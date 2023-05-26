Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ

російське МЗС викликало вчора на "килим" послів Данії, Німеччини та Швеції і висловило обурення через "непрозоре" розслідування вибухів на трубопроводах "Північного потоку". І їм є чому турбуватися. Бо поки німецькі ЗМІ досі "розслідують" причетність нібито українців на яхті до вибуху, що захейтили вже всі притомні експерти, скандинавські суспільники провели титанічну роботу і продемонстрували кількість російських кораблів із вимкненими транспондерами, які постійно курсували біля газопроводу напередодні вибухів. Про це йдеться у другій частині розслідування "Прихована війна", яке провели скандинавські суспільні мовники: норвезька NRK, данська Danmarks Radio (DR), шведська Sveriges Television (SVT) і фінська Yle.

"російські військово-морські кораблі щонайменше тричі курсували в районі, де згодом сталися вибухи. В одному з випадків – всього за кілька днів до інциденту", – йдеться у розслідуванні, що опублікувало Danmarks Radio. Як зазначає видання, російські військово-морські судна, що здатні проводити підводні операції, перебували у безпосередній близькості від місць вибухів у місяці і дні, що передували вибухам на газопроводах "Північного потоку".

Про це свідчать перехоплені радіопереговори російського флоту, до яких DR, NRK, SVT і Yle отримали доступ під час роботи над документальним фільмом і серією подкастів "Прихована війна".

Попередня частина розслідування "Прихована війна": Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах

Кораблі перебували в районі вибухів по кілька годин, а в одному випадку – майже добу.

Загалом, ця інформація дає уявлення про пересування щонайменше трьох кораблів російського флоту. Один із них прибув всього за п'ять днів до вибухів і, згідно з даними радіопереговорів, залишався там всю ніч, перш ніж відплисти назад до росії.

"Це цікаво, оскільки вказує на те, що операції відбувалися нижче рівня моря. Там є скупчення кораблів, які разом із позиціями вказують на те, що на дні відбувалося щось, що могло бути пов'язане з вибухами. Ми не можемо стверджувати, що це так", – цитує данське видання Єнса Венцеля Крістофферсена, військового капітана і аналітика з Університету Копенгагена.

Усі російські військові кораблі, як стверджує DR, йшли без увімкнених передавачів АІС, тож були так званими "кораблями-привидами".

Але радіопереговори кораблів із російськими військово-морськими базами свідчать, що у червні та вересні минулого року вони виходили зі своїх баз у Санкт-Петербурзі та Калінінграді до району, де пізніше сталися північні вибухи.

DR наголошує, що перехоплені радіопереговори дозволяють вперше конкретно показати, як певні російські військово-морські судна діяли поблизу місць вибухів на трубопроводах "Північного потоку".

Там був "Сибіряков". Підтверджено супутниковими знімками

Схеми роботи кораблів підтверджуються, серед іншого, супутниковими знімками, які четверо скандинавських суспільних мовників проаналізували у співпраці з норвезькою супутниковою компанією KSAT.

"Ми знайшли супутникові знімки, які збігаються з маршрутом суден", – розповів Тоні Бауна, експерт з аналізу супутникових знімків компанії KSAT.

Зображення показують, серед іншого, що один із кораблів – російський військовий корабель "Сибіряков" – міг перебувати на відстані від кількох сотень метрів до кількох кілометрів від одного з пізніших місць витоку газу.

"Це цікава інформація, яка малює переконливу картину таємної російської діяльності поблизу газопроводів напередодні атак", – стверджує Г. І. Саттон, незалежний військово-морський аналітик і експерт з російської програми підводної війни.

Його оцінку поділяє Йоханнес Рібер, морський офіцер і аналітик Норвезької академії оборони. За його словами, варто зазначити, що це не цивільні судна, які орендує компанія, яка будувала "Північний потік", і які вийшли подивитися на труби. Це державні кораблі російської федерації, що мають на меті щось зробити, і це в жодному разі не пов'язано з технічним обслуговуванням.

Як зазначає DR, низка експертів оцінюють, що принципово важливо, як діють у Балтійському морі кораблі російського флоту з вимкненими передавачами місцезнаходження. Вони також вважають, що інформація про три російські військові кораблі може мати відношення до вибухів на "Північному потоці". Але поки що експерти не можуть зробити такого висновку.

Тому DR вважає, що опис маршрутів військових кораблів, включаючи перебування кораблів в економічній зоні Данії, представляє значний суспільний інтерес у той час, коли кілька країн активно розслідують вибухи на "Північному потоці".

Радіоперехоплення не дало інформації. Можливо, використовувалися для підготовчих дій

російські кораблі, як правило, три-п'ять разів на день надсилали інформацію про свої позиції, швидкість і напрямок руху на військово-морські бази в росії. Радіоповідомлення не містять інформації про те, що робили кораблі.

російські радіопереговори були перехоплені колишнім офіцером британської військово-морської розвідки, який ще кілька років тому займався перехопленням, спрямованим, серед іншого, на Балтійський флот росії.

Колишній офіцер бере участь у проєкті "Прихована війна" і використовує легальні методи, щоб продовжувати отримувати доступ до частини внутрішніх комунікацій російського Балтійського флоту. В довідці щодо радіоперехоплень він зазначив, що присутність російських військово-морських кораблів із підводними можливостями поблизу трубопроводів "Північний потік" тричі у 2022 році викликає велику підозру. З міркувань безпеки він виступає анонімно, але чотирьом ЗМІ відома його особистість.

Саботаж "Північного потоку". Перше судно вийшло з військово-морської бази Балтійськ

DR нагадує, що 26 вересня 2022 року в Балтійському морі на південний схід від Борнхольма було виявлено витік газу з трубопроводу "Північний потік-2". Через кілька годин на північний схід від острова були виявлені додаткові витоки з трубопроводу "Північний потік-1".

Вже наступного дня влада кількох країн оголосила, що витоки сталися через саботаж. І Данія, і Швеція, і Німеччина розслідують диверсію. Досі жодна з країн ще не взяла на себе відповідальність. росія неодноразово вимагала міжнародного розслідування диверсії.

На основі інформації від колишнього офіцера військово-морської розвідки, ЗМІ нанесли на карту маршрути плавання кожного з трьох суден. Як стало відомо з радіопереговорів, 6 червня минулого року перший із російських кораблів вийшов з військово-морської бази Балтійськ у Калінінграді і попрямував до району на північний схід від Борнхольма, куди прибув вранці 7 червня. В одному з радіоповідомлень судно знаходиться безпосередньо над "Північним потоком-2", де трубопроводи проходять морським дном на глибині близько 80 метрів.

Радіоповідомлення, надіслані кількома годинами пізніше, показують, що судно знаходиться далі на північ, приблизно в двох кілометрах на захід від "Північного потоку-1".

Після цього радіоповідомлення зі судна вказують на те, що воно пройшло через обидва газопроводи трохи менше ніж за чотири кілометри на південь від місця, де, згідно з навігаційними попередженнями Данської морської адміністрації, пізніше сталися три з чотирьох витоків.

Скандинавські ЗМІ не можуть встановити, яке саме судно було на місці витоків. Але, за словами колишнього офіцера британської військово-морської розвідки, це точно судно, яке передавало сигнали на військових радіочастотах до пункту управління на російській військово-морській базі.

Наступний корабель поплив до тієї ж позиції. Він призначений для підводних операцій

Наступним кораблем ВМФ росії, який відплив до місць пізніших вибухів, став 86-метровий корабель "Сибіряков", що базується під Санкт-Петербургом. Він прибув на тиждень пізніше від першого судна, 14 червня минулого року.

Як свідчать перехоплені радіопереговори, це судно шукало ту саму позицію поблизу газопроводу "Північний потік-1", що й перше. Друге судно перебувало в цьому районі майже добу, перетинало трубопроводи і кілька разів працювало на низькій швидкості.

За даними KSAT, радіолокаційне зображення, зроблене незабаром після сьомої години за данським часом 15 червня, показує, що "Сибіряков" був не єдиним судном, яке перебувало поблизу місць подальших вибухів у той час.

Ще один "корабель-привид" розміром як "Сибіряков" також з'являється на радіолокаційному зображенні. Ці два кораблі знаходяться відповідно за кілька сотень метрів і кілька кілометрів від найближчого з пізніших місць витоку.

Розслідувачі не змогли визначити, який із двох кораблів може бути "Сибіряковим", або чи є інший корабель на радіолокаційному зображенні також російським військовим кораблем.

Експерти кажуть, що "Сибіряков" придатний для проведення підводних операцій і що він має носові рушії для утримання корабля в точному положенні.

"Це корабель з підводними можливостями, який може спустити щось на дно моря. На ньому є обладнання та кран, щоб спускати щось у воду, а також операційна. Він здатний знайти, підтвердити і нанести на карту те, що лежить на морському дні", – знову цитує DR капітана і аналітика з Копенгагенського університету Єнса Венцеля Крістофферсена.

У той час, як невстановлений російський військовий корабель 7 червня і "Сибіряков" 14-15 червня працювали в районі місць пізніших північних вибухів, НАТО проводило військові навчання BALTOPS 22 у Балтійському морі.

Скандинавські ЗМІ вивчили відкриті дані про кораблі та літаки і не знайшли жодного підрозділу НАТО, який би перебував достатньо близько до цього району у відповідні періоди часу, щоб мати можливість фізично спостерігати за двома кораблями.

Третій корабель прибув у дні, що передували вибухам. СБ-123 – російський буксир, що може підіймати вантажі з морського дна

Третє судно, маршрут якого чотири скандинавські ЗМІ тепер можуть простежити за допомогою перехоплених радіопереговорів, прибуло лише через кілька місяців. Це судно називається СБ-123 і є 49-метровим буксиром, що належить Балтійському флоту росії.

СБ-123 вийшов у район між пізнішими північним і південним місцями детонації ввечері 21 вересня минулого року – тобто за п'ять днів до вибухів.

То й же капітан Єнс Венцель Крістофферсен зазначив, що це судно, яке, серед іншого, використовується як допоміжне і рятувальне для підводних операцій. Цей корабель має кран зі значною підйомною силою і може піднімати речі з морського дна.

Дані з судна показують, що СБ-123 вимкнув свій передавач місцезнаходження і, таким чином, став "кораблем-привидом", коли пройшов приблизно половину шляху від військово-морської бази в Калінінграді до району, де згодом сталися вибухи.

Раніше, зазначає DR, СБ-123 згадувався німецьким ЗМІ T-Online як судно, що викликало підозру у зв'язку зі саботажем "Північного потоку", оскільки, згідно з даними німецької розвідки, воно перебувало в цьому районі 21 і 22 вересня разом із п'ятьма іншими російськими військово-морськими суднами.

Завдяки інформації з перехоплених радіопереговорів, тепер вперше з'явилася можливість встановити місцезнаходження судна в цьому районі у період приблизно з 20:00 21 вересня до приблизно 14:00 22 вересня.

Протягом 12 годин вночі СБ-123 не надсилав жодних радіоповідомлень і, на думку експертів, мав можливість працювати на пізніших місцях вибухів до того, як вранці з'явився данський патрульний корабель "Німфен".

За словами Йоганнеса Рібера з Академії оборони, протягом ночі корабель потенційно міг перебувати в місцях пізніших витоків на північний схід від Борнхольма і у південному місці витоку.

Крім СБ-123, німецьке видання T-Online також згадує, що в цьому районі мав перебувати російський військовий корабель SS-750, який оснащений мініпідводним човном.

Єнс Венцель Крістофферсен вважає, що присутність саме такого корабля у цьому районі 21-22 вересня цілком може свідчити про те, що на морському дні принаймні щось сталося.

У квітні Командування оборони підтвердило виданню Information, що данський патрульний катер Nymfen зробив 112 фотографій російських суден 22 вересня під час патрулювання в районі, де згодом сталися вибухи.

За даними командування оборони, на 26 знімках був зображений SS-750.

DR не вдалося отримати інформацію про те, чи робив данський патрульний корабель знімки також і СБ-123.

Висунуто кілька версій. Але поки що – жодних висновків

Диверсія проти газопроводу "Північний потік" привернула міжнародну увагу і викликала палкі дискусії, зокрема, в Раді Безпеки ООН, де росія кілька разів вимагала міжнародного розслідування цієї справи.

Було висунуто низку версій щодо того, хто стояв за диверсією і як її було здійснено.

Вже через кілька днів після диверсії російський президент путін у своїй промові заявив, що за нею стоять "англосакси". Пізніше світ облетіла стаття американського журналіста Сеймура Херша, яка базувалася на анонімному джерелі й описувала, як США у співпраці з Норвегією повинні були спланувати і здійснити диверсію під прикриттям навчань НАТО BALTOPS 22.

Кілька ЗМІ, які опублікували цю історію, згодом спростували її, оскільки не було надано жодних документів, які б підтверджували це твердження.

У березні цього року ЗМІ в Німеччині написали, що слідчі джерела знайшли ознаки того, що за саботажем могла стояти проукраїнська група з шести осіб. Однак німецький уряд заявив, що докази, які вказують на Україну, можуть виявитися частиною так званої операції під "фальшивим прапором", спрямованої на дезорієнтацію.

Жодна з країн, що розслідують диверсію, наразі не представила жодних висновків.

Інформація про присутність російських кораблів біля трубопроводів "Північний потік" у червні та вересні 2022 року була передана рф через російське посольство в Копенгагені. Посольство не відповіло, якою була мета перебування кораблів.

Як зазначає DR, російські посли у Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії не захотіли давати інтерв'ю (і це не дивно, бо часто їх соплемінники випадають із вікон чи щось на кшталт цього – iPress).

Поліцейська розвідувальна служба Норвегії та поліція Копенгагена не коментують інформацію про кораблі ВМФ росії біля газопроводу "Північний потік". У шведській прокуратурі, яка очолює шведське розслідування диверсії, прокурор Матс Люнгквіст заявив, що у них є хороший огляд судноплавства в період, про який йдеться.

Джерело: Danmarks Radio