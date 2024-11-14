Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер використовуючи математичне поняття про транзитивні властивості пояснює, чому американці, які проголосували за Трампа, фактично підпорядкували себе та США і путіну, і китайському лідеру. І чому вони заперечують підтримку росією Трампа і називають це містифікацією.

Нормалізувати те, що відбувається, означає взяти участь у зміні режиму. Для письменника нормалізація означає вдавати, що ті самі поняття, які колись застосовувалися, все ще застосовуються. Коли ми так робимо, ми руйнуємо концепції.

Для незнайомої політики нам знадобиться експеримент. Два есеї тому це означало переосмислення історичного кліше; минулого разу це означало подачу ситкому; цього разу ми займемося прикладною математикою.

Ви, мабуть, пам'ятаєте транзитивну властивість. Якщо одне число (x) менше за інше (y) і (y) менше за (z), то ми можемо бути впевнені, що (x) менше за (z). Або: якщо x < y і y < z, то x < z.

Математичні нотації можуть допомогти нам визначити ланцюжок підпорядкування: хто кому підпорядковується в олігархії Трампа. Якщо ми зможемо викласти це чітко, то, можливо, побачимо деякі можливості для розуміння і для дій. Отже, почнемо.

Виборці Трампа < Трамп

Виборці Трампа обрали Лідера, людину з історією. Багато з них вірять, що він мільярдер, що він виграв вибори 2020 року, що росія тут ні до чого, що гаїтяни в Огайо їдять котів і так далі. Інакше кажучи, багато хто з них вірить у брехню, про яку на якомусь рівні вони знають, що це брехня. Це підкорення; життя всередині чужої історії завжди є підкоренням. Таким чином, багато виборців Трампа обирають, щоб ними маніпулювали в певній авантюрі, в якій політика повинна бути про поділ (вибачте, знову математика!). Якщо політика починається з брехні, і ви використовуєте це, ви завжди можете "володіти" іншою стороною, тому що вони будуть засмучені не тільки вашою перемогою, але й брехнею, яку ви повторюєте. Для багатьох виборців Трампа це те, що означає влада: "володіти лібералами".

Я пам'ятаю, як вперше почув цю фразу: у сільській місцевості на південному заході Огайо, у 2016 році. І тоді я подумав: якщо він засмучує інших американців, як це допоможе вам? Як це допоможе нашій країні? "Володіння лібералами" не заведе нас далеко в міжнародній політиці. Зазвичай демократична влада – це примноження: ми об'єднуємо людей, ми можемо ухвалити якісь закони, люди можуть від цього виграти. Але внутрішня влада Трампа – це поділ, що робить Америку набагато слабшою, ніж вона могла б бути у зовнішніх відносинах. Сполучені Штати сильні як республіка (якою б недосконалою вона не була). Вони слабшають, коли їхній правитель прагне бути роз'єднувачем і диктатором. А отже, сама сила, яку виборці Трампа вбачають у ньому, з будь-якої зовнішньої точки зору є слабкістю. Так стає можливим наступний крок формули.

Виборці Трампа < Трамп < путін; отже, виборці Трампа < путін

У цей момент виборці Трампа протестують! Щойно заходить мова про росію, прихильники Трампа захищають свою покірність Трампу, прикриваючи його від звинувачень у тому, що він покірний росії. Їх навчили використовувати слово "містифікація", яке виникає як автоматична реакція на слово "росія". Прихильники Трампа (і росіяни, які прикидаються прихильниками Трампа в інтернеті) так довго і так наполегливо залякували пресу словом "містифікація", що ЗМІ, здається, бояться цієї теми, хоча кожен серйозний журналіст, який працював над цією темою, знає, що росія підтримує Трампа і підтримувала його протягом багатьох років.

Знущання над "містифікацією", до речі, а може, й не зовсім випадково, є тим, що росіяни називають "рефлексивним контролем". Створюється психологічне середовище, в якому ти робиш не те, що хочеш, а те, що хоче росія. Ти знаєш, що якщо напишеш про наполегливу і очевидну підтримку росією Дональда Трампа, то за тобою піде хор "містифікація". І тому ви цього не робите. І тому, навіть коли росія відверто втрутилася в ці президентські вибори в день голосування, погрожуючи замінуванням десятків дільниць з більшістю голосів демократів, на це мало хто звернув увагу. Цей рефлекс працює сьогодні настільки добре, що навіть нові та очевидні приклади російської підтримки Трампа поглинаються ним!

Трамп знає, що підтримка росії не є обманом, і путін знає, що це не обман. Підтримка росії настільки турбує Трампа, що він прагне призначити директором ЦРУ людину, яка, на його думку, знищить записи про те, що Трамп назвав у своїй заяві "фальшивою російською змовою".

Насправді, ЦРУ в той час, як і всі інші розвідувальні служби США, вважало, що росія втрутилася, щоб підтримати кампанію Трампа. Після виборів доказів тільки побільшало. Я написав цілу книгу, присвячену цьому епізоду ("Дорога до несвободи " ), простеживши його джерела до ідеологічних змін у росії та технологічних змін, які уможливили втручання. Звіт Мюллера, хоча його мало читали і відкидали, насправді доводить, що росія підтримувала Трампа, і навіть його критики не ставили це під сумнів, а радше зосереджувалися на тому, що він не доводить змови. Це теж не зовсім так: змови було вдосталь, але Мюллер вважав, що це краще залишити для імпічменту, ніж для судового переслідування, що втягнуло нас у хоровод юридичної безвідповідальності навколо Трампа, в якому ми й досі перебуваємо.

Можна сперечатися про джерела покірності Трампа путіну. Чи це в основному гроші, отримані від ліцензійних угод? Чи це переважно захоплення олігархом-мільярдером, яким Трамп явно хоче бути? Чи це в основному вдячність за допомогу на виборах, за прихильність, про яку росія зараз явно просить? Чи це складніша маніпуляція его Трампа, яка поєднує в собі елементи всього цього? Чи це те, що росіяни дійсно здатні шантажувати його безпосередньо, як схильні вважати люди, які проводять з ним час? Чи тепер, коли Трамп, Маск і путін, у всіх своїх дзвінках за останні два роки, про щось змовилися між собою? Якими б не були причини, результати досі були безпомилковими. Трамп зображує путіна як великого лідера, каже, що довіряє йому більше, ніж власним радникам, хвалить його вторгнення в Україну як "блискуче", а тепер пропонує захисника путінізму на посаду директора національної розвідки.

Немає жодного мислимого аргументу з точки зору національних інтересів США, щоб запропонувати Тулсі Ґаббард на цю найважливішу посаду. Вона не має жодного відповідного досвіду. Єдине, чим вона відома – це підтримка путіна (і Асада). Її кандидатура – це, буквально, пропозиція, яка могла виникнути лише в Москві, де її знають як "російського агента" або як "нашу дівчинку".

Виборці Трампа < Трамп < Путін < Сі; отже, виборці Трампа < Сі

Виборці Трампа, звісно, чинитимуть опір цій формулі, як і протрампівська еліта. Адже Трамп щонайменше яструб по відношенню до Китаю? Проте, що б Трамп не говорив, він не зможе проводити політику, яка б стримувала Китай, якщо буде покірним путіну. російський лідер перебуває в гіршому становищі, ніж китайський; війна росії проти України дуже сильно знизила путіна до позиції клієнта, який благає про допомогу. Тож бути клієнтом путіна, яким, схоже, є Трамп, означає також бути клієнтом Сі.

Але я не наполягаю на цьому лише як на логічному наслідку перехідної властивості підпорядкування. Відносини є конкретними і специфічними і пов'язані з Україною. Якщо Трамп підкоряється путіну щодо України, він не тільки демонструє, що не здатен мати справу з Китаєм, він заздалегідь капітулює перед Китаєм.

Ця логіка зрозуміла практично всім у світі, окрім американців, які схильні вважати, що мають лише двосторонні відносини з іншими країнами і завжди відіграють домінуючу роль. Ми можемо уявити, що маємо двосторонні відносини і з Україною, і з росією, і з Китаєм, і можемо робити з кожною з них те, що вважаємо за потрібне. Але ці відносини глибоко переплетені.

Український опір стримує Китай так, як ми самі не можемо стримувати Китай. Практично все, що роблять Сполучені Штати для стримування Китаю, можна розглядати як провокацію. Однак, просто захищаючись, Україна демонструє, що наступальні операції є складними і непередбачуваними. Якщо Трамп підкориться путіну і спробує змусити Україну капітулювати, цей стримуючий ефект зникне.

І, звісно, Китай спостерігає за тим, що ми робимо (знову ж таки, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні!). Не лише в Пекіні, а й в усьому світі за межами американських союзників мислення, по суті, таке: якщо Сполучені Штати не можуть допомогти захистити Україну, що є легкою справою, то немає жодних підстав вважати, що США допоможуть захистити Тайвань.

Чому Україна – це простий випадок? Тому що у нас немає військ в Україні й ніколи не буде; тому що цей випадок ідеально відповідає нашому чіткому зобов'язанню захищати демократію; і тому що ми, разом з нашими союзниками, маємо величезну економічну перевагу над росією. Отже, якщо Сполучені Штати намагаються здати Україну путіну, це не лише підпорядкування Сі, це запрошення до набагато ширшої війни, яку можна було б відвернути, просто продовжуючи підтримувати Україну.

Я пишу "намагається здати Україну росії" не для того, щоб порадити. Україна не наша, щоб її здавати. Трамп може здатися сам, але він не може здатися від імені України. І саме тому, що Трамп був наполегливо покірним у відносинах з путіним, росіяни припускають, що його початкову пропозицію, якою б вона не була, можна покращити, ігноруючи її або зловживаючи нею.

путін і його кремлівські підлеглі зараз, безумовно, знущаються над Трампом: заперечують, що телефонна розмова відбулася, коли Трамп стверджує, що вона була; жорстоко загострюють ситуацію в Україні після того, як Трамп заявив, що просив путіна не загострювати її; показують порнографічні фотографії дружини Трампа на російському державному телебаченні; припускають, що Трамп завдячує своїм президентством росії (Патрушев); пророкують, що Трампа вб'ють, якщо він не виконуватиме забаганки росії (Медведєв). Усе це підкреслює протиставлення Трампа < путіну.

Але для путіна це також у певному сенсі блеф. Війна в Україні, хоч і коштує жахливо дорого для українських захисників, також є катастрофою для росії. росіяни несуть жахливі втрати за незначні успіхи. Вони використовують північнокорейських солдатів у битві, намагаючись відвоювати російську територію в українців. Якби в лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, хтось спрогнозував, що "приблизно через три роки росія використовуватиме північнокорейців, щоб спробувати відвоювати окуповану Україною частину Курської області", це здавалося б божевіллям. Але це те, що ми маємо. росіяни вже два роки переконують себе, що перемога Трампа означатиме їхню перемогу в Україні, і вони, без сумніву, намагатимуться довести свою правоту. Продовження наступу і залякування Трампа – це дві сторони однієї медалі.

Теоретично, Трамп може вийти з цієї логіки. Як нам постійно нагадують українці, росія шукатиме миру лише тоді, коли вважатиме, що вона програє. росія повірить у це лише тоді, коли Сполучені Штати допомагатимуть Україні більше, а не менше. Але це неможливо, доки Трамп < путін, доки ця ланка ланцюга підпорядкування зберігатиметься. І доки цей зв'язок не розірваний, доти залишається вірним і твердження, що Трамп < Сі. Не може бути успішної політики щодо Китаю без правильної політики щодо України. І поки це так, виборці Трампа < Сі, подобається їм це чи ні. Це не те, за що вони голосували, і не те, що обіцяла трампістська еліта, але це буде так.

Безумовно, транзитивна властивість підпорядкування не охоплює все, що стосується внутрішньої та міжнародної політики. Але я вважаю, що вона охоплює щось дуже важливе, чого не може охопити традиційне мислення. Ми ніколи не зрозуміємо вибір Тулсі Ґаббард з точки зору демократії чи національних інтересів або будь-якої іншої звичної концепції. Він має сенс як частина ланцюга підпорядкування (або на Острові олігархів).

Роблячи себе меншими, ніж ми повинні бути вдома, ми також робимо себе меншими, ніж ми хотіли б бути за кордоном. Якщо у нас є президент, який вважає себе диктатором-початківцем серед справжніх диктаторів, то Сполучені Штати слабкі там, де вони могли би бути сильними. Коли ми вступаємо в персоналістичні стосунки, яким Трамп надає перевагу і стверджує, що вони процвітають, ми опиняємося в підлеглому становищі, якого насправді ніхто ніколи не хотів – ніхто, крім Трампа, путіна і Сі.

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