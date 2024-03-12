Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель

Журналіст-розслідувач із Нью-Йорка та автор книг "Американська клептократія" й "Іноземні агенти" Кейсі Мішель демонструє, як ультраправі сили Америки постійно оглядалися і зачаровувалися диктаторами закордоном та мріяли про свого власного у США. Про це він пише в колонці для New York Magazine, аналізуючи книгу іншого автора Джейкоба Гейлбрунна "Америка остання: столітній роман правих з іноземними диктаторами".

"Роками імперіалістичний, ультраправий європейський диктатор, який розв'язав кровопролиття на континенті, культивував своїх прихильників у США. Цей деспот стверджував, що він очолює "унікальну антизахідну культуру", і, у такий спосіб, культивував союзників і попутників серед консерваторів по всій Америці, які відчували огиду до "корумпованих західних ліберальних цінностей", і які "зневажали західний лібералізм як збанкрутілу ідеологію". Цей заклик не був просто риторичним; як пізніше з'ясувалося, цей правий реваншист фінансував як пропагандистські зусилля, так і агентів на місцях, успішно навертаючи американців, особливо правих, на свій бік", – пише Кейсі Мішель у New York Magazine.

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Сучасному читачеві ця історія добре знайома – не в останню чергу через прихильність Дональда Трампа до путіна, не кажучи вже про те, як російські сили культивували консервативних американців від Такера Карлсона до Національної стрілецької асоціації і не тільки. Але вищезгаданий випадок, на думку автора, не має нічого спільного ні з путіним, ні з Трампом. Натомість це сталося століття тому, коли консерватори по всій Америці з'їхалися на підтримку німецького мілітаристського тирана – кайзера Вільгельма II.

Таким чином, як успішно доводить Джейкоб Гейлбрунн у своїй новій книзі "Америка остання: столітній роман правих з іноземними диктаторами", вони створили модель того, як іноземні диктатори навіть через десятиліття можуть залучати консервативні спільноти до своєї справи, і на початку ХХІ століття здатні допомогти просунути одного з них аж до президентського крісла. Історія американців, які поклонялися Вільгельму, – це лише одна з цілої низки продиктаторських зусиль, які розкопує Гейлбрунн, нанизуючи на нитку столітню консервативну пристрасть до правих диктаторів. Це не лише доповнення до об'ємних (хоча й точних) досліджень про те, як комуністичні тиранії виховували лівих прихильників у США, але й вправна, і надзвичайно своєчасна, спроба зшити воєдино номінально розрізнені погляди з різних епох і часів. Усе це наштовхує на переконливий висновок: Трамп, "щедро вихваляючи путіна та інших диктаторів... не створював новий стиль правої політики, – пише Гейлбрунн, редактор журналу The National Interest і автор відомої книги про історію неоконсерваторів. – Натомість він спирався на давню традицію".

Фрагмент сторінки з книги "Диктатура: Це простіше, ніж ви думаєте! Ілюстрація: Андреа Чалупа, Сара Кендзьор, Кася Бабіс. Джерело: The Guardian.

"Це традиція, яка напрочуд мало досліджувалася, і тому зрадлива вірність Трампа путіну здається відхиленням від норми. Безумовно, є елементи, унікальні для особистих уподобань Трампа – не в останню чергу його історія як девелопера елітної нерухомості, індустрії, яка, можливо, більше, ніж будь-яка інша, заробляла на незаконних клептократичних потоках, пов'язаних з іноземними диктаторами, відмиваючи незліченні мільйони доларів (а можливо, і більше) у цьому процесі. Ніколи раніше іноземні деспоти не могли так легко і так ефективно протегувати компанії чинного американського президента", – зазначає Кейсі Мішель.

Але в інших, набагато більш помітних способах, Трамп просто спирається на спадщину, яка існувала задовго до його приходу до влади. Наприклад, раннє поклоніння самому ура-фашисту Беніто Муссоліні. Il Duce представлявся не лише як гарант порядку і стабільності, і бастіон проти лівих сил в Італії та за її межами, але і як той, хто позиціонував себе "як захисник білих", зазначає Гейлбрунн, хто ставив на перше місце "сімейні цінності" і хто, "на противагу гедоністичній Америці, плекав мужність". (Він також цінував Уолл-стріт, а банк JP Morgan організував позику для фашистського уряду на суму майже 2 мільярди доларів у сучасній валюті). Консерватори в Америці підхопили його, зауважує Кейсі Мішель, славлячи не лише Муссоліні, але й пускаючи слину за подібним лідером у США. Один консервативний письменник Ірвінг Беббіт писав, що "можуть скластися обставини, коли ми будемо вважати себе щасливими, якщо отримаємо американський еквівалент Муссоліні; він може знадобитися, щоб врятувати нас від американського еквівалента Леніна".

Так само багато консервативних американців сприйняли прихід до влади в Берліні молодшого брата Муссоліні, ідеологічно близького до нього. Хоча організація пронацистських симпатиків в Америці була більш детально розглянута в інших, Гейлбрунн згадав консерваторів, які вільно виступали на підтримку Адольфа Гітлера. Німецького диктатора вільно підтримували такі консерватори, як Вільям Рендольф Герст, який "не тільки захоплювався фюрером, але й замовив йому і Муссоліні писати для своїх газет за солідні гонорари". Пізніші розслідування показали, що гітлерівський режим перейняв попередню модель кайзера, не лише таємно фінансуючи агентів у США, а й навіть просуваючи пронацистську пропаганду в офіційні поштові розсилки Конгресу, завербувавши деяких із найбільш консервативних представників Америки того часу.

Повоєнне придушення фашизму, на думку автора, не зменшило пристрасті консерваторів до правих сильних світу цього. До 1960-х років основний притулок такого шанування знаходився не обов'язково у Вашингтоні, а на сторінках журналу National Review, де засновник Вільям Ф. Баклі та його команда авторів, вочевидь, ніколи не знаходили правого деспота, якого б вони не могли не підтримати. Був іспанський Франсиско Франко, якого Баклі назвав "справжнім національним героєм", – пише Гейлбрунн. Був Антоніу Салазар з Португалії, який зазначав, що він "бореться за західну цивілізацію і християнські цінності". Був чилійський Аугусто Піночет, якого Баклі вважав "сумлінним лідером, який знав, як здійснювати владу".

Незабаром, однак, такі настрої повернулися до Білого дому. За часів Рейгана прихильність американців до правих деспотів часів пізньої Холодної війни перетворилася на офіційну політику. Архітектором цієї прихильності стала радниця Рейгана з питань зовнішньої політики Джин Кіркпатрік, яка протягом усього свого перебування на посаді була "безсоромною захисницею" правих режимів. Вона також не була перебірливою щодо форми. Мілітаристи в Аргентині, ті, хто керував ескадронами смерті в Сальвадорі, автори апартеїду в Південній Африці: Кіркпатрік, разом із Рейганом на буксирі, допомагала їм усім.

Але потім, у 1989 році, впала Берлінська стіна, а через кілька років розпався Радянський Союз. Америка і лібералізм тріумфували. Підтримка таких режимів раптом виявилася недолугою, такою, що не відповідає цьому американському моменту. І моделі та вподобання, які підтримували американську підтримку правих диктаторів, знову відійшли в тінь.

Втім, на думку Кейсі Мішеля, вони ніколи не зникали повністю. Як і у випадку з більшою частиною палеоконсервативної архітектури трампізму – нативізмом і расизмом, підозрою до федерального уряду й аморальністю, що лежить в основі всього цього. Гейлбрунн визначив Пета Б'юкенена як фігуру, яка підтримувала полум'я такого поклоніння правим диктаторам. Б'юкенен не лише називав таких лідерів, як Гітлер, "людиною великої мужності", але й виступав проти американського втручання на Балканах, раз по раз закликаючи дозволити сербському тирану Слободану Мілошевичу зробити все, що він хоче, і вчинити геноцид.

Як пише Гейлбрунн, Б'юкенен, який раніше, ще до того, як Трамп увійшов до Білого дому, прихильно ставився до таких фігур, як путін, – "прагнув до певного роду інтернаціоналізму, вкоріненого в цих маленьких містечках, консервативних цінностях і білій расі, чи то в США, чи то в Сербії, чи то в росії, чи то в Південній Африці, чи то деінде". Протягом багатьох років Б'юкенен "здавався Кассандрою", але, як додає Гейлбрунн, "одним із потенційних кандидатів у президенти, який підхопив ... незвичайні уроки історії Б'юкенена, був гучний магнат нерухомості з Мангеттена" – фігура, яка надала поглядам Б'юкенена найбільшу платформу, створивши цілий політичний рух з консервативної традиції, про існування якої мало хто з американців мав уявлення.

Однак завдяки книзі Гейлбрунна, вважає Мішель Кейсі, цієї плутанини більше немає. Книга правильно визначає суть цього консервативного напряму. Трампівці й ті, хто прийшов раніше, "виступають за етнонаціоналізм під виглядом набору принципів". Подібно до того, як білі супрематисти "Спасителі" до них стверджували, що вони просто виступають за відновлення демократії, так і реакціонери Герренволка зі світу MAGA переконують, що вони просто відновлюють уявну американську велич і що праві деспоти за кордоном повинні бути союзниками в цій боротьбі.

Якщо в роботі Гейлбрунна і є якийсь недолік, то, на думку Кейсі, він полягає в тому, що, можливо, занадто багато уваги приділяє такій ідеологічній спорідненості. Зрештою, здатність диктаторських режимів розпалювати і роздувати підтримку американських консерваторів не може діяти без мережі прихильників. І, як ми дізналися за останні роки, ці оперативники – лобісти і піарники, юридичні фірми і консалтингові компанії, колишні конгресмени, які залишають посаду й одразу перетворюються на рупори іноземних режимів, – не потребують ідеологічних збігів зі своїми деспотичними клієнтами. Все, що їм потрібно – це гроші, і вони з радістю перетворяться на піхотинців тиранії.

Автор радить поглянути, наприклад, на мережу, що обслуговувала Віктора Януковича, проросійського головоріза, який правив Україною до демократичної революції в Києві десять років тому. Був Пол Манафорт, який згодом став керівником передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році. Але був і Тоні Подеста, який до середини 2010-х років керував, можливо, провідним лобістським центром Демократичної партії у Вашингтоні. Був навіть Тед Девайн, який допоміг Януковичу захопити владу 2010 року і який потім керував президентською кампанією Берні Сандерса 2016-го. Це було ідеологічне попурі, і всі вони працювали за вказівкою автократа, який намагався закріпити проросійське правління в Києві, і чиє усунення підірвало стабільність у Європі, яка тепер ризикує зазнати набагато більших руйнувань.

"Але це вже тема для іншої книги (книга автора під назвою "Іноземні агенти", з'явиться на книжкових полицях у серпні). Тим часом, аналіз Гейлбрунна цієї глорифікації правих диктатур є попередженням – ніби цього ще не вистачало – про те, як може виглядати потенційний другий термін Трампа. Чи то путінська росія, чи Угорщина Орбана, чи навіть відлуння Вільгельмівської Німеччини, висновок очевидний: "Ображені... тим, що вони вважали недоліками власного суспільства – його лібералізмом, його толерантністю, його зростаючою секуляризацією – консерватори шукали рай за кордоном, який міг би слугувати моделлю дому". Кайзер пишався б", – завершує публікацію Кейсі Мішель.

Джерело: New York Magazine