Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у другій частині свого тижневого огляду аналізує політику американських керівників та порівнює істеблішмент США з колабораційним урядом Віші в роки Другої світової. Він запевняє, що клаптик паперу, підкріплений обіцянками західних політиків, – це те, що привело Україну, Європу та решту світу до нинішнього стану. Той, хто вважає, що перемир'я в Україні буде довготривалим, небезпечний невіглас. Як нацистська Німеччина була кристалізацією найтемніших імпульсів Заходу, яким західні лідери занадто довго потурали, таким є сьогоднішній путінський "руський мир". Таннер каже: якщо Байден і Трамп – це найкраще, що може дати Америка, то у світі вважатимуть, що краще хай вона зникне разом з ними.

Режим Віші в США? Чому вішістські американці – Джейк Салліван, Джо Байден, Джей Д. Венс (і Дональд Трамп?) – бояться перемоги України

Варто зазначити, що більшість тих самих американських експертів та політиків, які наполягали на тому, що Гарріс не може програти фашисту на кшталт Трампа, тепер майже повсюдно вважають, що Україна виснажена і повинна прийняти гіркий мир. Це класичний випадок психологічної проекції. Фактична перемога України зруйнувала б ілюзію, на яку багато хто покладається, щоб тримати мільйони американців у пастці ілюзій.

Американські політики брешуть: Трамп бреше, Джо Байден бреше. Останній довів це в епічній манері на вихідних, пішовши всупереч своєму прямому слову і надавши повне помилування своєму корумпованому синові. Тим часом, Трамп більше не є об'єктом федеральних розслідувань, які, як багато хто наполягав, призведуть до його ув'язнення, адже якимось чином президенти стали королями, коли справа стосується системи правосуддя, отримавши всілякий імунітет.

Звісно, є багато корисних або принаймні політично мудрих виконавчих дій, які Байден міг би здійснити перед тим, як піти назавжди, але він цього не зробить. Серед них – повне озброєння України, прощення всіх федеральних студентських позик або просто помилування людей, засуджених федералами за зберігання канабісу, що зараз легалізовано у все більшій кількості штатів.

Натомість він слугує наочним прикладом духу Віші (колабораціоністський уряд Франції в 1949-1944 рр), який домінує в постмодерністському західному мисленні. Якщо його найближчим часом не ліквідувати, демократія програє новому пакту Пекін-Москва-Тегеран-Мінськ-Дамаск-Пхеньян, що формується. Легіону диктаторів, якщо хочете.

Американські лідери зазнають невдач знову і знову, але рідко притягуються до відповідальності, тому що те, що балакучі ЗМІ оголошують фактами, є лише тим, що потрібно комусь вищому в національній фінансовій піраміді в даний момент. Саме такий менталітет призводить до того, що багато американських корпорацій йдуть шляхом поглинання самих себе, аж поки не настає криза і їх не поглинає конкурент.

Україна, звичайно, мала впасти за лічені дні, а хвалена допомога, яку західний альянс на чолі з Байденом зволив запропонувати, призначалася лише для підтримки повстанців у частині країни. Україна мала стати ще одним Афганістаном, відповідальність НАТО була ретельно обмежена, оскільки не було жодного шансу, що Джо Байден переобереться на другий термін, якщо США опиняться у великій війні.

Сильні світу цього не планували успіху України. Три роки по тому вони все ще працюють не на перемогу, а на гіркий мир, який через кілька років призведе до ще більшої війни.

Журналіст Kyiv Post Стефан Коршак, чий аналіз протягом всієї цієї війни був надійним і глибоким, опублікував на цих вихідних ще один довгий і чудовий огляд останніх політичних подій. Хоча він жодного разу не вживає термін Віші, очевидно, що одна і та ж сутнісна ментальність керує обома сторонами партійного кошмару. Зрештою, українська команда Трампа може не мати великого значення, оскільки Трамп визначає політику, виходячи з того, що, на його думку, відповідає його інтересам, але їхня очевидна віра в те, що США можуть просто продиктувати Україні мирні умови, свідчить про те, що вони не так вже й відрізняються від команди Байдена.

Відомі ЗМІ, чия робота полягає в підтримці публічних наративів, що відповідають інтересам олігархів та їхніх улюбленців-політиків, свідомо вирішили ігнорувати достовірну інформацію і неправдиво зобразити Україну виснаженою, навіть переможеною. New York Times, New Yorker, Atlantic, New Republic, Slate, Fox, MSNBC, Vox, Axios, Politico, Economist, Forbes, Guardian, CNN та всі інші роблять свою справу, вдаючи, що пропонують якісний аналіз, але коли справа доходить до зовнішньої політики, це безжальна брехня, керована прибутком.

Кожен у медіа-бізнесі знає, хто є його аудиторією, і задовольняє упередження своєї основної демографічної групи. А оскільки їхній основний ринок – це заможні американці з вищою освітою, з великими доходами, які хочуть відчувати себе поінформованими, більшість матеріалів про Україну межує з псевдонаукою. Багато людей відчувають це, і когнітивний дисонанс, який виникає в результаті, є основою ринку, на який покладаються Ілони Маски та Джо Рогани, щоб побудувати свої дрібні фінансові піраміди.

Теорії змови такі популярні саме тому, що вони дають людям відчуття, ніби вони розуміють, чому ЗМІ так часто помиляються.

Насправді, для всіх по всьому світу, окрім путіна і людей, які отримують вигоду від його правління, включно з кількома корисними ідіотами на Заході, які носять воду для цього хлопця, підтримуючи його дурні ядерні блефи, – Московська імперія зазнає принизливої поразки в Україні. Тільки це змусить до внутрішньої розплати, яка зруйнувала і реформувала кожну іншу європейську імперію на сьогоднішній день.

Більшість західних людей не можуть собі уявити, як це – бути українським солдатом, який щодня бореться за захист своєї країни. У свою чергу, більшість західних людей також не можуть собі уявити, що відправляють своїх дітей на цю роботу, вважаючи за краще залишити її для тих, кому пощастило менше.

Переважна більшість американців з вищою освітою, якби їх поставили перед таким самим випробуванням, що й українців, обрали б капітуляцію. Я не можу говорити за інші національності, бо ніде більше не жив. Але я знаю американців. У великому підрахунку витрат і вигод життя, який ми повинні постійно робити, нескінченне покарання у вигляді потенційної смерті переважає все. Ось чому ядерні погрози діють на американців.

Хронічно нездатні зрозуміти ні себе, ні своїх ворогів, західні лідери програють кожну важливу битву, і це не повинно дивувати. Як на полі бою, так і поза ним, корпоративний ритуал завжди один і той самий: давати великі обіцянки, не виконувати критично важливі деталі, а потім знаходити виправдання неминучим невдачам.

Західні лідери постійно створюють власних монстрів лише для того, щоб програти їм, використовуючи невдачі для виправдання того, що платники податків віддають ще більше ресурсів на розтринькування. Прості люди змушені страждати і проливати кров, щоб виправити ситуацію, в той час як ті, хто облажався, платять підлабузникам, щоб ті писали історію.

Самообман Заходу викристалізовується у своїй найчистішій суті щоразу, коли путінські ядерні погрози впливають на процес прийняття рішень. У сфері політичних досліджень аналіз витрат і вигод є потужним, життєво важливим інструментом. Одного разу спотворений прихованими припущеннями західного культурного імперіалізму, він перетворюється на інструмент гноблення і капітуляції.

Це саме те, що лежить в основі "духу Віші", який керував багатьма французькими лідерами в 1940 році. У той час як мільйони французьких громадян боролися вдома і за кордоном, режим Віші вирішив піти на угоду з Гітлером, намагаючись зберегти те, що залишилося від влади французького істеблішменту. Зрештою, Гітлер все одно поглинув Францію Віші.

Відлуння Віші до болю чітко простежується в тому, як ті самі американські політики та експерти, які проголосили Трампа смертю ліберальної демократії, вже діють, оскільки правила американської політики магічним чином продовжують діяти і після його перемоги. Зіткнувшись з важким вибором: використовувати всі доступні конституційні інструменти для захисту прав американських громадян або погодитися з тим, що він робить, щоб вижити, більшість вибере останнє.

Україна веде не звичайну війну, як то змагання між двома ворогуючими режимами: українці стикаються з доведеною загрозою геноциду, яка набагато перевищує те, з чим Ізраїль стикався щонайменше за п'ятдесят років. Україна воює не за те, щоб повернути Донбас і Крим, бо хоче чи потребує території, а щоб довести, що будь-яка майбутня спроба Москви загрожувати виживанню України провалиться. Поки орки окупують українську землю, це саме по собі є сигналом, що Москва ніколи не змириться з незалежною Україною. Будь-які американські зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Україну погодитися на заморожений конфлікт, будуть катастрофою, яка завдасть серйозної шкоди американській національній безпеці, ймовірно, протягом наступних чотирьох років.

Жодна розсудлива людина не хоче, щоб війна в Україні тривала хоч на секунду довше, ніж це абсолютно необхідно. Але клаптик паперу, підкріплений обіцянками західних політиків, – це те, що привело Україну, Європу та решту світу до цього стану. Той, хто вважає, що перемир'я в Україні буде довготривалим – небезпечний невіглас.

Це не дискусійне питання, а проста наука. Останні кілька десятиліть довели, що сила є реальною, матеріальною річчю у світових справах. Скільки її насправді має кожен зараз – велике питання, тому що демократизація війни, характерна для мережевої епохи, перевернула усталені розрахунки.

Світ людей побудований на стимулах і сприйнятті. Світова система руйнується з тієї ж причини, що й економіка: сигнали наростають, поки поведінка не змінюється. Видимий успіх імітується, а люди тікають від невдач. Все це глибоко механічно на базовому рівні, аналогічно багатьом процесам у хімії.

Зараз багато поганих припущень розчиняються. Найнебезпечніша позиція зараз – та, що передбачає або вимагає стабільності. У всьому світі робляться нові ставки, і ця активність сама по собі призводить до ще більшого відтоку кадрів. Гадаю, мені варто зайнятися консалтингом з питань геополітичних ризиків, адже мова йде про індустрію, що розвивається на вимогу часу!

Американці Віші відчайдушно намагаються зберегти статус-кво, який вже помер. Це марна трата енергії, яка прискорює падіння. Західні лідери дивляться на падаючий метеорит і або німіють, або хеджують свої ставки. Трамп, попри всю свою пихатість, завжди був справжнім обличчям Америки. Союзники по всьому світу вирішили вдавати, що США все ще є надійним гарантом безпеки, незважаючи на зростаючу кількість доказів. Настав час адаптуватися.

Те, через що зараз проходять українці, рано чи пізно пройде майже кожен, якщо путіна не зупинити. Як нацистська Німеччина була кристалізацією найтемніших імпульсів Заходу, яким західні лідери занадто довго потурали, так само і сьогоднішній путінський "руський мир". Прихильники кожного з них відкрито заперечують свою фундаментальну західну спадщину і засуджують усі її способи, оскільки слабкість, що лежить в її основі, підриває їхню гру в крутих хлопців. Але вони – не більше ніж тіні Заходу, уможливлені та гарантовані його імперським мисленням.

Справжня незалежність, свобода, передбачена Конституцією Сполучених Штатів, була матеріально закріплена через боротьбу поколінь людей, які постійно зазнавали нападів з боку західного культурного імперіалізму, що обслуговує еліти. Існування України також було завойоване кров'ю і жертвами багатьох поколінь. І Америка, і Україна є свідченням прагнення простих людей створювати і підтримувати дієві політичні інститути, які служать усім, а не лише обраним.

Очевидно, що боротьба триває. У всьому є припливи і відпливи, особливо в тенденціях, які об'єднуються, щоб творити історію. Але вони, в свою чергу, створюються діями: кожна дрібниця має значення. Хвилі зливаються, утворюючи повінь.

Ось чому вішістські американці, такі як Джейк Салліван, Джо Байден, Джей Д. Венс (і Дональд Трамп?), від самого початку боялися перемоги України. Якщо Україна може кинути виклик волі однієї передбачуваної наддержави і всім прогнозам і схильностям іншої, то що це говорить про якість освіти, яка вважає це неможливим?

Від небагатьох далекоглядних членів Палати представників Конгресу США, а також від штатів залежатиме, чи вдасться приборкати федеральний уряд, що вийшов з-під контролю, починаючи з кінця січня. Союзники в усьому світі можуть зробити свій внесок аби позбутися плями Віші, прагнучи зробити Америку знову неактуальною. Між Байденом і Трампом вона все одно мала стати такою. Якщо вони – найкраще, на що здатні США, то краще дозволити цьому зникнути разом з ними.

Геополітичний огляд. Західні лідери ще не змирилися з тим, що їхній світ так чи інакше закінчується: шляху назад немає

Україна-США. Чіпляння за такі факти, як кількість втрачених Україною територій, без додавання контексту про рекордні втрати орків, розмови про призов і мобілізацію в той час, як техніки не вистачає – такого роду інформаційні вкидання є характерною рисою триваючої кампанії тиску на ЗМІ, підтримуваної інсайдерами. Мета – переконати якомога більше американців забути про Україну і турбуватися про Китай. До цього долучаються як демократи, так і республіканці.

Звичайні підозрювані залишаються глибоко стурбованими тим, що Україна робить військову службу для когорти 18-25 років добровільною, ігноруючи як відносно невеликий розмір цієї групи, так і той факт, що Україні все ще не вистачає обладнання для оснащення десяти бригад, які зараз формуються. Величезні запаси американських бронемашин "Абрамс", "Бредлі", М-113 і "Страйкер" мають бути в Україні або, принаймні, розміщені в Німеччині та під командуванням НАТО для захисту від будь-яких трюків Трампа, але вони не рухаються.

Варто пам'ятати, що те, що Україні завжди потрібно було зробити на оперативному і стратегічному рівнях, ніколи не було таємницею. Необхідно перервати логістику до цільових районів і знищити достатню бойову міць росіян, щоб дозволити належно оснащеним і підготовленим українським військам прорвати фронт і просунутись далі. Йдеться про створення точки слабкості, використання чисельної переваги для сильного удару, а потім використання розгубленості ворога для створення каскаду кризових ситуацій. Піддати їх анархії, а потім використати її.

Для цього потрібен повний набір комбінованих озброєнь – тепер ще й безпілотники, підготовка і ефективна організація. Це нічим не відрізняється від приготування їжі чи будівництва будинку. За наявності достатньої кількості потрібних матеріалів, робочої сили і планів успіх – це лише питання часу.

Україна-Європа. Відхід США від своєї глобальної лідерської ролі та, зрештою, актуальності продовжує підштовхувати європейські країни в потрібному напрямку. Очевидно, Велика Британія таємно поставила велику партію крилатих ракет Storm Shadow ще до того, як Україна використала до десятка таких ракет у Курській області. З багатьма сотнями ракет на складі та Францією, яка планує поставити ще більше своїх версій SCALP, можна сподіватися, що нинішній арсенал України досягне тризначної цифри. Американські ATACMS, ймовірно, набагато обмеженіші за кількістю і цілями.

Здається, що відбувся зсув у бік більшої секретності того, що отримує Україна. Але у мене є чітке відчуття, що європейська мета зараз полягає в тому, щоб дати Україні можливість завоювати паритет у небі принаймні на одному фронті за її вибором. Це передбачає можливість закрити повітряний простір поблизу фронту і вражати цілі далеко позаду.

Сподіваємося, що коаліція країн Північної та Східної Європи, яка формується, визнає, що навіть обладнання, яке використовується в діючих формуваннях, має йти в Україну. Весь кордон з росією має розглядатися як активна лінія фронту, а розгортання сил і засобів має визначатися відповідно до рівня продемонстрованої загрози. Легка піхота за підтримки безпілотників і військово-повітряних сил повинна бути більш ніж здатна відбити будь-яке вторгнення росіян на територію НАТО, враховуючи нинішній стан ворога.

Нечисленні європейські країни, такі як Угорщина і Словаччина, лідери яких вороже налаштовані до України, без сумніву, будуть створювати проблеми, які тільки зможуть, але їхня позиція не надто відрізняється від позиції Трампа. Звісно, вони б'ють у націоналістичні барабани і говорять про те, як ЄС їх експлуатує, але якщо вони коли-небудь доб'ються свого, істотний шматок їхньої власної політичної системи зруйнується. Подивіться, чим обернувся Brexit для Британії, якими б не були його потенційні переваги чи вигоди для когось, британська економіка постраждала в цілому. Ось що відбувається, коли ви роз'єднуєте економіки.

На щастя, загроза з боку Москви підштовхнула європейські країни, які мають спільні сухопутні чи морські кордони, до більш тісної інтеграції своєї оборони з обороною України. Якщо так триватиме і надалі, то ефективне угруповання в рамках НАТО, яке може похвалитися більшою гнучкістю, може навіть врятувати довіру до організації. Тому що давайте будемо реалістами: Америка одного дня використає п'яту статтю, щоб виправдати зраду члена НАТО заради відвернення Третьої світової війни. Це важливий сигнал, який надсилає постійна відмова прийняти або захистити Україну.

Близький Схід. Несподіваною, але довгоочікуваною подією стало те, що цього тижня Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню. Поки що воно в основному тримається, хоча деталі дають зрозуміти, що це лише привід для обох сторін згорнути активні наземні операції. Боротьба здебільшого зайшла в глухий кут, незважаючи на перші успіхи Ізраїлю в обезголовленні режиму Хезболли.

Хоча Хезболла зазнала значних втрат, вона далека від поразки. Масштабні ракетні удари і удари з безпілотників далеко вглиб території Ізраїлю відбувалися щодня, доки не набуло чинності перемир'я, і можна було б завдати ще більшої шкоди. Спроба Ізраїлю досягти річки Літані в Лівані просувається повільно через запеклий опір осередків Хезболли. Покладаючись на резервістів, Ізраїль не може ризикувати тривалими наземними боями на два фронти.

Залишається сподіватися, що цей безглуздий конфлікт, який забрав життя кількох тисяч ліванських цивільних і десятків ізраїльтян, послужить наочним уроком того, що обезголовлення – це політична, а не військова стратегія. Хезболла та Ізраїль продемонстрували, що вони нікуди не збираються йти, і їм обом не вистачає сил для досягнення довготривалого військового рішення.

Це має важливі геополітичні наслідки. Іран протягом двадцяти років розбудовував мережу союзницьких груп, яку він називає "віссю опору", щоб стримувати Ізраїль і США від нападу на іранську ядерну програму або від зміни режиму. Хоча Ізраїль вдає, що Хезболла утримує тунелі, які ведуть до Ізраїлю, тому що має на меті приєднатися до Хамасу для масового вбивства цивільного населення, реальність така, що підтримка Хамасу з боку решти учасників осі виявилася поверхневою – ракетні обстріли є подразником, але шкода від них обмежена, якщо тільки вони не тривають довготривалий час. Хезболла, очевидно, прагнула зберегти потенціал, щоб залишатися здатною загрожувати повномасштабним нападом.

Режим у Тегерані, схоже, налаштований змінити свою стратегію виживання на приєднання до імперії путіна, побоюючись, що це більше не буде стримувати Ізраїль. Невеликий ядерний арсенал, ймовірно, буде зібраний протягом шести місяців, оскільки Тегеран знає, що Нетаньяху буде шукати будь-який привід, щоб підштовхнути Трампа до участі у військовій кампанії під найменшим приводом. Після пропозиції повної військової підтримки, незважаючи на злочинну поведінку Ізраїлю, я нітрохи не здивуюся, якщо станеться великий напад на американців, який підштовхне Трампа до гри у війну з тероризмом у стилі Буша-молодшого.

З огляду на високу ймовірність замаху на Трампа за допомогою безпілотника (примітка: якщо він вступить на посаду, це автоматично стане вагомим доказом того, що ніякої "глибинної держави" не існує) – Тегеран повинен припустити, що його звинуватять у цьому. Трамп не є і ніколи не був ізоляціоністом. Його світогляд – трансакційний: все можна обговорити, і всі угоди – це можливість надурити когось. Політику визначає той, хто готовий платити і має відповідний рівень доступу. Більшість прихильників Трампа ненавидять Іран за те, що мулли в 1979 році дали їм копняка у вигляді в'єтнамського синдрому. Для Нетаньяху не повинно бути складно обернути це на свою користь.

Звісно, Близький Схід – це порохова бочка, яка може перевернути всі розрахунки. Ще однією демонстрацією того, як поширюються геополітичні хвилі, став несподіваний наступ Вільних сирійських сил на півночі Сирії, який звільнив Алеппо від військ Асада, підтримуваних росіянами. Схоже, що в той час, коли Хезболла зосередилася на своїй території, а путін залишив в країні лише символічні сили, сирійські повстанські угруповання побачили чудову нагоду.

Урядові війська зазнали поразки на півночі Сирії, Алеппо звільнено, а повстанські сили погрожують захопити Хаму і Хомс – два важливих міста на шляху, що з'єднує Дамаск з військово-морським форпостом путіна в Латакії. Українські ЗМІ повідомляють про сотні жертв серед росіян, а генерал-орк, відповідальний за Сирію, був звільнений. Залишається з'ясувати, чи достатньо авіації, яку росія все ще має в Сирії, щоб допомогти військам Асада переломити хід подій. Незалежно від цього, весь цей епізод є ще одним прикладом зростаючої крихкості московської імперії.

Тихоокеанський регіон. США нарешті знову мають два авіаносці в західній частині Тихого океану: "Лінкольн" відвідав Малайзію на шляху з Індійського океану, а "Вашингтон" повернувся до Японії. Останнім часом до Південно-Східної Азії також заходили російські кораблі з Тихоокеанського флоту, але, на жаль, Білий дім, схоже, не готовий віддати наказ потопити їх усі, незважаючи на те, що атаку підводного човна дуже складно довести. Особливо на великій глибині, де орки історично мають проблеми з успішним утриманням на плаву.

Північна Корея, тим часом, швидко стає єдиною причиною, через яку Москва взагалі може просуватися в Україні. Більше половини всіх боєприпасів, що використовуються, – північнокорейського виробництва. Схоже, що приблизно половина з них несправна, але літаюча вибухівка – це не жарти, якщо ви знаходитесь поруч.

Позиція Південної Кореї щодо України зараз має глобальне значення. Сеул спостерігає за тим, як його північний сусід поглинається "руським миром" як колонія. З одного боку, це підбадьорює режим у Пхеньяні погрожувати гидотами та переслідувати мирне населення поблизу кордону. З іншого боку, останній представник династії Кімів, схоже, зрозумів, що Північ ніколи не завоює Південь. Він вважає за краще бути свого роду колоніальним адміністратором для Москви.

Пекіну це дуже не подобається. Нібито "вісь автократії" – такий же блеф, як і турбота Ірану про своїх клієнтів-бойовиків. Автократи майже за визначенням не можуть тісно співпрацювати, окрім як у відносинах "патрон-клієнт". Держави Осі у Другій світовій війні були слабшими разом, ніж окремо. Невдачі Муссоліні на Балканах і в Північній Африці постійно відволікали воєнні зусилля Гітлера; замість нейтрального буферу на кшталт Іспанії на півдні, частина його найкращих військ була спрямована на бої, які ледве вдавалося підтримувати завдяки британській військово-морській та повітряній силі.

Японсько-німецький союз виявився самогубством для обох сторін. Якби Гітлер не оголосив війну на підтримку союзника, який так і не приєднався до боротьби проти СРСР, Рузвельт, можливо, не зміг би змусити США втрутитися в Європу. Більшість американців були проти втручання, і навіть після того, як Німеччина оголосила війну, вважали, що справжнім ворогом є Японія. Вибір перемогти Гітлера перед Японією ніколи не був реальним: США вели дві різні війни проти різних ворогів у радикально різних операційних умовах.

Південна Корея і Японія поступово стають двома найважливішими гравцями у війні в Україні. Їхнє історичне примирення, а також переконання Канади, Австралії та Нової Зеландії припинити сподіватися на Америку в усьому, має бути глобальним демократичним пріоритетом зараз.

Сеулу і Токіо навіть не потрібно напряму експортувати зброю, що досить складно з огляду на їхні закони. Все, що їм потрібно, – це підтримувати інші країни, щоб вони могли надсилати більше власного озброєння. Польща має багато танків Leopard 2 і M1A1 Abrams, які вона вже замінює на південнокорейські K2 і новіші моделі M1A2 з Огайо. Прискорити цей процес, поширити цю практику на інших членів НАТО – очевидно, це стосується й інших броньованих машин – і ось вам новий пул для України.

Заключні коментарі. Дивна перевага боротьби за виживання полягає в тому, що вона дозволяє прояснити пріоритети. Західні лідери ще не змирилися з тим, що їхній світ так чи інакше закінчується: шляху назад немає. Це Раґнарок, і я не просто так написав про нього сагу. Настав час прийняти наукову стратегію перемоги, яка ґрунтується на уроках, що мали бути засвоєні до 1945 року. Коли хтось сильний вирішує, що правила його не стосуються, він стає ворогом для всіх. За відсутності глобальних інституцій, здатних забезпечити справедливість, коаліції, засновані на спільній етиці, є єдиним виходом. Перемога України – це перший важливий крок на шляху до кращого майбутнього. Це може виглядати як апокаліпсис, бо так воно і є: гіркий кінець післявоєнного порядку і початок нової ери. Її обриси залежать від того, що ті, хто має владу діяти, вирішать зробити, поки вони можуть. Зрештою, вибір буде зроблено за них.

