Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс

Експертка впливової американської Ради з питань зовнішніх відносин Ліана Фікс небезпідставно попереджає Захід, і особливо Європу, що варто вже зараз готуватися до тих викликів, які несе нестабільність в росії. За її словами, в цьому випадку не обмежишся заявами і стурбованностями, адже потрібні чіткі кроки і дії у відповідь на розгортання тієї чи іншої загрози.

Короткочасне повстання ПВК "Вагнер" висвітлило для європейців крихкість режиму владіміра путіна та їхню власну вразливість перед нестабільною росією.

Внутрішня нестабільність у росії завжди викликала занепокоєння європейців через їхню географічну близькість. До вторгнення в Україну багато європейських політиків поділяли думку, що російський президент владімір путін може бути безжальним автократичним лідером, але він принаймні забезпечує стабільність у рф, тоді як альтернативи можуть бути гіршими. Після вторгнення політики, особливо в Західній Європі, продовжували вважати, що будь-який безпосередній виклик режиму видає бажане за дійсне.

Повстання Прігожина продемонструвало всю крихкість путінського режиму. Це тривожний сигнал для європейців. Європа більше не стоїть перед вибором між путіним і нестабільністю. путін – це і є нестабільність. Як внутрішня, так і зовнішня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що заколот виявив крихкість і розбіжності всередині росії, та закликав до пильності.

Європейські держави будуть одними з перших, хто відчує на собі наслідки нестабільності в росії. Вони повинні планувати на випадок реальної можливості того, що постпутінська росія може характеризуватися не лібералізацією, а радикальним правим націоналізмом і/або хаосом. Цей процес планування має відбуватися в рамках Європейського Союзу, а також НАТО. Він повинен виходити за рамки навчань за сценарієм, натомість слід розробляти конкретні плани реагування на надзвичайні ситуації, що враховують наслідки політичних потрясінь і вакууму влади в росії. Дискусія європейських міністрів закордонних справ 26 червня стала відправною точкою, а Вільнюський саміт НАТО 11 і 12 липня стане ще однією можливістю для конфіденційного діалогу щодо потенційних наслідків і відповідей.

Наступні питання повинні бути на першому місці в їхньому списку:

Потоки біженців. Вторгнення в Україну і втеча сотень тисяч російських і українських громадян у відповідь вже створили значний тиск на кордонах ЄС. Нинішня реакція на російських біженців є нерівномірною і бюрократизованою, а деякі країни ЄС запроваджують дедалі суворіші обмеження з міркувань безпеки. Потенційно насильницька нестабільність у рф може спричинити набагато більший потік біженців з росії, першим пунктом призначення яких буде Європа, а також Туреччина, країни Південного Кавказу та Центральної Азії.

Спалах конфліктів по сусідству. Вакуум влади в росії може призвести до спалаху конфліктів у Молдові, яка є країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу, та Грузії, яка має угоду про асоціацію та безвізовий режим з ЄС. Серед інших сценаріїв можуть спалахнути конфлікти з підтримуваними росією сепаратистськими територіями Придністров'я в Молдові, а також Південною Осетією і Абхазією в Грузії.

Розповсюдження зброї масового знищення. Хоча Сполучені Штати є основним співрозмовником з питань управління ядерними відносинами з росією, розповсюдження зброї масового знищення, включаючи хімічну і біологічну, також має викликати занепокоєння європейських політиків, зважаючи на протяжність сухопутного кордону Європи з росією.

Безпека союзників НАТО, що межують з росією. Зникнення державної монополії на застосування сили в росії, а також потенційно радикально налаштоване нове російське керівництво можуть становити загрозу для країн-членів Північноатлантичного альянсу, що межують з росією, і збільшити ризик ескалації. Тут Сполученим Штатам і НАТО знадобиться потужний сигнал про стримування.

Війна в Україні. Внутрішня нестабільність в росії може відкрити нові можливості для України на полі бою, і Європа повинна скористатися цими можливостями, надавши Києву підтримку, необхідну для використання потенційного ослаблення російської армії. Повстання Прігожина, можливо, зменшило занепокоєння тим, що путін може пережити західну підтримку України і зрештою завершити війну на свою користь. Зараз, схоже, годинник цокає проти росії (і її внутрішньої згуртованості), а не проти України.

Основний інтерес Заходу полягає в тому, щоб росія пішла з України, а не в зміні режиму в москві. З цієї причини Сполучені Штати і Європа зробили дуже стримані заяви у відповідь на заколот, представивши його як внутрішню російську справу – обережно, щоб уникнути будь-яких звинувачень у втручанні Заходу. Тісна координація, така як телефонна розмова президента США Джо Байдена з лідерами Лондона, Парижа і Берліна, а також звернення провідних американських дипломатів і військових керівників до своїх європейських колег, забезпечили єдину трансатлантичну позицію в момент кризи в росії. Однак, якщо такий сценарій повториться, спільних меседжів буде недостатньо. Необхідна детальна підготовка до майбутнього, коли наступний виклик російському режиму буде більш успішним, ніж попередній. А це може статися швидше, ніж очікується.

Про авторку: Ліана Фікс – наукова співробітниця з питань Європи в Раді з міжнародних відносин (CFR). Вона є історикинею і політологинею, спеціалізується на німецькій та європейській зовнішній політиці та безпеці, трансатлантичних відносинах, росії та Східній Європі. Вона також є авторкою книги "Нова німецька потуга? Роль Німеччини в європейській політиці щодо росії".

Джерело: Council on foreign relations