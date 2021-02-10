Як аеропорт «Бориспіль» освоює 270 млн євро наданих Європейським інвестиційним банком

Тільки нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков офіційно наголошував про плани, щодо розвитку аеропорту «Бориспіль».

Зокрема, говорив про те, як важливо максимально ефективно використовувати кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), які надаються на модернізацію летовища, а ще позитивно відзначив роботу Наглядової ради аеропорту, зокрема у напрямку реформи корпоративного управління та впровадженні антикорупційної програми. Але слова то добра річ, коли вони підтверджуються конкретними діями, тож з приходом нового генерального директора аеропорту «Бориспіль» Олексія Дубревського почалося активне освоєння фінансових ресурсів, спрямованих на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища, шкода тільки що антикорупційна програма мабуть поки що не діє, тому що тендери, які оголошує аеропорт

«Бориспіль» проводяться із порушенням норм чинного законодавства України.

Так, 11 червня 2021 року Державним підприємством "Міжнародний аеропорт "БОРИСПІЛЬ" було оголошено відкриті торги на закупівлю: Прибирання внутрішніх приміщень пасажирського терміналу «D» та

паркінгу ДП МА «Бориспіль», (код ДК 021:2015 - 90910000-9 - Послуги з прибирання). Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі.

Уповноваженого органу за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-002683-c свою пропозицію на участь у тендерній процедурі закупівлі подали шість учасників:

- ТОВ «ШЕН-СЕРВІС»

- ТОВ «ІНВАЙТ»

- ПП «Клінінг-Про»

- ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА»

- ТОВ «ФАЙНОКЛІН»

- ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЛІНІНГ»

06.08.2021 року ДП «Бориспіль» в електронній системі закупівель опублікував протокол розгляду тендерних пропозицій (UA-2021-06-11- 002683-c) , згідно якого до аукціону допустили наступних учасників:

- ТОВ «ІНВАЙТ»;

- ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА».

Тендерні пропозиції інших учасників були відхилені.

Цікаво, що аналіз пропозицій учасників торгів показав, що аеропорт «Бориспіль» не відхилив тендерні пропозиції одних учасників, які підлягали відхиленню відповідно до закону, натомість безпідставно відхилив пропозиції інших учасників не у відповідності до вимог закону.

Ситуацію прокоментував директор ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЛІНІНГ», Андрій Вакуленко: «Хочу зауважити, що за такі дії членів тендерного комітету аеропорту, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за частиною 3 статті 164 ( Порушення законодавства про закупівлі). ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЛІНІНГ» направило відповідну скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель до Антимонопольного комітету України.

Щодо нашої компанії, то згідно Рішення Замовника (аеропорт «Бориспіль») тендерна пропозиція була відхилена з наступних підстав: «Не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства Учасник процедури закупівлі ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.КЛІНІНГ»: не відповідає встановленим Замовником згідно з абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до учасника відповідно до законодавства за наступних підстав: - в складі тендерної пропозиції Учасником не надано (не завантажено в електронну систему закупівель) лист «Про залучення субпідрядника (ів)/ співвиконавця (ів) до надання Послуг» в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника,

який може бути завірений печаткою Учасника (в разі її використання) – пункт 9 Додатку 2 Тендерної документації від 30.07.2021 № 15-03-173 (редакція 05)».

Роз’яснення:

Відповідно до п. 9 Додатку 2 Тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції має надати: «Лист «Про залучення субпідрядника (ів)/ співвиконавця (ів) до надання Послуг» в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника, який може бути завірений печаткою (в разі її використання), в якому зазначити: наступну інформацію (Або із змісту наданого документу (ів) повинно вбачатись зазначене).

У цьому листі не зазначається (не повторюється) інформація про субпідрядника (ів)/ співвиконавця (ів), потужності та/або працівників якого (их) учасник планує залучити для підтвердження своєї кваліфікації».

Виконуючи зазначену вище вимогу Тендерної документації в складі пропозиції ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.КЛІНІНГ» було надано лист за вих. № 08/02-01 від 02.08.2021 (лист додали до Скарги Антимонопольному

комітету, Додаток №3) у якому була надана інформація про субпідрядника (ФОП Бобешко С.О.) працівників якого, компанія буде залучати для підтвердження кваліфікації.

Враховуючи те, що такий лист відповідно до п. 9 Додатку 2 Тендерної документації складається в довільній формі, а Замовником в свою чергу не було конкретизовано, що має містися в такому листі, окрім фрази «наступну інформації» (після якої речення завершується), ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЛІНІНГ» вважає, що вимогу, передбачену п. 9 Додатку 2 Тендерної документації, було виконано у повному обсязі.

Компанія не мала наміру залучати будь-яких інших субпідрядників до надання Послуг, а тому, враховуючи конструкцію та зміст вимоги Замовника, необхідності подання додаткового листа «Про залучення субпідрядника (ів)/ співвиконавця (ів) до надання Послуг» в ТОВ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЛІНІНГ» не існувало.

Таким чином компанією «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.КЛІНІНГ» у повному обсязі була виконана вимога, передбачена п. 9 Додатку 2 Тендерної документації, а Замовник (аеропорт «Бориспіль») жодним чином не спростував, що в складі нашої тендерної пропозиції відсутній зазначений вище лист про субпідрядника (ів)/ співвиконавця (ів).

Ще один учасник вищезгаданої тендерної процедури – ПП «Клінінг-Про» також не згодне із рішенням Тендерного комітету міжнародного аеропорту "Бориспіль", бо надане пояснення у відхиленні тендерної пропозиції підприємства взагалі просто абсурдне.

ПП «Клінінг-Про» запропонувало найсучаснішу техніку для прибирання, а саме: в наданій пропозиції (Технічній частині) від 06.08.2021 №108/08/2021 в таблиці «Перелік та кількість техніки необхідних для надання послуг з прибирання» в п.6 «Компактна ручна підлогомийна машина» в колонці «Характеристики техніки» зазначено «Професійна, з функцією глибокого очищення поверхні, максимальна продуктивність до 900 м2/год, хоча ДП МА «Бориспіль» вимагало - «Професійна з функцією глибокого очищення поверхні, продуктивністю 150- 300м2/год. Але чомусь Тендерний комітет аеропорту вирішив, що більш продуктивніша техніка хоча й такого самого розміру, яка здатна прибирати втричі більшу площу за одну годину не підходить і відхилив пропозицію від ПП «Клінінг Про», надавши досить дивне пояснення: «Зазначені Учасником характеристики техніки не підтверджують в повному обсязі відповідність техніки вимогам Замовника». Підприємство вважає таке рішення тендерного комітету безпідставним і упередженим, а також таким, що не відповідає вимогам тендерної документації і Закону України «Про публічні закупівлі», а тому відповідно до ч. 3 ст. 31 зазначеного Закону вимагає надати додаткову інформацію про причини невідповідності наданої пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, а також вимагає пояснень, у чому саме полягає не підтвердження в повному обсязі відповідності цієї

техніки вимогам аеропорту «Бориспіль».

З аналогічних підстав (щодо начебто невідповідності продуктивності техніки вимогам тендерної документації Замовника) безпідставно було відхилено й тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕН-СЕРВІС».

Натомість не відхилено тендерну пропозицію приватного підприємства «ЄВРОХІМ ОДЕСА», яка підлягала відхиленню відповідно до закону, бо не відповідає вимогам Тендерної документації, а саме:

1. ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» в складі тендерної пропозиції надало оборотно- сальдові відомості, які частково викладені іноземною мовою.

Відповідно до п. 7 Розділу 1 Тендерної документації, пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.

Відповідно до п. 5 Додатку 2 до Тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції має надати на підтвердження власної техніки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на кожну зазначену в переліку одиницю або оборотно-сальдова відомість або бухгалтерська довідка, підписана уповноваженою особою Учасника, про те що останні знаходяться на балансі підприємства.

Виконуючи зазначену вище вимогу Тендерної документації ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» в складі тендерної пропозиції надало оборотно-сальдову відомість по рахунку 104 за серпень 2021 року та оборотно-сальдову відомість по рахунку 1521 за серпень 2021 року, які частково складені іноземною мовою. У складі тендерної пропозиції ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» відсутній автентичний переклад таких документів на українську мову.

2. ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» в складі тендерної пропозиції надало довідку за вих. № 1216 від 03.08.2021, яка не відповідає вимогам Тендерної документації.

Відповідно до п. 7 Додатку 2 Тендерної документації, учасник в складі тендерної пропозиції має надати інформацію щодо наявності/відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій Тендерній документації (зміст якої повинен відповідати вимогам Додатку 5 або із змісту наданого документу (ів) повинно вбачатись зазначене).

Додаток 5 у свою чергу встановлює форму такої довідки. Відповідно до неї, учасник повинен зазначити, зокрема, але не виключно наступний

текст: «Ми (зазначити найменування Учасника) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктами 5 (для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців) 6 (для юридичних осіб), 12 і 13 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності таких підстав)».

Виконуючи зазначену вище вимогу Тендерної документації ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» в складі тендерної пропозиції надало довідку за вих. № 1216 від 03.08.2021 у якій зазначено, зокрема, але не виключно наступний текст: «Ми, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОХІМ ОДЕСА», цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених 6, 12 і 13 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

3. ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» у складі тендерної пропозиції надало лист за вих. № 1212 від 03.08.2021, який всупереч вимогам Тендерної документації не містить інформацію про предмет аналогічного договору або найменування/назва закупівлі або найменування Послуг.

Відповідно до п. 2 Додатку 2 Тендерної документації, учасник в складі тендерної пропозиції має надати лист з інформацію про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) з обов’язковим зазначенням інформації про предмет договору або найменування/назва закупівлі або найменування Послуг.

Виконуючи вищезазначену вимогу Тендерної документації ПП «ЄВРОХІМ ОДЕСА» в складі тендерної пропозиції надало лист за вих. № 1212 від 03.08.2021 у якому відсутня інформація про предмет договору або найменування/назва закупівлі або найменування Послуг.

Тож, з такими численними порушеннями дану компанію було допушено до аукціону.

Сподіваємося, що у найближчому часі новий керівник найбільшого міжнародного аеропорту України, Олексій Дубревський зможе навести лад у закупівельних процедурах підприємства і досягти поставленої ним мети: за кілька років зробити з аеропорту «Бориспіль» основний авіахаб Східної Європи, бо для цього є всі передумови, залишилося тільки «прозоро» проводити тендерні закупівлі та максимально ефективно використовувати кошти Європейського інвестиційного банку.