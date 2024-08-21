Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер

Том Купер підготував черговий оперативний аналіз ситуації на фронтах України. В Курській області росіяни продовжують втрачати території, на Донбасі росіяни просуваються, але їхній темп дещо впав, а на Запоріжжі пропагандони Кремля говорять про "вееееееликий" наступ України, але Купер дивується про що це вони взагалі…

На відміну від останніх чотирьох днів, сьогодні вранці (21 серпня) є багато новин, тож дозвольте мені перейти одразу до них.

Повітряно-ракетна війна. Дорогі союзники України, ворушіться…

17 серпня. ПСУ стверджує, що збила всі 14 з 14 ударних БПЛА "Шахед", випущених росіянами напередодні ввечері.

18 серпня. Українці обстріляли нафтобазу під Ростовом-на-Дону, що спричинило масштабну пожежу, яка вийшла з-під контролю. Станом на ранок вівторка там горіло 11 резервуарів, а місцева пожежна команда, яка втратила близько 20 поранених пожежників, відмовилася від спроб взяти вогонь під контроль. На сьогоднішній ранок там перебуває близько 600 російських пожежників, але пожежа поширилася до 22 резервуарів: залишилося ще близько 50+...

Одне з відео, що демонструє "попередні" результати на складі паливно-мастильних матеріалів у Пролетарську, 18 серпня...

... тим часом вогонь вийшов з-під контролю і поглинає один резервуар за іншим...

ПСУ стверджує, що збила 2 балістичні ракети КН-23, три російські Х-101 (за повідомленнями, оснащені касетними боєголовками) і 8 "Шахедів".

росіяни оприлюднили кілька відеороликів, які нібито демонструють їхні успішні удари з УМПК по рухомих колонах ЗСУ в районі Корєнєво. Насправді, на цих відео показані авіаудари по їхніх власних військах. Наприклад, це був один з їхніх власних автобусів УАЗ-452 "Буханка".., що не дивно:

а) більшу частину часу штаб "антитерористичної операції в Курську" ФСБ не має жодного уявлення про те, де (і коли) перебувають українці;

б) так, Су-34 обладнані для перенацілювання своїх УМПК-бомб в польоті. Однак, вони все ще можуть лише фіксувати географічні координати цілі. Крім того, для перенацілювання в польоті їм потрібно вчасно отримати нові координати цілі (а не "за кілька годин до зльоту"), і

в) для цього війська всрф і ВДВ у Курській області мали б мати при собі передові авіадиспетчерські пункти (або об'єднані авіадиспетчерські пункти), а в Курській області мала б працювати хоча б одна з російських автоматизованих систем тактичного управління (щоб забезпечити передачу координат цілі з землі на літаки Су-34, що знаходяться в повітрі). Наразі жодна з них не працює. Більше того, жодна з усіх переформованих частин, кинутих в зону у відповідь на український напад, не супроводжується такими системами і не оснащена ними (більше того: багатьом з них не вистачає навіть звичайного набору радіотехнічних засобів).

Крім того, ВКС можуть шукати шляхи розгортання своєї "тріади з ОРДЛО": А-50, Іл-20 та Іл-22. Вони могли б спрямовувати Су-34 для нанесення повітряних ударів на вимогу наземних штабів, як вони це робили протягом більшої частини 2022 року. Проте кількість повністю боєздатних літаків усіх трьох типів наразі становить менше 10; і для ефективної роботи їм доведеться увійти в зону, яку, ймовірно, охоплює єдиний ЗРК С-200 (у звітності ASCC/НАТО – "SA-5 Gammon") 138-ї зенітно-ракетної бригади ППО ЗСУ. Інакше кажучи, їм доведеться зіткнутися із загрозою бути збитими зброєю, від якої вони не можуть захиститися. Це те, чого ВКС просто більше не може собі дозволити.

...що, втім, не повинно означати, що удари Су-34 ВКС по нерухомих цілях втратили свою ефективність. Якраз навпаки. Просто їхня загальна кількість зменшилася до 90-100 на добу, і вони націлені "на щось інше". Зазвичай далеко за лінією фронту (в районі Курська) або вражають українські позиції на Донбасі.

19 серпня. Українці завдали чергового удару з БПЛА по цілях у Підмосков'ї. За даними росіян, три з них були збиті приблизно за 38 км на південь від Кремля, а ще 15 – у Брянській області.

ПСУ заявили, що 11 з 11) ударних БПЛА "Шахед" були збиті над територією України. Су-34 ВКС рф застосували планерні бомби УМПК для нанесення удару по тому, що росіяни вважають головною базою 47-ї механізованої бригади в Глухові, прикордонному місті на півночі Сумської області.

Удар УМПК по "головній базі 47-ї механізованої" у Глухові, 19 (?) серпня.

Ще один удар УМПК був націлений на вежу зв'язку на південній околиці Білопілля, приблизно за 70 км на північ від Сум. росіяни також почали наносити удари по Суджі, в тому числі по своїх цивільних мешканцях як УМПК, так і з ударних безпілотників, і продовжували наносити удари по тому, що, як я припускаю, вони оцінюють як "ймовірні скупчення військ ЗСУ" на північ від Кремянное і в районі Руського Поречного.

Кадр з відео, опублікованого "Зіркою", на якому видно, як вантажівка буксирує візки з бомбами ФАБ-500М-62, які після встановлення на Су-34 будуть переобладнані в планерні авіабомби УМПК.

20 серпня. росіяни розгорнули 25 ударних БПЛА "Шахед", 1 "Іскандер" і 2 Х-59 для атаки на Київ. ПСУ стверджували, що збили всі ці апарати або, принаймні, що жоден з них не влучив у ціль. Судячи з реакції кількох читачів, які проживають в Україні, це настільки ж правдоподібно, як і аналогічні пояснення російської влади про результати ударів українських БПЛА. Див.: "Нічого не було збито і пошкоджень немає"... Певних традицій радянських часів важко позбутися: маскування та брехня – лише дві з них...

Також вчора ЗСУ накрили з ПТРК "Град" великий російський склад боєприпасів у районі Каховки. Це наробило чималого галасу: щойно загубив посилання на відео...

За даними росіян, минулої ночі до 45 українських БПЛА атакували цілі в Бєлгородській, Подільській і Ростовській областях. Всі 45, як стверджується, були збиті. Цікаво, що московські "тупоголові командири" заявили лише про 10 збитих БПЛА... мабуть, вони залишать цивільній владі право повідомляти про "падіння частин збитих українських БПЛА на той чи інший важливий об'єкт, що призвело до його загоряння"... або ж зроблять так, як губернатор Ростова, який заявив, що "все збито, і ніяких пошкоджень немає".

Нарешті, вчора вдень головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський з'явився для звіту перед Конгресом місцевих і регіональних влад України. Серед іншого, він розповів про досягнення ЗСУ в Курській області, а потім надав багато статистичних даних про російські повітряні та ракетні удари по Україні. Оскільки я зазвичай висвітлюю повітряні та ракетні війни першими, я звернуся до останньої частини його статистики також спершу.

За словами Сирського:

з 24 лютого 2022 року росіяни розгорнули 9 590 ракет і 13 997 БПЛА для нападу на Україну;

вони вразили загалом 4 293 цілі, з яких 3 196 були цивільними та 1 097 військовими;

українці стверджують, що збили 2 429 ракет і 5 972 БПЛА;

загалом, українці збили близько 67% виявлених "Калібрів", Х-101 і Х-555 та інших крилатих ракет. Також близько 22% виявлених ракет Х-31, Х-35, Х-59 та Х-69. Українська ефективність перехоплення "Шахедів" була дещо кращою: з 13 315 випущених, 8 836 були заявлені як збиті. Це 63%;

крім того, росіяни розгорнули в цілому 1 388 балістичних ракет "Іскандер", "Точка" і КН-23. Лише 4,5% з них були збиті;

росіяни розгорнули 3008 ЗРК С-300 і С-400 в режимі наземного удару (тобто як балістичні ракети): лише 0,63% з них були збиті;

росіяни розгорнули загалом 362 ракети Х-22 і Х-32: Наразі збито 2;

росіяни розгорнули загалом 211 ракет "Онікс": 12 були збиті;

росіяни розгорнули загалом 111 ракет "Кинджал": 23 були збиті (25%). Вони були націлені на 83 цілі, з яких лише 15 були військовими;

росіяни розгорнули 6 ракет "Циркон": 2 були збиті. Решта 4 влучили в цивільні об'єкти.

Інакше кажучи, і ще раз: дорогі західні "союзники України", якщо ви хочете допомогти захистити українське цивільне населення – ворушіть своїми товстими дупами і постачайте довбані ЗРК у більшій кількості.

Південно-Західна Курщина. Як таке тільки могло статися з росією…

Карта, яку вчора показав Сирський (див. додаток нижче), мала на меті показати контроль ЗСУ над російською територією станом на 48 годин раніше, і свідчила про те, що він був принаймні "серйозно" ширшим, ніж оцінювався натовпом "відео, або нічого не було" в соціальних мережах. Принагідно висловлюю найщиріші співчуття останнім: дуже несправедливо з боку цих настирливих українців в'їжджати в росію, завойовувати і утримувати території, не повідомивши про це спочатку соціальні мережі...

Наприклад, ще одна деталь, про яку ми вже згадували 2-3 рази: так само, як ФСБ розгортає підрозділи ВДВ і ДШВ "по частинах", ЗСУ, схоже, задіяли "багато бригад". Насправді, в більшості випадків це "бригадні групи", що складаються з рот і батальйонів дуже різних підрозділів. По суті, є 4-5 бригадних штабів, кожен з яких має 2-4 – можливо, батальйон – власних підрозділів, а потім "доповнюється" такою ж кількістю підрозділів з інших бригад. Інакше кажучи, немає жодної "повноцінної" бригади ЗСУ, а є "батальйони" з 80-ї, 82-ї та 95-ї повітряно-десантних, 22-ї, 61-ї, 88-ї та 116-ї мехбригад, 101-ї та 103-ї бригад територіальної оборони... і ще кілька самостійних батальйонів (на кшталт 225-ї бригади).

Скільки втрат зазнала кожна зі сторін на даний момент?

Наскільки мені відомо, "відео, або цього не було" нарахувало близько 60 знищених або захоплених бойових броньованих машин ЗСУ і близько 30 російських. Візуально підтверджена кількість російських військовополонених становить близько 470, в той час як повідомляється, що їхня кількість значно перевищує 2 000 (насправді: наближається до 3 000). Лише це означає втрату еквівалентну трьом полкам ВДВ і Росгвардії. Скільки росіян було вбито на сьогодні залишається невідомим.

Військовослужбовці ЗСУ опрацьовують пам'ятні речі к... е-е-е... обійнятих і полонених російських військових з... "5-го рейнджера"? Не знаю, що це за підрозділ, але його бійці, схоже, не впевнені, за кого вони воюють – за СРСР чи за росію...Уздовж Сейму відбувається постійна активність: росіяни намагаються побудувати нові або перекинути існуючі понтонні мости ПМП, а українці перешкоджають цим зусиллям за допомогою своїх БПЛА. Наприклад, тут чіткий "вид від першої особи" (саме так розшифровується FPV) ударного безпілотника в процесі нанесення удару по вантажівці, що перевозила секцію ПММ, а потім безпосередньо позиція водія в кабіні:

"Фронт на Сеймі» ".. із заходу на схід... ЗСУ утримують Отрубу (на північ від Тьоткіно) і ведуть інтенсивний вогонь з FPV-дронами по росіянах на південь від річки Сейм. Своєю чергою, росіяни інтенсивно обстрілюють район на захід від Сейму, який вони евакуювали минулого тижня.

Як я вже повідомляв на вихідних, українці взяли під контроль Апанасівку, 10-те Октября, а тим часом зачищають Комарівку та Вишнівку. Я не люблю робити прогнози, але очевидно, що наступним кроком ФСБ буде виведення південного флангу 155-ї омсбр з Кульбаки, інакше вони ризикують бути відрізаними. Або ж вони можуть перекинути частини 98-ї дивізії ВДВ на південь від Сейму, а потім сподіватися, що вони зможуть зупинити український наступ – за допомогою вантажів, які мають переправлятися через один чи два понтонних мости ПМП, на які постійно націлені українські безпілотники.

Але це все неважливо. Важливо, і навіть трагічно, те, що вищезгадані випадки є не винятком, а правилом для всієї тієї несправедливості, з якою українці ведуть цю війну. Ніби агресивної і нескінченно величезної підтримки натовцями нацистських терористів у Києві було б недостатньо..? Погляньте на наступне...

Через три-чотири дні після подій, про які йде мова, стало зрозуміло, чому ВКС так сильно бомбардували район на схід від Шептухівки протягом останнього тижня. І чому відтоді в російських соцмережах так багато сліз про "багато 200 і 300" 810-ї бригади морської піхоти. Виявилося, що вона втратила в тій контратаці під Корєнєво не лише кращу частину свого І батальйону, але й (щонайменше) кращі частини ще двох батальйонів. Останні спробували здійснити кліщову атаку на підрозділи ЗСУ на ділянці між Шептухівкою, Каучуком та Анастасіївкою. І це спрацювало настільки добре, що ця контратака була розбита з великими втратами. Як вишенька на торті, частина 810-ї потрапила в оточення десь в цьому районі, і її доля невідома. Витираючи сльози хустинкою, я не можу не висловити свою вдячність генералам ФСБ за чудове проведення цієї операції...

На цьому етапі, думаю, буде доречно додати мою власну карту, щоб вам було легше орієнтуватися:

Ще одним успіхом ФСБ стали російські оборонні операції на північній ділянці (безіменної?) дороги, що з'єднує Суджу з Льговом. Так, це "одразу на схід" від Каучука. Оскільки настирлива ЗСУ не тільки знищила 810-у бригаду морської піхоти, але й, всупереч очікуванням росіян, негайно продовжила власну операцію, вона повернула на схід і відрізала цю дорогу десь в районі Шапошниково. Таким чином, заїхавши прямо у фланг підрозділам всрф, які намагалися проїхати цією дорогою і зняти облогу хоча б роти військовослужбовців 9 омсбр (18 омсбр), оточених в Малій Локні приблизно з 8 серпня. Я просто не можу повірити, наскільки несправедливими та несприятливими до чудового планування генералів ФСБ можуть бути дії українців. Спочатку вони відбивають дві великі контратаки, а потім заїжджають у фланг ще однієї російської контратаки? І ось, всі соціальні мережі рясніють відео, на яких БМП "Мардер-2" 95-ї повітряно-десантної продовжують знищувати оточену частину 9-ї омсбр...

Як таке тільки могло статися з росією...

Принаймні, у ФСБ була абсолютно нова ідея щодо району Мартинівки! Там вони пішли в контратаку... в 6-й чи 7-й раз. Незвично, що натовп "відео, або цього не було" швидко відреагував, оголосивши село чимось на кшталт "остаточно закріпленого" за ЗСУ. Ніби воно не було під українським контролем ще з четверга-п'ятниці минулого тижня, а тепер, коли росіяни стверджують, що вони контратакували, воно підконтрольне? Насправді, тільки зараз з'явилися відео, що підтверджують присутність ЗСУ в Мартинівці, і то тому, що всі підрозділи ЗСУ в росії вимкнули свої смартфони і нічого не викладають у соціальні мережі. Принаймні допоки їх не виведуть із зони бойових дій...

І так сталося, що ЗСУ тим часом розширили своє проникнення в цьому районі через Агроном і Колмаков в напрямку Пушкарного і Руської Конопельки, але це не було зафіксовано на наявних на даний момент відеозаписах. До речі, остання перебуває під майже безперервним вогнем української артилерії протягом останніх 48-72 годин, і, завдяки військовим геніям ФСБ, ймовірно, вже оточена і відрізана.

Ще один доказ того, наскільки несправедливо українці воюють на цій війні...

До речі, в останніх російських повідомленнях йдеться про якусь контратаку всрф з Білиці на Спальне, а потім "оптовий" наступ українців з Суджі через Руську Конопельку, Уланок, на Камишне тощо, тобто з Суджі в південно-східному напрямку. Що, цитуючи чергову героїчну появу командира "Ахмата" Алаудінова в російських ЗМІ, "не проблема, все в порядку". Тому що росіяни тримають всю цю ділянку під своїм вогневим контролем... Приємно це чути, тому що ЗСУ тримають всю цю ділянку під контролем своїх сухопутних військ, і це вже більше тижня. Таким чином, це свідчить про те, що путінські пропагандони "обережно готують громадськість", або визнають, що за останній тиждень росіяни втратили територію. Насправді, ЗСУ добре закріпилися в Білиці та Гір’ї і, схоже, не зацікавлені в просуванні далі на схід.

Битва за Донбас та Південне Запоріжжя. Втрати росіян б'ють усі відомі рекорди

Це прикро, але факт: росіяни безперервно атакують у двох секторах. ЗСУ масово знищують їхні мотострілецькі штурмові групи, завдаючи їм неймовірних втрат. Аналогічно, ПСУ бомбардує будь-які російські опорні пункти, до яких може дістатися своїми бомбами. Повідомлення про втрати всрф (масовість яких підтверджується відеозаписами, зробленими українськими БПЛА) "б'ють усі відомі рекорди", але росіяни продовжують штурмувати буквально "ордами". Крім того, їхні планерні бомби УМПК знищують одну українську позицію за іншою: і це в той час, коли багато країн-членів НАТО, в кращих традиціях своїх звичайних невдач, не можуть надати системи протиповітряної оборони та ракети, які вони зобов'язалися поставити. А з урахуванням того, що Генштаб США визначив пріоритет у постачанні боєприпасів для Курської операції... і хтось підірвав цілу колону вантажівок, що везли боєприпаси з Польщі в напрямку України (добре, що НАТО так добре захищає такі колони), що ж, не вистачає і артилерійських, і мінометних боєприпасів.

Так вони завершили завоювання Нью-Йорка і продовжили шліфувати в напрямку Покровська. Тепер, в районі Нью-Йорка, вони просунулися в північному напрямку і увійшли в Неліпівку. В районі Торецька (місто, яке ще в березні я оцінював як одну з головних російських цілей на це літо, разом з Покровськом) їм вдалося утримати дві-три вулиці на східній околиці.

На Покровському напрямку (зараз триває евакуація цивільного населення з Покровська) росіяни атакували так само, як і в останні два дні, але їхнє просування дещо сповільнилося. Наскільки мені відомо, вони "лише" встигли підійти до Красного Яру та Новогродівки.

Південне Запоріжжя. Минулого тижня я вже згадував про заяви російських пропагандонів про "веееелику" концентрацію бронетанкових підрозділів ЗСУ в районі Оріхова. Водночас вони ж повідомляють про "вееееееликий" український "наступ" в районі Пологів. Щоправда, незрозуміло, про що вони говорять...

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