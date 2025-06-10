Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл

У тижневику Дональд Гілл розповідає про такий індикатор падіння економіки рф як зниження залізничних вантажоперевезень. Це свідчить про падіння попиту та, відповідно, виробництва. До того ж торгівля з Китаєм знизилася на 7,5 %. Натомість Україна демонструє ефективні ураження об’єктів російських ВПК та досягнення у виробництві боєприпасів і дронів.

Перша частина тижневика Дона Гілла: Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО

росія. Військово-повітряні бази Енгельс-2 і Дягілєво, паливний склад і ракетно-авіаційний завод були атаковані в одну ніч звичайними ударними БПЛА. Було завдано удару по авіабазі в Брянську та пусковому майданчику "Іскандерів" у Брянській області.

Хімічний завод у Тульській області був уражений через кілька днів.

На ракетному заводі "Тополь" спалахнула пожежа на площі 400 кв. м. у цеху, де виготовлялися високопродуктивні дизельні двигуни.

Україна оприлюднила п'ятихвилинне відео операції "Павутина". Його аналіз Томом Купером.

Ймовірно, верхній ступінь китайської ракети увійшов в атмосферу біля російсько-казахстанського кордону. Висловлювалися припущення, що це могла бути невдало запущена балістична ракета "Орєшнік".

росія модернізує свою залізничну інфраструктуру на фінському та естонському кордонах. Це відбувається на додаток до військової інфраструктури, яку вона будує на фінському кордоні. Існує думка, що росія розраховує перекинути війська в ці регіони після завершення бойових дій в Україні.

В Іркутську були дуже довгі черги вантажівок, які проходили перевірку. Один водій вантажівки розповів, що його тричі зупиняли для перевірки в Сибіру.

У Польщі в контейнері знайшли зенітну зброю.

Громадянина росії засудили до 18 років позбавлення волі за спробу підірвати керівника оборонної компанії.

З 2022 по 2024 рік було подано понад 22 600 судових справ про визнання осіб безвісно відсутніми або померлими. З початку 2025 року – понад 26 000 судових справ.

З 15-ї мотострілецької бригади, що базується в Самарі, загинуло 7 436 та зникло безвісти 5 253 військовослужбовців. Чисельність бригади в мирний час становила 2 000 осіб. Повноцінна бригада мала б налічувати 3-5 000 військовослужбовців. 89 % загиблих були солдатами строкової служби, а 1 % – офіцерами.

Не має значення, що росія є агресором. Щоразу, коли Україна дає відсіч, росіяни клянуться помститися

Найбільші російські експортні компанії відправили менше металу та нафтопродуктів залізницею через зниження попиту. Чавун і сталь, які становлять 5 % російської економіки, також зменшили відправки. Виробництво алюмінію скорочується на 250 000 тонн, оскільки висока вартість знижує попит. Торгівля між Китаєм і росією впала на 7,5 %. Інвестиції в будівництво зменшилися через 21 % ставки за кредитами. російські залізниці планували витратити на 40 % менше на будівництво та обслуговування через високі відсоткові платежі, а тепер скоротять витрати ще на 3,5 %. Багато залізничників були мобілізовані або пішли на більш високооплачувану роботу в оборонну промисловість. Оборонні перевезення мають пріоритет над комерційними, а залізничні вантажі прямують до Китаю та Індії замість високомаржинальних європейських ринків. Загалом, обсяги російських вантажоперевезень у травні впали на 9,4 % порівняно з минулим роком. Це вже третій місяць поспіль, коли російські залізничні перевезення скорочуються.

Україна. У травні Україна знищила 4500 дронів і ракет.

Джерело графіків збиття Shahed’ів за травень

Найбільші російські авіаудари сталися за останні кілька тижнів. Українські можливості нанесення ударів по росії також зросли.

Озброєння. Зеленський оголосив, що українська ракета вразила ціль на відстані 700 км під час випробувань у вересні 2023 року, а в листопаді 2024 року було проведено успішне випробування власної балістичної ракети. У середині травня Україна запустила балістичну ракету, яка вразила російський командний пункт на відстані 300 км. Ракета має боєголовку вагою понад 400 кг, і зараз її виробництво нарощується, хоча темпи і навіть назва ракети не розголошуються. Балістичні ракети важче вразити системам ППО, ніж крилаті ракети, оскільки вони важчі, швидші й спускаються майже вертикально. Зенітна ракета повинна фактично влучити в балістичну, а не вибухнути поруч з нею. Програма розпочалася в травні 2022 року, але прогрес був повільним, поки в липні 2024 року не відбулися зміни в керівництві оборони.

Виробництво російських ракет збільшилося щонайменше на 66 % порівняно з 2024 роком. Наразі вони виробляють 840–1020 балістичних ракет на рік. Ракета PAC-3 Patriot і системи SAMP/T є єдиними варіантами для перехоплення балістики, і є повідомлення, що SAMP/T не є ефективною проти балістичних ракет. Дві з восьми українських систем Patriot зазвичай знаходяться на ремонті або ТО. Виробництво ракет Patriot, ймовірно, становить менше 200 одиниць, і є надія збільшити його до 650 ракет на рік до 2027 року.

Оборонна промисловість США вже не та, що була під час Другої світової війни, й інвестицій у збільшення її потужностей майже немає. Рік тому Японія виробляла 30 ракет Patriot на рік за ліцензією. США хотіли, щоб Японія збільшила виробництво до 100 ракет на рік. Компанія Rheinmetall тепер має ліцензію на виробництво 10 000 ракет GMLRS (використовуваних HIMARS), Hellfire JAGM і Patriot, починаючи десь між 2026 і 2027 роками. Невідомо, скільки з цих 10 000 ракет будуть для Patriot. Звісно, західні бюрократи не могли прийняти це рішення 2-3 роки тому.

НАТО закликало європейських членів збільшити свої системи ППО на 500 % і зосередитися на балістичних ракетах.

Марк Рютте з НАТО каже, що росія виробляє в 16 разів більше, ніж країни НАТО за рік, незважаючи на те, що її економіка в 25 разів менша за сукупну економіку НАТО. Він закликав усіх союзників витрачати 5 % свого ВВП на оборону.

Чеська компанія створила невеликий БПЛА, який може автоматично злітати, летіти до цілі й вражати її. Він розвиває швидкість 250 км/год, має дальність польоту 60 км і висоту польоту 2500 м. Також є більший реактивний перехоплювач зі швидкістю 450 км/год, дальністю 200 км і 10-кг боєголовкою. Його треба запускати вручну, але він може автоматично навестись на ціль і вразити її. Менший дрон коштує тисячі доларів, а більший – десятки тисяч. російський "Шахед" або "Герань" літає зі швидкістю 185 км/год.

Чеська оборонна компанія майже завершила будівництво заводу в Україні, який вироблятиме три різні типи 155-мм артилерійських снарядів, а також 105-мм артилерійський снаряд і 120-мм танковий снаряд невизначеного типу. У жовтні минулого року було поставлено за мету, щоб завод виробив 100 тис. снарядів у 2025 році і 300 тис. у 2026 році. Він був побудований в зоні низького ризику для російських ракет.

Чорногорія вироблятиме БПЛА для України і НАТО.

Одним з компонентів вибухових речовин є нітроцелюлоза, яка створюється за допомогою азотної або сірчаної кислоти та бавовняної або деревної целюлози. Китай домінує на світовому ринку, і 70 % європейського імпорту нітроцелюлози надходить з Китаю. Німеччина збільшує виробництво нітроцелюлози, щоб задовольнити зростаючий попит на вибухівку і зменшити свою залежність від Китаю. Чеська компанія робить те ж саме, виробляючи її в Німеччині.

У 2014 році співробітник швейцарської розвідки створив незалежну ІТ-інфраструктуру з власними хакерськими пристроями і працював автономно від решти спецслужб. Приватні телефони використовувалися для бізнесу. За п'ять років вони створили репутацію успішної компанії в іноземних партнерських розвідувальних службах. Протягом цього часу його організація підтримувала тісний контакт з компанією з кібербезпеки "Касперський", яку давно підозрювали у співпраці з російським урядом. Перші витоки секретної інформації сталися у 2018 році, і швейцарці були попереджені. До 2020 року партнерські служби повідомили швейцарцям, що вони припинять обмін інформацією, якщо цей співробітник не буде звільнений. Через два роки після першого попередження його звільнили. Через три місяці він приніс свій особистий/службовий ноутбук, і його команда витерла його дочиста. Розслідування триває.

Бельгія уклала контракт на поставку 34 винищувачів F-35 і дев'ять з них вже доставлені. По мірі їх надходження Бельгія передасть Україні до 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Було розроблено крилатий материнський дрон, який підніматиме два дрони-перехоплювачі на більшу висоту. Потім дрони-перехоплювачі полюють на розвідувальні дрони.

Випробування на розмотування волоконно-оптичного кабелю на швидкості 120 км/год. Оптоволоконний кабель важко розірвати вручну, якщо його не скласти на 180°. Покриття на оптоволоконному кабелі китайського виробництва ускладнює його розрив.

Джерело: частина 1 та частина 2