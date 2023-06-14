Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер

Свіжий допис від Тома Купера, в якому він трохи розповідає про розгром 127-ї дивізії та більш ґрунтовно про ключову проблему, яка гальмує наступ ЗСУ – міни, які розкидує, зокрема, російська інженерна система дистанційного мінування "Зємлєдєліє".

По суті, українці все ще намагаються пробитися через передові російські мінні поля на більшій частині південної частини Запорізької та Донецької області. Я підкреслюю це для ясності: мінні поля, з мільйонами мін. Це найбільша проблема ЗСУ за останні кілька днів. росіяни сіють їх так швидко, як тільки можуть. З їхньої точки зору це має вирішальне значення, тому що незалежно від того, наскільки "добре укріплені" їхні війська, вони зазнають серйозних втрат від артилерійського та дальнобійного вогню ЗСУ.

Попри те, що повідомляють всі можливі російські фейкові ЗМІ, контратака російської 127-ї дивізії на Вермівській дузі була зупинена два дні тому. Хоча це і дорого коштувало (за даними чуток, росіяни втратили понад 50 бойових броньованих машин, дві з яких можна побачити на фото нижче) – вони не змогли відновити жодних позицій.

Я знаю, що це "абсолютно незрозуміло" для численних "експертів", які стежать за моїми репортажами, тому що... ну, прибрати зі столу – це швидке завдання. Однак на полі бою, що простягається на площі приблизно 15 на 20 кілометрів, і в разі контратак такого розміру і запеклості, "зачистка" займає багато часу. Тож такі контратаки завжди мають свої наслідки.

Ця контратака змусила українців сконцентрувати сили в районі Старомайорське-Урожайне. Знищення цілої дивізії – це інший тип бойових дій, аніж знищення, де-факто, ізольованих позицій окремих російських рот і батальйонів. Потрібен час, щоб знайти і вивести з ладу всі сотні російських танків, бронетранспортерів і гармат, а потім зачистити місцевість від вцілілих тисяч їхніх солдатів, розкиданих "по всіх усюдах". Потрібен час, щоб відновити власні втрати, відремонтувати пошкоджену техніку, а потім підвезти ще більше боєприпасів.

"Неважливо": поки українці були зайняті розгромом 127-ї дивізії, вони розбили росіян на іншій (західній) стороні Вермівської дуги, звільнивши Левадне.

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Цікаво, що в той час, як його орди на півдні Запорізької області були відрізані від постачання – через підрив українцями двох мостів на залізниці, що з'єднує Крим із Мелітополем, близько тижня тому – Пудінг (або один із його двійників) був зайнятий зустріччю зі своїми "найкращими джерелами хороших новин" (і зверніть увагу: він робив це без "40-метрового" столу між ними). Так, такі персонажі, як Сладков, Коц (WarGonzo), Піддубний, Пєгов, Філатов, Кулько, Руденко, Стешин, Газдієв, Зименкін, Агранович, Куксенкова, Ушенін та інші, які тим часом досягли неабияких успіхів у фабрикуванні "хороших новин".

Про які фейкові новини йдеться, ви запитаєте?

Дивіться: фейк про "знищений український Т-80"; фейк про "знищені українські танки розмінування та MRAPи"; або фейк про "покинуті українські "Леопарди"... плюс "росія повернула Старомайорське", і "росія повернула Макарівку", а також "росія повернула Сторожове"... Це єдині новини, які сьогодні готовий слухати Пудінг – і на які з радістю ведуться всі можливі "експерти", оглядачі та журналісти на Заході.

Насправді (див.: в реальному світі), і ще раз: окрім брехні, вигадок і фейкових новин, основною російською зброєю останніх кількох днів є міни (про що можна прочитати і в розповідях залучених військових ЗСУ).

Ми вже згадували про них кілька днів тому, але нагадаємо ще раз, щоб переконатися: це російська інженерна система дистанційного мінування "Зємлєдєліє". Реактивна система залпового вогню, здатна випустити 50 ракет із касетними боєголовками, що містять міни, на дальність 5-15 км:

Їх відносно небагато, але зсрф, схоже, мають величезні запаси ракет з мінами до них.

Через таку зброю міни буквально "всюди", і то в такій величезній кількості, в таких "несподіваних" місцях, в такому випадковому порядку (див.: без інформування мінно-вибухових підрозділів про те, де вони сіють міни), що російська техніка регулярно наїжджає на свої власні міни...

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