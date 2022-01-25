Як прати шовкові наволочки та простирадла

Шовк – це натуральне волокно, завдяки чому його набагато легше прати, ніж можна припустити на перший погляд. Шовкові волокна виробляються з коконів тутового шовкопряда, вони відомі своєю гіпоалергенністю і тому є ідеальним матеріалом для постільної білизни людей, які страждають на алергію та астму. Шовк також підходить для людей з чутливою, сухою шкірою або екземою, він допомагає відводити вологу від тіла, зберігаючи комфорт на всю ніч.

Як і будь-яку іншу тканину, на якій можуть накопичуватися бактерії, піт і бруд, шовк необхідно регулярно прати, щоб він залишався свіжим та захищеним від мікробів. Але навіть якщо на етикетці з догляду написано «хімчистка» або «не прати», речі зі 100% шовку можна прати вдома. Тим не менш, слід дотримуватись деяких порад, щоб шовкові наволочки виглядали якнайкраще.