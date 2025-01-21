Наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Аландер пояснює, чому Фінляндія та Швеція наразі по-різному дивляться на гібридну війну росії проти них. Швеція занепокоєна, оскільки мала відносно мирне життя після Другої світової війни. Натомість Фінляндія спокійніше ставиться до проявів війни, бо звикла до цієї загрози ще з часів СРСР.

Виходячи з публічних дебатів у Фінляндії та Швеції, війна і мир – в очах спостерігачів. Одним із найскладніших викликів, які гібридна війна росії, що постійно посилюється, ставить перед європейськими суспільствами, є питання про те, чи можемо ми все ще називати ситуацію "мирним часом", чи вже досягли стадії, коли термін "війна" є більш точним. Дилема визначення добре ілюструється двома новими членами НАТО, Фінляндією і Швецією, і їхніми дуже різними дискурсами на цю тему.

Це питання постійно виникає на щорічній шведській конференції з питань безпеки і оборони в Селені, яка знову відбулась минулого тижня. Рік тому, на конференції 2024 року, міністр цивільної оборони Швеції Карл Оскар Болін потрапив у заголовки світових ЗМІ, заявивши, що "у Швеції може бути війна". Ця заява викликала такий резонанс у шведському суспільстві, що тодішньому верховному головнокомандувачу Мікаелю Байдену довелося піти на дитячу телепередачу і відповідати на запитання "так" і "ні", щоб заспокоїти схвильованих дітей. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон раніше неодноразово заявляв, що ситуація з безпекою є найгіршою з часів Другої світової війни. Цьогоріч король Швеції Карл XIV Густав оцінив ситуацію гірше, ніж за часів Холодної війни.

У Фінляндії заяви Швеції були сприйняті зі значним здивуванням. Попри те, що країни є дуже близькими партнерами й однодумцями, і незважаючи на однакову оцінку загроз, Фінляндія і Швеція, тим не менш, здавалося, існують на різних планетах: на відміну від Швеції, багато хто у Фінляндії вважає, що поточна безпекова ситуація в країні краща, ніж будь-коли з моменту здобуття незалежності у 1917 році. Це пояснюється трьома основними причинами: збройні сили Фінляндії зараз краще оснащені завдяки постійним інвестиціям, росія відвела до 8% своєї військової техніки і військ від фінського кордону для участі у війні в Україні, і Фінляндія зараз є членом НАТО. За словами директора фінської військової розвідки Пекки Турунена, росія поки що не змогла збільшити свій військовий потенціал поблизу Фінляндії, незважаючи на амбітні плани реформування і нарощування. У нещодавно опублікованому щорічному Огляді фінської військової розвідки - 2025 також зазначається, що "доки війна в Україні триватиме як війна на виснаження, як сьогодні, військова міць у сусідньому з Фінляндією регіоні суттєво не зростатиме" (стор. 12).

Отже, різниця в оцінках між Фінляндією і Швецією переважно є результатом дуже різних точок відліку. Швеції просто було набагато краще і під час Другої світової, і під час Холодної війни – і вона скоротила свої збройні сили протягом "стратегічного тайм-ауту" 1990-х і 2000-х років до рівня, якого сьогодні не вистачає для захисту країни, незважаючи на спроби знову наростити збройні сили після анексії Криму росією в 2014 році. У Фінляндії Холодна війна ніколи не закінчувалася, так само як і призов на строкову службу та інвестиції у національну обороноздатність, хоча оборонні бюджети коливалися на рівні або близько 1,5 відсотка ВВП протягом більшої частини 2000-х і 2010-х років. Цікавий факт: щоб заощадити кошти, у 2000-х і 2010-х роках Фінляндія закуповувала вживане озброєння у західноєвропейських країн, які скорочували свої збройні сили, наприклад, перша закупівля 22 РСЗВ у Нідерландах 2006 року за ціною 43,5 млн євро, перші 124 танки Leopard 2A4 у Німеччині 2002-го за ціною менше 1 млн євро кожен (загалом 120 млн євро) і наступні 100 танків Leopard 2A6 у Нідерландах за 200 млн євро.

Існує зрозуміле політичне і психологічне пояснення різної риторики у Фінляндії та Швеції. Тому було дешевим пострілом з боку шведськомовного громадського мовника Фінляндії висміяти "шведську військову паніку" і те, що "шведські політики змагаються, щоб перевершити одне одного в драматичній риториці" з нагоди щорічної конференції з питань безпеки в Селені.

Необхідно пояснити "пошкодженому миром" шведському народу (як висловилися шведські коментатори), що ситуація зараз більш серйозна і вимагає іншого рівня інвестицій і витрат на оборону. У Фінляндії можливість війни ніколи повністю не зникала з колективної свідомості, як пояснював Робін Хеггблом (він же капрал Фріск) торік у цьому матеріалі про те, чи можна говорити про війну у Фінляндії. Якби політики використовували подібну риторику у Фінляндії, вони б ризикували тим, що деякі небайдужі громадяни почнуть рухатися до східного кордону з пляшками із запалювальною сумішшю...

Повернемося до посилення гібридної війни росії, яка, мабуть, становить найбільшу загрозу як для Фінляндії та Швеції, так і для решти Європи. Хоча російська агресія у "сірій зоні" триває вже десятиліттями, особливо в Скандинавсько-Балтійсько-Арктичному регіоні (як ми ілюстрували у цій збірці гібридних кейсів минулого року), вона досягла рівня, який робить термін "гібридна війна" точним.

Проте знайти правильну відповідь на це явище так важко через те, що воно, по суті, є явищем мирного часу. Зрозуміло, що військові коментатори воліли б називати це війною, оскільки це певним чином спрощує ситуацію. Але суть полягає в тому, щоб перевірити рівень готовності та стійкості європейських країн, не перетинаючи поріг збройного конфлікту і, власне, залишаючи його за межами більш ефективних варіантів реагування НАТО. Мета полягає в тому, щоб знайти найефективніший спосіб дезорганізувати цивільне життя, чи то шляхом саботажу критично важливої інфраструктури, чи то викликаючи політичний розбрат, чи то сіючи страх у суспільстві. Ми бачили, скільки зусиль росія доклала до спроб деморалізувати українське суспільство і національну рішучість через руйнування критично важливої цивільної інфраструктури та послуг.

Якщо достатньо кібератаки, наприклад, аби вивести з ладу лікарню, як це часто траплялося у Франції останніми роками – це найпростіший шлях. Але якщо кіберзахист може послабити ефект атаки, то кабелі необхідно перерізати фізично. Результати різних видів атак є цінним джерелом інформації для супротивників, серед іншого, про те, чи є певні моменти кращими за інші. Навряд чи було випадковістю, що останнє перерізання кабелю у Балтійському морі у справі Eagle S сталося на Різдво (що, втім, ніяк не вплинуло на здатність Фінляндії до швидкого реагування).

росія часто використовує правові лазівки, добре знаючи, що західні країни намагаються врятувати те, що залишилося від міжнародного порядку, заснованого на правилах (що з точки зору невеликих держав, таких як Фінляндія і Швеція, є важливим інтересом безпеки, оскільки гарантує право всіх держав на суверенітет, незалежно від їхнього розміру та ресурсів). Проблема зростаючої участі російського "тіньового флоту" в диверсіях проти морської інфраструктури не може бути вирішена лише військовими засобами, а вимагає більш творчого підходу до пошуку законних способів вирішення питання доступу суден до Балтійського моря. Просто заблокувати Балтику було б нонсенсом, оскільки, наприклад, Фінляндія залежить від транспортних ліній Балтійського моря на 90 відсотків від свого експорту та імпорту. Тому на нещодавній зустрічі НАТО в Гельсінкі після інциденту з кораблем Eagle S у Фінській затоці вісім присутніх країн-членів домовилися "визначити подальші заходи відповідно до міжнародного морського права, зокрема свободи судноплавства, для запобігання і ефективного реагування на навмисне пошкодження критично важливої підводної інфраструктури або безвідповідальну поведінку". Зважаючи на гібридний характер війни, ЄС із його регуляторними повноваженнями також може відігравати важливу роль, надаючи своїм державам-членам як правову, так і політичну підтримку (більше про це незабаром).

Фінляндія також продемонструвала цікавий приклад ефективного правового методу, розпочавши конфіскацію активів російської федерації у Фінляндії на підставі позову української енергетичної компанії "Нафтогаз" про компенсацію за втрачені доходи після незаконної анексії Криму росією у 2014 році. Залишатися в межах власного правового поля є надзвичайно важливим, оскільки ми ніколи не повинні забувати, що захищаємо: наші вільні суспільства, засновані на демократії та верховенстві права.

Коли йдеться про смерть від тисячі порізів папером, питання полягає в тому, коли біль досягає неприйнятного рівня. Просто встановити стримування запереченням – відмовити агресору в руйнівному впливі – недостатньо, Європа повинна рухатися до стримування покаранням (про це також незабаром). Це, значною мірою, питання політичної волі. І вона, здається, дедалі більше з'являється, принаймні у Північній Європі.

Відповідаючи на питання війни і миру із самого початку, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон має рацію, кажучи, що Швеція "не перебуває у стані війни, але й не перебуває у стані миру". Більшість громадян не помічають (і не повинні помічати) радикальних змін у своєму повсякденному житті, які б означали війну, але такі дрібниці, як призов електриків на військову службу, вказують на новий рівень загрози. Президент Фінляндії Александр Стубб описав цю ситуацію як епоху "безмир'я" або "неспокою". Оскільки війна в мирний час, з якою стикається Європа, має гібридний характер, такою ж має бути і відповідь на неї.

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