але для тих, хто любить стверджувати, що Україна спрямовує свої найкращі війська на Курський фронт, нехтуючи іншими секторами, просто майте на увазі, що Курська дуга – це лише одна з щонайменше півдюжини окремих битв подібного масштабу. Разом вони забирають вдвічі більше життів і в п'ять-десять разів більше бронетехніки та артилерії, ніж може згенерувати Москва.

Південний театр воєнних дій. Тривають перестрілки вздовж Дніпра та на запорізькому фронті, особливо поблизу територій, які Україна здобула у 2023 році на південь від Оріхова. Тривають розмови про наступ росіян на Запоріжжі, але резервів, необхідних для чогось небезпечного, як-от взяття Оріхова чи Гуляйполя, схоже, бракує.

Повітря, море і удари. Тиждень був настільки ж напруженим за лінією фронту, як і вздовж неї: обидві сторони використовували безпілотники, а Москва випустила чимало ракет. Після того, як тиждень тому одна з них влучила у комплекс протиповітряної оборони С-400 в Курську, схоже, не було більше атак ATACMS. Сподіваємось, що цей та інші удари високотехнологічним озброєнням не були одноразовими, щоб "відправити повідомлення" в класичній манері команди Байдена.

Натомість Україна відправила чимало безпілотників у повітряний простір орків, щоб завдати удару по нафтобазах. Це, мабуть, кращі цілі, ніж нафтопереробні заводи, тому що вони переривають потік нафти на фронт, а не за кордон, де російська нафта живить в Індії заводи, що виробляють 155-міліметрові снаряди для України. Варто зазначити, що наступного року Україна планує виготовити тисячу ударних безпілотників дальнього радіусу дії – ще один цвях у труну путіна.

Звісно, путін знову завдає удару по енергетичній інфраструктурі України: до звичайних рейдів безпілотників додався великий удар крилатими ракетами, до якого нарешті долучився Чорноморський флот, що стріляв "Калібрами" зі свого маленького бастіону біля Новоросійська. Будемо сподіватися, що шість "Міражів-2000", які Україна має отримати, і крилаті ракети SCALP, які вони можуть націлювати в польоті, зможуть підлетіти достатньо близько, щоб завдати певної шкоди наступного року.

Цього разу F-16 збили сім крилатих ракет, а Москва досі не змогла збити жодного. До кінця цього місяця Україна зможе розгорнути невелику ескадрилью.

Якщо шведські літаки AWACS, які мають прибути в Україну, будуть введені в експлуатацію до кінця весни, повітряна війна кардинально зміниться. Класна річ про мережі полягає в тому, що підключення даних з бортових радарів до батареї Patriot збільшує ефективний радіус дії останньої. І якщо хтось дасть Україні ракети класу "повітря-повітря" великої дальності, "Вайпери" теж можуть зіграти свою роль. Кілька літаків Gripen також не завадили б.

Звісно, США тим часом не повинні робити нічого особливо підлого чи дурного. Наскільки слабким може виявитися Трамп залишиться незрозумілим до кінця січня. На жаль, не потрібно багато, щоб перевершити слабкодухість, продемонстровану Джо Байденом.

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