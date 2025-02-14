Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін

Старша віцепрезидентка Німецького фонду Маршалла Клаудія Мейджор та керівниця берлінського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Яна Пугліерін розмірковують про поведінку Європи в контексті політики Трампа щодо України. На їхню думку, в умовах непевності щодо майбутньої політики США за правління Дональда Трампа, європейські держави опинилися перед серйозним викликом щодо стратегії підтримки України. Протистояння між "яструбами" та "голубами" в адміністрації Трампа, обмежені військові та промислові можливості Європи, а також відсутність єдиної позиції серед європейських лідерів створюють складну ситуацію, де європейцям доводиться готуватися як до сценарію можливої угоди щодо України, так і до її відсутності. Водночас ключовим питанням залишається здатність Європи захистити власні інтереси та забезпечити довгострокову безпеку континенту, особливо враховуючи потенційне зменшення американських зобов'язань перед НАТО та загрозу подальшої агресії з боку росії.

Адміністрація Трампа, ймовірно, змінить курс щодо України. Маючи обмежені можливості, європейці повинні готуватися до сценаріїв "з угодою" та "без угоди".

Після переобрання президента США Дональда Трампа європейці не впевнені, якою тепер може бути політика Сполучених Штатів щодо України. Вони знаходять деяку втіху в призначенні відставного генерала Кіта Келлога спеціальним посланником США з питань України та росії, який прагне досягти "миру через силу", підтримує подальші поставки зброї Україні та наполягає на рішучому американському лідерстві для припинення війни. Вони побоюються впливу сина Трампа, Дональда Трампа-молодшого, або віцепрезидента Джей Ді Венса, які обидва виступають за мир через пристосування, що по суті означає закінчення війни на російських умовах. Кажуть, що Трамп любить оточувати себе "командою суперників", вислуховуючи їхні різні погляди, а потім покладаючись на свої інстинкти для формування власної думки. Європейцям слід готуватися до високого рівня невизначеності, дестабілізації та волатильності.

Незадовго до вступу на посаду друга адміністрація Трампа стала більш реалістично ставитися до майбутніх викликів. Келлог тепер говорить про необхідність "100 днів" для припинення війни, а не "24 години", як колись пропонував Трамп. Проте європейці не можуть будувати свій підхід до України на надії, що Трамп не хоче виглядати слабким чи наївним перед путіним, або що він слідуватиме європейській логіці. Їм потрібно готуватися до різних сценаріїв. Це починається з визначення їхніх інтересів, виявлення засобів та інструментів, які вони мають для формування результату війни, та вирішення того, що вони готові інвестувати.

Надія здається стратегією. Обмежена здатність Європи діяти

На жаль, поки що надія здається стратегією. Політично європейці не можуть домовитися між собою про надійну стратегію щодо України, а у військовому плані їм бракує можливостей та промислових потужностей, які б поставили їх у положення, щоб запропонувати Україні іншу траєкторію, ніж та, яку може запропонувати США.

Дотепер Сполучені Штати надавали два основні елементи підтримки Україні. По-перше, вони формували політичну єдність і тримали разом прихильників України, наприклад, у форматі Рамштайн та в НАТО. По-друге, вони надали основну частину військової підтримки Україні та запропонували унікальну допомогу в таких чутливих сферах, як розвідка, наведення цілей та військові поради. Була критика підходу президента Джо Байдена стосовно "повільного варіння жаби", але зрештою США виявилися необхідними для підтримки західної відповіді на вторгнення росії.

Хоча європейці тепер перевершили Сполучені Штати у фінансовій підтримці України, це не означає, що вони можуть їх замінити – ні за кількістю, ні за якістю. Європейський Союз багато обіцяє, але все ще повільно виконує обіцянки. З оголошених 241 мільярда євро фактично виділено лише 125 мільярдів. Можливо, найважливіше те, що США забезпечують загальну парасольку безпеки для Європи, яка зрештою стримує росію від нападу на територію НАТО. Якби Сполучені Штати зменшили свої зобов'язання щодо України та обумовили майбутню підтримку виконанням певних вимог, європейці не змогли б швидко заповнити всі прогалини.

Отже, у європейців може не бути іншого вибору, крім як змиритися з будь-якою угодою, яку укладе Трамп щодо України, навіть якщо вона суперечить їхнім власним інтересам. Якби США обумовили свою військову присутність у Європі європейською політичною підтримкою угоди, європейські союзники по НАТО, ймовірно, підкорилися б. Вони навряд чи поставили б під загрозу власне страхування життя, щоб підтримати Україну.

Проте невдача України, ймовірно, надихне росію, погіршуючи ситуацію з безпекою в Європі та створюючи додатковий тиск на НАТО – без того, щоб європейці знали, чи американці зрештою виконають своє зобов'язання за статтею 5. Наразі неясно, як бажання Трампа зменшити зобов'язання США щодо безпеки в Європі втілиться на практиці. Проте європейці явно вразливі, і це обмежує їхній вибір щодо України.

Угода чи відсутність угоди. Сценарії для підготовки

Війна могла б продовжуватися за нинішньою траєкторією. Для путіна все йде досить добре, незважаючи на важкі втрати. Він переконаний, що може перечекати Захід. Доки путін вважає, що він з більшою ймовірністю досягне своїх військових цілей через військові засоби, ніж через дипломатію, він навряд чи прийде за стіл переговорів.

В одній версії цього сценарію путін вдаватиме участь у перемовинах за посередництвом США, продовжуючи бойові дії, що виснажить Україну та, ймовірно, розділить європейців. Дехто може спокуситися зменшити свою підтримку, оскільки тактичні переговори росії можуть бути неправильно потрактовані як реальний шлях до миру, який не слід підривати подальшою "військовою ескалацією". Якщо адміністрації США не вдасться укласти угоду, існує ризик, що Трамп розсердиться і звинуватить Київ. Тоді він може значно зменшити або навіть припинити підтримку і залишити безлад Європі.

З часом і продовження війни за нинішньою траєкторією, і сценарій "невдалої угоди" несуть високий ризик поразки України через виснаження. Європейцям довелося б мати справу з можливими соціально-політико-економічними наслідками, починаючи від хвиль міграції до розвалу уряду в Києві та внутрішніх заворушень, а також військовими наслідками. Паралельно США можуть сигналізувати про менші зобов'язання перед НАТО, залишаючи європейців під ще більшим тиском за кордоном і вдома.

Щоб уникнути такого розвитку подій, європейцям потрібно не лише продовжувати свою поточну підтримку України, але й значно збільшити її та зробити стійкою. Їм потрібно було б знайти способи звузити варіанти путіна, щоб забезпечити зміну його розрахунку витрат і вигод та залучення до реальних переговорів. Негайним пріоритетом було б зупинити просування росії на полі бою. Враховуючи, що необхідне збільшення підтримки для досягнення цього ще не матеріалізувалося (коли США все ще на борту), шанси європейців на квантовий стрибок найближчим часом є невеликими.

Другим сценарієм була б угода за посередництвом США. Якби адміністрація Трампа пішла назустріч вимогам росіян, таким як визнання територіальних здобутків росії, нейтралітет України, відсутність членства в НАТО та відсутність західної військової присутності в країні, виживання України як суверенної держави опинилося б під загрозою. росія була б підбадьорена, шанси на ще одну війну в Європі зросли б, і європейська слабкість стала б очевидною для всіх. Погана угода для України також могла б створити величезні розколи між європейцями, оскільки деякі країни, як-от Польща чи Швеція, звинуватили б у цій невдачі недостатню підтримку від інших.

В іншій версії цього сценарію відсутність зобов'язань путіна або надмірні вимоги могли б образити Трампа і, не бажаючи бути звинуваченим у слабкості, він міг би вибрати мир через силу. Збільшуючи економічний тиск через санкції та військовий тиск через поставки зброї, Трамп міг би подати сигнал, що він не прийме диктованого миру на російських умовах. Якби путін зрозумів, що його стратегія не працює, це могло б змусити його піти на реальні поступки.

Враховуючи їхні обмежені можливості, замість того, щоб протистояти угоді Трампа, європейці повинні шукати способи впливати на неї та формувати її. Для цього їм довелося б домовитися між собою (і з Києвом) про спільну лінію. Їм потрібно було б переконати Трампа, що в його особистих інтересах та інтересах США, щоб Україна вийшла з війни як сильна суверенна держава, навіть якщо їй не вдасться повністю відновити свою територіальну цілісність. У разі успіху європейцям довелося б самим надати набагато більше військових, фінансових та політичних ресурсів, але вони могли б сподіватися на продовження – хоч і обмеженої – підтримки США.

Що робити? Три напрямки дій для Європи

З огляду на ці обмеження, європейці повинні зосередитися на трьох напрямках для покращення своєї здатності діяти.

По-перше, представити скоординований довгостроковий план покращення європейських військових можливостей, як це окреслено в планах НАТО, підкріплений надійними схемами фінансування. По-друге, кувати єдність серед європейців і намагатися працювати з адміністрацією Трампа, а не проти неї, для найкращої можливої угоди для України та Європи, також залучаючи європейських лідерів, яких Трамп міг би послухати (як Джорджія Мелоні). По-третє, запропонувати плани щодо того, як забезпечити угоду, що включає моніторинг потенційного припинення вогню, а також щодо того, як підтримувати довгострокову суверенність України, стримуючи росію не лише на східному кордоні НАТО, але й в Україні.

Наразі європейці глибоко розділені щодо цих питань. Чи повинні європейці відмовитися від мети перемоги України і натомість зосередитися на контролі шкоди? Чи зробило б Європу безпечнішою залучення європейських військ для забезпечення припинення вогню, чи це ще більше загрожувало б безпеці самої Європи? Чи були б європейці готові відправити ці війська, навіть якби їх вилучили із зобов'язань НАТО? І чи готові вони сказати своїй громадськості, що для України необхідна ще більша і стійка підтримка, навіть якщо це може коштувати перемоги на виборах?

Однак, поки європейці не досягнуть згоди, ризик наступної війни в Європі зростатиме.

Джерело: Internationale Politik Quarterly