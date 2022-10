Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Твереза та раціональна оцінка ядерної загрози від Еліота А. Коена, професора Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса та голови стратегії ім. Арлі Берка в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. За його словами росія програє війну в Україні і програє її дуже погано. А оскільки страх – це головна зброя чекіста, а деякі західні політики та багато західних експертів тремтять від однієї лише згадки про ядерну зброю, то путін вдається до такого залякування. На його думку піддатися ядерному шантажу путіна було б безглуздям. Натомість він пропонує надіслати більше й кращої зброї та амуніції українцям, щоб вони швидше покінчили з війною, ядерними погрозами та стражданнями.

Джерело: The Atlantic

маргарита симоньян, головний редактор RT і один із провідних російських пропагандистів, за сім місяців пройшла шлях від абсолютної впевненості, що Київ впаде за кілька днів, до чогось схожого на розпач у зв’язку з хаосом мобілізації в росії та поразками на полі бою. Окрім визнання "страшної біди", вона зізнається, що тепер співає гімн росії на старий радянський текст. Такий вибір доречний, тому що москва зараз спеціалізується на радянській балаканині та істериці. Ніде це не проявляється так очевидно, як у ядерних погрозах президента володимира путіна.

У своїх промовах, в яких він оголосив про анексію чотирьох українських областей і які його розбита армія не контролює повністю, путін підняв привид ядерної війни. У найкращих традиціях радянського "що якщо" він говорив про Хіросіму та Нагасакі, називаючи їх американським прецедентом для... чого він точно не сказав, але сенс був зрозумілий. Відтоді загроза посилилася такими підлеглими як дмитро медвєдєв, заступник голови ради безпеки росії, а також панікою в таких як колега симоньян володимир соловйов.

Будь-яка загроза використання ядерної зброї з боку країни, яка нею володіє, повинна сприйматися серйозно. Особливо це стосується росії, країни, чия військова доктрина завжди передбачала використання ядерної зброї відносно низької потужності під час війни. Щоб було зрозуміло, низька потужність може означати детонацію, еквівалентну 5000 або 10 000 тоннам тротилу. Коли радянські військові плани в Європі були розкриті після холодної війни, аналітики зблідли від масштабу ядерного нападу, який радянський генеральний штаб розглядав як підготовче бомбардування для потенційного прориву до Ла-Маншу.

путін робить ці погрози з кількох причин. росія програє війну в Україні і програє її дуже погано . На першому етапі його було вибито з-під Києва, на другому – його сили вигнано з Харківської області, а його оборона була укомплектована погано оснащеними, деморалізованими та погано навченими підрозділами, чиї позиції, ймовірно, були поставлені під загрозу наказами з Москви не відступати — прориваються українськими наступами на третьому етапі. Падіння Лимана було лише першим лихом; ще більший удар буде, коли місто Херсон, у якому може бути 10 000 або 20 000 російських вояків, упаде перед українськими військами. Тим часом, за словами австралійського генерала у відставці Міка Райана, російська логістика та система командування роз'їдаються безперервними високоточними атаками.

Треба завжди пам’ятати, що путін — колишній таємний агент, для якого ігри розуму завжди є на першому місці, зрідка останнім заходом. Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, як відомо, нервово ставиться до собак? Приведіть на зустріч собаку. Страх – головна зброя чекіста. Оскільки відомо, що деякі західні політики та багато західних експертів тремтять від однієї лише згадки про ядерну зброю, у путіна є можливість для найбільшої гри розуму. Судячи з постійних і достовірних повідомлень про те, що Сполучені Штати та Німеччина, серед інших, затримують постачання певних видів та кількості зброї для України, це працює.

Майже таким же поганим є цілий хор закликів про початок переговорів, тому що "тверезі дорослі думають про [світ] таким, яким він є", як сказав Вільям Ругер з Американського інституту економічних досліджень. "путін глибше загнаний у кут, ніж хотілося б, тому що це нікому не вигідно", — нещодавно сказав Джон Керрі, нинішній спеціальний уповноважений президента з питань клімату, який не може не нагадати слухачам, що він колишній держсекретар. І тому, звичайно, він спонукає до переговорів нинішнього держсекретаря Ентоні Блінкена та радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Так само Папа Франциск. Так само роблять багато добре освічених спостерігачів, які не намагаються замислитися над тим, що стоїть за добре організованими заявами з москви.

Звичайно, в основі російських загроз лежить потік російської параної щодо Заходу, який знаходить вираження у всіляких диких твердженнях про сатанізм, скасування гендеру та плани перетворити росіян на бездушних рабів. У тій мірі, в якій ця параноя не є чисто синтетичною, вона ґрунтується на глибокій ямі російської амбівалентності щодо Заходу — образи та страху перед ним, почуття неповноцінності перед ним і все ж глибокого усвідомлення його привабливості, через що навіть нинішні лідери росії відправили своїх дітей на захід, щоб отримати освіту, своїх коханок, щоб розкошувати, і свої мільярди награбованого, щоб бути у безпеці.

Однак піддатися ядерному шантажу було б безглуздям. Поступіться зараз, і кожен, хто має ядерну зброю, дізнається, що секрет успіху в переговорах полягає в тому, щоб пускати піну з рота, закотити очі та погрожувати грибоподібною хмарою. Поступитися путіну означало б, як сказав Черчилль в іншому, але не зовсім відмінному контексті, зробити "перший ковток із гіркої чаші". Що тоді робити чи погрожувати, що буде зроблено, зокрема, якщо росія справді підірве одну чи декілька ядерних боєприпасів, або як сигнал, або для ураження якоїсь української цілі?

Арсенал економічних санкцій Заходу далеко не порожній. Сполучені Штати, зокрема, не показали найбільшої зброї з усіх: необмежених вторинних санкцій проти будь-кого, хто веде бізнес з росією, за винятком ліцензій, виданих Міністерством фінансів США. Він також не взявся за конфіскацію приблизно 300 мільярдів доларів, які росія має на рахунках за кордоном. Використання ядерної зброї росією виправдало б це та багато іншого.

U.S. Air Force Photo by Senior Airman Rebeckah Medeiros

У військовому плані американська авіація може змінити жахливу ситуацію росії в Україні та зробити її ще більш катастрофічною. російські військово-повітряні сили на даний момент є незначним фактором, про що свідчить їх неймовірно низька ефективність в Україні. Західні військово-повітряні сили дуже добре розуміють російську протиповітряну оборону і давно працюють над способами її демонтажу; США та їхні союзники мають для цього достатньо повітряних сил у Європі.

Нарешті, дипломатія справді відіграє тут свою роль, але точно не в тому, щоб примусити Україну до переговорів, які вона ненавидить, поки жорстокі загарбники окуповують її землі. Дипломатичний варіант полягає скоріше в тому, щоб нагадати ключовим російським лідерам, що якщо москва застосує ядерну зброю, вона скоро побачить, як ця зброя з’явиться для самозахисту в Польщі, Туреччині, Казахстані та, цілком імовірно, у Фінляндії та інших країнах. Це не зробить росію ні безпечнішою, ні сильнішою.

У цьому також зацікавлений Китай: у світі, де ядерне табу буде порушено, Тайвань, Японія та Південна Корея можуть відчувати, що їм потрібні для безпеки власні ядерні засоби стримування. Індія, яка конфліктує з Пакистаном, який, можливо, має більше ядерної зброї, ніж вона, і чия політика жахливо нестабільна, не зацікавлена в тому, щоб ядерне використання стало прийнятним. Тих, хто все ще може говорити з москвою, слід закликати передати це повідомлення російському керівництву — якщо вони насправді цього ще не роблять.

Боротьба в Україні, незважаючи на те, що дехто каже інше, не є екзистенційною війною для росії. Ніхто не претендує на територіюр, і жодна українська армія не збирається гнати на москву. Це цілком може бути екзистенційною боротьбою для володимира путіна як лідера і навіть як людини, але це інша справа. Його не поставили в кут, а скоріше він поставив сам себе в куток. Щоб він застосував ядерну зброю, багато інших — сотні, якщо не більше — повинні піти разом. У Сполучених Штатів та інших країн, ймовірно, є засоби, щоб повідомити кожному з них, що вони особисто заплатять ціну, якщо зроблять це, якщо в руках друзів України, то за наступного режиму в росії, який матиме притягнути їх до відповідальності, якщо захоче бути знову допущеними до економіки розвиненого світу.

Українська війна може наближатися до своєї кульмінації. Увесь час перспектива краху російської армії була реальною: багато війн закінчувалися однією чи кількома вражаючими поразками, які кардинально змінювали настрої та атмосферу, лінії фронту та уряди. Призови в росії — це не мобілізація, а радше насильне затягування тих, кому не пощастило або немає зв’язків, щоб уникнути служби. Відправка людей із застарілою зброєю та спорядженням та мінімальною військовою підготовкою в погано розміщені та виснажені підрозділи, наповнені ветеранами, які страждають від посттравматичного стресу, є рецептом для нових невдач і багатьох мішків із трупами, які повертаються через кордон. Це призведе до подальших поразок від рук все більш вправних і натхненних перемогою українських військових, які прагнуть визволення та помсти за грабіж, тортури, викрадення та різанину, заподіяні їх країні. Чим швидше буде завдано остаточного удару і російські війська будуть розбиті та вигнані з окупованих земель, тим швидше закінчаться страждання і тим швидше розвіється невизначена хмара ядерної загрози.

Папа Іван Павло ІІ, який надто добре знав радянський світ, у темні часи безупинно повторював: "Не бійтеся". Ми повинні прислухатися до його поради. І, натхненні українським героїзмом, а також раціональним розрахунком, ми маємо зараз надіслати їм більше й кращої зброї та амуніції.

Про автора: Еліот А. Коен є автором The Atlantic, професором Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса та головою стратегії Арлі Берка в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). З 2007 по 2009 рік він був радником Державного департаменту. Він є автором книги "Велика сила: Межі м’якої сили та потреба військової сили" (The Big Stick: The Limits of soft Power and the Necessity of Military Force).