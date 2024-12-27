Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico

Польща хоче скористатися своїм головуванням в ЄС, щоб розширити санкції проти російського газу та нафти і тут їй може допомогти Дональд Трамп, який хоче збільшити видобуток американського сланцевого газу і продавати його більше Європі.

Варшава хоче скористатися своєю чергою в обертовому кріслі ЄС, щоб взятися за російський імпорт, пише європейська редакція Politico в статті, яка є частиною спеціального репортажу, присвяченого польському головуванню в ЄС.

Як наголошує Politico, майже через три роки після того, як російські ракети почали падати на Україну, Європа все ще купує величезні обсяги московської нафти і газу, допомагаючи наповнювати військову скарбничку Кремля. Тепер Польща хоче зменшити ці доходи.

Варшава – один з найближчих союзників Києва, зауважує видання, сподівається використати свою роль у формуванні політичного порядку денного Європейського Союзу, щоб пролити світло на те, скільки палива блок все ще імпортує, і розпочати новий хрестовий похід проти імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) та ядерних технологій.

Politico нагадує, що правоцентристський уряд Громадянської коаліції на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском 1 січня перебирає на себе піврічне ротаційне головування в Раді ЄС. У той час як інші великі економіки, такі як Франція та Німеччина, стикаються з політичним хаосом у себе вдома, українці та їхні найближчі союзники в блоці очікують, що Варшава візьме на себе відповідальність.

"Ми покладаємо великі надії на польське головування в Раді", – сказав координатор з питань санкцій і радник президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк.

За даними базованого в Гельсінкі Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку повномасштабного вторгнення Москви ЄС колективно витратив понад 200 мільярдів євро на російську нафту і газ. Тим часом, незважаючи на загальноєвропейські обмеження, такі як ембарго на морський імпорт нафти, все ще існують значні лазівки, і закупівлі деяких видів палива зростають. Крім того, лунають попередження про те, що росія відкрито порушує встановлений Заходом верхній ціновий ліміт, який обмежує ціну.

Як зауважує Politico, Туск раніше закликав до "найширших санкцій" проти Москви, а напередодні головування Польщі в Раді ЄС дав зрозуміти, що хоче підвищити бар'єри для імпорту російського скрапленого природного газу до ЄС, а також націлитися на ядерні технології та ланцюжок поставок палива, які продовжують приносити Кремлю прибутки.

Польський прем'єр-міністр давно наполягає на посиленні обмежень. У лютому 2022 року, через кілька днів після того, як росія почала тотальний наступ на Київ, колишній президент Європейської ради розкритикував країни ЄС, які зволікають із санкціями, як такі, що "зганьбили себе", назвавши і присоромивши Угорщину, Німеччину та Італію. Попередні пакети енергетичних санкцій не змогли досягти згоди щодо більш амбітних заходів, які потребують одностайності країн-членів для набуття чинності.

Але двері для посилення правозастосування зараз можуть відчинитися, вважає Politico.

Польське головування збігається з новим складом Європейської комісії, і чиновники хочуть показати, що вони можуть зробити більше. Дан Йоргенсен, колишній міністр клімату Данії, який зараз керує енергетичною політикою блоку, пообіцяв представити "дорожню карту" в першому кварталі 2025 року, щоб поступово зменшити залежність від росії. Згідно з документами, підготовленими напередодні слухань щодо його затвердження на посаді, з якими ознайомилося Politico, вона може включати як ЗПГ, так і ядерне паливо.

Нові обмеження ЄС на реекспорт російського ЗПГ, прийняті в попередньому пакеті санкцій, також набудуть чинності в перші кілька місяців наступного року. Це означає, що країни ЄС будуть зобов'язані блокувати перепродаж природного газу, що проходить через їхні порти, створюючи логістичний головний біль для московського флоту танкерів. Бельгія і Франція є двома основними хабами для цієї торгівлі, і вже заявили про свої наміри запровадити нові правила.

У розмові з Politico міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Страетен заявила, що блоку необхідно знову зосередитися на "прозорості", тобто на розумінні справжнього походження палива і що країна подала на розгляд під час польського головування документ, який має на меті зробити саме це. "Ми повинні мати можливість відстежувати молекули, тому що, зрештою, у нас також є спільна мета – відмовитися від російського палива, – сказала вона. – Якщо ви хочете, щоб дорожня карта передбачала повну відмову від російського палива, ви повинні знати, куди воно йде".

Однак, за словами експерта з російських санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марії Шагіної, хоча польське головування пропонує "гарну можливість" посилити існуючі обмеження, "крім ЗПГ, залишилося небагато великих санкцій".

"Основна проблема нинішнього режиму російських санкцій полягає в тому, що він не має кінцевої мети, – сказала вона. – Санкції запроваджуються реактивно і поступово, коли росія перетинає чергову червону лінію".

Але Politico наголошує, що будь-який повний перегляд торговельних зв'язків ЄС з Москвою наштовхнеться на серйозну перешкоду в особі Угорщини, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан пообіцяв виступити проти будь-якого нового тиску на російську енергетику, особливо проти санкцій щодо цивільного ядерного сектору. Будапешт уклав угоду з російською державною компанією "Росатом" щодо розширення атомної електростанції "Пакш", тим самим закріпивши за собою відносини з Кремлем, які триватимуть десятиліттями.

"Ми не дозволимо реалізувати план включення ядерної енергетики до санкцій. Про це не може бути й мови", – заявив Орбан минулого року, коли вперше заговорили про перспективу нових обмежень. Потенційним обхідним шляхом може стати блокування нових спільних проєктів з "Росатомом", що призведе до довгострокового відходу від російської ядерної промисловості. Раніше цього місяця два дипломати, обізнані з кулуарними переговорами, які ведуться напередодні польського головування, повідомили Politico, що компроміс розглядався як спосіб затягнути зашморг, не наражаючись на вето з боку Угорщини.

"росія об'єднує зусилля, щоб стати незамінною частиною і в ядерному секторі, як вона це зробила раніше з нафтою і газом", – сказав один з послів. Однак навіть ці слабкі обмеження можуть зіткнутися з опозицією з боку Угорщини.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому також створює нові виклики та можливості для поляків. Хоча Трамп пообіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні, він також пообіцяв збільшити американський експорт скрапленого природного газу до Європи, а його передвиборчий лозунг – "бури, крихітко, бури" – став гаслом кампанії.

Намагаючись уникнути торговельної війни з Вашингтоном, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС може звернутися до адміністрації Трампа з проханням допомогти покласти край своїй газовій залежності від Москви.

"Чому б не замінити його американським скрапленим газом, який є дешевшим для нас і знижує ціни на енергоносії? Це те, що ми можемо обговорити, в тому числі, коли йдеться про наш торговельний дефіцит", – сказала вона на саміті в Будапешті минулого місяця.

Хоча конкретні обмеження на імпорт ЗПГ для внутрішнього використання ніколи не пропонувалися і були б негайно заветовані Угорщиною, збільшення видобутку газу в США могло б створити ринковий стимул для припинення закупівель у Москви.

"Для путіна, який покладається на європейські закупівлі викопного палива для фінансування своєї війни проти України, це може стати поганою новиною", – завершує публікацію Politico.

Джерело: Politico