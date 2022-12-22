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ПОЛІТИКА

Виступ Зеленського у Конґресі США: Україна може і виграє цю війну. Але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян

22 грудня 2022, 15:54
Виступ Зеленського у Конґресі США: Україна може і виграє цю війну. Але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Австралійський генерал-майор Мік Раян, коментуючи виступ президента України Володимира Зеленського перед Конґресом, все одно акцентує увагу на тому, що Україна переможе, і краще Заходу пришвидшити свою допомогу, а отже і перемогу України. Читайте його аналіз у перекладі iPress.

Президент України Зеленський щойно завершив свою історичну та хвилюючу промову в Конґресі США. Якими були його ключові меседжі, і що ми можемо винести з його виступу? Трохи про мої перші враження.

Ще в лютому такий виступ був немислимим для більшості людей. У похмурі перші дні російського вторгнення, Зеленський  вимовив ті безсмертні слова “Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка”.

Він не лише сказав своєму народу, що залишиться вести його за собою, незважаючи ні на що, його слова надихнули західні суспільства і урядових лідерів. Допомога почала надходити, незважаючи на занепокоєння деяких, що росія може досягти успіху. #Лідерство.

З того часу світ спостерігав за тим, як український народ та його солдати піднялися і чинили опір незаконним і жорстоким зазіханням росії. Вони пережили тортури, зґвалтування, руйнування міст і селищ.

Вони повільно, але впевнено переломили хід війни, яку їм нав'язали. Розгромивши російську армію під Києвом, вони потім стримали відновлений російський наступ на Донбасі, хоча і втратили там деякі з ключових міст.

А потім Харківська та Херсонська наступальні операції показали, що українці не просто обороняються, а роз'їдають російську боєздатність. Ці наступи продемонстрували, що Україна може і буде повертати свої землі, окуповані росією.А зараз, Президент Зеленський – лідер вільної країни, яка всупереч усьому протистояла могутності росії та послідовно перемагала її на полі бою, виступив перед Конґресом США, а через нього - перед американським народом. І перед усім світом.

Які ключові меседжі можна винести з його сьогоднішнього виступу?

По-перше, Україна надзвичайно вдячна за підтримку, яку вона отримала від Америки. Описуючи цю глибоку вдячність, він пов'язав американські жертви в Битві в Арденнах з жертвами українців цієї зими.

Протягом усього виступу, Зеленський засвідчив глибоку вдячність за постійну підтримку з боку американського народу, Конґресу та адміністрації США.

По-друге, Зеленський назвав цю війну війною, в якій зацікавлені всі демократії. Йдеться не лише про Україну та росію. Він говорив про те, що боротьба України є чимось, що об'єднує всі вільні нації, незалежно від того, чи мають вони "безпеку широких океанів" чи ні.

І нагадав, що якщо росію та її союзників на кшталт Ірану не зупинити зараз, то де ще вони можуть завдати удару в майбутньому.

Його третій ключовий меседж полягав у тому, що зараз не час для переговорів. Зараз треба боротися і перемагати. Він зазначає, що "ця битва не може бути заморожена або відкладена". Його формула миру з 10 пунктів - це українська кінцева гра. Він закликав до двопартійної підтримки Конґресу.

По-четверте, до того, як вони зможуть перемогти росію, їм буде потрібна подальша допомога. Закликаючи до більшої допомоги, він пов'язав битву під Саратогою  (перемога революційних американських сил над королівською британською армією) з битвою під Бахмутом як потенційним переломним моментом у війні.

Зеленський також заявив про необхідність розширення спектру військової підтримки з боку США. Як він зазначає у своїй промові, "українці можуть самі керувати американськими танками і літаками".

Було зроблено кілька важливих висновків. Найважливіший з них - це те, що Зеленський закликає до продовження (і навіть збільшення) підтримки з боку США, щоб перемогти росію. І якщо росію не перемогти зараз, з нею доведеться мати справу з часом.

У рамках свого візиту Зеленський також хотів би переконати тих у Конґресі та за його межами, хто може бути скептично налаштований щодо підтримки України в її боротьбі з російським вторгненням. Він також хотів би переконатися, що кількість тих, хто так думає, не збільшиться.

Зеленський використає цю поїздку для налагодження відносин з новим республіканським керівництвом Палати представників у Конґресі, а також в адміністрації Байдена. Він знає, що йому потрібна підтримка адміністрації та Конґресу для фінансування військової та економічної допомоги.

У своєму виступі він назвав допомогу Україні "не благодійністю. Це внесок у глобальну безпеку та демократію, яким ми розпоряджаємося у найвідповідальніший спосіб". Це важливий сигнал щодо підзвітності та відповідального використання допомоги з боку України.

Він був націлений на тих, хто ставив під сумнів "чисті чеки" та підзвітність. Свого часу лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті був процитований в Washington Post: "Я підтримую Україну, але ніколи не підтримував “чисті чеки”. Ми хочемо переконатися, що є підзвітність".

Нарешті, коли люди йдуть на різдвяні свята, Зеленський хоче, щоб люди думали про Україну і про те, що вони терплять, щоб перемогти жорстокого авторитарного бандюгана. Його звернення до Конґресу є способом тримати війну в Україні на передньому краї міжнародної думки.

У своїй промові, Зеленський нагадав Америці та багатьом у світі, що Україна залишається "живою та міцною".

У серці Зеленський хоче - щоб світ знав, щоб дати нам усім впевненість, що Україна може і виграє цю війну. Але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку Америки та її друзів, щоб Україна перемогла. Кінець

Джерело

Мік Раян

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