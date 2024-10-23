Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв’язати свої проблеми" – New Yorker

Американський журнал New Yorker опублікував лонгрід про те, як збираються гроші на кампанію Трампа. Великі донори, магнати та виконавчі директори попри можливе негативне відношення до Трампа, все ж дають йому гроші. Стаття висвітлює проблему, про яку постійно пише Том Купер – вплив олігархів на політику урядів Заходу. Сучасні супермільярдери розглядають свої внески на політичні кампанії як транзакції: вони купують собі розв’язання проблем. Скорочений переклад статті New Yorker – продовження серії матеріалів про перебіг передвиборчої кампанії в США, яка вплине на долю не тільки США, але й України та цілого світу.

Колишній президент бореться за те, щоб повернути своїх найбагатших донорів, водночас активно залучаючи нових – що вони очікують отримати натомість? На це питання дає відповідь Сьюзен Глассер, авторка New Yorker.

Видання розповідає, як у лютому інвестор-мільярдер Нельсон Пельтц скликав два десятки найбагатших республіканців країни на вечерю в Монсоррелі, своєму маєтку на березі океану вартістю 300 мільйонів доларів у Палм-Біч, що неподалік від Мар-а-Лаго. New Yorker нагадує, що цей мільярдер підтримував раніше Трампа і організовував збір коштів на його першу кампанію. Втім, після нападу на Капітолій 6 січня 2021, Пельц вибачився за свій вибір і назвав те, що сталося "ганьбою".

Проте, на момент вечері у Пелтца, за словами видання, було зрозуміло, що Трамп отримає номінацію від республіканців на безпрецедентних третіх виборах поспіль. Пелтц сказав, що хоч йому і не подобається Трамп, але країна в жахливому стані і не може дозволити собі Джо Байдена, тому всі повинні підтримати жахливого Трампа.

Попри те, що дехто з гостей залишився скептично налаштованим щодо Трампа, більшість донорів прийняли більш прагматичний підхід до експрезидента. Оскільки, багато з них отримали значний доступ до Білого дому за чотири роки його перебування на посаді. Очікувалося, як пише New Yorker, що деякі з них будуть розглядатися на керівні посади під час другого терміну. Наприклад, Трамп особисто називав ім'я магната хедж-фондів Джона Полсона як потенційного міністра фінансів, називаючи його "грошовою машиною". "Вони знають, наскільки він транзакційний, – сказав автору видання учасник зустрічі. – Вони сподіваються мати певний вплив на хід призначень, а отже, і на напрямок роботи його адміністрації".

Видання називає й інших гостей Пельтца, як "були в грі". Титан грального бізнесу Лас-Вегаса Стів Вінн знає Трампа десятиліттями; його дружина Андреа Гіссом – близька до колишньої першої леді Меланії, і обидві пари проводили час разом у Палм-Біч. А ще був Ілон Маск, найбагатша людина світу, який, як повідомляється, познайомився з Пельтцом через його сина Дізеля, технологічного підприємця. У той час Маск заявив, що не буде підтримувати жодного кандидата на президентських перегонах. Втім, як нагадує видання, до осені він з ентузіазмом підтримав Трампа, витративши 75 мільйонів доларів на його підтримку через новий супер-PAC і поширюючи протрампівську брехню і теорії змови на своїй платформі в соціальних мережах X.

New Yorker нагадує, що Трамп – найбагатша людина в історії Білого дому, сам є мільярдером, хоча розмір його статків давно викликає сумніви. У 2016 році Трамп навряд чи намагався залучити великих донорів. Його уникала значна частина еліти Республіканської партії, і він значною мірою самофінансував свою первинну кампанію. Він критикував Джеба Буша, брата і сина президентів, як інструмент грошовитого класу. "Супер-PAC – це катастрофа, – сказав Трамп під час дебатів у 2016 році. – Це афера. Вони спричиняють нечесність. І вам краще позбутися їх, тому що вони призводять до того, що деякі дуже хороші люди приймають багато поганих рішень".

Але вже у 2020 році, будучи чинним президентом, Трамп прийняв супер-PAC та їхніх спонсорів. Два головні супер-PAC, які підтримували його кампанію, зібрали від його імені 255 мільйонів доларів того року; загальний збір коштів склав понад 1 мільярд доларів.

New Yorker згадує, що на початку 2024 року проблеми Трампа з грошима зростали, в той час як Байден розпочав передвиборчий рік з майже 120 мільйонами доларів у банку – майже втричі більше, ніж Трамп. Експрезидент, проти якого було висунуто чотири кримінальні звинувачення і розглядалися численні цивільні позови, також оплачував десятки мільйонів доларів юридичних рахунків через свою політичну діяльність. Тим часом, у другій половині 2023 року головний виборчий штаб його суперниці-республіканки Ніккі Гейлі перевищив його власний майже на 5 мільйонів доларів. У січні Трамп опублікував у соціальних мережах погрозу донорам, які переходять на бік Гейлі, яку він назвав "Пташиним мозком": "будь-хто, хто зробить "внесок" у "Пташиний мозок", з цього моменту буде назавжди вигнаний з табору MAGA. Ми їх не хочемо і не приймемо".

16 лютого, в той самий день, коли відбулася вечеря Пельтца в Палм-Біч, бізнес Трампа зазнав удару через рішення суду в Нью-Йорку у справі про цивільне шахрайство на суму 355 мільйонів доларів плюс відсотки. Байден насміхався над своїм суперником щодо його жахливого фінансового стану, жартуючи: "Буквально на днях до мене підійшов хлопець, який виглядав переможеним, і сказав: "Пане президенте, мені потрібна ваша допомога. Мене розчавлюють борги. Я повністю знищений". Мені довелося сказати: "Дональде, я не можу тобі допомогти".

Втім, після того як Гейлі вибула, а Трамп здобув номінацію, його повернення до збору коштів вже почалося. Багато багатих республіканців, можливо, вважали за краще б відійти від нього, але вони все ще залишалися, перш за все, правими партійцями. Пізніше того ж місяця Пельтц запросив Маска, Вінна та кількох інших на недільний ранковий сніданок. Цього разу Трамп не був предметом болісних дебатів між мільярдерами. Він був почесним гостем.

Як підкреслює New Yorker, зусилля Трампа повернути заможних донорів отримали свій найбільший поштовх увечері 30 травня, коли він був засуджений на Мангеттені за тридцятьма чотирма кримінальними звинуваченнями, пов'язаними з його спробами приховати таємні виплати колишній актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Після оголошення вироку Трамп вийшов до камер у залі суду і назвав порушену проти нього справу "сфальсифікованою" і "ганьбою". Потім він поїхав у центр міста на ексклюзивну вечерю для збору коштів, до квартири цукрового магната з Флориди Хосе (Пепе) Фанджула на П'ятій авеню, де привітався і потис руку кожному з приблизно двох десятків гостей – головних спонсорів Республіканської партії.

Як стверджує New Yorker, Трамп сидів за головним столом, між головним донором республіканців ще з початку дев'яностих Фанджулою і Стівеном Шварцманом, генеральним директором Blackstone, найбільшого у світі фонду прямих інвестицій, який підтримав Трампа. Заручитися підтримкою Шварцмана стало переворотом для кампанії Трампа. У 2022 році він заявив, що не підтримає колишнього президента знову, оскільки настав час для "нового покоління лідерів", а під час праймеріз виділив 2 мільйони доларів на підтримку Кріса Крісті, колишнього губернатора Нью-Джерсі, який неодноразово називав Трампа "негідним бути президентом". У заяві, що пояснює цей крок, Шварцман сказав, що "економічна, імміграційна та зовнішня політика" Байдена "веде країну в хибному напрямку".

Наприкінці вечері Трамп обійшов кімнату і запитав думки про те, кого він повинен обрати собі в соратники на виборах. Згадувалися імена Гейлі, Скотта і Дага Бурґама, губернатора Північної Дакоти і заможного бізнесмена; кілька присутніх віддали перевагу Джей-Ді Венсу, молодому сенаторові-популісту з Огайо, якого Трамп і вибере в підсумку. Донори, схоже, насолоджувалися можливістю допомогти у виборі кандидата у віцепрезиденти. "Я ніколи не бачив нічого подібного, – дивувався один з присутніх. – На заході Трамп зібрав близько 50 мільйонів доларів".

Трамп збирав кошти, незважаючи на свій вирок, і серед дрібних донорів; його кампанія, яка зображала його як жертву політизованої системи правосуддя, принесла майже 53 мільйони доларів за двадцять чотири години після винесення вердикту. Кілька мегадонорів, які раніш утримувалися від підтримки Трампа, оголосили, що тепер підтримують його, в тому числі Міріам Адельсон, вдова покійного магната казино Шелдона Адельсона; інвестор з Кремнієвої долини Девід Сакс, який заявив, що справа проти Трампа є ознакою перетворення Америки на "бананову республіку"; і венчурний капіталіст Шон Магуайр, який менш ніж через годину після винесення вироку написав у соціальній мережі "Х", що жертвує Трампу 300 тисяч доларів, називаючи переслідування "досвідом, що радикалізує". Днем пізніше Тімоті Меллон, нащадок банківської сім'ї, виписав чек на 50 мільйонів доларів на користь суперкомітету MAGA.

За твердженням авторки статті Сьюзен Глассер, багато донорів, з якими вона спілкувався в той час, називали суд над Трампом поштовхом, але вони, як правило, називали й безліч інших причин, зокрема питання щодо віку Байдена та його здатності обіймати посаду ще один термін, занепокоєння його економічною політикою та нарікання на деяких його призначенців, таких як голова Федеральної торгової комісії Ліна Хан, яка ініціювала гучні антимонопольні розслідування.

Попри свою популістську риторику, дефіцитні витрати і підтримку тарифів, що спотворюють ринок, Трамп позиціонує себе як пробізнес-кандидат. Він пообіцяв широку дерегуляцію, майже необмежене буріння нафтових і газових свердловин, а також зниження податків для корпорацій і заможних громадян. "Багато донорів щойно дійшли висновку, що, якщо все це підсумувати, то ризики з Трампом полягають у поведінці – особистій поведінці і тому, що він говорить, а не в політиці. Це була "раціоналізація", яку прийняли навіть ті, хто спочатку був дуже відсторонений, дуже відчужений його поведінкою наприкінці його президентства", – зазначив один із учасників вечері на 5-й Авеню.

Станом на кінець травня кампанія Трампа мала більше грошей у банку, ніж Байдена. Катастрофічний виступ чинного президента на дебатах проти Трампа 27 червня лише прискорив цю тенденцію. "Після дебатів Байден виглядає лузером, тому ці люди, які ніколи не збиралися давати гроші Байдену, тепер ще більше схиляються до ідеї дати гроші колишньому президенту Трампу. Тому що він виглядає як переможець", – сказав відвідувач вечері Фанджула.

Наступного місяця, коли донори Демократичної партії та обрані посадовці несамовито тиснули на Байдена, щоб той вийшов з перегонів, Трамп і республіканці знову випередили демократів. "Дух часу в діловому світі полягає в тому, що Трамп знову стане президентом, – сказав тоді авторці генеральний директор-мільярдер, який не є прихильником Трампа. Тож навіщо принципово падати на свій меч?" Він додав: "Бізнесмени – їхня головна мета в житті – заробляти гроші, а ви заробляєте гроші, підтримуючи переможців... Вони зробили висновок: "Гаразд, він буде президентом, давайте затиснемо носа і робитимемо те, що маємо робити".

Гордон Сондленд, заможний готельєр із Сіетла, який обміняв мільйонну пожертву на інавгурацію Трампа у 2017 році на призначення послом у Європейському Союзі, почав давати пожертви на користь республіканців на початку двохтисячних. За його словами, на початку ери Трампа "ви могли отримати дійсно гарне місце за столом на заході за п'ятдесят тисяч доларів. …Тепер ви додаєте до цього ще один нуль. П'ятсот коштує потрапити на круглий стіл, а це лише десяти- чи п'ятнадцятихвилинна дискусія в чиїйсь їдальні з кандидатом".

Змінилися не лише суми; донори тепер очікують більшого за свої гроші. "Це зовсім інший клас, – каже Сондланд. – Їх менше турбує фотосесія і відвідування державного обіду в Білому домі". Натомість "вони хочуть по суті розв’язати свої проблеми в Білому домі... Вони хочуть, щоб хтось відповідав на їхні дзвінки".

Під час розслідування справи про імпічмент Трампа у 2019 році Сондланд під присягою визнав, що мала місце "послуга за послугу" у спробі Трампа чинити тиск на президента України Володимира Зеленського з метою проведення розслідування щодо політичних опонентів Трампа. Трамп звільнив Сондленда через два дні після того, як судовий розгляд справи про імпічмент завершився виправдовувальним вироком Сенату. Тим не менш, Сондланд сказав, що планує знову голосувати за Трампа. "Це бінарний вибір, – сказав він. – І я хочу політику Трампа".

Період перебування Трампа в Білому домі, зауважує New Yorker, надав достатньо доказів того, що деякі мільярдери можуть мати надзвичайний вплив у другій адміністрації Трампа. "Вони думають, що мають більше шансів впливати на Трампа, ніж вони мали останні чотири роки на Байдена", – сказав авторці один відомий фандрейзер республіканців. Ключові посади в першій адміністрації Трампа дісталися випускникам Goldman Sachs, генеральному директору найбільшої нафтової компанії країни, а також нащадкам заможних родин, таким як Бетсі ДеВос. Коли його критикували за призначення такої кількості надбагатих членів Кабінету міністрів, Трамп відповів: "Мені потрібні люди, які заробили статки!" Його законодавчим досягненням стало зниження максимальної ставки корпоративного податку з тридцяти п'яти відсотків до двадцяти одного відсотка і зменшення максимальної ставки індивідуального прибуткового податку. "Ви всі щойно стали набагато багатшими", – нібито сказав Трамп у своєму клубі в Мар-а-Лаго через кілька годин після підписання законопроєкту.

Перебуваючи на посаді, пише New Yorker, Трамп надав деяким зі своїх донорів дуже незвичні ролі в уряді. Наприклад, генеральний директор Blackstone Шварцман не підтримав Трампа на праймеріз 2016 року, але пожертвував 250 000 доларів на його інавгурацію; невдовзі після того, як Сенат ухвалив законопроєкт про зниження податків, він влаштував приватний обід з Трампом у своєму нью-йоркському триплексі – колишньому будинку Джона Д. Рокфеллера, де вхід коштував 50 000 доларів за тарілку. У своїх мемуарах 2019 року Шварцман розповів, що Трамп попросив його допомогти переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Повідомляється, що під час переговорів Шварцман розмовляв з Трампом до кількох разів на тиждень. "Дональд слухає мене, тому що я багатший за Дональда", – пожартував якось Шварцман у розмові з Джеральдом Баттсом, тодішнім головним радником прем'єр-міністра Канади.

Шварцман також писав, що був посередником Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, особисто передавши запрошення, яке призвело до візиту Сі в Мар-а-Лаго на початку 2017 року. У 2018 році Шварцман здійснив вісім поїздок до Китаю "від імені адміністрації", особисто звітуючи Трампу про свої зусилля "запевнити високопоставлених китайських чиновників, що президент не прагне до торговельної війни". Його ключова роль тоді не була розкрита, незважаючи на потенційні конфлікти, пов'язані з тим, що людина, відповідальна за широкий інвестиційний портфель Blackstone, також представляє уряд США. У 2020 році Шварцман пожертвував 3 мільйони доларів протрампівському штабу.

Пельтц – мільярдер, який приймав донорів-республіканців у Палм-Біч, також мав прямий доступ до Білого дому. Через кілька місяців після інавгурації Трампа він зустрівся з президентом наодинці в Овальному кабінеті, представивши йому письмове досьє, в якому доводилося, що компанія Amazon та її власник Джефф Безос несуть відповідальність за економічні негаразди Поштової служби США. Трамп, який давно атакував Безоса як власника Washington Post, викликав високопосадовця, щоб вислухати скаргу Пельтца. За словами чиновника, Пельтц сказав Трампу, що "причиною збитковості пошти майже повністю є Amazon", неправдиво стверджуючи, що вона отримує пільгові тарифи, користується перевагами "недобросовісної конкуренції" і повинна вважатися порушником антимонопольного законодавства.

У березні, коли Ілон Маск зустрівся з Трампом за сніданком у будинку Пельтца, вони обговорили широке консультування технологічного мільярдера з таких питань, як імміграція та економіка. У серпні, після публічної підтримки Трампа, Маск конкретизував свою ідею. Під час тривалої розмови з Трампом у прямому ефірі Маск запропонував створити комісію, яка б дослідила, як обмежити державні витрати. Така комісія, написав Маск у мережі X, "відкрила б Америці шлях до величезного процвітання".

Через кілька тижнів, під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, Трамп офіційно оголосив про свою підтримку "комісії з ефективності уряду", яка "проведе повний фінансовий аудит і аудит ефективності роботи всього федерального уряду". Він запропонував, щоб Маск, незважаючи на те, що він отримав мільярди доларів у вигляді державних контрактів і субсидій для своїх підприємств SpaceX і Tesla, очолив цю роботу. Незабаром Трамп назвав Маска своїм майбутнім "міністром скорочення витрат".

Як зауважує New Yorker, Трамп вже давно практикує говорити потенційним прихильникам те, що вони хочуть почути. Попри весь успіх Трампа в поверненні на свій бік консервативних мільярдерів, багато з них на власні очі побачили, як його нестабільна поведінка та антиринкові ідеї можуть зашкодити їхньому бізнесу та економіці в цілому. Після того, як Трамп став президентом, він попросив Шварцмана залучити відомих бізнесменів до консультативної ради.

До неї увійшли Ілон Маск, головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон, Мері Барра з General Motors, Боб Ігер з Disney, Ларрі Фінк з BlackRock і колишній головний виконавчий директор General Electric Джек Велч. Це був ідеальний план Трампа: найбільші бренди американського бізнесу прийдуть до Білого дому, поцілують його перстень і запропонують безкоштовні поради. Але, як згадує один з учасників панелі, перша сесія швидко перетворилася на суперечку між Трампом і кількома учасниками через його неправдиве твердження про те, що Китай маніпулює своєю валютою. Влітку 2017 року, після коментарів Трампа про те, що на марші білих супрематистів у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, були "дуже хороші люди по обидва боки", група зібралася на екстрену нараду і вирішила розпуститися. Після того, як Шварцман передав цю новину в Білий дім, Трамп передчасно написав у Твіттері, що він вирішив закрити групу.

Коли на кону такі суми, зазначає New Yorker, Трамп дотримується того, що колишній "піонер Буша" називав "високим дотиком" до класу республіканських мільярдерів. Експрезидент практично запропонував донорам розглядати їхні внески як бізнес-інвестиції, заявивши, наприклад, керівникам нафтогазових компаній, які відвідали його в квітні в Мар-а-Лаго, що, оскільки він дозволить необмежене буріння, вони повинні зібрати 1 мільярд доларів на його кампанію.

Колишній фінансовий директор Буша Олівер зауважив, що різниця між моделлю кампаній Буша і Трампа – це великий пул "інституційних інвесторів", який формувався протягом багатьох років в першому випадку, та серія спеціальних "транзакційних" угод з відносно невеликою групою надбагатих людей – в другому.

Історик з Прінстонського університету Шон Віленц запропонував одну ключову відмінність. Мільярдери Трампа, багато з яких заробили свої статки як менеджери хедж-фондів, інвестори-активісти та корпоративні рейдери – як правило, є високомотивованими ідеологами та індивідуальними операторами. "Це транзакція, але їхня частина угоди значно відрізняється від простого доступу до президента Сполучених Штатів, – сказав Віленц. – Вони розглядають Трампа як свій інструмент. Для них це інвестиція в те, щоб прийти до влади".

Віленц зазначив, що, на відміну від "традиційної корпоративної консервативної еліти", що походить із "золотого століття", цей новий "клас надбагатих" виглядає і більш численним, і менш громадянськи налаштованим. "Інші хлопці, можливо, були баронами-розбійниками, – сказав Віленц. – Ці хлопці – олігархи".

Втім, зазначає New Yorker, після дебатів Трампа і Гарріс, багато донорів звернули увагу на неї. На початку жовтня Гарріс зробила приголомшливу заяву: вона зібрала 1 мільярд доларів за кілька тижнів, що стало найбільшою сумою, яку коли-небудь вдавалося зібрати американському політику за такий короткий проміжок часу. Лише у вересні Гарріс більш ніж удвічі перевищила внески Трампа. Чи матиме це значення? Протягом останніх двох десятиліть переможцем президентських виборів завжди ставав той, хто краще фінансувався з двох кандидатів – за винятком Хілларі Клінтон у 2016 році.

Джерело: New Yorker