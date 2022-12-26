"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс

Пропонуємо вам свіжий огляд російської пропаганди за минулий тиждень від чарівної Джулії Девіс. В цьому випуску про те, як шалено рве пукани у російських пропагандонів через теплий прийом Зеленського у Вашингтоні та порівняння його виступу із подібним виступом Вінстона Черчілля в 1941 році. Вони знову вдалися до погроз, що готові забрати з собою в могилу все людство.

Ефірний казус з відеороликом з Володимиром Зеленським у Вашингтоні не сподобався головному глашатаю москви.

Президент України Володимир Зеленський привернув увагу світової спільноти своїм історичним візитом до Вашингтона цього тижня. Але напередодні візиту в російському ефірі звучала злісна риторика на адресу українського президента після багатомісячних прогнозів прокремлівських державних ЗМІ про те, що підтримка України з боку США незабаром припиниться.

У четвер вранці відомий пропагандист владімір соловйов приймав на своєму шоу "Повний контакт" Дмитра Саймса, президента вашингтонського аналітичного центру "Центр національних інтересів". Поки Саймс говорив, на екрані відтворювалися кадри із зображенням Зеленського. На ньому було зображено, як спікер Палати представників Ненсі Пелосі та віце-президент Камала Гарріс приймають і гордо тримають український прапор, який їм вручив Зеленський.

Соловйов, очевидно, був знервований відеозаписом теплого прийому, що надали Зеленському в США.

На великому екрані за його спиною було зображення Зеленського, яке російські пропагандисти хотіли представити так: відфотошоплений знімок, на якому український президент чистить туфлі Байдена, із заголовком: "Васал приїхав". Однак це знущання явно суперечило візуальному ряду, який демонструвався в реальному часі на іншій частині екрану. Поки Саймс бубонів, соловйов люто писав повідомлення з свого телефону своїм продюсерам і вимагав, щоб вони припинили відтворювати відеоряд із Зеленським в Конгресі США.

Вочевидь, продюсери не поспішали задовольняти вимоги ведучого, тож він врешті решт вибухнув. Перебиваючи Саймса, він розлютився: "Пробачте мені, Дмітрій. Хлопці, приберіть це відео, якщо ви не можете прочитати, що вам пишуть!".

Соловйов також злостився від цього візиту в іншому ефірі свого шоу напередодні. "Зеленський вже на шляху до Вашингтона. Це, мабуть, властивий шлях для будь-якого зрадника... Він зрадив все своє радянське минуле, - лютував він. - Наші зброярі все одно талановитіші. Наші люди більш винахідливі, тому що ми росіяни – різних національностей. З нами Бог! Або ми переможемо, або людство перестане існувати, тому що Господь не потерпить торжества воїнів антихриста. Ми – зброя Господня, ми – його мстива десниця".

На початку цього тижня керівник RT Маргарита Симоньян, з медаллю, яку їй вручив президент росії владімір путін, приєдналася до соловйова на його іншій державній телепрограмі, "Вечір з Владіміром Соловйовим". Обидва улюбленці путінських державних ЗМІ поділилися своєю огидою до Зеленського і описували президента України як "якусь комаху".

Ненависть досягла піку після того, як Зеленський виголосив свою потужну промову під шалені овації, яку російські державні ЗМІ висвітлювали на весь екран. На державній телепрограмі "60 хвилин" висвітлення візиту українського президента до США було розбавлене фотошопом, на якому президент Байден зображений з рукою на промежині Зеленського, а також численними кліпами Такера Карлсона з FoxNews, який скаржився на американську допомогу Україні.

Ведуча ольга скабєєва неодноразово називала Карлсона "чудовим" , припускаючи, що російські війська скористаються відсутністю Зеленського, щоб захопити українську столицю Київ. Замість того, щоб покращити настрій, ця згадка стала ще одним нагадуванням про численні невдачі кремля в Україні.

Помітно роздратований депутат державної думи рф Леонід Калашніков зазначив: "Ми тут не для того, щоб глузувати з приводу того, що Байден нібито помацав Зеленського за зад... Очевидно, що вони отримають зброю, про яку просять. А нам поки ніхто нічого не надсилає, навіть наші союзники".

Саймс назвав промову Зеленського суцільною брехнею від початку до кінця. Соловйов і Саймс обурилися порівнянням з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Уінстоном Черчиллем, яке зробила Пелосі. Вдаючись до гротескного оруелівського спотворення, Саймс стверджував, що путін у своїй промові, спрямованій на те, щоб підняти маси на підтримку свого вторгнення в мирну сусідню країну, був гідний порівняння з Черчіллем. На противагу цьому, він назвав Зеленського – президента країни, яка запекло захищається від російської агресії – "злим пуделем".

"Коли я дивився телевізійні репортажі, я також думав про порівняння з Черчиллем – не Зеленського, а путіна. Звісно, путін не їздив до Америки просити американської підтримки, але путін звернувся до свого народу і сказав, що нація в небезпеці, що її вороги мають далекосяжні плани..., - сказав він. - Це була промова, гідна Черчилля! Промова президента владіміра путіна".

Соловйов похмуро підсумував: "Виходячи з поточних подій, 2023 рік - це рік великих воєн. Ми входимо в рік на умовах ескалації. Ніхто не знає, може це останній рік для всього людства".

Джерело: The Daily Beast