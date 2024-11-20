Європа і Канада повинні забути про Трампа. 5 кроків для захисту України – відкритий лист

Замість того, щоб турбуватися про Дональда Трампа, європейцям і канадцям слід наслідувати приклад Дональда Туска. У той час як багато хто з нетерпінням чекає, що зробить Трамп, прем'єр-міністр Польщі дослухався до порад експертів і закликав до створення коаліції держав, які бажають захистити Україну і стримати подальшу російську агресію.

Не важко уявити собі таку коаліцію, яку б очолили держави, що найчіткіше усвідомлюють російську загрозу та необхідність убезпечити Україну для формування стабільного євроатлантичного порядку безпеки. До Польщі могли б приєднатися країни Балтії, Північні країни, Велика Британія, Франція, Канада і Нідерланди. Об'єднані експедиційні сили на чолі з Великою Британією можуть бути розширені, щоб сформувати авангард, але, зрештою, формат має менше значення, ніж дії, які вони здійснюють. Змінюючи політику і факти на місцях, коаліція підштовхне інших приєднатися до неї і визнати здатність європейців і канадців захищати себе і свої інтереси, незалежно від того, що роблять США. Тут ми пропонуємо п'ять речей, які повинна, і може, зробити європейсько-канадська коаліція охочих:

1. Озброїти Україну для перемоги: коаліція може надати Україні все необхідне для перемоги: з власних запасів, закупівель на відкритому ринку, а також, що є найбільш економічно ефективним, шляхом передачі технологій та інвестицій у власну оборонну промисловість України. Коаліція повинна зосередитися на можливостях, які допоможуть виграти війну, включаючи високоточні удари на великі відстані (без обмежень щодо цілей), електронну війну, командування і управління, розвідку, спостереження і рекогносцировку, а також нові оборонні технології, які нівелюють традиційні російські переваги, і основні базові засоби, такі як артилерія, 155-мм боєприпаси, протиповітряні, протикорабельні і протитанкові системи і боєприпаси.

2. Конфіскувати всі заморожені російські активи для фінансування перемоги України: Конфіскація заморожених російських активів є економічно доцільною, законною згідно з міжнародним принципом контрзаходів і створить фінансовий стримуючий фактор для майбутньої агресії. Заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів США в чотири рази перевищують військову допомогу США Україні з 2022 року і становлять приблизно 75% від загального обсягу західної допомоги на сьогодні. Арешт усієї суми був би найкращим способом надати Україні гроші, необхідні їй для захисту, і серйозно підірвати російський моральний дух. Канада має готове законодавство, і більшість цих заморожених активів знаходяться в Європі. Держави коаліції повинні негайно конфіскувати ті з них, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, щоб створити чіткий прецедент, який можуть наслідувати інші союзники по НАТО.

3. Розширити протиповітряну оборону над Західною Україною і використовувати її для прикриття коаліційних військ на землі: засоби протиповітряної оборони, що базуються в країнах коаліції або направлені до країн, що межують з Україною, можуть забезпечити щит над Західною Україною і зняти частину тиску з українських засобів ППО. російські ракети і безпілотники летять до наших кордонів, і ми не можемо ризикувати. Держави коаліції могли б використати цей щит для введення своїх військ, як це запропонував президент Франції Еммануель Макрон, для допомоги в підготовці українських сил, надання логістичної підтримки, розмінування та виконання інших завдань, які б продемонстрували нашу відданість перемозі та безпеці України.

4. Надати реальні гарантії безпеки, включаючи взаємну оборону, для того, щоб вести Україну до НАТО: Так само, як Швеція і Фінляндія потребували гарантій від сильних партнерів в очікуванні завершення процесу набуття членства в НАТО, так само і Україна потребує їх. Коаліція може взяти на себе зобов'язання щодо взаємної оборони з Україною в проміжний період після завершення поточних бойових дій. Вона може використати цей час, щоб сприяти підвищенню оперативної сумісності та координації, прискорюючи вступ України до Альянсу, який вона посилить. Недвозначні коаліційні зобов'язання, підкріплені зростаючими можливостями, стримуватимуть майбутні напади росії на Україну – і на нас самих.

5. Показати, що ми можемо постояти за себе: Коаліція може взяти на себе зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 3 відсотки ВВП щороку, а також спільно закуповувати критично важливі засоби, яких бракує Європі та Канаді, в тому числі шляхом спільних запозичень. Але війну і наш авторитет треба вигравати і на інших фронтах. Економічна перевага європейців і канадців над росією має бути використана і стратегічно спрямована на те, щоб бути значущою. Коаліція повинна не лише посилювати санкції і забезпечувати їх дотримання, але й працювати над економічною поразкою росії, закручуючи гвинтики, щоб вивести з ладу її скрипучу військову машину. Китаю треба показати, що його підтримка війни росії є неприйнятною і що він не зможе від нас відкупитися.

Яким би не був остаточний склад адміністрації Трампа, яку б політику чи уподобання вона не проводила, коаліція охочих держав може вивести євроатлантичний регіон на більш безпечний шлях. Здійснивши описані тут кроки, європейці і канадці продемонструють, як ми можемо виконувати свої обов'язки в НАТО і водночас застрахуватися від будь-якого зменшення зобов'язань США щодо сил і засобів в Європі. Ми можемо показати, як бути добрими союзниками в той час, коли США намагаються стримувати Китай, і продемонструвати, що стримування Китаю на Тайвані починається зі стримування росії в усій Європі і перемоги над нею в Україні. Час не чекає, і тому ми, підписанти цього листа, закликаємо європейські держави і Канаду скористатися своєю владою, швидко сформувати коаліцію охочих і разом зробити ці кроки – заради безпеки України і нашої власної.

Підписанти:

1. Тоомас Хендрік Ільвес, Президент Естонії (2006-2016); професор Тартуського університету.

2. Егілс Левітс, президент Латвії (2019-2023), суддя Європейського суду (2004-2019).

3. Високоповажний сер Бен Воллес, колишній Державний секретар з питань оборони Великої Британії.

4. Високоповажний сер Девід Лідінгтон, колишній Державний міністр у справах Європи та заступник Прем'єр-міністра Великої Британії. Нині голова Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI).

5. Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів.

6. Д-р Артіс Пабрікс, колишній міністр закордонних справ і оборони Латвії.

7. Кріс Александер, колишній міністр у справах громадянства та імміграції, парламентський секретар з питань національної оборони і посол Канади в Афганістані.

8. Генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі.

9. Маршал авіації (у відставці) Грег Бегвелл, Королівські військово-повітряні сили.

10. Маршал авіації (у відставці) Едвард Стрінгер, Королівські ВПС.

11. Генерал-майор (у відставці) Мік Райан, генерал-майор, комендант Австралійського оборонного коледжу.

12. Маргарет Етвуд, письменниця.

13. Професор Еліот Коен, колишній радник Державного департаменту США (2007-2009).

14. Д-р Анна Вісландер, директорка з питань Північної Європи, Атлантична рада; голова правління Інституту політики безпеки та розвитку.

15. Гаррі Каспаров, засновник ініціативи "Оновлення демократії" та багаторазовий чемпіон світу з шахів.

16. Д-р Томас Ендерс, президент Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), Берлін.

17. Франсуа Ейсбур, спеціальний радник, Фонд стратегічних досліджень, Париж.

18. Професор Філліпс О'Брайен, Університет Сент-Ендрюса.

19. Підполковник у відставці д-р Александр Віндман, член Ради національної безпеки і оборони США.

20. Професорка Катажина Пісарська, голова Варшавського безпекового форуму та Фундації Пуласького.

21. Професорка Наталі Точчі, директорка Інституту міжнародних відносин (IAI), колишня спеціальна радниця Верховного комісара ЄС з питань людських ресурсів і політики безпеки;

22. Жигімантас Павіліоніс, член парламенту, віце-спікер литовського парламенту, посол Литви в США (2010-15).

23. Марко Міхкельсон, член парламенту Естонії, голова Комітету у закордонних справах парламенту Естонії.

24. Професор Стівен Гетінс, член парламенту, Університет Сент-Ендрюса і Палата громад Великої Британії.

25. Алекс Ванопслаг, член парламенту, голова партії Ліберального альянсу, Данія.

26. Лія Квартапелле, депутат, Демократична партія, Палата депутатів Італії.

27. Почесний сенатор Ратна Омідвар, сенатор від провінції Онтаріо, Сенат Канади.

28. Ріхардс Колс, депутат Європарламенту, Комітет у закордонних справах, Європейський парламент та колишній голова Комітету у закордонних справах парламенту Латвії (2018-24).

29. Д-р Іварс Іябс, депутат Європарламенту, Комітет з питань промисловості, енергетики та досліджень та Делегація зі зв'язків з США, Європейський парламент.

30. Професорка Марлен Вінд, професорка політики і права Копенгагенського університету та спеціальна радниця Програми ЄС з питань людських ресурсів і прав людини.

31. Роман Ващук, пан посол Канади в Сербії та Україні.

32. Адам Кінзінгер, колишній член Палати представників США.

33. Андре Гаттолен, колишній сенатор Франції.

34. Віола фон Крамон-Таубадель, колишній член Європейського парламенту, Німеччина.

35. Едвард Лукас, старший науковий співробітник CEPA та колумніст The Times.

36. Роланд Періс, професор Оттавського університету, колишній радник прем'єр-міністра Канади з питань зовнішньої політики.

37. Джон Сайфер, колишній секретний співробітник ЦРУ та старший науковий співробітник-нерезидент Атлантичної ради.

38. Д-р Бенджамін Талліс, директор Ініціативи демократичної стратегії, Берлін.

39. Д-р Нона Міхелідзе, старша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин (IAI), ЄС, політика та інституції (ЄС та Східне сусідство), Глобальні гравці (росія).

40. Пол Мейсон, журналіст.

41. Аарон Гаш Бернетт, науковий співробітник та керівник проектів, Ініціатива демократичної стратегії, Берлін.

42. Якоб Каарсбо, незалежний радник з питань політики безпеки, колишній офіцер данської розвідки.

43. Д-р Едвард Хантер Крісті, старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин.

44. Розмарі Томас, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Білорусі.

45. Ніколя Тензер, запрошений професор Sciences Po Paris, автор книги "Наша війна: злочин і забуття".

46. Професор Максиміліан Терхалле, запрошений науковий співробітник, Інститут Гувера, Стенфордський університет.

47. Мінна Оландер, наукова співробітниця, Фінський інститут міжнародних відносин (FIIA).

48. Професор Карло Масала, Університет Бундесверу, Мюнхен.

49. Д-р Густав Грессель, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, Берлін.

50. Фредрік Весслау, почесний науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень.

51. Джеймс Ніксі, директор програми росії та Євразії, Chatham House.

52. Доктор Андреас Фульда, доцент, Ноттінгемський університет.

53. Ян Бонд, заступник директора, Центр європейських реформ.

54. Джеймс Шерр, орден Британської імперії, Міжнародний центр оборонних досліджень, Таллінн.

55. Джонатан Беркшир Міллер, директор з питань закордонних справ, національної безпеки і національної оборони, Інститут Макдональда Лор'є.

56. Террі Віртс, полковник ВПС США у відставці, колишній астронавт і командир МКС.

57. Денвер Рігельман, член Палати представників Конгресу США і колишній офіцер розвідки ВПС США.

58. Стюарт Макдональд, колишній член парламенту від Південного Глазго, колишній речник ШНП з питань оборони.

59. Доктор Йохен Кляйншмідт, завідувач кафедри міжнародної політики Дрезденського технічного університету.

60. Д-р Емма Солсбері, старша наукова співробітниця, Рада з питань геостратегії.

61. Ед Арнольд, старший науковий співробітник з питань європейської безпеки RUSI.

62. Майкл Вайс, журналіст-розслідувач і автор.

63. Алекс Фінлі (псевдонім), автор, ЦРУ (у відставці).

64. Ед Боган, ЦРУ (у відставці).

65. Марк Полімеропулос, ЦРУ (у відставці).

66. Доктор Рут Дейермонд, Королівський коледж Лондона.

67. Д-р Балкан Девлен, директор трансатлантичної програми та старший науковий співробітник Інституту Макдональда-Лор'є.

68. Д-р Ян-Віллем Руперт, підполковник Бундесверу у відставці, старший науковий співробітник, Ініціатива демократичної стратегії, Берлін.

69. Д-р Александр Ланошка, доцент, Університет Ватерлоо.

70. Д-р Бенджамін Л. Шмітт, старший науковий співробітник, Університет Пенсильванії; науковий співробітник, Гарвардсько-український науково-дослідний інститут.

71. Д-р П'єр Харош, доцент кафедри європейської та міжнародної політики, Католицький університет Лілля.

72. Д-р Метью Форд, доцент кафедри військових досліджень, Шведський університет оборони, Стокгольм.

73. Ден Кашета, член Королівського історичного товариства.

74. Д-р Ян Гарнер, доцент, Інститут Пілецького, Варшава.

75. Алун Девіс, магістр історії, член Сенедду / Асамблеї Уельсу.

76. Мік Антонів, магістр права, член Сенедду / Асамблеї Уельсу, колишній генеральний радник Уельсу.

77. Професор Річард Вітман, професор Кентського університету, Кентербері.

78. Річард Шимука, старший науковий співробітник, Інститут Макдональда-Лор'є, Канада.

79. Доктор Андреас Умланд, Стокгольмський центр східноєвропейських досліджень.

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