Як прати шовкові наволочки та простирадла
Шовк – це натуральне волокно, завдяки чому його набагато легше прати, ніж можна припустити на перший погляд. Шовкові волокна виробляються з коконів тутового шовкопряда, вони відомі своєю гіпоалергенністю і тому є ідеальним матеріалом для постільної білизни людей, які страждають на алергію та астму. Шовк також підходить для людей з чутливою, сухою шкірою або екземою, він допомагає відводити вологу від тіла, зберігаючи комфорт на всю ніч.
Як і будь-яку іншу тканину, на якій можуть накопичуватися бактерії, піт і бруд, шовк необхідно регулярно прати, щоб він залишався свіжим та захищеним від мікробів. Але навіть якщо на етикетці з догляду написано «хімчистка» або «не прати», речі зі 100% шовку можна прати вдома. Тим не менш, слід дотримуватись деяких порад, щоб шовкові наволочки виглядали якнайкраще.
1. Попередньо обробити плями
При появі плям на шовкових виробах спочатку слід обробити уражені ділянки засобом для виведення плям. Вибрати відповідний можна в інтернет-магазині «Ватсонс»: www.watsons.ua/ru/dom/sredstva-dlya-stirki/sredstva-dlya-otbelivaniya-i-vyvedeniya-pyaten/c/B1005. Пальцем або невеликим пензлем акуратно промокни пляму прохолодною водою і нанеси трохи засобу для виведення. Не потрібно терти цю ділянку, оскільки це може пошкодити крихкий матеріал.
2. Правильно вибрати миючий засіб
Щоб запобігти необоротним пошкодженням, важливо підібрати засіб для делікатних тканин. Виберіть гель, капсули або порошок, спеціально призначені для обробки шовку. Ніколи не використовуй агресивні продукти, такі як хлорний відбілювач, який може порушити структуру ніжних волокон, залишивши після прання шорстку текстуру. Не застосовуй мило, воно складається з лужних речовин та рослинних жирів – інгредієнтів, які можуть пошкодити тканину, залишити на ній сліди або призвести до втрати однієї з головних властивостей шовку – його блиску.
3. Вибрати ручне або машинне прання
Ручне прання – найбезпечніший спосіб очищення шовку. Робити це краще, вивернувши вироби навиворіт. Для прання в машині-автомат знадобиться сітчаста сумка, в яку потрібно помістити білизну, щоб уникнути розривів та появи зайвих складок. Вибери цикл, призначений для обробки шовку, якщо його немає, використовуй делікатний режим, еквівалентний ручному пранню. Це найбезпечніший спосіб прання шовку, оскільки при цьому використовується мінімальний віджим. Переконайся, що режим передбачає використання прохолодної води.
Сушіння та зберігання
Після завершення прання білизну необхідно обережно розвісити на сушарці. Не слід використовувати автоматичний режим сушіння, це зробить шовк тьмяним і призведе до усадки. Уникай використання вішалок з металевими затискачами, оскільки це може пошкодити тканину. Найкраще підійдуть вішалки з м'якою підкладкою або ворсом. Зберігати шовкові вироби слід на вішалках або підвісних мішках, щоб захистити їх від пожовтіння, пилу та шкідників.
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