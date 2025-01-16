Рожеві мрії запоребриківських пропагандонів про те, як вони з Трампом ділитимуть територію Гренландії, яку він має намір віджати, проаналізувала для нас невтомна Джулія Девіс. Як ми знаємо, що у дурня на язиці, то в думках у кремлі. Водночас є думка, що зазіхаючи на Гренландію, Трамп прокине путіна.

Експансіоністські ідеї Трампа означають, що міжнародний порядок, заснований на правилах, зазнав краху, і кремлівські ЗМІ стверджують, що росія може тільки виграти, можливо, навіть уклавши угоду щодо арктичних територій.

путін налаштований на подальше розширення росії, і він розглядає план Дональда Трампа купити Гренландію або захопити її в інший спосіб як спосіб відбілити власну спробу завоювати Україну, а також свої потенційні майбутні починання.

Пропагандони з російського державного телебачення, багато з яких бачать у Трампі потенційного рятівника, який збирається скасувати санкції, йдуть ще далі й припускають, що Трамп може добровільно розділити Гренландію з росією.

"Останніми днями події розвиваються дуже стрімко", – заявив депутат Державної Думи Андрєй Гурульов в ефірі державної телепрограми "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим". "Ми повинні визнати, що, по суті, війна в Арктиці почалася. Ми готувалися до цього і посилювали наш арктичний компонент", – переконував він.

Гурульов, колишній заступник командувача Південного військового округу російської армії, додав: "Оскільки Трамп оголосив про свої прагнення до Гренландії, чому б нам не подивитися і на Гренландію? Чи потрібна нам Гренландія? Це не жарт. Безумовно, вона нам потрібна".

Він припустив, що росія може провести фіктивний референдум, а-ля Крим, щоб заявити про свої претензії на Гренландію. "Якщо Трамп-молодший зміг купити когось за миску помиїв і вони готові приєднатися до Америки, чому б нам не з'явитися з кількома коробками ксерокса, заповненими до країв, і не закрити це питання раз і назавжди?" – сказав він.

"Якщо нічого не вийде, ми можемо домовитися з Трампом і розділити Гренландію на дві частини. Очевидно, що нога Данії більше ніколи не ступить туди", – додав Гурульов.

Під час виступу у державній телепрограмі "60 хвилин" минулого четверга американіст Малек Дудаков сказав: "Трамп створить багато проблем для європейців, не кажучи вже про те, що він перекладе на них витрати на український проєкт. Побажаємо успіху обом сторонам конфлікту".

За іронією долі, у звіті Служби безпеки та розвідки Данії за 2022 рік росія звинувачується у підробці листа нібито від міністра закордонних справ Гренландії до сенатора Тома Коттона (Р-АР). У листі неправдиво стверджувалося: "Наш уряд збирається подолати всі юридичні та політичні бар'єри... і організувати референдум про незалежність Гренландії від Данії якомога швидше". У відповідь республіканець з Арканзасу похвалився, що саме він запропонував Трампу ідею купівлі Гренландії.

Метою підробленого документа міг бути розкол між союзниками по НАТО, але оскільки Трамп захоплений ідеєю захоплення Гренландії, початковий задум москви може мати дієвий зворотний ефект.

Ведучий "Недільного вечора з Владіміром Соловйовим" залишився оптимістом, оскільки сам факт того, що ці питання зараз обговорюються, йде на користь росії, прямо і опосередковано. Він сказав: "По суті, все зруйнувалося. Європа в паніці, адже раніше вони говорили про непорушний порядок і непорушні кордони... Америка повністю зламала світ, заснований на правилах. Вона сказала, що єдині правила – це ті, які новий господар Білого дому вважає правилами".

Соловйов додав: "Наша країна величезна. Це означає, що у нас і надалі буде багато ворогів. Друзів ми будемо створювати самі. Ми повинні перемогти і тоді всі, хто зараз перебуває в опозиції, раптом стануть нашими найближчими друзями". Гурульов додав: "Всі йдуть за тими, хто сильний"

Не всі російські аналітики такі оптимістичні. Під час виступу у програмі "Вечір з Владіміром Соловйовим" наприкінці грудня, письменник Ніколай Старіков зазначив: "Наступаючи американським чоботом на Гренландію, Трамп пхає ногу в наші арктичні двері.., щоб перетворити США на більш арктичну країну, ніж вони є зараз. Це їхній план на майбутнє і це дзвіночок для нас".

Джерело: The Daily Beast