Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський

Польща вступає в нову політичну фазу з президентом Каролем Навроцьким, і цей момент може стати випробуванням для всієї архітектури держави. Керівник програми з енергетики та стійкості у Фонді Казимира Пуласкі у Варшаві та позаштатний дослідник програми з питань технологічної політики у Центрі аналізу європейської політики Мацей Буковський аналізує, як системні вади конституційної моделі, загострені політичним протистоянням, ставлять під загрозу здатність країни діяти єдино та рішуче на тлі зростання російської загрози. Від історичних паралелей XVIII століття до конкретних пропозицій реформ – він пропонує три кроки, які можуть убезпечити Польщу від політичного паралічу та зміцнити її позиції в НАТО й ЄС.

Прихід до влади нового президента Польщі Кароля Навроцького 6 серпня став серйозним випробуванням для архітектури держави. Не через саму особу, а тому, що його інавгурація може призвести до кульмінації системної дихотомії, закладеної в польській конституції.

Текст 1997 року розподіляє повноваження таким чином, що ані президент, ані прем'єр-міністр не мають чіткого верховенства. Це добре в періоди політичного спокою, але набагато гірше працює в часи партійних суперечок.

Карл Юнг колись сказав: "Доки ви не зробите несвідоме свідомим, воно контролюватиме вас, і ви називатимете це долею". Політичне несвідоме Польщі саме таке: культура управління, побудована на імпровізації та племінній ворожнечі, не спроможна створити цілісну державну політику. Конституція відображає цей стан, а не спричиняє його, закріплюючи відсутність єдності на верхівці, що віддзеркалює брак спільної візії державності. Візьмемо, наприклад, інавгураційну промову Навроцького, в якій він пообіцяв чинити опір як проєвропейському уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, так і самому ЄС.

Ця дисфункція проявлялася і раніше. Під час "співіснування" Дональда Туска і Леха Качинського у 2007-2010 роках суперечка щодо представництва Польщі в Європейській раді призвела до рішення Конституційного трибуналу, який, зазначивши, що Конституція залишає принципи і форми співпраці "на відкуп практиці та обставинам", закликав до координації, а не до єдиного керівного органу. Та сама невизначеність сприяла авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році, коли і президент, і прем'єр-міністр претендували на право очолити делегацію на вшанування пам'яті жертв Катині.

За попередника Навроцького, Анджея Дуди, партійні союзи маскували ці напруження. Його лояльність до правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) означала, що президентство не становило виклику для уряду. Проблема залишалася прихованою, але не усунутою.

Наступне випробування, коли президент і прем'єр-міністр є відверто ворожими, розгортатиметься у зовнішній політиці, де і президент, і прем'єр мають антагоністичні претензії на владу.

Регіональне середовище є безжальним і постійно погіршується. Війна росії в Україні та міграція, яку Білорусь використовує як зброю, тримають східний фланг НАТО в постійній напрузі. Безпекова тематика дедалі більше домінує у внутрішній політиці Польщі, проте уряд Туска, який втрачає популярність, згідно з опитуваннями, не зміг запропонувати чіткого курсу. Такі кроки, як створення нових заводів з виробництва боєприпасів, варто вітати, але їх підривають плутані повідомлення та скандали із держзакупівлями. Туск заявив, що Європа живе в "передвоєнний час", проте повільні темпи переозброєння, попри рекордні витрати на оборону, лише підкріплюють уявлення про уряд, який реагує на події, а не готується до них.

Опозиція теж не має чим похвалитися. Наполягання керівництва PiS на тому, що безпека Польщі повинна ґрунтуватися насамперед на альянсі зі США, ігнорує задекларований Вашингтоном курс на Азію та перекладання більшої частини тягаря оборони Європи на самих європейців. Їхнє захоплення Трампом може бути піддано випробуванню, особливо якщо прагматичний Білий дім буде прагнути укласти стратегічну угоду з Москвою, вимагатиме вищої оплати за гарантії безпеки з боку США або запровадить торговельні заходи, які зашкодять польській промисловості.

У країні також очікуються бурхливі події. Якщо бюджет Польщі не буде ухвалено протягом чотирьох місяців після подання, президент може розпустити Сейм, що зробить цілком можливим повернення PiS до влади задовго до запланованих виборів у 2027 році.

Правлячі сили Польщі по обидва боки політичного розколу занадто часто не спромагалися використовувати державний механізм на благо країни. Зміна урядів зазвичай приносила нові обличчя зі схожими рефлексами, наприклад, майже беззастережне пристосування до військових пріоритетів США без отримання компенсуючих промислових чи технологічних вигод (як у випадку контракту на $4,6 млрд на винищувачі F-35), або ж слабкі результати переговорів у межах ЄС, коли ключові рамкові рішення приймалися без суттєвих поступок на користь Варшави. Таким чином, вразливість Польщі підтримується її власною політичною культурою.

Тут можна провести паралелі з історією Польщі. У XVIII столітті, до поділу Польщі сусідніми державами, в результаті чого вона щезла з карти світу, механізм liberum veto дозволяв іноземним державам паралізувати Сейм через депутатів, яких часто підкуповували або мотивували ворожість до внутрішніх суперників, а не лояльність до держави. У міжвоєнні роки та сама динаміка повторилася: фракційність знову підривала здатність держави діяти рішуче, навіть попри зростання зовнішніх загроз.

Як кажуть, історія ніколи не повторюється, але римується. Основна динаміка нинішніх подій моторошно знайома полякам. Без об’єднавчої концепції державності управління країною залишається полем битви для політичних угруповань, кожне з яких переконане у власній правоті та не бачить необхідності у стабільності та єдності в умовах зростаючої російської загрози.

Конституційний баланс між президентом і прем'єр-міністром підживлює суперництво, коли вони належать до протилежних таборів. За відсутності єдиної вертикалі у зовнішній політиці суперечки виходять на публіку, рішення затримуються, а позиція Польщі в НАТО та ЄС слабшає. Коли в Україні нарешті буде досягнуто перемир'я, росія майже напевно загострить ситуацію в інших регіонах – через гібридну блокаду Сувалкського коридору, зміни у розміщенні сил НАТО або інші важелі тиску. Такі моменти вимагатимуть швидких, узгоджених дій.

Щоб розірвати це коло, не потрібно негайно проводити конституційну реформу, хоча така реформа врешті-решт необхідна для виправлення закріплених в ній недоліків. Але переписування конституції потребуватиме часу, а Польща не може дозволити собі параліч у цей період. Зараз можна вжити три кроки.

По-перше, Польща повинна створити спільний орган для прийняття рішень у кризових ситуаціях, подібний до Ради оборони та національної безпеки Франції або Вищої ради національної оборони Румунії, з юридичними повноваженнями, що зобов'язують президента, прем'єр-міністра та ключових міністрів до координованих дій у встановлені терміни. Це замінить нинішню залежність Бюро національної безпеки Польщі, яке підпорядковується лише президенту, не має обов'язкової влади над урядом і функціонує лише тоді, коли це дозволяє політична кон'юнктура.

По-друге, держава повинна законодавчо закріпити чіткий розподіл провідних ролей у зовнішній політиці щодо ЄС та поза його межами, спираючись на фінську модель чіткого розмежування відповідальності або чеську практику верховенства уряду в представництві. Обов'язковий протокол усунув би символічні війни за вплив і зробив би голос Польщі за кордоном послідовним.

По-третє, слід створити постійний експертний секретаріат, за зразком Ради державної оборони Литви, який готував би єдині позиції заздалегідь та зберігав інституційну пам'ять упродовж політичних циклів. Це забезпечило б формування національної політики у Варшаві перед її винесенням на обговорення із союзниками, убезпечуючи її від партійних коливань та особистих суперечок.

У 1787 році Джеймс Медісон назвав Польщу "однаково непридатною як до самоврядування, так і до самозахисту, вона вже давно перебуває на милості своїх могутніх сусідів". Історія дійсно суворо оцінювала Польщу, коли вона не могла скоординувати своє керівництво, але і щедро винагороджувала, коли вона знаходила єдність і дисципліну.

Вибір, який зараз стоїть перед польськими лідерами, є суворим: подолати егоїзм, усунувши вади політичної культури та інституційного устрою, або дозволити їм диктувати перебіг подій. Нове президентство покаже, чи здатна Польща діяти як автор власної долі, чи знову дозволить іншим писати сценарій її історії.

Джерело: CEPA