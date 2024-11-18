Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian

У зв'язку з призначеннями Трампа, які викликають занепокоєння, журналістка-розслідувачка і ветеранка судів за наклеп, оглядачка The Guardian Керол Кадвалладр дає поради, як вижити в епоху стеження і протистояти технологічній "олігархічній братві".

1. Коли хтось каже вам, хто він є, вірте йому. Минулого тижня Дональд Трамп призначив директорку розвідки, яка проповідує російську пропаганду, християнського націоналіста-хрестоносця на посаду міністра оборони та міністра охорони здоров'я, який є скептиком щодо вакцинації. Якби Трамп прагнув знищити американську демократію, американську державу та американські цінності, він би зробив це саме так.

2. Журналісти – перші, але всі інші – наступні. Трамп оголосив про багатомільярдні судові позови проти "ворожого табору": газет і видавництв. Його кандидат на посаду директора ФБР офіційно заявив, що хоче переслідувати певних журналістів. Журналісти, видавці, письменники, науковці завжди в першій хвилі. Лікарі, вчителі, бухгалтери будуть наступними. Авторитаризм так само передбачуваний, як швейцарський потяг. Вже надто пізно, ніж ви думаєте.

3. Назвати – значить зрозуміти. Це макмаскизм: це маккартизм на стероїдах, політичні переслідування + Трамп + Маск + інструменти стеження Кремнієвої долини. Це світанок нової ери політичного полювання на відьом, де спалення на вогнищі поєднується зі збором даних та інтернет-натовпами.

4. Якщо це звучить страшно, це тому, що такий план. Адміністрація Трампа буде некомпетентною і безрозсудною, але окремі люди стануть мішенню, інституції залякаються, організації розваляться. Швидко. Охолодження буде реальним і негайним.

5. Ви маєте більше влади, ніж ви думаєте. Ми повинні відчувати себе безсилими. Така стратегія. Але це не так. Якщо ви – американська установа чи організація, створіть комітет з надзвичайних ситуацій. Залучіть експертів. Вчіться у людей, які жили в умовах авторитаризму. Попросіть поради.

6. Не цілуйте перстень. Не прогинайтеся перед владою. Влада все одно прийде до вас. Не полегшуйте собі життя. Не кожен може стояти і боротися. Але нікому не потрібно ставати на коліно, поки не буде відповідної пам'ятки. Чекайте на наказ.

7. Знати, хто ти є. Цей список – данина поваги історику з Єльського університету Тімоті Снайдеру. Його книга "Про тиранію", опублікована у 2017 році, є важливим путівником в епоху авторитаризму. Його перша заповідь "Не підкоряйся заздалегідь" дзвенить у моїх вухах відтоді, як Washington Post відмовився підтримати Камалу Гарріс. Якимось дивним небесним збігом обставин він телефонує мені, коли я пишу ці рядки, і я прошу його оновленої поради: "Знайте, що ви відстоюєте і що ви вважаєте добрим".

8. Захищайте своє приватне життя. "Олігархічна братва" не хоче, щоб воно у вас було. Прочитайте книгу Шошани Зубофф "Епоха капіталізму спостереження": їм потрібно точно знати, хто ви є, щоб продати вам більше лайна. Зараз ми вже за межами цього. На черзі авторитаризм нагляду. Подивіться "Життя інших", чудово розказаний фільм про стеження у східному Берліні 80-х років. Уявіть, що ви зараз живете у Східній Німеччині, а Мета/Фейсбук/Інстаграм/ВатсАп – це Штазі. Так воно і є.

9. Виплюнь солодкий обман. Ти його спожив. Нічого страшного. Ми всі спожили. Але зараз саме час застромити пальці собі в горло і вивести цю отруту з організму. Телефони були і залишаються чарівним порталом у психоделічний дім можливостей. Вони також відстежують і стежать за вами, навіть коли ви спите, в той час як еліта Кремнієвої долини планує, як розірвати федеральний уряд.

10. Прислухайтеся до кольорових жінок. Все погане, що сталося в інтернеті, сталося з ними першими. Історія технологій така, що тільки тоді, коли вони впливають на білих чоловіків, вони вважаються проблемою. Подивіться, як технології вже використовуються для створення профілів і націлювання на іммігрантів. Знайте, що ви наступні.

11. Подумайте про свої персональні дані як про селфі без одягу. Ветеран технологічної журналістики сказав мені це у 2017 році, і це ніколи не покидало мене. Мій досвід "відкриття" –передача 40 000 електронних листів, повідомлень, документів юридичній команді донора Brexit, якого я розслідувала, – залишив мене паралізованою і налякав. Подумайте, що вороже налаштована юридична команда зробить з вашою історією повідомлень. Це може статися і станеться.

12. Не ведіться на нісенітниці. Рішенням Комісії з цінних паперів і бірж було встановлено, що Facebook збрехав двом журналістам, однією з них була я, і Facebook погодився сплатити штраф у розмірі $100 млн. Якщо ви журналіст, відмовляйтеся від брифінгів без запису. Не розмовляйте по телефону, пишіть електронною поштою. Відмовляйтеся від інтерв'ю з обмеженим доступом. Брехливі ексклюзиви від Геббельса 2.0 назавжди залишаться плямою на вашому виданні.

13. Навіть мудаки люблять своїх собак. Знайдіть спосіб порозумітися з тими, з ким ви не згодні. Очевидні помилки тих, хто опинився в опозиції, – розривати стосунки з тими, хто з вами не згоден.

14. Платіть готівкою. Запитайте себе, як би вчинив міжнародний наркоторговець, і зробіть це. Він не поїде на смерть на Uber і не покладе 20 кг кокаїну на кредитну картку. У братви олігархів кожна точка даних – це зброя. Завантажте Signal, додаток для зашифрованих повідомлень. Увімкніть функцію зникнення повідомлень.

15. Пам'ятайте. Письменниця Ребекка Солніт, важливий голос лібералів США, пише електронною поштою: "Якщо вони намагаються нормалізувати, давайте спробуємо денормалізувати. Тримаймося за факти, істини, цінності, норми, домовленості, які опиняться в облозі. Не забуваймо, що сталося і чому".

16. Знаходьте союзників у несподіваних місцях. Одним із найнесподіваніших джерел підтримки під час мого судового процесу був крайній правий брекзитер Девід Девіс. Знаходьте спільні точки дотику і працюйте далі.

17. Існує таке поняття, як правда. Існують факти, і ми можемо їх знати. Від професорки філософії Нью-Йоркського університету Тамсін Шоу: "Чи може скептик протистояти тирану?" – одне з найстаріших питань політичної філософії. Ми навіть не зможемо повністю усвідомити, що таке тиранія, якщо дозволимо правлячим силам безкарно брехати нам усім.

18. План. Кремнієва долина не мислить чотирирічними виборчими циклами. Ілон Маск не переймається проміжними виборами. Він думає про те, як запустити ракету SpaceX на Марс і зґвалтувати та пограбувати ваші рідкоземельні мінерали до того, як туди дістанеться хтось інший. Нам потрібна дорожня карта на 30 років.

19. Знущайся. Гумор – це зброя. Будь-який чоловік, який відчуває потребу побудувати ракету, не надто впевнений у своїй маскулінності. Працюйте з цим.

20. Вони не боги. Технологічні мільярдери – це надто титуловані ботаніки, яким надзвичайно пощастило народитися в потрібний момент історії. Ставтеся до них відповідно.

Джерело: The Guardian