Як економити гроші - 5 порад на кожен день

В данному тексті ви дізнаєтесь все про економію грошей - 5 лайфхаків, ак заощаджувати на кожен день

Принцип “Заплати собі”



Заплатіть собі за прогулянку / проїзд громадським транспортом замість поїздки на таксі. Так, для цього треба вийти раніше з дому, розрахувати час. Але застосуйте таку логіку: щоб оплатити таксі, мені треба годину або більше працювати, щоб заробити ці гроші. Чи не корисніше провести цю годину не в офісі, а прогулюючись на свіжому повітрі? Або пожертвувати комфортом і поїхати автобусом, але зекономити і витратити ці гроші ввечері на похід в кіно, наприклад.



Цю логіку можна застосовувати до інших ситуацій: приготувати їжу вдома чи замовити доставку / піти в ресторан; поприбирати самостійно чи скористатися послугами клінінгової компанії і т.д.



Якщо для того, щоб оплатити клінінг, вам доведеться 2 дні відпрацьовувати витрачені гроші, то це скоріше можна назвати марнотратством, а не раціональним рішенням.

Тобто найперше правило - достосовувати свої видатки до рівня доходів. Якщо рівень доходів дозволяє витрачати гроші на послуги, але ви обираєте варіант заощадити - це економія.



Що робити, якщо рівень доходів менший від рівня витрат? По-перше, шукати нові джерела заробітку, по-друге, економити. Якщо гроші потрібні терміново, можна взяти кредит онлайн на картку.

Платити за послуги без комісії

Маленькі комісії протягом місяця (за оплату комунальних послуг, банківські перекази, поповнення мобільного) можуть в кінцевому підсумку скласти чималу суму.



Наприклад, щоб поповнити рахунок мобільного без комісії, треба здійснювати оплату на сайті провайдера, тобто мобільного оператора. Поповнюючи рахунок через термінали чи Приват24, комісії не уникнути.

Щоб компенсувати витрати на сплату комісії за банківський переказ, скористайтеся карткою з кешбеком. Це дозволить повернути кілька відсотків від суми переказу і таким чином компенсувати комісію.

Відмова від шкідливих звичок

Відмова від шкідливих звичок принесе користь не тільки для здоров’я, а й для гаманця.

Викурюючи пачку сигарет за 50-60 грн в день, курець витрачає на куріння близько 20 тисяч гривень на рік. За ці гроші можна поїхати в подорож, зробити ремонт, купити побутову техніку чи меблі.



А якщо відкладати ці гроші протягом кількох років, можна придбати навіть недорогий вживаний автомобіль.

Те саме стосується алкоголю, надмірного споживання кави і солодкого. Шкідливі звички - це дороге “задоволення” і для гаманця, і для здоров’я.

В супермаркет тільки зі списком

Перед походом в магазин складіть список необхідних продуктів. В ідеалі такий список складається на основі меню, яке можна продумати на кілька днів чи на тиждень.

Таким чином ви уникнете ситуації, коли куплено цілий кошик продуктів, а приготувати нема що, бо продукти важко поєднати в повноцінну страву.



До речі, в список варто теж включити продукти, які можна брати з собою в якості швидкого перекусу: питні йогурти, корисні батончики, сухофрукти і горішки.



Так ви мінімізуєте кількість походів в магазин за дрібницями і, відповідно, нераціональні покупки “на голодний шлунок”. До речі, в супермаркет варто йти після ситного прийому їжі з тої ж причини.



Не забувайте про багаторазові пакети і торбинки і задля економії, і задля екології. Особливо актуальною стала ця порада після впровадження закону, який обмежує використання поліетиленових пакетів.

Принцип “Час - це гроші”

Економлячи час ми економимо гроші. Саме тому сьогодні наскільки популярний тайм-менеджмент - наука заощадження часу.

Але теорія це одне, а практика - зовсім інше. Інколи людина навіть не уявляє, скільки часу вона витрачає відволікаючись на телефон: соцмережі, стрічка новин, месенджери.



До речі, екранний час - це час не лише проведений перед екраном телефона, а й перед планшетом, телевізором, ігровою приставкою.



В телефоні можна перевірити свій екранний час. Екранний час багатьох людей становить 4-8 годин щоденно. Спробуйте встановити через налаштування обмеження екранного часу, щоб більше часу присвячувати роботі чи якісному відпочинку.



Якщо вже й проводити час перед екраном, то намагайтеся робити це з користю. Як? Дивіться пізнавальні програми, вивчайте іноземні мови, проходьте навчання - робіть те, що в майбутньому дасть більше можливостей, в тому числі для заробітку.