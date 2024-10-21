Відоме інформаційне агентство США Associated Press дослідило, як агенти кремля на американській землі боролися з допомогою Україні через дискредитацію українського президента Зеленського. Інструментом став відеосеріал, який профінансувало RT Маргаріти Сімоньян. Серед основних промоутерів серіалу був старший син Трампа – Дональд-молодший.

кремль не міг бажати кращої реклами у ліпший час, коли Бен Свон, який сам себе називає "незалежним журналістом" і просуває теорії змови, випустив 12-серійний відеосеріал, що, як він обіцяв, розкриє темну правду про президента України Володимира Зеленського. Про це пише Associated Press у розслідуванні.

Яскраві відеоролики Свона зняті в документальному стилі, наповнені інсинуаціями, нападками на особистість Зеленського та коментарями гостей, які симпатизують росії в її дворічній війні з Україною.

Серіал під назвою "Зеленський без маски" вийшов у квітні, коли Конгрес обговорював збільшення військової допомоги Україні, і швидко привернув увагу консервативних впливових осіб у соціальних мережах, які розрекламували проєкт перед мільйонами своїх підписників.

Серед тих, хто просував серіал, був і Дональд Трамп-молодший – старший син колишнього президента, інформує AP.

"Цікавитесь мільярдами доларів і зброєю, які Конгрес надіслав Україні? – написав Трамп-молодший на X, Truth Social та Threads. – Вам потрібно подивитися перший епізод вибухового 12-серійного серіалу".

Журналісти AP виявили мережу консервативних впливових осіб на платформі X, які ділилися інформацією, розміщеною Беном Своном та пов'язаними з ним акаунтами, використовуючи дані, надані технологічною компанією Bright Data. Потім AP співпрацювало з дослідниками з Інституту демократії, журналістики та громадянства Сиракузького університету, які створили мережеву базу даних, що відстежує мережу взаємодій, пов'язаних з діяльністю навколо серії відеороликів Свона "Зеленський без маски". Аналіз AP показав, що після того, як вибрані дописи "Викриття Зеленського" були поширені в мережі, їх ретвітнули ще 9 300 унікальних акаунтів X із загальною кількістю підписників 33 мільйони.

Як наголошує AP, на відміну від інших консервативних медіадіячів, які минулого місяця висловили шок, дізнавшись, що їх, можливо, таємно фінансує кремль, Сванн не має таких докорів сумління. Він роками працював на російську державну медіаімперію, а одна з його компаній заробляла мільйони доларів на виробництві дружніх кремлю шоу.

Створення фільму "Зеленський без маски" та його вірусне поширення демонструє, як вважає AP, наскільки широко проросійські тези поширюються у соціальних мережах – тенденція, яка турбує нинішніх і колишніх співробітників американської розвідки та експертів з дезінформації.

Розслідування Associated Press також дає уявлення про тіньовий і прибутковий світ політично впливових осіб, які не зобов'язані розкривати, хто їм платить, що викликає занепокоєння щодо прозорості їхньої політичної підтримки у значною мірою нерегульованій сфері соцмереж.

Свон залучив фірму з цифрового маркетингу для реклами "Зеленський без маски", і принаймні один з авторів визнав, що йому заплатили за просування серіалу.

Серйозні попередження. Трамп глузує

Викриття про роботу Свона на росію з'явилися в той час, коли американська влада виступила з дедалі більш грізними попередженнями про загрозу, яку становлять російські дезінформаційні кампанії. На додаток до підриву України, кремль прагне зірвати президентські вибори і посіяти розбрат у США та інших країнах Заходу, заявили ці чиновники.

Американські урядовці особливо занепокоєні прихованими зусиллями росії, спрямованими на те, щоб скористатися несвідомими американцями для поширення меседжів москви та використання штучного інтелекту для швидкого адаптування неправдивого контенту.

За словами чиновників, російська операція впливу також спрямована на посилення підтримки кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, який критикував Україну і вихваляв російського президента путіна.

Трамп відкидає докази російських операцій впливу, і він та багато його прихильників висміюють зусилля уряду США, спрямовані на висвітлення пропагандистських потуг кремля.

Зареєстровано в Мін'юсті. Наративи RT

Два роки тому Свон подав документи до Міністерства юстиції, щоб зареєструвати одну зі своїх компаній як таку, що працює на російські державні ЗМІ. В інтерв'ю агентству AP Свон заявив, що відокремлює свою роботу на російські інтереси від того, що виробляє для американської аудиторії. За його словами, він зробив це, керуючи двома компаніями – однією, яка генерує контент для російських ЗМІ, та іншою, яка виробляє незалежні журналістські матеріали, такі як "Зеленський без маски", для американської аудиторії.

"Єдиний зв'язок полягає в тому, що я володію обома компаніями", – сказав Свон.

Однак AP виявило, що в роботі цих двох організацій є певний збіг. Кілька гостей серіалу "Зеленський без маски" також з'являлися на шоу RT, продюсером яких був Свон, згідно з оглядом відеоархівів RT і записів, поданих до Міністерства юстиції.

Шоу Свона для американської аудиторії та RT також мають схожу тематику. Наприклад, серія про Зеленського повторює меседжі російських державних ЗМІ про те, що український президент – потенційний автократ, який обдурив Захід, змусивши його підтримати конфлікт, у якому росія неминуче переможе.

Колишній телеведучий. Скандальна слава

46-річний Свон довгий час працював тележурналістом, перш ніж був звільнений зі станції в Атланті 2018 року після того, як просував розвінчану змову "Піцагейт", згідно з якою нібито демократи викрадали дітей, аби використовувати їх як секс-рабинь.

Відтоді він став зіркою соціальних мереж, який позиціонує себе як людина, що наважується ставити незручні запитання на складні теми, які стосуються необґрунтованих тверджень на кшталт того, чи діяв стрілець у школі Сенді-Хук самотужки, чи була вакцина проти COVID-19 вивертом великих фармацевтичних компаній, чи був Ізраїль "учасником" масового вбивства 7 жовтня 2023 року.

Свон приєднався до організації Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, яка виступає проти вакцин, "Захист здоров'я дітей", у судовому процесі проти кількох новинних організацій, включно з AP, звинувачуючи їх у порушенні антимонопольного законодавства шляхом вжиття заходів для виявлення дезінформації, зокрема про COVID-19 і вакцини проти нього.

Свон розповів, що працював кореспондентом на RT America поки його мовлення не було припинене після вторгнення росії в Україну. За словами Свона, тоді керівництво RT запитало його, чи не хоче він продюсувати програми для телеканалу, які б транслювалися за межами США.

"Я сказав: "Ну, я не можу продюсувати шоу для Сполучених Штатів, але якщо ці шоу будуть виходити за кордоном, я допоможу вам їх продюсувати", – наводить AP слова Свона з липневого інтерв'ю.

Продюсування шоу RT. Санкції не заваджують

Свон розповів, що виробляє десять програм на тиждень, використовуючи старі студії RT America у Вашингтоні, і підкреслив, що ці програми не виходять в ефір у США або Західній Європі, хоча їх можна побачити в усьому світі на сайті RT.

Відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, особи повинні реєструватися в Міністерстві юстиції, якщо вони намагаються впливати на політику США і громадську думку від імені іноземних урядів. Невиконання цієї вимоги може призвести до кримінального переслідування.

Компанія Свона, Rebel Media Productions, вперше зареєструвалася у Мін'юсті в серпні 2022 року, заявивши, що працює на материнську компанію RT і пов'язані з нею організації. Згідно з розкриттям інформації, пов'язані з RT організації заплатили Rebel Media Productions понад 6 мільйонів доларів менш ніж за два роки. AP нагадує читачам, що канал RT, раніше відомий як Russia Today, є головним гравцем у розгалуженому російському пропагандистському апараті та об'єктом зусиль США, спрямованих на блокування прихованого впливу москви.

Американське міністерство юстиції заявило, що RT має зв'язки з російськими спецслужбами, а Державний департамент нещодавно оприлюднив нові санкції проти російських державних ЗМІ. Санкції спрямовані проти материнської організації RT – "Телевізійних новин", з якою Свон уклав контракт на роботу, пов'язану з росією.

За інформацією AP, у лютому Свон перестав повідомляти Мін'юст про роботу Rebel Media на росію, хоча його компанія продовжувала виробляти програми для RT.

Свон сказав, що припинив реєстрацію у відомстві, тому що, за словами його адвокатів, у цьому немає необхідності, незважаючи на те, що компанія продовжує працювати з RT. У відповідь на нещодавні санкції Свон заявив, що минулого місяця його компанія розірвала всі зв'язки з RT.

"Хоча ми не згодні з цензурою наших журналістів, які виконували якісну роботу від імені нашого клієнта, ми поважаємо і будемо поважати верховенство права", – йдеться в заяві Свона.

"Припустимо, їм не подобається Зеленський". Задовольнити кремль

За словами Свона, він створює контент, наприклад серіал "Зеленський без маски", для американських глядачів через іншу компанію, Truth in Media, яка фінансується заможними людьми, яких він відмовився назвати. "Більшість із них володіють дуже великими компаніями", – заявив він.

Свон сказав, що великі виплати, які він отримав від російських державних ЗМІ, не вплинули на його роботу над фільмом "Зеленський без маски", але визнав, що російським лідерам, ймовірно, сподобався жорсткий погляд на президента України в серіалі.

"Я не знаю, я припускаю, що їм не подобається Зеленський", – зазначив Свон.

Associated Press зауважує, що багато гостей, які давали інтерв'ю у "Зеленський без маски", були авторами та гостями програм RT. Серед них – авторка RT Тара Рід, яка ненадовго переїхала до москви після того, як звинуватила президента Джо Байдена в нападі на неї в 1990-х роках; колишній український дипломат Андрій Теліженко, проти якого Міністерство фінансів США запровадило санкції за звинуваченнями в тісних зв'язках із "пов'язаною з росією мережею іноземного впливу"; а також Рассел Бентлі, американський громадянин, який, як відомо, воював на боці підтримуваних кремлем сепаратистів, працював на російські державні ЗМІ й загинув на початку цього року в Україні.

Ще один гість, який з'явився на шоу RT і у відеороликах "Зеленський без маски" – колишній інспектор ООН з озброєнь Скотт Ріттер, який симпатизує росії, і чий будинок на півночі штату Нью-Йорк у серпні піддався обшуку ФБР. Ріттер розповів AP, що агенти ФБР під час допиту чітко дали зрозуміти, що розслідують його роботу, пов'язану з росією, але не запитували конкретно про співпрацю зі Своном.

Ріттер надав AP копію електронного листа, який, за його словами, надійшов від продюсера, що займається бронюванням на шоу Свона на RT, із запрошенням знятися в серіалі про Зеленського. Ріттер розповів, що в отриманому ним електронному листі із запрошенням взяти участь у програмі "Зеленський без маски" зазначено, що її виконавчим продюсером був Шон Стоун, який вів шоу на RT і є сином режисера Олівера Стоуна.

Свон заявив, що його компанія, пов'язана з RT, передала контактні дані гостей його компанії, яка займається виробництвом "Зеленського без маски".

За його словами, ці дві організації не мають спільного персоналу.

"Вибуховий" серіал. Впливові інфлюєнсери

На початку цього року Truth in Media почала демонструвати відео "Зеленський без маски" на своєму сайті, написавши, що "вибуховий" 12-серійний серіал дасть відповідь на питання, "хто насправді отримує вигоду від 100 мільярдів доларів, які США надіслали Україні".

У той час крайні праві республіканці в Конгресі боролися з пропозицією надіслати Україні більше грошей і зброї.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер і голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, обидва республіканці, заявили, що деякі законодавці від Республіканської партії перебувають під сильним впливом російських тез.

Тернер заявив в ефірі CNN, що деякі з цих тез "прозвучали в залі засідань Палати представників".

За словами Свона, для просування "Зеленський без маски" він оплачував рекламу в соціальних мережах, але вважає, що серіал отримав найбільш значний приріст глядацької аудиторії завдяки просуванню з боку консервативних впливових осіб. Відеоролики Свона, які були вбудовані у дописи Х, набрали десятки мільйонів переглядів.

"Коли у вас є різні впливові особи, яким ви можете надіслати відео безпосередньо, які можуть самі його переглянути, вирішити, чи подобається воно їм, а потім поділитися ним, це досить потужний інструмент, – каже Свон. – Це потужніший інструмент, ніж власне маркетинг на Meta чи X".

За допомогою технологічної компанії Bright Data AP визначила основну групу впливових осіб, які відіграли значну роль у просуванні серіалу. Дописи цих впливових осіб поширювали щонайменше 9 300 інших унікальних акаунтів X, які мають 33 мільйони підписників, згідно з аналізом AP даних X, створених Інститутом демократії, журналістики та громадянства Університету Сиракуз, який досліджував серіал "Зеленський без маски".

Як впливові особи просувають відеоролики. Сурогат виборчих перегонів

Поширення ролика "Зеленський без маски" продемонструвало, що такі інфлюенсери відіграють дедалі важливішу роль у політиці, і багато хто з них де-факто стали сурогатом передвиборчої кампанії для кандидатів від Демократичної та Республіканської партій. Трамп сказав основній групі творців консервативного контенту, які зустрілися у "військовій кімнаті" під час останніх президентських дебатів, що вони "важливіші за нього".

Деякі з цих же впливових осіб просували серіал, використовуючи ідентичну або схожу мову, що й Свон або Truth in Media, які просували його в інтернеті.

Чая Райчик, засновниця ультраправого руху Libs з акаунтів у соціальних мережах TikTok підтримала просування серіалу Truth in Media у своєму твіттері: "Куди пішли 100 мільярдів доларів наших податків, які Конгрес надіслав Україні? Дивіться "Зеленський без маски", щоб дізнатися!"

Коли Truth in Media рекламувала третій епізод серіалу, вона написала в твіттері: "Список багатих і впливових людей, які наживаються на війні в Україні, включає президента Байдена і його сина, але вони далеко не єдині".

Серед найвпливовіших промоутерів Свона був син колишнього президента Трамп-молодший. У твіті від 5 квітня Трамп-молодший назвав серіал "вибуховим", оскільки він викриває "правду про війну в Україні!"

Користувачі соціальної мережі додали до його твіту примітку спільноти, в якій зазначалися зв'язки Свона з росією і говорилося, що його заяви "найімовірніше, є дезінформацією". Попередження, схоже, не зупинило Трампа-молодшого. Через кілька днів він знову взявся за X, щоб похвалити роботу Свона – ідентичною мовою.

Джерело: Associated Press