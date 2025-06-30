Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR

Дослідники з Європейської ради з міжнародних відносин Іван Крастев та Марк Леонард проаналізували велике опитування в ЄС, яке виявило, хто є прихильником Трампа та його політики і в яких країнах. Результати відкривають цікаві тенденції у політичному житті країн ЄС та прагненні європейців, зокрема й щодо політики підтримки України.

Свобода, нестабільність, непередбачуваність

"Ми перебуваємо в процесі другої американської революції", – стверджує президент Heritage Foundation Кевін Робертс. Політичні ідеї цього аналітичного центру, що підтримує Трампа, від освіти та міграції до охорони здоров'я та прав людини, допомогли сформувати кардинальні зміни, які перевернули американську політику. Всього за шість місяців США перейшли від відстоювання ліберальної демократії до просування нелібералізму та економічного протекціонізму.

Ця революційна трансформація виходить далеко за межі кордонів країни. У цьому сенсі це не просто американська революція. Вона також змінює обличчя Європи. Такий висновок міститься в результатах великого міжнародного опитування громадської думки, проведеного на замовлення ECFR у травні 2025 року в 12 європейських країнах, в якому взяли участь 16 440 респондентів. У цій статті викладено результати дослідження, підкріплені політичними спостереженнями.

Коротко кажучи: революційні зміни в Америці сигналізують про крах припущень, які десятиліттями лежали в основі європейської безпеки. Покладання на американські гарантії, НАТО як альянс ліберальних демократій, просування вільної торгівлі та табу на агресивний націоналізм – все це відходить у минуле. Нова реальність – це криза самого альянсу, зростаюча загроза глобальної торговельної війни та перспектива виведення американських військ з Європи. І, як показують опитування ECFR, це своєю чергою змінює політичну та геополітичну ідентичність Європи.

По-перше, змінюється характер політичних партій. Крайні праві сили Європи перетворюються з самопроголошених захисників національного суверенітету на континентальний авангард транснаціонального революційного руху, приєднуючись до спроб Трампа перекроїти світовий порядок. Водночас кілька основних партій (які, як вважається, є більш інтернаціоналістськими) перетворюються на нових сувереністів, захисників національної гідності від ідеологічного втручання Вашингтона.

По-друге, ЄС, який колись був проєктом миру, перетворюється на проєкт війни – процес, який був спровокований повномасштабним вторгненням путіна в Україну в 2022 році і який зараз прискорюється. Значна частина опитаного населення побоюється загострення конфлікту і підтримує збільшення витрат на оборону.

По-третє, як і багато інших революцій, європейська революція Трампа викриває парадоксальні ідеї та напругу між ними. Опитування ECFR показує, що:

європейці скептично ставляться до Трампа, але також відносно спокійно ставляться до надійності американських гарантій безпеки та трансатлантичних відносин після Трампа;

вони сумніваються у здатності свого континенту самостійно вирішувати питання оборони, проте переконані, що їхні уряди повинні відійти від американської політики щодо України.

На перший погляд, оптимістичні очікування європейців щодо майбутнього трансатлантичних відносин ґрунтуються не на довірі до доброзичливості США, а на недовірі до власних можливостей свого континенту. А їхня публічна підтримка України краще пояснюється як надзвичайна політика, спрямована на заміну американських військ в Європі бойовою силою української армії, ніж як чиста солідарність з жертвами російської агресії.

У цьому звіті детально розглядаються всі ці аспекти європейської революції Трампа.

Самоочевидні істини

Європейці загалом не мають ілюзій щодо Трампа. У країнах, де проводилося опитування, за винятком Угорщини та Румунії, переважає думка, що його обрання є негативним для громадян США, країн респондентів та миру у світі. Абсолютна більшість у половині країн: Данії, Німеччині, Португалії, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії – негативно ставиться до Трампа за всіма трьома пунктами. Лише 12 % британців вважають, що обрання Трампа є позитивним для їхньої країни.

Європейці в усіх країнах, навіть у більш прихильних до Трампа Угорщині та Румунії, стали більш песимістичними щодо його президентства після його перемоги на виборах. Порівняно з опитуванням, проведеним ECFR у листопаді 2024 року, спостерігається загальна тенденція в цьому напрямку. Наприклад, одразу після президентських виборів у США більшість поляків були оптимістично налаштовані щодо значення повернення Трампа для громадян США та їхньої країни, а естонці в цілому вважали його майбутнє президентство позитивним для своєї країни та світу. Тепер це вже не так.

Європейці зараз не тільки песимістично налаштовані щодо Трампа, але й критично ставляться до його діяльності на посаді. Переважна думка респондентів майже в усіх країнах полягає в тому, що він погано справляється з конкуренцією з Китаєм на світовій арені, припиненням війни в Україні та зміцненням американської економіки. Угорці, румуни та поляки є єдиними серед наших національних респондентів, які дають переважно позитивну оцінку його економічній політиці. Угорці є єдиними, хто високо оцінює його зусилля щодо припинення війни в Україні. Жодна європейська країна не вважає його діяльність щодо Китаю позитивною.

Сприйняття політичної системи США також погіршилося. Абсолютна більшість у Франції, Німеччині, Італії, Португалії та Іспанії вважає, що вона не працює. У січні 2024 року, коли ECFR востаннє проводив опитування з цього питання, так вважали лише у Франції та Португалії. Водночас Угорщина та Румунія є єдиними країнами, де ставлення до Америки покращилося.

Хто друзі?

Дані на рівні країн показують лише частину картини, оскільки деякі з найрадикальніших змін відбуваються всередині національних партійних електоратів.

Прихильники популістських партій більше не мусять бути просто проти статусу-кво; тепер вони можуть підтримувати контрпроєкт Трампа. А ті, хто підтримує мейнстрімні партії, більше не мусять бути просто за статус-кво; тепер вони можуть черпати імпульс із захисту національного та європейського суверенітету проти Трампа. Розкол у Європі між традиційно атлантистськими та більш антиамериканськими країнами має менше значення, затьмарений розколом між про- і антитрампівськими політичними силами.

Це найкраще видно з того, як виборці різних партій сприймають політичні системи США та ЄС. Опитування ECFR та порівняння з минулими результатами відображають цю реконфігурацію європейських політичних ідентичностей у дії.

Найважливішою зміною є те, що європейські уявлення про політичну систему США зараз різко поляризовані. Дивлячись через Атлантику, прихильники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", "Брати Італії", угорської "Фідеш", польської PiS та іспанської партії Vox мають переважно позитивне ставлення, тоді як основна частина виборців у їхніх країнах ставиться переважно негативно. Ніколи раніше опитування європейців, проведене ECFR, не показувало такої поляризації.

Різниця найбільш помітна в порівнянні результатів 2024 і 2025 років. Наприклад, у січні 2024 року виборці всіх основних польських партій мали переважно позитивне ставлення до політичної системи США, але зараз таке ставлення має лише правий фланг прихильників Трампа, тоді як прихильники основних партій стали набагато скептичніше ставитися до Америки. Тим часом, у Німеччині виборці, які підтримують правоцентристську ХДП та ХСС, а також лівоцентристську СДПН, раніше мали загалом позитивне ставлення до політичної системи США, тоді як їхні співвітчизники, які голосували за AdN, вважали її неспроможною. Зараз вони помінялися місцями.

Сприйняття політичної системи ЄС також, здається, розходиться. Звісно, виборці таких ультраправих партій, як AdN, FdI та французький Національний фронт (RN), ніколи не були її великими прихильниками. Але для деяких партій правого крила, що підтримують Трампа, особливо португальської Chega, PiS та Vox, негативне ставлення є новим. У 2021 році виборці PiS мали переважно позитивне ставлення до ЄС; у 2022 році виборці Chega в основному вважали, що ЄС "працює"; а виборці Vox ще в січні 2024 року ставилися до ЄС позитивно. Але зараз всі ці виборці приєдналися до решти ультраправих і в основному вважають ЄС несправною системою.

Водночас виборці багатьох основних партій, здається, об’єднуються навколо європейського прапора – найпомітніше це в Франції та Німеччині. У Німеччині, наприклад, порівняно з січнем 2024 року, імідж ЄС серед виборців ХДС/ХСС, Зелених, СПДН та соціалістичної партії Linke ("Ліві") покращився. Подібна тенденція спостерігається серед виборців центристських, лівоцентристських і правоцентристських партій у Франції.

Численні політичні події останніх місяців, зокрема широко обговорювані коментарі канцлера Фрідріха Мерца про необхідність досягнення незалежності Європи від США, свідчать про те, що переобрання Трампа є наразі одним із головних чинників цієї зміни. Логічно, що поява привабливої, конкуруючої політичної моделі по той бік Атлантики повинна зменшити привабливість ЄС в очах ультраправих виборців, так само як і виборці мейнстріму покладають більше надій на союз як на захист від тієї самої альтернативи Трампа.

Столиця революції

Те, що Америка Трампа представляє надійну альтернативну модель для європейських ультраправих, може виявитися особливо важливим у довгостроковій перспективі. До середини 2010-х років багато ультраправих партій були обмежені периферією політичного життя і діяли як протестні партії. Це було для них і благом (оскільки вони не підлягали ретельному контролю як потенційні партії уряду), і прокляттям (оскільки це ускладнювало уявлення про їхнє правління). З Brexit і обранням Трампа в 2016 році стало можливим уявити, що вони можуть прийти до влади.

У минулому деякі ультраправі партії висловлювали симпатію до путіна і його опортуністичної боротьби проти "прогресивних цінностей". Але росія занадто слабка і невдала, щоб бути зразком для будь-якої європейської країни і надихати широкі верстви електорату. Це не стосується США. Ті, хто вважає європейський статус-кво проблемою, тепер можуть вказати на американську систему під керівництвом Трампа як на таку, що працює в багатій і могутній країні – і де, як стверджує віцепрезидент Дж. Д. Венс, свободи дійсно поважаються, на відміну від Європи.

Таким чином, відносини між ЄС і США зараз стають все більш ідеологічними. Відносини між ультраправими європейськими партіями та Трампом можуть навіть нагадувати відносини між старими європейськими комуністичними партіями та Радянським Союзом, коли вони відчувають обов'язок захищати Трампа та наслідувати його.

Це також підтверджується новим опитуванням ECFR. Як і в часи холодної війни, французи та італійці є ревізіоністами: так само, як "єврокомуністи" французької та італійської комуністичних партій в певний момент прагнули більшої віддаленості від Москви, столиці революції, так і RN та FdI сьогодні ставляться до Вашингтона Трампа більш прохолодно, ніж деякі їхні колеги в інших країнах Європи. Ця тенденція відбивається і серед їхніх прихильників. У ширшому сенсі, захоплення Трампом чітко корелює з позитивним ставленням до політичної системи США, причому прихильники більшості ультраправих європейських партій позитивно ставляться до обох. Особливо в час, коли ця система зазнає таких кардинальних змін, це, здається, свідчить про захоплення не тільки президентом, а й усім його проєктом.

Ця динаміка може ще переосмислити розкол між сходом і заходом Європи. Під час трансатлантичної кризи, спричиненої війною в Іраку 2003 року, питання полягало в тому, чи Центральна та Східна Європа стануть на бік США, чи на бік старого ядра ЄС. Сьогодні проамериканські настрої в цих країнах є більш партійними: вони не обмежуються, але особливо сильні серед прихильників політичних партій, які поділяють і захоплюються авторитарними інстинктами Трампа. Тим часом, прихильники основних партій у цих центрально- та східноєвропейських країнах, за винятком Румунії, зараз так само налаштовані проти Трампа, як і їхні західні колеги. Для угорської опозиції ставлення до Америки значною мірою визначається спорідненістю між Трампом і Орбаном.

Однак наша гіпотеза полягає в тому, що ефект Трампа буде по-різному проявлятися у східній і західній частинах ЄС.

З огляду на те, що популісти правлять в Угорщині, Словаччині і, можливо, незабаром у Чехії, а підтриманий PiS Кароль Навроцький виграв нещодавні президентські вибори в Польщі, конкуруюча американська модель може виявитися особливо потужною в цих державах. Трамп може використовувати торговельні умови та інші заходи для зміцнення дружніх урядів у цих країнах. Особливо в Польщі, де PiS також прагне повернутися до влади на наступних парламентських виборах, модель, яку він представляє, може стати важливою політичною межею.

Натомість у західних державах-членах ЄС Трамп може мати ефект, схожий на Brexit: відштовхнути виборців і згуртувати їх навколо проєвропейських настроїв. Ця токсична репутація може обмежити підтримку популістів. Зрештою, у таких країнах, як Франція, Німеччина та Велика Британія, симпатія до Трампа є надзвичайно низькою. Навіть серед прихильників популістських партій у цих країнах значна частина (наприклад, 34 % серед виборців AdN, 28 % серед виборців RN і 31 % серед виборців Reform UK) вважає переобрання Трампа "дуже поганим" або "досить поганим" для американців.

Оскільки Америка все ще є надзвичайно потужною країною, зв'язок ультраправих партій з ним може надати їм деякі атрибути влади. Можна очікувати, що його провали або його політика (наприклад, торгові тарифи), яка шкодить пересічним європейським виборцям, – можуть зашкодити їм через цей зв'язок. Це може допомогти пояснити опір французів та італійців проти ентузіазму щодо Трампа.

Але мейнстрімним політикам, які сподіваються скористатися або загальною токсичністю Трампа в Європі, або провалами його адміністрації, слід ретельно зважити свої очікування. Наше опитування показує, що опозиція до президента набагато сильніша в Данії – об'єкті агресивних претензій президента на Гренландію – ніж в інших західноєвропейських державах. Наразі 86 % населення вважають, що політична система США не працює, а частка населення, яка вважає його переобрання поганою річчю для американських громадян, зросла з 54 % до 76 % за шість місяців. Це означає, що використання політичної сили антитрампістських настроїв – як це зробив Марк Карні на нещодавніх виборах у Канаді – значною мірою залежатиме від того, наскільки європейці в конкретній країні відчувають себе безпосередньо ураженими діями його адміністрації.

До зброї, громадяни!

Опитування ECFR підтверджує, що більшість європейців зараз усвідомлюють реальність світових змін. Саме зростаючий страх перед ядерним конфліктом найяскравіше характеризує нову європейську тривогу. Можна припустити, що її посилили революція Трампа і сумніви щодо прихильності Америки до європейської безпеки.

На тлі цих побоювань за мир і порядок в Європі, європейці, здається, еволюціонують:

більшість респондентів ECFR, за винятком італійців, вважають, що витрати на оборону повинні зрости;

у кількох країнах, включаючи Веймарське тріо Франції, Німеччини та Польщі, більшість підтримує відновлення обов'язкової військової служби;

більшість, за винятком Італії та Угорщини, підтримує розробку альтернативного європейського ядерного стримуючого засобу;

більшість у деяких країнах навіть підтримує розробку національного ядерного стримуючого засобу. У двох країнах, Данії та Естонії, більшість підтримує збільшення витрат на оборону щонайменше до 5 %;

більшість французьких респондентів (хоча й жоден з британських) підтримує розширення ядерного арсеналу своєї країни.

Цей розворот у бік Марса охоплює навіть деякі ультраправі партії. Наприклад, у Франції прихильники як RN, так і "Ренесансу" Макрона підтримують розширення існуючого ядерного арсеналу країни. Щодо розробки національної альтернативи ядерній парасольці США в інших країнах, ультраправі партії розділилися. Деякі, такі як Chega, Конфедерація Польщі та Vox, рішуче підтримують її, тоді як інші, такі як AdN та Фідеш, категорично проти. У всіх 12 країнах 5 виборчих груп, які найбільше підтримують відновлення обов'язкової військової служби, є сумішшю поміркованих і популістів.

Ремілітаризація Європи є не тільки культурним і логістичним викликом, але й першою чергою бюджетною проблемою.

Тут результати опитування є неоднозначними. У час, коли державні бюджети перебувають під тиском, значний інтерес громадськості до збільшення витрат на національну оборону – навіть за рахунок порушення фіскальних табу – є тим більш показовим.

Роздоріжжя

Європейці також усвідомлюють, що вони все ще перебувають десь між Венерою і Марсом і що на цьому шляху на них чекають небезпеки. Ситуація на континенті, можливо, стала більш загрозливою, але адаптація до неї займе деякий час. Результати опитування ECFR свідчать про те, що респонденти усвідомлюють цей неприємний факт.

Вони розділилися в думках щодо того, чи може ЄС дійсно стати незалежним від США в питаннях безпеки та оборони, або подолати внутрішні розбіжності, щоб діяти як єдиний глобальний гравець. Лише меншість у кожній країні вірить, що ЄС може конкурувати в економічному плані з США та Китаєм. Датчани, знову ж таки, є винятком у цьому питанні. Вони виділяються як найоптимістичніші за всіма трьома пунктами, тоді як Італія та Угорщина займають протилежну позицію.

Три основні ознаки вказують на те, що європейці хочуть виграти час: їхня обережність щодо військової служби, яку вони самі можуть бути змушені пройти, їхнє бажання підтримати Україну, щоб вона воювала за них, та їхня надія, що Америка все ж відмовиться від революції Трампа і знову візьме на себе зобов'язання захищати континент.

Перша з них виявляється в контрасті між катастрофічними побоюваннями респондентів нашого опитування та часто меншості населення призовного віку, яка підтримує обов'язкову військову службу. Це може вказувати на певне поєднання пацифізму та індивідуалізму серед цих виборців. Але це також може свідчити про чесну оцінку того факту, що Європа ще не готова військово протистояти цим тривожним перспективам.

Друга ознака реалістичного підходу європейців, спрямованого на виграш часу, простежується в дрібних деталях їхніх відповідей щодо України. Для Європи повна перемога росії в Україні стала б життєвою загрозою. Збереження України як суверенної держави з надійними збройними силами є найкращою заміною фрагментарних військових гарантій США. Відповідно до цієї точки зору, наші дані показують, що більшість європейців не хотіли б, щоб Європа відкликала всю свою військову підтримку Україні, змушувала Україну відмовитися від територій, окупованих росією, або скасувала економічні санкції проти росії – навіть якщо Америка Трампа зробила б це першою.

Доброзичливе тлумачення полягає в тому, що європейці підтримують автономну європейську політику щодо України і не хочуть сліпо слідувати за Трампом. Але інше (і взаємосумісне) тлумачення цих даних полягає в тому, що європейці хочуть, щоб українці продовжували боротися за них.

Третя ознака того, що європейці усвідомлюють, що їм ще далеко до Марса, полягає в тому, що вони не висловлюють відчаю щодо трансатлантичних відносин. У кожній країні переважає думка, що Європа може зберегти військову присутність США на континенті та уникнути торговельної війни з Вашингтоном. Лише у двох країнах, Данії та Німеччині, більшість респондентів сумніваються в здатності Європи і надалі покладатися на ядерне стримування США.

Знову ж таки, існують альтернативні пояснення цього: головним з них є видання бажаного за дійсне. Додатковим підтвердженням цього є переважаюча думка в більшості країн і думка абсолютної більшості в 5 з 12 опитаних країн, що трансатлантичні відносини покращаться після того, як Трамп залишить посаду.

Але це не зовсім узгоджується з критичною точкою зору, яку висловлюють більшість респондентів щодо Трампа та його адміністрації, або з їхньою сильною підтримкою витрат на оборону, або з глибокими побоюваннями війни та безладу, які висловлюють багато з них. Один із способів зрозуміти все це – припустити, що європейці просто визнають, що континент ще не може подолати свої виклики без певного рівня тривалої американської захисту. З цієї точки зору, максимальне використання відносин не є вибором або питанням ймовірності, а неминучою необхідністю.

Суворий реалізм щодо загроз у поєднанні з обережністю щодо фактичного проходження військової служби, сильна підтримка України та дивний стоїцизм щодо адміністрації Трампа, яку більшість сприймає негативно, здається, складають Європу, яка не стільки мріє, скільки намагається наздогнати.

Джерело: Європейська рада з міжнародних відносин