Ворогам України не слід недооцінювати США та НАТО. Поїздка Байдена до Києва – найвище приниження для путіна і Трампа – The Daily Beast

Сьогодні у ЗМІ буде багато матеріалів про вчорашній несподіваний візит президента США Джозефа Байдена до Києва. Ми пропонуємо вам колонку директора медіакомпанії Девіда Роткопфа у виданні The Daily Beast із оцінкою візиту, який мав на меті надіслати меседжі українцям, путіну, союзникам, Китаю та американцям. Автор також порівнює політику щодо України Джо Байдена та Дональда Трампа. Втім, на нашу думку, матеріалу не вистачає порівняння з політикою і діями щодо України іншого президента США – Барака Обами, тож ми додали кілька його цитат. Дивіться самі, як це разюче контрастує з позицією Байдена сьогодні.

"Байден приєднався до великої історії американських президентів, які протистояли російській агресії, і значно відірвався від ганебних дій свого попередника", – пише в своїй колонці у The Daily Beast Девід Роткопф.

Автор наводить приклади попередніх президентів, які протистояли СРСР. "Кеннеді, потім Рейган у Берліні. Тепер Байден у Києві", – перелічує він.

Девід Роткопф зазначає, що періодично протягом останніх шістдесяти років американські президенти ставали на східному краю Європи і дивилися на росію (тут він як і багато західних людей, ототожнює СРСР та росію – iPress), щоб сказати: "Ми стоїмо з нашими союзниками. Наша рішучість непохитна".

Кеннеді заявив: "Я – берлінець". Рейган сказав: "Містере Горбачов, знесіть цю стіну". Байден під час свого несподіваного візиту до Києва наголосив: "Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть".

Автор називає хвилюючим те, що всього за кілька днів до річниці жорстокого наступу росії на Україну, Байден пройшовся вулицями Києва, віддав шану тим, хто загинув, захищаючи країну, і сказав: "Свобода безцінна. За неї варто боротися так довго, як це буде потрібно".

Байден також зворушливо згадав розмову, яку він мав із Зеленським у лютому минулого року, коли росія розпочала масовану ескалацію своєї на той момент восьмирічної неспровокованої агресії проти України. Він пригадав: "Ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо поговорити знову. Тієї темної ночі... світ буквально готувався до падіння Києва... можливо, навіть до кінця України".

Девід Роткопф переконаний, що символізм моменту, коли американський президент поруч із Зеленським прогулювався українською столицею навіть під звуки сирен повітряної тривоги, мав і багато інших послань.

Для тих, хто воює за Україну, вважає автор, це був життєво важливий сигнал солідарності, який супроводжувався подальшими зобов'язаннями Байдена щодо військової підтримки України.

владіміру путіну, пише він, Байден таким чином сказав: "Я тут, у Києві, а вас немає. Ви не тільки не взяли Київ за кілька днів, як дехто прогнозував, але ваша атака була відбита. Ваша армія зазнала принизливої поразки, від якої вона так і не оговталася".

За словами Роткопфа, Байден підкреслив цей момент в офіційній заяві Білого дому про поїздку: "путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся". Важливо, що цей коментар був останніми днями закріплений значною делегацією Конгресу, яка брала участь у Мюнхенській конференції з безпеки, щоб чітко показати, що підтримка України в США залишається сильною і двопартійною.

В офіційній заяві Білого дому також наголошується, що несподіваний візит Байдена до України є частиною більш широкої місії, спрямованої на забезпечення солідарності та лідерства серед європейських союзників Америки. У заяві Байдена сказано: "Я також з нетерпінням чекаю на поїздку до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою і лідерами наших союзників на східному фланзі та виступити з промовою про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку народу України й основних цінностей прав людини і гідності, закріплених у Статуті ООН, що об'єднує нас по всьому світу".

На думку Роткопфа, посилання на Статут ООН, як і сам візит Байдена також мали ефект підтримки заяв, зроблених держсекретарем Блінкеном після розмов з китайським колегою на полях Мюнхенської конференції. Блінкен заявив, що Китай "розглядає можливість надання летальної підтримки" росії для сприяння її вторгненню в Україну, і попередив, що такі дії матимуть серйозні наслідки.

Поїздка Байдена стала важливим нагадуванням Пекіну про те, наскільки пріоритетною є Україна для США і Заходу, а представлення війни в контексті порушень росією міжнародного права підкреслить китайцям, що пряма підтримка нападу рф та її серійних воєнних злочинів зробить Китай співучасником цих злочинів. Санкції, яких зазнає КНР, і розкол у відносинах з міжнародним співтовариством, що спричинить такий крок, будуть руйнівними для Китаю, особливо з огляду на крихкість його економіки на даний момент.

Якщо і була ще одна аудиторія для поїздки Байдена, то це, на думку Роткопфа, звісно ж, американський народ. Поїздкою до Києва Байден якнайчіткіше нагадав про свою позицію проти російської агресії з перших хвилин свого президентства. Він продемонстрував, що без вагань підтримав Україну, коли вона опинилася під загрозою, і що його лідерство серед наших союзників по всьому світу стало одним із головних тріумфів його першого терміну перебування на посаді.

НАТО, яке ще зовсім нещодавно дрейфувало і піддавалося сумнівам з боку інших американських політичних лідерів, переконує автор, стало сильнішим, ніж будь-коли, на порозі розширення. Міжнародне лідерство Америки, в якому нещодавно сумнівалися, знову не викликає сумнівів.

На думку Девіда Роткопфа, надсилаючи цей меседж Байден нагадав про ще одного американського президента під час візиту до східних країн Європи, не назвавши його імені. Йдеться про Дональда Трампа під час його зустрічі з президентом владіміром путіним у Гельсінкі 2018 року. "Байден поїхав до Європи, щоб надіслати путіну послання про американську та союзницьку силу. Трамп поїхав принижуватися перед путіним. Байден виступив на захист американських цінностей і наших союзників. Трамп сказав, що довіряє путіну більше, ніж власній розвідці та правоохоронним органам США. Байден уособлював силу Америки. Трамп проілюстрував і представив нашу найбільшу слабкість", – пише автор.

За рік після того, як Трамп зганьбив країну в Гельсінкі, зазначає Роткопф, він посилив цю ганьбу, відмовивши Україні в допомозі та намагаючись змусити Зеленського виконувати політичну брудну роботу проти Байдена, щоб допомогти переобратися на другий термін. Це був незаконний акт, який зрештою призвів до першого імпічменту Трампа. У той же час і протягом наступного року, згідно з повідомленнями власних радників Трампа, він активно виступав за виведення американських військ з Європи.

Немає сумнівів, переконаний Девід Роткопф, що якби Трамп був переобраний, сьогодні ми були б свідками того, як американський президент стояв би поруч зі своїм російським колегою, а не із Зеленським, знаменуючи собою ослаблення Заходу, а не його незмінну силу. Можливо, саме ця перспектива, відчуття того, що Америка слабка, розділена і не дбає про Україну, не очолить боротьбу за збереження демократії, підштовхнула путіна до злощасного, надзвичайно дорогого і глибоко непродуманого вторгнення в лютому минулого року. Цілком ймовірно, що це призвело до катастрофічного прорахунку.

Водночас, зазначає автор, сьогодні ми знаємо напевно те, що завдяки рішучості Байдена і Заходу, а також надихаючій мужності і стійкості народу України, ця країна стоїть на ногах, а російська армія ослаблена, виснажена і виявилася глибоко дисфункціональною.

Проте, як зауважує автор, ми не знаємо, які виклики можуть бути на наступних етапах цієї війни. Та завдяки цьому візиту Байдена стало абсолютно ясно, що Україна не зіткнеться з ними наодинці, і що "вороги України і їхні нинішні та потенційні союзники ніколи більше не повинні недооцінювати рішучість Сполучених Штатів і НАТО робити те, що вони робили протягом десятиріч, починаючи з візиту Кеннеді і Рейгана: захищати всіма можливими засобами наші цінності, наші демократії і безпеку, яку забезпечує міжнародний порядок, що ґрунтується на принципі верховенства права".

Про автора: Девід Роткопф є генеральним директором The Rothkopf Group, медіакомпанії, яка виробляє подкасти, у тому числі Deep State Radio. Він також є автором багатьох книг, серед яких "Керуючи світом: Внутрішня історія Ради національної безпеки та архітекторів американської могутності" та "Зрадник: Історія зради Америки від Бенедикта Арнольда до Дональда Трампа".

Втім, оцінка візиту Байдена до Києва та порівняння його дій з улесливою поведінкою Трампа щодо кремля варта згадки і про їхнього попередника – Барака Обами, на чиє президентство припав початок нинішньої війни у 2014 році. Бо, якщо зважити на аналіз Роткопфа та багатьох інших експертів, саме меседжі Обами змусили путіна повірити в те, що йому можна робити все, що заманеться, зокрема з Україною.

Тож цитуємо відповідь Барака Обами на запитання головного редактора The Atlantic Джеффрі Голберга щодо України, який цитує його в своїй великій статті у The Atlantic:

"путін діяв в Україні у відповідь на дії залежної держави, яка ось-ось мала вислизнути з-під його контролю. І він імпровізував, щоб утримати там свій контроль, – сказав Обама. – Він зробив те саме в Сирії, величезною ціною добробуту власної країни. І думка про те, що росія зараз перебуває в більш сильному становищі в Сирії чи в Україні, ніж до вторгнення в Україну або до того, як йому довелося розгорнути військові сили в Сирії, означає фундаментальне нерозуміння природи сили в міжнародних відносинах або в світі в цілому. Справжня сила означає, що ви можете отримати те, що хочете, не вдаючись до насильства. росія була набагато потужнішою, коли Україна виглядала як незалежна країна, але була клептократією, якою він міг смикати за ниточки".

Як зауважує журналіст Джеффрі Голдберг, теорія Обами тут проста: Україна є основним російським інтересом, але не американським, тому росія завжди зможе підтримувати там ескалаційне домінування.

"Справа в тому, що Україна, яка не є членом НАТО, буде вразливою до військового домінування росії, що б ми не робили", – сказав тоді Обама.

Голдберг запитав Обаму, чи є його позиція щодо України реалістичною чи фаталістичною.

"Вона реалістична, – відповів він. – Але це приклад того, що ми повинні дуже чітко усвідомлювати наші основні інтереси і те, заради чого ми готові воювати. І врешті-решт, завжди залишатиметься певна невизначеність".

А ось цитата Обами щодо анексії Криму під час візиту до Брюсселю у 2014 році, яку наводить британська The Guardian: "Це не ще одна Холодна війна, в яку ми вступаємо. Сполучені Штати і НАТО не прагнуть конфлікту з росією. Зараз не час для пустослів'я... Немає легких відповідей, немає військового рішення".

Джерело: The Daily Beast