Минулого тижня президент Володимир Зеленський перебував з візитами у трьох європейських столицях – Лондоні, Парижі та Брюсселі. Як наслідок – європейські партнери ще більш потужно висловилися щодо своєї непохитної підтримки української боротьби проти російської агресії та заявили про нові фінансові й мілітарні пакети підтримки України та її збройних сил. іPress підбиває підсумки чергової дипломатичної перемоги України.

Тріумфальний виступ українського президента у британському парламенті, його переговори та зустрічі з найвищими керівниками трьох країн, до яких було здійснено візит, приєднання до паризької зустрічі з президентом Франції й федерального канцлера Німеччини, овації Україні в Європарламенті – усе це свідчить не лише про підтримку українських зусиль і української рішучості у війні з росією. Йдеться про новий рівень відносин і новий формат європейської та світової безпеки, який напрацьовується на наших очах і за нашої безпосередньої участі. Україна просто зараз перетворюється з об’єкта геополітичних ігор на чинний та вагомий суб’єкт міжнародної політики, а інколи й фактор внутрішньополітичних баталій у країнах-союзниках.

Велика Британія розширила програму військового навчання для українців, введено у дію новий пакет санкцій проти росії та компаній, що підтримують російський ВПК. Об’явлено про поставки військової техніки, а також британці розглядають можливість надання Україні військової авіації. "Все можливо", – заявив прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Не менш обнадійливо звучали й слова лідерів Франці та Німеччини на спільній з президентом України пресконференції у Парижі 9 лютого. Володимир Зеленський сказав про "спонтанну зустріч", але за цією спонтанністю відчувалася не тільки підготовка, але й ретельно прораховані меседжі. Емануель Макрон підкреслив: "Ми підтримуємо Україну та маємо намір привести її до перемоги. Україна може покладатися в цьому на Францію та її союзників, а росія не повинна перемогти і не переможе у цій війні". Цю тезу підтримав і німецький канцлер Олаф Шольц: "росія не може виграти цю війну."

Підтримка України стала не лише світовим трендом, а і характеристикою для політиків у багатьох країнах. Громадська думка переважної більшості демократичних держав за рік російсько-української війни пережила суттєву трансформацію, ставлення до України змінилося від настороженої нейтральності до емпатії, довіри, а інколи й щирого захоплення. "Стара Європа" немов побачила у молодій державі на фронтирі, що відділяє цивілізацію від антицивілізації, себе саму колишню – войовничу, подекуди задерикувату, волелюбну і безкомпромісну.

Вкрай важливими є не тільки наслідки візиту президента Зеленського, але і його передумови. Будь-який офіційний візит, будь-які переговори, домовленості та меседжі стають можливими тільки після ретельного узгодження позицій групами експертів та аналітиками. Заяви лідерів, підписані документи – усе це проговорюється та узгоджується великими групами радників і неможливе без підтримки не тільки діючих політиків, але й певного суспільного консенсусу. Отже можна констатувати, що умовний Захід – США (які Зеленський відвідав у грудні), Велика Британія, Франція, Німеччина та весь Європейський Союз (а Брюссель є уособленням та одним з офіційних центрів ЄС) недвозначно перебувають на українському боці.

Рішення про чергові пакети підтримки України, про "танковий альянс", про можливу передачу Києву далекобійних ракет і бойової авіації є не просто жестами Заходу та проявом солідарності з українцями. За кожним таким кроком стоїть потужна робота експертних груп та політична воля. Захід припинив зважати на "червоні лінії" кремля та зробив вибір, який повністю змінить геополітичну мапу світу вже у найближчому майбутньому.

На наших очах, у режимі реального часу відбувається докорінний перегляд та зміна політичної мапи світу, яка склалася після закінчення Другої світової війни. Сфери впливу та інтересів великих держав, які створили повоєнний світ, більше не є чинними стосовно росії та її прагнень відновити своє панування над Східною та Центральною Європою. Військова сила та економічна міць у теперішньому світі є впливовим чинником міжнародних відносин, ось тільки зараз відбувається ротація гравців та фігур. росія своєю нерозважливою та агресивною політикою сама прибирає себе з геополітичної шахівниці, перетворюючись з гравця на загнану у кут фігуру, кожний подальший хід якої залежить від загальної комбінації.

Захід довго приймає рішення. Цим і відрізняється демократія від авторитаризму та диктатури. Адже кожне й політичне, й економічне рішення нестиме тривалі наслідки, які впливатимуть на незліченну кількість людей, соціальних страт, взаємодію з іншими країнами. Ми нарікаємо на нерішучість наших партнерів, на їхнє, як нам здається, зволікання з підтримкою, особливо вираженою у кількості танків, ракет та снарядів. Але те, що нам, у вирі та крові війни, здається зволіканням, насправді є невід’ємною, хоча й інколи дратуючою, особливістю демократії – необхідність ухвалення такого рішення, яке б задовольняло більшість.

У цьому сенсі наслідки візиту українського президента є набагато вагомішими, ніж формулювання в офіційних комюніке. Прийом, влаштований Зеленському європейськими лідерами, овації у британському парламенті, вигук "Героям Слава!" у Європарламенті у відповідь на привітання глави держави, аудієнції у британського та бельгійського монархів свідчать про зміну усієї парадигми західної політики і стосовно України, і стосовно росії. Захід прийняв консенсусне рішення щодо безстрокової підтримки нашої країни, узгодив формулу про "розгром росії на полі бою" та відновлення територіальної цілісності України у повному обсязі.

Є відомий вислів про те, що Божі жорна мелють повільно, але неухильно. Це є вірним й відносно реалізації Заходом ухвалених рішень. На агресора насувається гігантський західний каток із санкцій, зброї та політичної й ідеологічної делегітимізації кремлівського режиму. Цей каток їде повільно, але невідворотно та невблаганно, і зрештою розчавить і перетворить на дрібний порох усі геополітичні марення та амбіції москви.

Будь-якій зміні світу завжди передує зміна світогляду, ціннісних орієнтирів. Від політичної тактики умиротворення Захід перейшов до глобальної стратегії знешкодження російського агресора. Яка доля чекає на росію, внаслідок нерозважливої та авантюристичної політики її керівництва, покаже час. Напевно, на столах лідерів вільного світу лежить чимало сценаріїв дій після військового розгрому російських військ та звільнення української території. У найближчі роки ми побачимо, як західний каток нарешті проїдеться неосяжними російськими просторами і, можливо, нарешті проторує там магістральну дорогу, єдину для усього людства, навіть тієї її частини, російської, яка зараз уперто робить усе, щоб назавжди залишитися болотною драговиною.