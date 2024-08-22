Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер

Том Купер, який отримав багато зауважень за свій стиль висвітлення війни в Україні, відреагував проєкцією гіпотетичної поведінки соцмереж на невдалі операції ВМС США в Тихому океані під час Другої світової війни. На його думку, вони вимагали б повісити адміралів, які зараз вважаються кращими стратегами і тактиками. Купер запевняє, що не відмовиться від свого сарказму, а тим, кому не подобається, радить не читати і проходити повз.

Трохи "intermezzo", щоб відповісти на специфічний тип запитів, які надійшли до мене за останні кілька днів. Насправді до цього мене підштовхнуло поєднання реакцій на мій сарказм з боку кількох читачів, а також багатьох "експертів" з "військових спостерігачів" на Заході та ЗМІ (незалежно від того, чи є вони мейнстрімними або соціальними), на українську операцію в Курській області російської федерації...

4 червня 1942 року, приблизно в кульмінаційний момент японського завоювання Далекого Сходу і (західної) частини Тихого океану, ВМС США де-факто влаштували засідку на флот авіаносців Імператорського флоту Японії. Це сталося в районі на північний захід від атолу Мідвей, в центральній частині Тихого океану. За кілька годин американці потопили чотири ворожі авіаносці, втративши при цьому один.

Битву називають "найбільш приголомшливою", "вирішальною", "поворотним моментом" у "світовій історії" тощо...

Хоча, зауважте: насправді ця битва почалася з японської диверсії. Намагаючись відвернути увагу американського флоту від Мідвею, японці спочатку атакували Алеутські острови, далеко на півночі Тихого океану. Вони розбомбили Голландську гавань, а потім вторглися на "священну" територію США, захопили і утримували її...

Тоді ще не було інтернету, а отже, і соціальних мереж.

Але уявімо, що він був...

Оскільки екіпажі ВПС США, що базувалися на Гавайських островах (до 1948 року ВПС США все ще були підгалуззю армії США), "першими повернулися до бару", саме вони розповіли про те, що їхні бомбардувальники Boeing B-17 потопили японські авіаносці.

Відповідно, соціальні мережі були сповнені "селфі" екіпажів B-17, які брали участь у цій операції, та фотографій, на яких їхні бомби "вражають ворожий флот".

Один із B-17E передової авіації ВПС США, дислокований на авіабазі "Мідвей", станом на початок червня 1942 року.

Американські ЗМІ, відомі своїми "надзвичайно суворими, високоякісними стандартами" (так мене навчив один з їхніх співробітників минулих вихідних), негайно накинулися б на цю історію – без жодних перехресних допитів. Тому що... ну, в США (і не тільки в США) вважається нормою сліпо довіряти тому, що говорять американські збройні сили. Ніхто не досліджує їх, а якщо і досліджує, то під загрозою звинувачень у зраді з боку Пентагону, ніколи не перевіряє те, що вони говорять, а стандартна практика полягає в тому, щоб скопіювати і переслати офіційні релізи від CENTCOM, SOCOM, EUCOM, Пентагону, Білого дому тощо без подальших коментарів, без додавання передумов і контексту... Ба більше, сучасні мейнстрімні ЗМІ керуються тією ж жадібністю, що і Волл-стріт: навіщо втрачати таку чудову можливість зробити сенсацію про те, як B-17 топить японські авіаносці? Сенсації привертають багато кліків, а кліки приносять великі гроші.

Тому варто було б очікувати, що і американські ЗМІ, і соціальні мережі негайно оголосять бомбардувальники Boeing Б-17 ВПС США переможцями битви за Мідвей... і всієї війни.., а решта західних ЗМІ підуть за модою.

Враховуючи це, а тим більше, враховуючи те, що відбувається зараз, соціальні медіа були б сповнені похвал олігархам, які уникають сплати податків. Тоді ще не було таких корпорацій як Tesla (адже станом на 1942 рік Нікола Тесла був ще живий), але авіабудівна корпорація Boeing, заснована 1915 року, вже існувала і була важливим економічним чинником. А тепер уявіть, що Вільям Боїнг володіє соціальними мережами 1940-х років. Не минуло б і 5 хвилин, як вони не лише вихваляли б свого власника як "геніального винахідника переможних у війні літаків B-17", але одразу після критики державних витрат на будівництво "марних, але надзвичайно дорогих" авіаносців для ВМС США, цей власник публікував би вихваляння сили і переваги Імператорського військово-морського флоту Японії і рекомендував би Білому Дому вступити в переговори, а ВМС США – не наважуватися воювати з японцями більше ніколи...

...тому що це безглуздо...

...і занадто ризиковано...

...і все це попри те, що насправді жодна з бомб, скинутих Б-17 4 червня 1942 року, нікуди не влучила...

Японський авіаносець (гадаю, це був "Акагі") розвертається, щоб уникнути бомб, скинутих B-17E ВПС США під час битви за Мідвей, 4 червня 1942 року.

Звісно, всі геолокатори один над одним будуть визначати місця, де B-17 бомбардували японські авіаносці, й усі будуть в режимі "відео, або цього не було"...

І потім, зауважте: оскільки 4 червня 1942 року вдалося потрапити в засідку на японців лише завдяки зламуванню їхнього коду зв'язку, ВМС США не надто прагнули вихвалятися цією перемогою на публіці. Навпаки, про свій успіх на Мідвеї ще довго мовчали.

...і навіть якби в той час були смартфони і соціальні мережі, підрозділи торпедоносців ВМС США зазнали таких втрат – три ескадрильї були де-факто знищені, що їм не було б чого привезти з собою і показати свої атаки на японські авіаносці (до того ж: вони нікуди не влучили). У той час як екіпажі пікіруючих бомбардувальників ВМС США, які дійсно потопили чотири японські авіаносці, виконували свої пікірувальні бомбардування так (див.: майже вертикально), що всі спроби зробити "селфі" були б абсолютно безнадійними.

Застарілий, малопотужний, повільний і погано озброєний Douglas TBD Devastator все ще залишався основним торпедоносцем ВМС США під час битви за Мідвей. Дві ескадрильї цих літаків були розбиті вщент при спробі атакувати японські авіаносці: збиті майже до останнього.

Під час битви за Мідвей було лише шість великих і потужних Grumman TBF-1. На той час вони були зовсім новими: все ще перебували в процесі введення в експлуатацію. Проте ситуація була такою, що Німіц поспішив перекинути їх на Мідвей. Вони здійснили один виліт і ледь не зазнали тієї ж долі, що й дві ескадрильї "Девастаторів". Цей здійснив вимушену посадку в Мідвеї після бою, з мертвим членом екіпажу на борту... Згодом цей тип отримав прізвисько "Месник" – і не лише через кілька вагомих причин.

Отже, всі загиблі з трьох бомбардувальних ескадрилій ВМС США були б оголошені "втраченими", а ВМС США – "мало не розваленими", оскільки їхній торпедо-бомбардувальний флот був "знищений"...

Звісно, за умови, що про це стане відомо. Набагато раніше, коли японці вже захопили низку Алеутських островів, всі можливі експерти зробили б єдиний логічний висновок: що ВМС США спочатку "не відреагували", а потім ще й "втратили один авіаносець ні за що, а натомість зазнали лише великих втрат".

Тому можна припустити, що командувач ВМС США на Тихому океані адмірал Честер В. Німіц, якого сьогодні вважають військовим генієм, був би оголошений некомпетентним ідіотом – лише за те, що "відправив свій флот у неправильному напрямку".

Так само адмірала Реймонда А. Спрюенса, командувача того авіаносного флоту, який сьогодні вважається чудовим тактиком, назвали б ідіотом за те, що він у процесі прийняття рішень під час тієї битви керувався "принципом прорахованого ризику". Що, я впевнений на 1000%, в сучасному медіаландшафті призвело б до широких громадських вимог про його негайну відставку.

...ймовірно, і для військового трибуналу над ними обома. Поодинці за загибель USS Yorktown – єдиного американського авіаносця, потопленого японцями під час битви за Мідвей. Вільні під гаслом: "Повісьте їх вище, ми хочемо бачити кров".

Чому так?

Тому що ВМС США на той час мали лише п'ять авіаносців (що менше, ніж у японців навіть після Мідвею), і, ба більше, тому що всього за кілька тижнів до цього "Йорктаун" був пошкоджений під час битви в Кораловому морі, потім повернувся до Перл-Гарбору, залатаний за 72 години, а потім знову вийшов у море, щоб битися під Мідвеєм, з ремонтними бригадами на борту...

USS Yorktown під час поспішного ремонту в доках Перл-Гарбору, лише за кілька годин до того, як його знову підняли на воду і відправили в бій – у доленосну битву на Мідвеї.

...чи потрібно мені продовжувати?

...але люди вимагають, щоб я перестав бути саркастичним у своїх репортажах про Україну..?

Шановні читачі, я не маю жодного уявлення про те, наскільки авторитетним, важливим, впливовим чи видатним експертом ви мене вважаєте. Я вдячний вам за увагу, але: я хочу сказати, що не вважаю себе ніким таким. Я просто аналітик: людина, яка, можливо, має великий досвід у тому, що робить, але, тим не менш, я просто аналізую інформацію, яку випадково отримую, і намагаюся пояснити її.

..., де завжди слід пам'ятати: так, я часто маю рацію. Але іноді я також помиляюся. Таке життя.

Можливо, це дійсно так, що мій аналіз є "унікальним" та "ексклюзивним", як дехто з вас каже. Я ціную ваші добрі слова, але, як би мені не хотілося, я навіть не можу зрозуміти нічого подібного. Це надто абстрактно для мене, і я ніколи не переймався такими питаннями, а отже, не маю наміру робити це і зараз. Перш за все, я думаю, що багато хто з вас хотів би зрозуміти, що те, що я роблю в цьому блозі, не має на меті якоїсь "слави та багатства", не має на меті "впливати". Це для того, щоб збирати, аналізувати і розуміти інформацію, а потім намагатися пояснити і виправлятися, якщо я помиляюся – і все це з метою, можливо, в майбутньому, написати ще одну книгу, яку прочитають 500-2 000 тих, кого я називаю "звичайними підозрюваними": людей, які вже давно звернули на мене увагу і купили мої книги, і, я сподіваюся, зроблять те ж саме в майбутньому.

Тому, хоча я ціную ваші найкращі побажання та наміри, я просто не розумію, чому я маю тішити себе ілюзіями щодо "влади та впливу" і чому я маю піддаватися спокусі пристосовувати свою точку зору, свій спосіб мислення, свій спосіб розуміння – і свій спосіб пояснення розвитку подій? Чому я маю перестати бути саркастичним, якщо це єдиний метод, який допомагає мені зберігати здоровий глузд серед усього того, що я пережив на власному досвіді, побачив чи прочитав з других, третіх чи четвертих рук?

Далі, майте на увазі, що я завжди чудово усвідомлюю кілька простих, холодних фактів: спочатку я не робив нічого іншого, окрім того, що публікував "кілька новин для кількох друзів" – про "ту чи іншу війну" – на іншій своїй сторінці у соціальній мережі. Так, цей блог з'явився як розширення тієї ж сторінки, і "на народний запит", але насамперед тому, що та інша соціальна мережа почала обмежувати мою активність там. Крім того, я ніколи нікого не примушував читати цей блог (особливо під дулом пістолета): отже, коли ви переходите за посиланням на соціальну мережу під назвою "Саркастозавр", ви робите це на власний розсуд.

Нарешті, може бути так, що мало хто звертає увагу на мої репортажі (принаймні про те, що відбувається на війні в Україні) більше, ніж зазвичай... принаймні менше, ніж кілька років тому, коли я робив те ж саме про війни в Конго, потім в Афганістані (вже задовго до 11 вересня), в Лівії, Сирії, Азербайджані тощо... "П'ять хвилин потому" – і нікому не було діла до жодної з цих справ. Тож ще одна холодна правда (або, принаймні, "мій особистий досвід") полягає в тому, що через "5 хвилин після" закінчення війни в Україні нікому вже не буде до неї діла.

Я люблю спілкуватися і допомагати перспективним дослідникам. Проте я завжди був сам по собі, а отже, ніколи ні від кого нічого не чекав. Не дивно, що я не маю жодного уявлення про те, хто ви є, чим займаєтеся, який маєте досвід, а тим більше, які ваші наміри. Можливо, я полегшую собі життя, але факт залишається фактом: я вважаю, що це не моя справа (моя справа – аналіз сучасної війни, саркастичний стиль).

Прийміть той факт, що те ж саме стосується і вас щодо моєї роботи.

Якщо вам від цього легше, не соромтеся бути саркастичним у цьому відношенні: це формула, яка чудово працює для мене.

Дякую за увагу!

Джерело