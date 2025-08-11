Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal

На тлі запланованого на 15 серпня саміту між Трампом та путіним європейські лідери організовують екстрену дипломатичну мобілізацію, побоюючись угоди за рахунок українських інтересів. Європа намагається встановити "червоні лінії" та переконати президента США включити Україну у процес переговорів про її власну долю. Ця дипломатична битва може стати вирішальною для майбутнього трансатлантичної єдності та безпеки континенту, переконує видання Wall Street Journal.

Європейські лідери, побоюючись, що президент Трамп укладе угоду з путіним, яка підірве Україну і поставить під загрозу безпеку континенту, планують провести з ним ще одну зустріч перед запланованим самітом США-росія. Як пише Wall Street Journal, про це заявили європейські чиновники.

За словами видання, мета зустрічі – підкреслити червоні лінії, які, на думку Європи, можуть завадити Україні та Європі прийняти угоду про припинення вогню, а також натиснути на Трампа, щоб він посилив тиск на російського президента, якщо той не веде переговори добросовісно, заявили єврочиновники.

Вони також зазначили, що червоні лінії Європи включають вимогу, щоб припинення вогню було першим кроком угоди; щоб будь-які територіальні обміни були взаємними та базувалися на поточних лініях фронту; та що довгострокова гарантія безпеки для України є основною умовою, зазначає WSJ.

Європейські лідери також планують зробити останню спробу переконати Трампа дозволити президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським главам урядів взяти участь у зустрічі з путіним, яка запланована на 15 серпня. Втім, як нагадує WSJ, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у неділю на каналі Fox News, що на першій зустрічі з путіним Зеленський не буде присутній, але американські чиновники планують включити українського лідера в наступний саміт з путіним і Трампом.

Трамп заявив у понеділок, що його зустріч з путіним на Алясці має на меті "оцінити", чи можлива мирна угода. Трамп пригрозив припинити переговори, якщо відчує, що угоду укласти неможливо, і зазначив, що може прийняти таке рішення за лічені хвилини, пише видання.

"Я піду і зараз оціню ситуацію, – цитує Трампа WSJ. – Можливо, я піду і скажу: 'Удачі', і на цьому все закінчиться. Можливо, я скажу, що це не вирішиться".

Трамп заявив, що зателефонує Зеленському після своєї розмови з путіним, перш ніж поговорити з іншими європейськими лідерами. Він сказав: "Я можу сказати: бажаю удачі, продовжуйте боротися, а можу сказати, що ми можемо укласти угоду". Трамп додав, що тільки путін і Зеленський можуть укласти мирну угоду, яка може передбачати обмін територіями між їхніми країнами.

За інформацією WSJ, в неділю під час телефонної розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив Трампа на зустріч. Трамп має намір приєднатися до зустрічі за допомогою відеоконференції.

Німецький уряд, який оголосив про зустріч у понеділок, розіслав запрошення учасникам віртуального саміту, який відбудеться в середу о 15:00 за берлінським часом. Серед європейських учасників – лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, НАТО та виконавчого органу ЄС, а також Зеленський.

Як зауважує WSJ, ця ініціатива відображає глибоке занепокоєння Києва та столиць країн ЄС щодо того, яку угоду Трамп може укласти з путіним, котрий вимагає від України поступитися територіями в обмін на припинення вогню.

Ця зустріч стане останнім обміном думками між Трампом і високопосадовцями США та їхніми європейськими колегами з 6 серпня, коли путін запропонував план припинення вогню спеціальному посланнику Трампа Стіву Віткофу.

Після початкової плутанини щодо пропозиції путіна, Європа наголосила, що центральним питанням будь-яких переговорів про припинення вогню буде статус окупованої росією української території та гарантії безпеки для України, заявили WSJ два європейські чиновники, залучені до переговорів.

Генсек НАТО Марк Рютте сказав у недільному інтерв'ю на CBS, що захоплення росією української території не повинно бути юридично визнане. Він зазначив, що переговори будуть зосереджені на "тому, як впоратися з фактичною ситуацією, коли росіяни в даний момент утримують українську територію".

Зеленський наполегливо стверджує, що членство в НАТО під керівництвом США є єдиною справжньою гарантією проти російських атак у майбутньому. Проте Вашингтон та деякі інші члени НАТО вже давно виступають проти вступу України до альянсу. Європейські лідери наразі наполягають на укладенні угоди, за якою США зобов'язуються постачати Україні необмежену кількість зброї, оплачувану європейськими урядами.

За інформацією WSJ, у суботу європейські високопосадовці зустрілися в Англії з Венсом, Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та посланцем США в Україні Кітом Келлоггом. Учасники охарактеризували переговори як продуктивні, при цьому американська сторона була загалом відкрита до європейських аргументів.

Проте вони прагнуть переконатися, що сам Трамп чітко розуміє позицію Європи, тому Мерц і запропонував зустрітися. Німецький лідер також закликав Трампа запросити Зеленського до Аляски.

Трамп відхилив пропозицію Мерца, коли канцлер натиснув на нього щодо залучення Зеленського до телефонної розмови в неділю, повідомили чиновники. Трамп висловив занепокоєння, що запрошення Зеленського на ранній стадії може зірвати зусилля.

"Ми не можемо прийняти, щоб територіальні питання обговорювалися, а тим більше вирішувалися, росією та Америкою за спинами європейців та українців", – заявив Мерц публічному мовнику ARD перед своїм дзвінком Трампу. Мерц публічно висловив надію, що саміт на Алясці принесе прорив і прокладе шлях до припинення вогню. Мерц також зазначив, що закликав Трампа застосувати санкції проти росії, аргументуючи це тим, що "путін діє тільки під тиском".

У неділю, після російських авіаударів по Запоріжжю, Зеленський закликав США ввести санкції проти Москви: "Нам потрібна сила, насамперед сила Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх країн світу, які прагнуть миру і стабільності, – сказав він. – Якщо росія не хоче припиняти війну, то її економіку слід зупинити".

Джерело: Wall Street Journal