Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Колишній міністр оборони в адміністрації Барака Обами і директор ЦРУ в адміністрації Білла Клінтона Леон Е. Панетта на сторінках видання Politico дає сигнал кремлю про те, що США застосують всі наявні звичайні засоби ураження для знищення російських військ, якщо росія спробує застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Він переконує, що Захід не може собі дозволити "блефувати" в цій ситуації і повинен чітко і жорстко попередити кремль про катастрофічні для нього наслідки.

Леон Е. Панетта, Politico

У ХХІ столітті все ще залишається божевіллям вважати, що може бути прийнятним застосування ядерної зброї. Під час холодної війни було зрозуміло, що наслідком ядерної атаки буде взаємне знищення. Це не змінилося.

Все більше загнаний в кут і ізольований володимир путін продовжує погрожувати застосуванням так званої тактичної ядерної зброї, щоб спробувати отримати військову перевагу в Україні. Деякі аналітики розвідки зараз вважають, що ймовірність застосування тактичної ядерної зброї в Україні зросла з 1-5% на початку війни до 20-25% сьогодні.

Як міністр оборони я чув аргументи, що застосування такої зброї може бути обмеженим і цілеспрямованим таким чином, щоб не призвести до ядерної війни. Проблема з таким обґрунтуванням полягає в тому, що відплата не знає меж. Будь-яка атака вимагатиме рішучої відповіді. І будь-яка рішуча відповідь буде пов'язана з небезпекою ескалації. Саме тому, що застосування будь-якої ядерної зброї є настільки немислимим, що путіну не можна дозволити продовжувати свої погрози без розуміння всіх наслідків для нього і його режиму. Він каже, що "не блефує". Ми також не можемо дозволити собі "блефувати".

У той час як Сполучені Штати і наші союзники по НАТО повинні продовжувати публічно попереджати про "катастрофічні" наслідки безрозсудного брязкання путіним ядерною шаблею, ми повинні бути жорстко чіткими з путіним наодинці: якщо він прийме безрозсудне рішення застосувати ядерну зброю в Україні, США відповідатимуть прямою військовою силою проти російських військ, які ведуть війну в Україні, забезпечуючи поразку путіна в ній. Ми повинні бути готові використовувати американські військові засоби, включаючи бойові літаки і удари крилатих ракет, щоб гарантувати, що путін не зможе погрожувати Україні ядерною зброєю. Хоча адміністрація не повинна давати чітких вказівок щодо того, які саме сили вона буде розгортати, вона повинна повідомити, що вони можуть включати весь спектр звичайних засобів, які є в нашому арсеналі, і які, як знає путін, спустошать його армію. В Індо-Тихоокеанському регіоні Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що сили США будуть використані для захисту Тайваню від нападу з боку Китаю. Таке ж зобов'язання має бути застосоване до України, якщо путін прийме рішення про застосування ядерної зброї.

путін зараз веде війну на два фронти - в Україні і в самій росії. Добре спланований український наступ змушує російські війська відступати, а обложений путін намагається мобілізувати нових рекрутів на тлі зростаючої незгоди в росії. Ця комбінація підриває фасад непереможності москви. Фіктивні вибори на підконтрольних росії територіях України не змінять реальності того, що відбувається.

Хід війни змінився, і війна путіна зазнає поразки. Він стикається з невдачами не лише на полі бою і вдома, але й з боку тих, на чию підтримку він розраховував за кордоном. Президент Китаю Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти, що у нього є серйозні "питання і занепокоєння" щодо ведення війни. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був ще більш відвертим, коли нещодавно сказав путіну, що "зараз не час для війни".

Яструбині голоси в москві голосно критикують ведення війни, а націоналісти на російському телебаченні намагаються тактовно натякнути, що путіну дали погану пораду. Тим часом інші хоробрі місцеві політики як у москві, так і в санкт-петербурзі закликали путіна піти у відставку.

Прогнози щодо війни і долі путіна завжди ризиковані. Але уроки історії не можна ігнорувати: Нації не можуть дозволити собі умиротворення або залякування з боку хуліганів. Єдине послання, яке розуміють тирани - це сила. Сполучені Штати, НАТО і Україна чітко дали зрозуміти, що вони залишаються єдиними в протистоянні путінській агресії. Ця єдність і підтримка мають вирішальне значення для успіху.

Здатність України контролювати поле бою ґрунтується на наявності достатньої кількості як матеріальних, так і людських ресурсів. В технічному оснащенні вона зараз має дедалі більшу перевагу. Америка і наші союзники по НАТО надіслали артилерію і ракети з достатньою дальністю і точністю, щоб змінити умови ведення бойових дій. Україна тепер має можливість бачити і надійно вражати ворожі склади боєприпасів, командні центри і вузли логістики далеко за лінією фронту. Перевагу росії в повітрі, яку вона нібито мала, придушили мобільні засоби протиповітряної оборони.

Перевага України в живій силі також зростає. Початкова чисельність путінських військ у 200 000 осіб ніколи не була достатньою, щоб підтримати вторгнення або окупувати Україну. росія зазнала важких втрат - за одними оцінками, від 70 000 до 80 000 її солдатів загинули або були поранені. Скорботні сім'ї в росії значно ускладнили для путіна мобілізацію додаткових рекрутів. Він пожинає плоди своєї брехні і обману.

Це одночасно небезпечний і вирішальний момент для України - небезпечний тому, що путін цілком може застосувати ядерну зброю, але вирішальний тому, що успіх в Україні може надіслати потужний сигнал усім демократіям про те, що хоробрі бійці і нації можуть протистояти кривдникам по всьому світу. Це один з тих особливих моментів в історії: США і наші союзники мають шанс продемонструвати важливість глобального лідерства у ХХІ столітті.