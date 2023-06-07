Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер

У свіжому дописі від 7 червня Том Купер включає дедукцію та робить з факту рейду в Бєлгородську область висновок, що у росії немає цілісного й функціонального ланцюга командування. А все тому, що путін ігнорує "погані новини". Він також доводить, що підірвати Каховську дамбу могли тільки росіяни, і лютує з цього приводу.

Я все ще не можу прийти до тями від того, що росіяни зробили вчора на Каховській дамбі.

Я також залишаюся на позиції, що не в змозі належним чином описати наслідки цього жахіття. Максимум, що я можу зробити, це спробувати допомогти з деякою "орієнтацією".

Отже, сьогодні спробую запропонувати щось на кшталт "сесії запитань і відповідей" на різні запитання, що надійшли у відповідь на мій вчорашній допис.

1) Для початку, ось те, що я рекомендую до прочитання щодо короткострокових та довгострокових наслідків:

Єдине, що я можу додати в цьому контексті – це визначення "екоциду": свідоме руйнування природного середовища з абсолютно непередбачуваними, але катастрофічними наслідками (як для людей, так і для природи).

2) Чому саме ці посилання і чому саме таке визначення?

Якщо якимось відвертим дивом ще залишився хтось, хто ніколи не чув про російську/радянську "стратегію" "випаленої землі", то, звісно, це не матиме жодного сенсу. Тоді ніхто і ніщо не зможе допомогти персонажам, про яких йдеться…

3) Чому я впевнений, що це були росіяни, а не українці – без "задимленого пістолета" (чітких доказів)?

В інтернеті є десятки посилань, які пояснюють нісенітниці на кшталт "все, що вам потрібно знати про Каховську дамбу". Вони розкажуть вам, що вона має довжину 3200 метрів і висоту 30 метрів. Це, м'яко кажучи, поверхнева нісенітниця.

Дамби на кшталт Каховської – це не "прості бетонні стіни", і тим більше не сірникові коробки: річку з такою потужністю, як Дніпро, не можна "зупинити", "побудувавши просту стіну". Для цього потрібні величезні обсяги ґрунту та бетону. Звичайно, існують різні типи дамб та їхніх конструкцій. Немає двох однакових дамб. Але суть таких, як Каховська, пояснюється на двох ілюстраціях нижче. Як видно, їхня основа зроблена з глини, укріпленої іншими матеріалами. "Бетонна стіна", якою "славляться" більшість таких дамб, будується зверху і вглиб неї: видно лише її верхню частину – так звану "парапетну стіну". Тож ця частина є лише горезвісною "верхівкою айсберга".

Зрозуміло, що дамба висотою 30 метрів потребує 100+ метрів ширини. Це необхідно, оскільки дамба такого розміру і ваги повинна витримувати статичний тиск близько 8 бар – і це по всій довжині й ширині, і "протягом тисяч років": навіть незначний витік призведе до розриву, а потім і до руйнування конструкції. Саме тому такі дамби проєктуються і будуються з урахуванням можливих ударів ядерної зброї.

А тепер погляньте на цю ілюстрацію, підготовлену "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода":

Вона зосереджена на "найочевиднішій", "центральній" частині греблі, включаючи водоскид, будівлю турбінного залу та шлюз із глибоководним вантажним каналом. Фактична довжина дамби становить 3200 метрів. Ділянка, яку видно на цій схемі, має довжину лише близько 900 метрів. Водозлив і будівля турбіни мають довжину лише 600 метрів: у своїх "найтонших" місцях (парапетна стіна) – частина, яку видно над поверхнею води – вони мають товщину від 10 до 80 метрів.Отже, будівельники зберегли "найвразливішу" частину греблі обмеженою в розмірах, але все ще достатньо масивною, щоб встановити всередині гідроелектростанцію, і все ще достатньо масивною, аби витримати тиск води – і це протягом "тисяч років"...

Результат: дамби такого типу – це колосальні, величезні, масивні споруди, що важать сотні тисяч тонн. Жодні "50 HIMARS" не зможуть перемістити таку кількість матеріалів. Висновок напрошується сам собою: українцям знадобилися б величезні зусилля, щоб зруйнувати навіть цю "вразливу" частину дамби звичайними засобами. Це не могло статися непомітно. Навпаки, "найпростіший" і "найшвидший" спосіб зруйнувати таку споруду, як Каховська гребля – і особливо "одним ударом", як повідомляють багато людей, що живуть у цьому районі, – зробити це зсередини: розмістивши велику кількість вибухівки в машинному відділенні (у даному випадку в будівлі турбінного залу).

Судячи з наявних фотографій і відео, саме це і сталося.

4) Щодо питання "Чому вони це зробили?"

На мою скромну думку, це має сенс тільки тоді, коли вивчається один із ключових моментів всієї цієї війни: так званий "ланцюг командування" в російській федерації.

Очевидно, що він починається "на чолі" з владіміром владіміровічєм путіним. Номінально, наступним рівнем є Рада безпеки (високопосадовці з досвідом у сфері розвідки та безпеки, які визначають стратегію національної безпеки), потім Міністерство оборони, Генеральний штаб, а потім Об'єднане стратегічне командування (скорочено ОСК).

...і саме тут є "корабель проблем". У таких справах, як ця війна, вирішальне значення мають факти. Але головним чинником у випадку будь-якої диктатури є відсутність прозорості в процесах прийняття рішень, а отже, відсутність фактів. Існує величезна різниця між офіційною/номінальною субординацією і реальністю. Ніхто не може читати думки, а покладатися на публічні заяви диктаторів безглуздо: диктатори (як і їхні "фанати") завжди все перекручують і пересмикують, кожен факт, кожну заяву. Вони "славляться" тим, що навіть свою офіційну субординацію перевертають з ніг на голову за потреби і за першої-ліпшої нагоди, так, як їм вигідно, і тому, що вони все знають краще (саме тому диктатори "мусять" правити: бо ніхто інший не може зробити це краще...). Тому ніхто не знає, про що думає будь-який диктатор, а тим більше, що він вирішує, в який момент часу, і що важливо для такого, як Пудінг…

Не дивно, що у випадку з Пудінгом все, що ми маємо – це "розвідка чуток". Чутки про те, що він був ізольований навіть від своїх "найближчих помічників" ще задовго до війни. Що він живе у власній "інформаційній бульбашці". Що, тим не менш, з моменту тотального вторгнення 24 лютого 2022 року він мікрокерує бойовими діями Збройних сил російської федерації: телефонує командирам батальйонів і наказує їм, що робити, незалежно від реалій на полі бою. Що саме це стало причиною масових втрат зсрф. Перш за все, чутки про те, що за останні 15 місяців він почав уникати будь-яких "носіїв поганих новин": що він відмовляється слухати будь-які "погані новини" і оголошує їх ("погані новини") "західною пропагандою", а їхніх носіїв – такими, що "піддалися західній пропаганді"...

Ніщо з цього не підкріплено чіткими і незаперечними фактами: принаймні, фактами, які можна безпосередньо пов'язати з Пудінгом.

Але за допомогою дедукції можна зробити корисні висновки.

Приклад: Бєлгород. Починаючи з 29-30 травня, дві-три батальйонні групи російських "войовничих опозиціонерів" або "озброєних повстанців" РДК і ЛСР, підконтрольних ГУР МО (українська військова розвідка), здійснили "набіги" на численні прикордонні села і міста на глибину до 10-15 кілометрів. Теоретично, вони вже давно мали бути розбиті: розтерті на порох переважаючою вогневою потужністю "могутніх" зсрф, які демонстративно, принаймні, якщо вірити підконтрольній Пудінгу пропагандистській машині під назвою "російські ЗМІ", також привели "підкріплення". На практиці ж склалася ситуація, яку росіяни схильні називати бардаком (бардак, або "бордель", або "безлад"). Ситуація, коли зсрф не знають, що і де відбувається, а цивільна влада – тим більше. Як наслідок, замість того, щоб "просто здійснити набіг" на цей район, РДК і ЛСР встановили контроль над значною смугою території шириною близько 200 км і глибиною 5-10 км: за підтримки потужної артилерії ЗСУ вони знищили кілька батальйонів – можливо, навіть полків (кожен полк зазвичай складається з 2-3 батальйонів) зсрф під час просування вперед. Вони також знищили додаткові російські підрозділи, кинуті в контратаки. "Найкраще": вони тим часом досягли навіть Уразово – населеного пункту на залізниці, котра з'єднує Троїцьке з Білокуракинім та Старобільськом. Враховуючи надмірну залежність зсрф від залізниць у постачанні, це ні що інше, як катастрофа для росіян…

"Немислимо"?

Робіть висновки самі. Якби в росії існувала цілісна і функціональна вертикаль командування, зсрф мали б змогу перекинути переважаючі сили у відповідь на цей рейд ще кілька днів тому. Ці переважаючі сили вже знайшли б учасників рейду, зафіксували і знищили або вигнали їх з росії. Але, якщо немає цілісного і функціонального ланцюга командування, то немає можливості принаймні перекинути значні підкріплення в цей район. Це неможливо, тому що Пудінг ігнорує "погані новини". А оскільки "поганих новин" немає, то немає і підконтрольних ГУР МО сил всередині росії, а отже, немає потреби в "підкріпленні".

І ніхто не наважується, навіть фізично не може, повідомити Пудінгу "погані новини".

Коли виникає така ситуація, логічним результатом є те, що нижчі ланки в ланцюгу підпорядкування, наскільки вони на це наважуються, приймають рішення самостійно – незалежно одне від одного. Тому що ті, хто наважується діяти, не наважуються нікого інформувати, доки не матимуть "хороших новин", щоб повідомити про них.

Хтось наважується, хтось ні. Одні намагаються "добитися хороших новин": тобто, посилають свої війська в контратаки, вбивають людей, а потім повідомляють про успіх, тим не менш... Інші просто сидять і гинуть...

Так чи інакше, результат завжди один: бардак…

5) Як і чому це має (або могло б мати) значення для ситуації з Каховською греблею?

Наперед: майте на увазі, що винуватцем є той, хто зруйнував дамбу. А не той, хто "можливо, мав на це підстави"...

По-друге, хоча те, що зсрф неодноразово отримували накази здійснювати геноцид в Україні, є фактом, я навіть не буду намагатися здогадуватися, чи стосується це цього випадку: тобто, чи був це путін або хтось інший, хто віддав наказ про руйнування дамби.

Безсумнівним є те, що органом, відповідальним за підрозділи зсрф уздовж Дніпра, є група російських військ "Днепр" під командуванням генерал-полковника Олєга Макарєвіча.

Українські джерела стверджують, що наказ про знищення Макарєвіч віддав командуванню штабу I батальйону 205-ї мотострілецької бригади зсрф, який контролював південну сторону Каховської греблі, включаючи водоскид і будівлю турбіни. Правда це чи ні – невідомо.

Але, якщо взяти до уваги путінський бардак, це має великий сенс. І ось чому.

Тому що за нинішніх обставин в рамках зсрф масове вбивство XY-тисяч людей, знищення природи, знищення водопостачання для двох третин Херсонської області та для Криму.... не мають значення. Не має значення, що буде потім.

Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини".

І "хороша новина" від цього акту полягає в тому, що угруповання військ "Днепр", яким командує якийсь ідіот на прізвище Макарєвіч, виконало свою місію – тому що ЗСУ не можуть перетнути річку.

"Жахливо"? "Неможливо"? "Божевільно"? "Неймовірно"?

Називайте це як завгодно, але це логічний результат десятиліть існування системи путіна. Безвідповідальності, індоктринації заздрощів і самоіндукованого розриву ланцюга підпорядкування, що призвело до "потреби в хороших новинах".

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