Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico

Цієї п'ятниці та суботи чехи йдуть на вибори, які можуть призвести до розширення антиелітарного блоку в самому серці Центральної Європи. Якщо коротко: опитування показують, що перемогу здобуде правопопулістська партія ANO, очолювана мільярдером-аграрним магнатом і москвофілом Андреєм Бабішем. Деталі розповідає європейська редакція видання Politico.

Цими вихідними чехи голосують на парламентських виборах, щоб обрати 200 депутатів до Палати депутатів (Poslanecká sněmovna) – нижньої палати чеського парламенту. Виборчі дільниці будуть відкриті з 14:00 до 22:00 у п'ятницю та з 8:00 до 14:00 у суботу. Вперше в історії чехи можуть голосувати заочно з-за кордону, пише Politico.

Жодна з партій не має шансів отримати абсолютну більшість, тому партія, що посяде перше місце, ймовірно, буде змушена домовлятися про коаліцію або шукати підтримку для формування уряду меншості.

Усього в бюлетені 26 партій. Але із цих 26-ти, згідно з остаточними опитуваннями, опублікованими 28-го вересня, лише близько восьми мають реальні шанси бути обраними. (Партії повинні набрати щонайменше 5% голосів, щоб увійти до парламенту).

Серед тих, хто балотується, є: різноманітні популісти, строката коаліція демократичних партій, об'єднана головно спільною відразою до популістів, комуністи та ультраправі панікери. Є також ліберальні "Пірати" і нова проавтомобільна сила "Автомобілісти для себе", яка воює з велодоріжками, розповідає Politico.

За даними опитувань, лідирує популістська права партія ANO Бабіша з приблизно 29%, і багато хто очікує, що він стане наступним прем'єр-міністром країни.

Головна альтернатива – чинна правоцентристська урядова коаліція "Spolu" ("Разом"), до якої входять "Громадянсько-демократична партія" (ODS) прем'єра Фіали, "Християнсько-демократичний союз – Чехословацька народна партія" (KDU-ČSL) та ліберально-консервативна "TOP 09". Вона відстає з результатом 20%.

Правоцентристська STAN ("Мери і незалежні") – четвертий член коаліції, цього разу балотується самостійно і набирає близько 11% голосів.

Ліберальна "Піратська партія", яка вийшла з правлячої коаліції у вересні минулого року, може набрати до 10% після помітної кампанії з виборчими піснями та колабораціями з ютуберами.

Ультраправа, антиімміграційна та євроскептична "Свобода і пряма демократія" (SPD), яка утворює неофіційне об'єднання з трьома іншими партіями під проводом народженого в Токіо Томіо Окамури, претендує на третє місце за популярністю серед виборців, набираючи 13%.

Успіх менших партій, таких як ультраліва "Stačilo!" ("Досить") або праві "Автомобілісти для себе" та "Присяга", і те, чи зможуть вони подолати 5-відсотковий бар'єр, може визначити, чи зуміє Бабіш сформувати уряд.

Чехія, яка приймає найбільшу кількість українських біженців на душу населення в ЄС, як наголошує Politico, є активним прихильником Києва у його боротьбі проти росії. Але нинішній коаліційний уряд прем'єр-міністра Петра Фіали має найнижчу підтримку населення серед усіх урядів країни з 2013 року, зокрема через непопулярні заходи жорсткої економії, які він запровадив.

Натомість Бабіш, який був прем'єр-міністром у 2017-2021 роках, пообіцяв зменшити підтримку України і особливо критично поставився до ініціативи Праги щодо постачання боєприпасів, в рамках якої до Києва доставляються мільйони снарядів, і пообіцяв скасувати її, запропонувавши, щоб замість цього програму реалізовувало НАТО.

Його опоненти заявляють, що перемога Бабіша може змістити баланс у Центральній Європі від Брюсселя та мейнстримних європейських настроїв щодо України. Сусідня Словаччина схиляється до москви, Австрія має приховані зв'язки з росією, а Угорщина протягом усіх років війни була країною ЄС, яка найбільше симпатизувала кремлю.

В інтерв'ю Politico нинішній міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав будь-яку спробу скасувати ініціативу з боєприпасами "дурістю й короткозорістю" та "величезним подарунком путіну". За словами Петра Каніока, політолога Масарикового університету в Брно, ANO не "відкрито на боці росії … але значно більш схильна до росії, ніж до України". "Гадаю, Чеська Республіка суттєво відкотиться від своєї нинішньої активності – як у політичних і символічних аспектах, так і в плані реальних політичних рішень", – пояснив Каніок.

Бабіш заперечив твердження, що його партія є проросійською.

"Те, що ми потягнемо Чеську Республіку кудись на схід, – це брутальна брехня, якою політики уряду просто лякають людей", – заявив він у коментарі для Politico.

Вперше з моменту падіння комунізму в 1989 році екстремістські партії, які виступають за вихід з ЄС і НАТО, можуть опинитися або безпосередньо в уряді, або надавати підтримку ANO.

Бабіш неодноразово заявляв, що хотів би правити самостійно, але, якщо ANO не здобуде понад 40% місць у парламенті, такий сценарій залишається малоймовірним.

"Найкращим для нашої країни у цій ситуації був би однопартійний уряд із більшістю... Це дало б змогу швидко втілити нашу програму без будь-яких коаліційних компромісів", – сказав політик.

Як чинна правляча коаліція "Spolu", так і ANO виключили можливість співпраці одна з одною, залишивши в ролі потенційних партнерів лише маргінальні партії. Торік Бабіш відкинув коаліцію з крайньою правою SPD, але з наближенням виборів його позиція залишається неоднозначною. ANO і SPD вже ділять владу у чотирьох регіонах країни. У вівторок Бабіш заявив, що не керуватиме разом із комуністами, хоча його перший кабінет спирався на їхню підтримку.

Бабіша вже кілька років супроводжують юридичні негаразди навколо його аграрної імперії Agrofert, і нині він чекає вироку Празького окружного суду у справі про те, чи ошукав він ЄС на 2 мільйони євро, аби Agrofert отримав дотації, призначені для середніх підприємств.

Суть справи в тому, чи було ферму "Лелече гніздо" виокремлено з Agrofert так, щоб вона виглядала як менший, незалежний бізнес. Якщо не з'являться нові докази, суд зобов'язаний орієнтуватися на рішення Празького вищого суду, який у червні скасував попередній вирок, що спочатку виправдав Бабіша.

Він заперечує всі обвинувачення і під час дебатів у середу назвав справу "абсурдною" та "політичним процесом".

На щастя для фаворита перегонів, зауважує Politico, такі скандали, як і інші, включно зі звинуваченнями, що він викрав власного сина, або що один із депутатів Бабіша намагався найняти кілера для собак, мало впливають на його позиції в опитуваннях, адже виборці здебільшого їх ігнорують.

Чи варто чекати післявиборної драми? Цілком можливо, вважає видання.

Президент Чехії Петр Павел має конституційне право не призначати Бабіша прем'єр-міністром, навіть якщо той переможе цими вихідними, через потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з Agrofert.

Чеський закон про конфлікт інтересів забороняє посадовцям володіти чи контролювати бізнес, який створює конфлікт з їхніми управлінськими функціями. Це не означає, що міністри не можуть мати бізнесу: вони лише зобов'язані ставити публічний інтерес вище за власний.

Бабіш відновив право власності на Agrofert у грудні 2024 року після того, як у 2017-му передав конгломерат у два трастові фонди. Влада, втім, вважає, що все було не так просто.

У 2019 році аудит Єврокомісії встановив, що Бабіш продовжував здійснювати як "прямий", так і "непрямий" вплив на трастові фонди. Останніми місяцями Agrofert зазнав низки поразок у чеських судах, які підтвердили, що політик продовжував контролювати бізнес, перебуваючи на посаді прем'єра. Раніше Мінсільгосп Чехії заявило, що хоче, аби Agrofert повернув понад 200 мільйонів євро аграрних субсидій, але Бабіш відповів, що цього не станеться.

У загадковому зверненні до нації напередодні виборів Павел сказав, що поважатиме Конституцію та результати виборів. Ймовірно, це означає, що він призначить Бабіша, якщо той переможе, але не виключає і прямо протилежного, адже, за оцінками деяких юристів, це не обов'язково суперечитиме Конституції.

"Я працюватиму над формуванням стабільного й компетентного уряду. Я також закликатиму майбутнього прем'єр-міністра не допустити жодної загрози нашій національній безпеці. Але президент не є і не може бути останньою інстанцією, яка скасовує результати виборів для однієї сторони або рятує їх для іншої", – заявив Павел у понеділок.

Джерело: Politico