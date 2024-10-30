Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер

У тижневих оглядах війни з оперативної та стратегічної точки зору Ендрю Таннер не вдається до аналізу конкретних боїв чи втрат, а аналізує ці події в динаміці та на перспективу: до чого вони можуть вести далі. Втім, і він відзначає непрофесійні чи навіть недбалі дії командування окремих бригад, наприклад 110 механізованої, яка не вперше потрапляє в дивні історії. Він переконаний, що зараз ведеться інформаційна війна спрямована на те, що український фронт нібито руйнується, і це буцімто повинно спонукати Україну до переговорів. Натомість Таннер вважає, що належне забезпечення української армії з боку Заходу дозволить їй нейтралізувати потенціал агресора в наступному році.

Перемога в Україні залежить від правильного наукового розуміння ядерної зброї. Ядерні погрози путіна мають більший вплив на громадську уяву, ніж повинні.

Це був ще один насичений тиждень в Україні та світі. Без зайвих слів переходимо до щотижневого огляду – після нього трохи про ядерну науку, а потім – про геополітику. Перепрошую, якщо тут більше помилок, ніж зазвичай, але, намагаючись зробити його читабельним, я не встиг. Гарного вам тижня!

Тижневий огляд. На південному напрямку було найспокійніше, а на східному – найгарячіше

Стратегія путіна на зиму 2024-2025 років стає на свої місця. Незважаючи на те, що втрати знову досягли рекордного рівня, генерали-орки намагаються забезпечити життєздатну лінію оборони до того, як Україна зможе зібрати достатньо бойової потужності, щоб змусити Москву назавжди перейти до оборони.

Сирський стоїть перед дилемою вибору, скільки території віддати зараз, щоб зберегти життя і ресурси, необхідні для забезпечення Визвольної кампанії 2025 року. Завдяки обмеженій кількості сучасного обладнання та ефективним лідерам, Україна все ще має обережно використовувати свої сили. Я очікую, що в 2025 році буде виправданий набагато більш ризикований підхід, але поки що Москва спалює свою бойову міць з непомірною швидкістю, готуючи машину орків до неприємного шоку наступного літа.

В аналітичній статті Tatarigami чудово проаналізував твердження про те, що Москва буде не в змозі вести війну до 2026 року. Важливо пам'ятати, що у путіна в жодному разі не закінчаться ресурси. Але виснаження запасів танків, бронетранспортерів і артилерії призведе до того, що все більше і більше фронтових підрозділів будуть погано оснащені і стануть все більш вразливими.

Хоча прогрес важко розгледіти в реальному часі, Україна впевнено піднімається вгору по кривій сили, так би мовити, з ножем у зубах. Українські операції в Курську з серпня були значно ефективнішими, ніж більшість під час боротьби за прорив "лінії Суровікіна" у 2023 році. Українські солдати тепер можуть викликати ближню авіаційну підтримку в нечуваному на той час ступені. Хоча спочатку існували побоювання, що здатність Москви нарощувати виробництво безпілотників поглине українські зусилля, на практиці українські операції з використанням малих безпілотників вдосконалюються швидкими темпами, тоді як Москва відстає.

Це не применшує важкості бойових дій і викликів, з якими щодня стикаються українські солдати і цивільне населення. Але якщо до наступного літа загроза від планерних бомб суттєво зменшиться, українські операції стануть невпинними, а часом і просто вибухонебезпечними.

Зараз українське керівництво все ще вирішує, скільки людей відправити в бій без належного озброєння, щоб не втратити шанс завдати потужного удару у відповідь. Цей жахливий вибір неминучий, але його ускладнює нерішучість партнерів надати Україні спорядження, якого відчайдушно потребують її солдати.

З іншого боку, неважко помітити зростаюче відчайдушне прагнення Кремля підтримувати ілюзію, що Москва може воювати так вічно. Наземні операції зараз проводяться в основному для того, щоб перешкодити Україні нарощувати бойові сили на важливих напрямках – і просуватися до Слов'янська і Краматорська. Мета полягає в тому, щоб використати потенційне нове припинення американської допомоги на початку 2025 року для того, щоб новий український контрнаступ виглядав надто дорогим для інших союзників, щоб підтримати його. Коли цей гамбіт провалиться, Москва розіграє "лінію Суровікіна" в більшому масштабі.

На цьому етапі корисно розглядати війну в Україні як розділену на три окремі театри – Північний, Східний і Південний – кожен з яких переважно обслуговується власною частиною російської логістичної мережі. По обидва боки Східного театру знаходяться два критично важливих вузла біля життєво важливих артерій, які, якщо їх розірвати, радикально змінять ситуацію з постачанням на величезній ділянці фронту:

Основний план Москви і його логістичні петлі.

Україна воює на Донбасі, щоб зупинити Москву від захоплення ще вільних міських районів, оскільки вони є важливими базами, які Україна повинна утримувати, щоб мати шанс відрізати окупований міський Донбас у майбутньому. Але окрім цього, боротьба України на Східному театрі воєнних дій повністю зосереджена на максимізації ціни, яку платять орки за кожен квадратний кілометр, захоплений на шляху до ключових населених пунктів.

Життєво важливим питанням, яке стоїть перед українськими військами на всіх трьох театрах, є те, де утримувати позиції взимку. З погіршенням погодних умов контроль над дорогами з твердим покриттям стає надзвичайно важливим для забезпечення логістики. Крім того, щоб витримати стихію, солдатам здебільшого доводиться розташовуватися під існуючими спорудами, особливо підвалами. Їх можна обігрівати без явного теплового випромінювання і зберігати припаси під укриттям.

Через загрозу застосування планерних бомб необхідно мати кілька запасних місць, тому великі міста є ідеальним варіантом, особливо якщо поблизу є висоти, з яких можна вести короткочасні бої, щоб уповільнити наближення ворога. Невеликі міста в Україні, як правило, не більше, ніж села, які легко зрівняти з землею кількома авіаударами, тому Україні вигідно воювати поблизу великих населених пунктів, особливо коли оркам доводиться долати великий розрив, щоб дістатися від своїх баз до лінії фронту.

Ці міркування мають визначати, за яку землю Україна воює і наскільки наполегливо: після шести місяців боїв настав час переломити ситуацію раз і назавжди, а для досягнення максимального ефекту потрібно, щоб якомога більше солдатів залишилися живими. Що стосується самих театрів бойових дій, то на південному було найспокійніше, а на східному – найгарячіше.

Північний театр війни. Чергове приниження Москви

Північні корейці прибули до Курської області, принаймні перші кілька тисяч, але поки що вони не вступили в бій. Незабаром, без сумніву. Отже, ось до чого привела доктрина чучхе династії Кімів... і яке приниження для могутньої Москви бути залежною від неї! Хоча, судячи з кадрів, пропозиція триразового харчування може бути достатньою, щоб переконати багатьох з них дезертирувати.

Загалом, оборона України в Курській області залишається жорсткою, особливо після того, як українські сили консолідувалися навколо більш щільного периметру на північний захід від Суджі. Сирський нещодавно повідомив про понад шістнадцять тисяч втрат орків з серпня, і українці, як правило, мають відеодокази, що підтверджують їхні твердження. Очевидно, що українські втрати не оголошуються, але в минулих операціях, які пройшли успішно, співвідношення було приблизно один до шести, а іноді навіть краще, що означає близько трьох тисяч українських втрат, близько 500 загиблих і стільки ж важко поранених. Подвійте цю цифру, якщо хочете отримати верхню межу, і розділіть на два – якщо нижню.

Курськ, кінець жовтня 2024 року.

Це багато людських життів, я знаю. Але стільки ж, ймовірно, загинуло б, тримаючи оборону на якомусь іншому фронті, де понад 80 000 солдатів, яких Москва відправила під Курськ, були б доступні для прискорення просування орків. Залишається 50 000-60 000, але вони, очевидно, зменшуються приблизно так само швидко, як північнокорейці можуть відправити нове гарматне м'ясо.

Курська кампанія є явним переможцем на двох фронтах: вона несе непропорційні втрати і змушує Москву перекидати резерви. Як довго це триватиме – ось у чому питання, адже є й інші регіони росії, які могли б отримати вигоду від подібного підходу.

Поки що орки в основному тиснули на західний фланг у Курській області. Це, схоже, пов'язано як із загрозою, яку українські війська становили для Глушково, так і за оперативною логікою. Україна розпочала свій другий прорив через кордон якраз тоді, коли Москва зробила перший великий наступ з Корєнєво на Снагость. Після кількох тижнів утримання російських військ у долині Снагості, одразу після того, як вони прорвалися на кілька кілометрів у бік Суджі, українці зупинили вторгнення і контратакували орків в лоб за допомогою 47-ї механізованої бригади, Абрамс і Бредлі нещодавно брали участь в боях в Новоіванівці.

Загалом, основна стратегія України в Курській області створює досить велику загрозу захоплення ще більшого шматка території, щоб затягнути туди орків. Наступні два-чотири місяці, найімовірніше, відбуватиметься повільне відведення українських військ до кордону, що матиме на меті завдати ще п'ятнадцять-двадцять тисяч втрат росіянам, але при цьому ще менше постраждати, оскільки українським військам не доведеться ризикувати, просуваючись далеко вглиб ворожої території.

Москва майже напевно розпочне атаки зі сходу, але оскільки останнім часом бої на цьому фланзі дещо затихли, українські війська можуть бути свіжішими і здатними до дуже жорсткої оборони. Загалом, зараз на полі бою під Курськом панують дороги та струмки, які дозволяють перекидати припаси та підкріплення, а також обмежують шляхи атаки орків. Україна бореться за контроль над захищеним периметром, яким вона може швидко перекидати війська, щоб убезпечити себе, коли великий удар орків потребує зачистки.

На схід від Курської області бої все ще точаться на Харківщині, а також на шматку Бєлгородщини, ймовірно, Журавлівка або, принаймні, ліси вздовж кордону поблизу під українською окупацією. Так чи інакше, на ділянці Харків-Бєлгород мало що переходить з рук в руки, а Курська область притягує до себе більшу частину резервів, виділених обома сторонами.

Східний театр війни. Кожна сторона, здається, чекає, коли інша зробить крок

Цього тижня найбільше бойових дій відбувалося на Східному театрі бойових дій, зокрема на південному фланзі між Великою Новосілкою та Кураховим. За останні кілька днів Москва зробила кілька незвично швидких просувань на північ від Вугледара, проскочивши на північ від п'яти до семи кілометрів до наступної лінії населених пунктів.

Принаймні частково були окуповані Богоявленка, Новоукраїнка і Шахтарське, кожне з яких розташоване вздовж дороги, що веде до Курахового через Успенівку. Це створює загрозу для флангу 79-ї десантно-штурмової бригади, яка з таким трудом тримала оборону, і припускає, що 72-а механізована бригада або виснажена та виведена з лінії зіткнення. 128-ма гірсько-штурмова бригада з'явилася, і, оскільки вона раніше була в районі Оріхів-Кам'янське, я змушений задатися питанням, чи не пов'язана нещодавня російська розвідка в цьому районі з ротацією.

Південне крило Східного театру воєнних дій, 28 жовтня 2024 року. Для наочності вказані лише основні армійські бригади.

Швидкість наступу орків і відсутність доказів того, що українські підрозділи були розгромлені, дозволяє припустити, що Україна планує відтягнути лінію оборони назад за асфальтовану дорогу, що безпосередньо з'єднує Велику Новосілку з Кураховим. Така орієнтація зменшить загальний фронт українських сил у цьому секторі з приблизно 50 км до 40 км, залишаючи ще кращу дорогу з твердим покриттям далеко за лінією фронту. Лівий фланг українських сил тут буде прикритий великим угрупованням, що захищає південні підступи до Покровська, яке повільно відступає до шосе, що з'єднує Покровськ з Великою Новосілкою.

Україна має лише чотири-шість регулярних бригад, доповнених такою ж кількістю бригад національної гвардії і територіальної оборони у цьому районі, що становить не більше 10% від загальної чисельності її збройних сил. На жаль, рівнинна місцевість і відсутність великої кількості водних перешкод, що перетинають лінію просування противника, ускладнюють надійну оборону. Крім того, вона знаходиться на зовнішньому краю логістичної мережі України і в місці, де блукаючі ЗРК Patriot стикаються з потенційними атаками з трьох напрямків, що ускладнює ефективну протиповітряну оборону.

Відступ на кращі позиції видається цілком виправданим, за умови, що вони підготовлені. Це виявилось проблемою і раніше. В міру просування московських військ їхня логістика буде ставати все більш вразливою. Україна почала використовувати безпілотники-ретранслятори разом з атакуючими моделями з дальністю польоту до 20 км і більше. Якщо так триватиме й надалі, Україна зможе розгризти будь-яку атаку орків ще до того, як вони розгорнуться для бою, якщо дозволить погода. Вогнева міць повинна буде заповнити прогалини.

Трохи північніше лінії Велика Новосілка – Курахове, звісно, точиться боротьба за південний фланг Покровського фронту. Тут Україну, як і передбачалося, повільно відтісняють з виступу на Вовчій на північ від Курахового. На щастя, вздовж північного берега водосховища проходить дорога, що ускладнює оточення. Схоже, що Україна відвела більшість бригад, які раніше перебували в цьому районі, щоб стабілізувати лінію фронту далі на північ.

Хоча українські війська повинні мати можливість повільно відступати звідси, втрата хребта на південь від Селидового і міста Вишневе на дорозі з південного заходу означає, що саме місто більше не може бути захищене. Бригада "Кара-Даг" вийшла, добре поборовшись у місці, яке, як я очікував, Україна швидко залишить невдовзі після втрати Новогродівки на півночі.

Решта Покровського фронту залишається стабільною, але аж ніяк не спокійною, але Москва за кілька тижнів майже не просунулася в напрямку самого Покровська. Була спроба створити невеликий плацдарм у Новоторецькому, в напрямку важливого шосе на Костянтинівку, що на північний схід від Покровська, але вона нікуди не привела.

Те ж саме можна сказати і про фронт у Торецьку та Часовому Яру. Хоча ще тиждень тому здавалося, що обидва фронти були в біді, плацдарми орків через канал у Часовому Яру були або знищені, або стали настільки небезпечними, що не розширилися, а Москва залишається загрузлою у висотках у центрі Торецька. Москва також не зробила жодних кроків у напрямку Сіверська.

На північному крилі Східного театру бойових дій Москва досягла трохи більшого успіху за минулий тиждень. Тут українські бригади на захід від річок Оскіл і Жеребець відбивають явну спробу орків відтіснити Україну. Існує кілька вістрів списа.

Куп'янсько-Лиманська ситуація, жовтень 2024 року. Цілі Москви від 2023 року залишаються невиконаними.

Один поштовх очистив простір між Макіївкою і Тернами в напрямку Кремінної, за що орки боролися протягом багатьох місяців. Українським військам тут, швидше за все, краще триматися на крутому хребті на захід від Жеребця. Чи спіткає така ж доля Терни і Ямполівку на півдні, вирішиться в найближчі тижні. У будь-якому випадку, Зарічне і сусіднє Торське має бути набагато важче зламати і змусити орків перетнути небезпечну територыю між ними і Кремінною лише заради бою: там є лише одна дорога з твердим покриттям, і вона оточена густим лісом.

Далі на північ Москва веде наступ на Борову, сподіваючись, що зможе загрожувати флангу українських військ вздовж Жеребця і просунутися до Лиману. Це все є необхідною умовою для захоплення міського Донбасу, але Москві буде важко це зробити, враховуючи, що на просування вістря списа від Піщаного до Кругляківки пішли місяці, а успіх вимагатиме в умовах, коли українські війська ведуть вогонь з висоти через Оскіл.

Орки намагаються послати ще одну групу прямо на Борову, але вона не заходить далеко, очевидно, її випередила Третя штурмова бригада і контратакувала, як тільки вона набрала кілька лісосмун. Аналогічно, прямі атаки на сам Куп'янськ продовжують зазнавати невдач, і Москва стикається з серйозними проблемами, наближаючись до більшості забудованих районів на відстань близько п'ятнадцяти кілометрів, якщо не буде підтримана великою кількістю планерних бомб.

Надії на вирішення цієї проблеми в короткостроковій перспективі небагато, хоча більша кількість систем Patriot могла б допомогти. На фронті стратегічних бомбардувань цей тиждень був напрочуд тихим: жодних масованих ракетних атак і лише кілька рейдів українських безпілотників, а також звичайна нічна гра в картографічну гру ППО "Шахед", яка час від часу призводить до загибелі людей на землі.

Схоже, що існує певне порозуміння щодо того, що кожна зі сторін наразі утримується від інтенсивних ударів по енергетичній інфраструктурі. путін наполягав на тому, що це не обговорюється, коли почалася Курська кампанія, що є обхідним шляхом, коли він робить пропозицію, вдаючи, що вона відхилена. Поведінка говорить сама за себе: кожна сторона, здається, чекає, коли інша зробить крок.

Повітряна війна. Новин особливо немає

Аналогічно, на авіаційному фронті не так багато нових новин, окрім заяви Британії про завершення початкової підготовки двохсот пілотів. Це фантастика, хоча йдеться радше про 2026 рік і далі – рік необхідний у найкращому випадку для переходу до тренувальних літаків, а потім і до справжніх бойових літаків. Але існування цього проєкту є важливим, оскільки до кінця 2025 року ВПС України мають отримати такий самий капітальний ремонт, який сухопутні війська мають отримати впродовж наступних шести місяців.

Оперативний та стратегічний вимір. Радянські дурниці треба викорінювати

У стратегічному сенсі, найкращий варіант для України – продовжувати робити те, що вона робить: торгувати простором в обмін на час, вперто воюючи всюди, де вона може забезпечити собі локальну перевагу. На жаль, завдяки тому, як ЗМІ висвітлюють конфлікти, це означатиме місяці розмов експертів про те, що фронт руйнується.

Подекуди це може бути правдою, але слід пам'ятати про масштаби цього конфлікту. Там розгорнуто близько ста бригад, близько шістдесяти – регулярної армії, двадцять – національної гвардії і ще двадцять – територіальної оборони. Кожна з них має близько трьох лінійних батальйонів і стільки ж допоміжних підрозділів, приблизно на дві третини прикриваючи ділянки фронту в будь-який момент часу. Це дуже багато людей, за якими треба стежити, і дуже багато відмінностей у їхньому досвіді.

За статистикою, деякі батальйони будуть розгромлені в гущі бою. Це грає на одній з основних тем інформаційних війн, які ведуть Москва і Вашингтон, щоб переконати пересічних українців у цілковитій марності опору. Цей меседж зараз поширюється повсюдно відвертими і мимовільними союзниками олігархів в обох світах.

Сигнал лише посилюється, коли українські лідери діють відповідно до пропаганди. Нещодавній інцидент, пов'язаний з батальйоном тероборони, свідчить як про зловживання з боку командування 110-ї механізованої бригади, так і про помсту за відмову від виконання нездійсненних наказів. Це те саме командування бригади, яке під час боїв за Авдіївку залишило групу солдатів на відкритій позиції "Зеніт" на занадто довгий час, в результаті чого група поранених була страчена орками після здачі в полон. Я починаю сумніватися, чи не приховували вони жахливу ситуацію, коли командував Залужний, доки не стало надто пізно.

Помилки трапляються, але випадки недбалості мають бути наочно покарані. Немає жодних виправдань погрозам розстрілом членів підрозділу, який відмовляється виконувати погані накази – якщо бойовий дух підірвано, відпочиньте або розпустіть його. Радянські дурниці треба викорінювати до того, як вони встигнуть загноїтися. Саме тому останнім часом про-орківські типи наполягають на тому, що українські генерали не дбають про простих солдатів: їхня мета – підірвати бойовий дух і зашкодити рекрутингу.

Звісно, чимало західних експертів теж шепочуть нісенітниці про українську компетентність, або вже шепочуть відтоді, як запланований НАТО на 2023 рік наступ був замінений приблизно за тиждень чимось справді стійким, зважаючи на наявні ресурси. Прикметно, що американська сторона інформаційної війни помітно активізувалася проти Зеленського після Курської кампанії. Несподівано на поверхню вийшли розмови про його легітимність. З'явилися припущення, що Залужний міг би стати президентом, якби вибори відбулися.

Американські лідери люблять натякати на те, що союзника можна замінити – вони так само люблять блефувати щодо того, скільки влади вони насправді мають, як і путін. На жаль, є багато американських олігархів, для яких залучення України до "західного клубу" – це поєднання наживи та культурного імперіалізму, і вони люблять розвивати зв'язки з потенційними інструментами.

Реакція американських ЗМІ на "План перемоги" Зеленського, яка значною мірою була зрежисована за сценарієм, свідчить про те, що коли американцям, які перебувають при владі, щось не подобається, але вони бояться про це сказати, вони придумують важливі, але в кінцевому підсумку розпливчасті виправдання. "Готовність" є корисною для Пентагону, щоб стверджувати, що він не може зануритися в старі запаси M1A1 на армійському складі в Сьєррі, хоча він ніколи більше не відправить американські війська в бій на чомусь настільки старому, як це було раніше. Всі залякування щодо ескалації знаходяться в тій же лізі.

Інформаційні війни не мають сильного ефекту в короткостроковій перспективі, але, як і інші форми реклами, через деякий час можуть змінити суспільне сприйняття того, що є нормальним. На те, як більшість людей навчають думати про ядерну зброю, вплинула інформаційна війна, що триває вже понад півстоліття.

Далі буде…

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