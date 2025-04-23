ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О’Брайен

Філліпс О’Брайен, який від самого початку переконував, що Трамп діятиме виключно в інтересах росії, проаналізував злитий Axios остаточний план Трампа для України. На його думку, росія отримує все чого прагнула. Зокрема, те, що їй потрібно аби згодом знову атакувати й знищити Україну. Європа має разом з Україною відкинути абсурдний план Трампа.

Наразі ми маємо список пунктів, які складають план Трампа, що був представлений Україні як пропозиція "бери або йди", від служби новин Axios. Це те, чим Трамп тиснув на українців, погрожуючи виходом США з переговорів. План, з яким ознайомився Axios, є, мабуть, найгіршою угодою для України від Трампа – набагато гіршою, ніж озвучена раніше. Ось основні моменти.

Що отримує росія за пропозицією Трампа:

де-юре визнання США російського контролю над Кримом;

де-факто визнання окупації росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей;

обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу;

скасування санкцій проти росії, запроваджених з 2014 року;

посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах.

Щоб зрозуміти найжахливіші частини угоди й те, де саме США прогинаються, щоб допомогти путіну, потрібно почати з пунктів 1 і 4.

Пункт 1 щодо Криму покладає край стратегічному миру, який США намагалися встановити з 1945 року, і, зокрема, покладе край європейському врегулюванню, яке керувало континентом. Це може вас шокувати, але жодна європейська держава не розширювала свої кордони за рахунок завоювань з 1945 року. Так, були країни, що розпалися (Югославія та СРСР), але вони розпалися на складові частини. Однак за 80 років не було жодного випадку, щоб одна країна розширювала свої кордони шляхом військового захоплення території іншої.

Це покладе край цьому світу й встановить новий принцип, який, по суті, ставить кожну європейську державу на кордонах росії (і Білорусі) під реальну загрозу. Тепер, якщо ви вторгаєтесь, проводите етнічну чистку й утримуєте територію – все на законних підставах.

Я напишу про це набагато більше пізніше, але якщо Україна відмовиться від законних претензій на Крим (що вимагатиме змін до Конституції України), вона створить правовий прецедент, який може бути використаний росією (як і США для анексії Канади чи Гренландії – iPress) для захоплення решти території країни в кінцевому підсумку.

Це гострий кінець клину в російському плані покінчити з Україною.

Пункт 4 про санкції є майже таким же поганим. Він скасовує всі обмеження на торгівлю з росією, які існували з моменту вторгнення росії до Криму – це безповоротна економічна перемога росії. Це дозволить США і Китаю допомогти швидко відновити російську армію і економіку (Китай, як я вже говорив у понеділок, може наводнити росію готовою військовою продукцією). Санкції були одним з постійних важелів тиску Європи на путіна, щоб спробувати пом'якшити його поведінку – тепер їх не буде.

Інша руйнівна річ, яку передбачає пункт 4, – це розморожування всіх російських активів і повернення їх власникам – таким чином, Україна і Європа не матимуть доступу до цих коштів, щоб допомогти Україні у відновленні.

Інші пункти – це або поступки росії, або речі, які звучать так, ніби вони щось означають, хоча насправді ні.

Пункт 2 і "де-факто" визнання окупованих територій (без жодного виведення російських військ) фактично запускає процес того, що вони зрештою стануть де-юре частиною росії.

Пункт 3 щодо НАТО і ЄС – США і росія фактично диктують майбутнє європейської безпеки, причому, коли вони явно не мають на це права.

Що стосується НАТО, то це просто чіткий доказ того, у що вірить Трамп: він приймає російську брехню про те, що війна почалася через НАТО. Я вважаю, що справжня зміна полягає в тому, що це, схоже, постійна заборона на членство України в НАТО.

Щодо частини, яка стосується ЄС, то Україна є суверенною європейською державою, і її членство – це не те, що можуть вирішувати Трамп і путін. США і росія не мають права вказувати, які держави можуть, а які не можуть приєднатися до ЄС. Той факт, що це навіть є в тексті пункту 3, показує, як вони шукали речі, які виглядали б як поступки, але не були ними.

Відверто кажучи, ЄС мав би сказати США, щоб вони пішли під три чорти.

Пункт 5 про посилення енергетичної співпраці – це просто повторення угоди про викручування рук, яку США намагаються нав'язати Україні. Він і так безглуздий, оскільки, схоже, немає ніяких сум інвестицій, домовленостей тощо.

Те, чого немає, майже так само важливо, як і те, що є. Немає жодних гарантій безпеки для України, жодних репарацій, які росія повинна буде сплатити, щоб допомогти відновити Україну, жодних зобов'язань США щодо України.

Згідно з цією пропозицією, США формально стали пособником диктатури й прихильником розширення диктатури в Європі, а також ворогом свободи та демократії. Я сподіваюся, що європейські держави матимуть мужність стати разом з Україною в опозицію до цього.

Всі давно мали передбачити, що це станеться

Коротке "я ж вам казав". Цей план Трампа не повинен бути шоком – хоча, безсумнівно, багато хто скаже, що він шокує. Він наполягав саме на такому плані протягом багатьох років. У липні цього року, коли деякі прихильники Трампа говорили, що він спробує отримати хорошу угоду для України, я втратив самовладання і спробував сказати, яку саме угоду Трамп спробує нав'язати Україні й це були основні моменти нинішньої пропозиції:

Трамп діятиме дуже швидко – можливо, намагатиметься втілити частини свого плану ще до інавгурації. Він почне з негайного припинення американської допомоги Україні. Він буде тиснути на Україну, щоб вона поступилася великими територіями росії. Він частково або навіть повністю скасує санкції проти росії. Він буде шанобливо вести переговори з путіним і підозріло із Зеленським.

Чого Трамп ніколи не говорив, але, як стверджує низка запропонованих мирних планів Трампа, він це зробить:

пообіцяє більше американської допомоги Україні, якщо росія відкине мирну угоду;

змусить росію поступитися будь-якою окупованою територією;

дозволить Україні вступити до НАТО;

надасть Україні ще один вид гарантій безпеки з боку США;

наполягатиме на тому, щоб Україну прийняли до ЄС.

Проте ні: росія зберігає територію, росія отримує послаблення санкцій, жодної нової допомоги для України, жодного НАТО для України, жодних гарантій безпеки для України. Зрозумілими є шанобливі переговори з путіним і підозрілі переговори із Зеленським.

Трамп є тим, ким він завжди був. Найсумніше, що навіть зараз не всі європейці це розуміють.

Джерело