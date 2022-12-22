Всі дороги ведуть до повернення Україною Криму. А Захід має нарощувати оборонну промисловість для українських військових – Мік Раян

Пропонуємо вам свіжі роздуми австралійського генерал-майора Міка Раяна про необхідні умови для того, щоб Україна могла в 2023 році повернути собі Крим: поразки росії на полі бою, зміна риторики Заходу, збільшення постачань зброї та боєприпасів Україні, а також відвоювання Херсонської та Запорізької областей.

Останнім часом було багато коментарів щодо того, чи може або чи повинна Україна прагнути повернути свою кримську територію силою зброї. Крим залишається українською територією, окупованою росією з 2014 року. Думки про те, як всі дороги можуть вести до Криму у 2023 році.

Немає жодних перспектив для росії вести переговори щодо майбутнього Криму, якщо вона не буде примушена до цього через постійні поразки на полі бою. путін продемонстрував нульову схильність до відмови від анексованої території, яку він не контролює, не кажучи вже про українську територію, яку він незаконно захопив у 2014 році.

Яким чином Україна та її прихильники в міжнародному співтоваристві можуть просуватися до результату, коли Україна відновить контроль над цією частиною своєї території?

По-перше, прихильники України повинні припинити надсилати суперечливі сигнали щодо статусу Криму. Коментарі політиків та вищого військового керівництва щодо "складності" повернення Криму Україні потрібно модерувати словами, "але ми підтримуємо Україну, яка поверне всю свою територію".

І говорити про Крим як про територію, яка "лише" відійшла до України у 1954 році, є надуманим і нелогічним аргументом. За такою логікою можна було б оскаржити багато територіальних передач, які сталися в Європі після світових воєн 20-го століття.

По-друге, західна промисловість повинна збільшити виробництво боєприпасів та передати Україні наступальні можливості. Потрібні бронетехніка (танки, бойові машини піхоти та машини подолання перешкод), артилерія та протиповітряна оборона.

Генерал Залужний зазначив: "Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії... Це те, на чому зараз потрібно зосередитися... Важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш затяжних і важких боїв у наступному році".

По-третє, Україна повинна завершити наступальні дії, щоб повернути собі всю свою південну територію, як сприятливий фактор. Звільнення Херсонської та Запорізької областей буде важкою боротьбою, але необхідною передумовою для будь-якої української кампанії за Крим.

Це забезпечує єдину наземну вісь для просування до Криму; вони також будуть критично важливими для логістики, вогневої підтримки з артилерії та базування авіації. З політичної і військової точки зору, звільнення Криму без попереднього звільнення двох інших південних областей буде неможливим.

По-четверте, стратегічне терпіння є життєво важливим. Україні може знадобитися весь 2023 рік, щоб убезпечити свої південні території, перш ніж операція в Криму стане можливою. Терпіння - це те, що європейська та американська громадськість і уряди продемонстрували в цій війні, на превеликий подив путіна.

Частково логіка вторгнення путіна полягала в тому, що Захід навряд чи втрутиться, і що Київ буде захоплений занадто швидко, щоб НАТО встигло відреагувати. путін все ще сподівається затягнути час у цьому конфлікті, продемонструвавши більшу наполегливість, ніж прихильники України.

Як він, за чутками, сказав ізраїльському прем'єр-міністру на початку цього року, "ми велика країна і у нас є терпіння". Ми не повинні допустити успіху цієї російської теорії перемоги.

Всі ці 4 умови є необхідними передумовами для України з огляду на велику військову кампанію по звільненню Криму. Дійсно, якщо всі вони будуть виконані, тоді, можливо, Україна опиниться у вигідному становищі для ведення переговорів про повернення Криму.

Звичайно, росія може вирішити, що її єдиним варіантом захисту Криму є ядерна зброя. Ця нещодавня дискусія з Kofman Michael дає чудове уявлення про те, як росіяни можуть думати про застосування ядерної зброї.

Хоча існує багато спекуляцій щодо такого сценарію, путін на цей момент може зрозуміти, що врегулювання шляхом переговорів щодо кримської "особливої зони" було б краще, ніж те, що росія буде міжнародним вигнанцем протягом одного покоління або більше.

Можливо. Але, як зазначається в цій статті від @DrRadchenko, не слід вважати, що путін коли-небудь піде на переговори щодо статусу Криму.

Ми ще далекі від звільнення Криму. Цієї зими Україна і росія посилюватимуть втомлені підрозділи, захищатимуть (або атакуватимуть) стратегічну інфраструктуру, шукатимуть боєприпаси і зброю, використовуватимуть короткострокові можливості на полі бою і плануватимуть на 2023 рік.

Але на певному етапі, в наступному році, різні сценарії того, як Україна може повернути свою територію – Крим, дипломатичні та військові будуть вивчати та обговорювати в Києві, Москві, Вашингтоні та європейських столицях.

Як я зазначав на початку цієї гілки, у 2023 році всі дороги можуть вести до Криму в умовах російсько-української війни.

Джерело

По-третє, Україна повинна завершити наступальні дії, щоб повернути собі всю свою південну територію, як сприятливий фактор. Звільнення Херсонської та Запорізької областей буде важкою боротьбою, але необхідною передумовою для будь-якої української кампанії за Крим.