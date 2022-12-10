Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Свіжа колонка відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Він говорить про катаклізми, які очікують росію у зв’язку з падінням режиму путіна через поразку в Україні та можливих учасників "боротьби за владу". Все може статися як у лютому 1917 року.

Все, що зараз відбувається на цій війні, включно з кривавими ракетними ударами по українських містах, - це викриття путіна як невдалого воєначальника. Він відчайдушно намагається продемонструвати своїм жорстким критикам, що він справляється із завданням. Початкові залпи цього тижня, що додали ще більшу кількість невинних жертв без видимої військової вигоди, не зроблять Україну менш рішучою або здатною перемогти у цій війні. Вони матимуть протилежний ефект.

росія потребує зміни стратегії. Але ракетний обстріл у понеділок – не нова стратегія перемоги у війні, а істерика соціопата

Приводом для цього стало пошкодження Керченського мосту минулої суботи. Міст був побудований за значні кошти для з'єднання Криму з материком і відкритий путіним з великою помпою у 2018 році. Атака поєднала символічний удар з болючими практичними наслідками. Хоча деякий автомобільний і залізничний рух все ще буде проходити через нього, втрата такої великої кількості потужностей додає головного болю російським логістам. Цей зв'язок є життєво важливим для забезпечення Криму, а через Крим - сил на півдні України. Новина про атаку залишила звичайних глядачів російських державних ЗМІ в сумнівах. Незрозуміло, що їх більше розлютило – поганий захист, який дозволив атаці статися, чи зухвалість українців, які здійснили напад. Телеведучий володимир соловйов, який останнім часом дедалі більше впадав у відчай, вимагав відповіді на запитання "коли ми почнемо воювати?", додавши, звертаючись до свого внутрішнього Макіавеллі, що "краще, аби нас боялися, ніж сміялися над нами". Коли в ніч на 9 жовтня путін оголосив це терористичним актом проти життєво важливої цивільної інфраструктури (незважаючи на її очевидну військову цінність), стало ясно, що він поділяє ці настрої.

У заяві путіна стверджувалося, що "високоточна зброя" була застосована проти "української інфраструктури, енергетичної інфраструктури, військового командування і зв'язку" як відповідь на "злочини київського режиму" і як застереження проти подальших "терористичних атак на території російської федерації". Деякі об'єкти інфраструктури були вражені, зокрема, дитячий майданчик, символічний скляний міст у парку (який вцілів) та німецьке консульство у Києві. Оскільки Київ є головним центром прийняття рішень в Україні, показово, що жодна з цих нібито високоточних систем не влучила в об'єкти політичного чи військового значення.

маргарита симоньян, яка назвала атаку на міст "червоною лінією" для росії, висловила радість з приводу "нашої маленької відповіді". Проте, хоча ці дії росії можуть задовольнити бажання помсти, їх вплив буде обмеженим, якщо вони не стануть частиною тривалої кампанії. олександр коц, військовий репортер, висловив сподівання, що це був не "одноразовий акт відплати, а нова система ведення конфлікту", яка триватиме допоки Україна "не втратить свою здатність функціонувати". Колишній президент дмитро медведєв, який колись виглядав серйозною фігурою, висловив переконання, що метою "майбутніх дій" (але не нинішніх?) має бути "повний демонтаж політичного режиму в Україні".

Такі сподівання спростовуються суворою реальністю позиції росії. У заяві путіна наголошувалося на відплаті. росії не вистачає ракет, щоб часто здійснювати подібні атаки, оскільки її запаси закінчуються, а українці заявляють про високий рівень успіху у перехопленні багатьох вже використаних. Тому це не нова стратегія перемоги у війні, а істерика соціопата. путін розлючений не лише матеріальними наслідками атаки на Керченський міст, але й тим, що вона показала його нездатність захистити російську територію. Для людини, яка побудувала свою кар'єру, культивуючи імідж рішучого і безжального силовика, немає нічого гіршого, ніж виглядати слабким і безпорадним. Не "політичний режим в Україні" знаходиться в найбільшій небезпеці, а росія.

Воєначальник-невдаха. Тепер можливість створити картинку про переможного путіна та вивести війська втрачена

У більшості країн, і не тільки демократичних, лідери, які зазнають невдачі на війні, не залишаються при владі надовго. Проте, за думкою широкого загалу, путін уникне цієї долі. Втім ця думка починає піддаватися сумніву, незважаючи на те, що ніхто не має чіткого уявлення про те, як він може піти і хто прийде йому на зміну.

Впевненість у стійкості путіна відображає його успіхи протягом багатьох років у фальсифікації виборів, маргіналізації критиків через ув'язнення, заслання і смерть, призначенні лояльних йому людей на ключові державні посади і збереженні народної підтримки в росії. Принаймні до початку 2022 року він асоціювався з поверненням порядку, процвітанням і відновленням росії її законного становища на світовій арені. Його контроль над засобами масової інформації означав, що новини про несприятливі події можна було приглушити, а їх вплив притупити. Навіть коли ці події стало неможливо ігнорувати, все ще здавалося, що путін зможе вивести себе і росію з цього глухого кута, оголосивши про перемогу і виводячи російські війська, можливо, уклавши угоду, яка залишила б йому щось на згадку про всі ці неприємності. Тепер ця можливість втрачена.

Тривалий час контроль путіна над засобами масової інформації дозволяв йому ігнорувати зростаючий розрив між його заявленими амбіціями і ситуацією на місці. З самого початку спеціальної військової операції 24 лютого було очевидно, що все йде не за планом. Проте, незважаючи на численні подальші невдачі, путін продовжував стверджувати, що успіх врешті-решт буде за росією. Цей офіційний оптимізм тривав до кінця серпня. Наступальні дії України ще не демонстрували значного прогресу, а росія не здавалася сама по собі. путін міг сподіватися, що перспектива довгої холодної зими призведе до того, що Європа відмовиться від підтримки України і підштовхне її до завершення війни на російських умовах. Зараз цей оптимізм випарувався і вже неможливо робити вигляд, що все добре. Витрати цієї приреченої справи відчуваються вдома, про що свідчать загиблі, поранені та травмовані внаслідок бойових дій, а також втеча чоловіків, які бояться, що їх чекає така ж доля, якщо їх відправлять на фронт. Ті на Заході, хто сумнівався, що українська відсіч може призвести до звільнення всієї окупованої території, припускали, що путіна можна переконати погодитися на компромісну угоду, яка залишила б йому частину української території, якщо не стільки, скільки він хотів би. Проте жодного разу путін не заохочував такі погляди. Стало дуже важко уявити собі угоду, яка б "зберегла обличчя", оскільки "обличчя" залишилося не так вже й багато, щоб його рятувати. Відбулося приниження. Більше того, путін поставив себе в таке становище, що досягнення миру, який передбачає навіть часткове виведення військ з нині окупованої території, означатиме відмову від території, яку він, як він стверджує, здобув для росії. А Україна відкинула будь-які розмови про часткове виведення військ.

Анексії викликали більше збентеження, ніж ентузіазму, оскільки українські війська продовжують відвойовувати нові території. Мобілізація, спрямована на створення додаткової бойової потужності, необхідної для відновлення військової ініціативи, була хаотичною, що ще більше дестабілізувало російське суспільство і політику.

Всі зрозуміли, що росія програє. Але війну припиняти ніхто не збирається

Вже не здається абсурдним припущення, що росія може програти цю війну. На зміну картинкам кінця лютого, коли українці робили коктейлі Молотова, прийшла картина високопрофесійних сил, що просуваються. російська армія - це тінь самої себе, а її колишня сила була меншою, ніж вона заявляла. За більш ніж сім місяців війни її найкращі підрозділи були розірвані на шматки. Їхні заміни часто збираються з тих, хто трапляється під руку. Роки оборонного виробництва були втрачені, а цінне обладнання захоплене ворогом. Багато старших командирів загинуло, а офіцерський корпус розгромлений. Війська на фронті переживають важкі випробування і, як наслідок, деморалізовані. Зараз триває гонка за створення оборонних ліній, які можна утримати і впоратися з ворогом, який має переважаючу розвідку, техніку і моральний дух. Москва стоїть перед перспективою виснаження своїх збройних сил, що продовжується швидкими темпами, оскільки її окупація стає все більш нестерпною.

Хоча нервозність витіснила браваду в російських дебатах, вона ще не досягла стадії, коли ставиться під сумнів обґрунтованість війни або наголошується на необхідності пошуку надійного виходу з неї. Основне занепокоєння викликає розподіл провини за некомпетентність, з якою війна велася до цього часу. соловйов поскаржився на "геніальну ідею Генерального штабу", звинувативши військових керівників у розтраті величезних бюджетів, які вони отримували протягом багатьох років. кирило стремоусов, заступник голови російської адміністрації в Херсоні, зазначивши, що російські війська не стільки відступають, скільки перегруповуються, все ж поскаржився на некомпетентність, що межує зі зрадою. "Дійсно, - зауважив він, - багато хто говорить, що на місці міністра оборони [Сергія Шойгу], який довів справу до такого стану речей, вони б застрелилися, якби були справжніми офіцерами".

Два критики, за якими варто спостерігати, - це ті, хто розгортає власні приватні армії - рамзан кадиров зі своїми чеченцями та євген пригожин зі своєю групою ваґнера. кадиров поскаржився, що генерала лапіна, командувача Центрального військового округу, слід розжалувати до рядового і відправити босоніж на фронт, в той час як пригожин назвав воєначальників "шматками сміття". В умовах, коли москва перебуває в гарячковому стані, вони вважають себе ключовими гравцями у формуванні чи наступного етапу ери Путіна, або того, хто прийде за ним. пригожин має власні засоби вербування (саме він був зафільмований, коли пропонував ув'язненим можливість уникнути покарання, воюючи на фронті) і, схоже, розгорнув їх для досягнення власних стратегічних цілей, не беручи до уваги ширші потреби російської операції. Його сили проводять єдину серйозну наступальну операцію на Бахмут в Донецькій області, де спостерігається знайома історія скромного прогресу на вузькій ділянці, досягнутого великою ціною. Одним з пояснень може бути те, що пригожин прагне продемонструвати, що він може досягти успіху навіть тоді, коли решта армії відступає.

Нові російські командири на ситуацію не вплинуть. Електроенергія буде відновлена, завали розчищені, а українська армія продовжить просуватися вперед

Основною реакцією на військові невдачі до цього часу була заміна вищого командного складу. Так, командувач Чорноморським флотом був звільнений після потоплення флагманського корабля "москва", як і минулого місяця заступник міністра оборони, відповідальний за логістику, і командувач Західним військовим округом, який втратив Харківщину і почав втрачати Луганщину. Найважливішою зміною є те, що генерал сергій суровікін був призначений загальним командувачем кремлівських сил, задіяних в Україні. До червня він командував Повітряно-космічними силами росії (об'єднанням військово-повітряних, повітряно-ракетних і космічних сил), після чого був призначений головнокомандувачем силами на півдні України. До цього він був сумнозвісним командувачем російських повітряних операцій в Сирії, які проводилися з помітною байдужістю до гуманітарних наслідків, і які, без сумніву, здалися путіну доречними.

Міністр оборони рф Сергій Шойгу і головнокомандувач ПКС рф Сергій Суровікін

Іншим цікавим моментом в його біографії є те, що він був активним учасником спроби державного перевороту проти Михайла Горбачова в 1991 році, коли на його совісті гибель трьох демонстрантів, які виступали проти перевороту. Це призвело до одного з двох його термінів ув'язнення. Інший - за торгівлю зброєю. пригожин, сам не чужий криміналу, поспішив похвалити призначення: "суровікін - найздібніший командир в російській армії", - заявив він, додавши, що суровікін - "легендарна особистість, він був народжений для того, щоб вірно служити своїй батьківщині". Дехто розглядає його як конкурента ультранаціоналіста генералу Лапіну на посаду начальника Генерального штабу, яку займає зараз Герасимов.

путін відчуватиме змішані почуття від того, що він буде зобов'язаний цим персонажам. Диктатори, як правило, хвилюються, що люди в уніформі виявляться ще сильнішими за них. Але на даний момент вони потрібні йому для того, щоб тримати своїх критиків на стороні, а також для покращення військових показників росії. Необхідність заспокоїти своїх критиків також пояснює, чому він накинувся на українські міста. Прихильники жорсткої лінії вимагали атак на українську інфраструктуру протягом деякого часу, і тепер вони отримали те, що хотіли. Але вони неминуче будуть розчаровані результатами. Електроенергія буде відновлена, завали розчищені, а українська армія продовжуватиме просуватися вперед. Ці атаки цілком можуть повторитися, тому що це частина мислення путіна і його генералітету, що супротивника можна примусити до капітуляції такими засобами. Але запаси ракет "Калібр" та "Іскандер" вичерпуються. За даними української сторони, більше половини запущених ракет було збито їхньою обороною, а вдосконалені оборонні системи, які вони лобіюють вже кілька місяців, мають з'явитися в листопаді. Найважливіше, що все ще має значення, - це найближчі тижні боїв. Це визначить, наскільки українці зможуть "деокупувати" свою землю, а також настрої в москві та особисту позицію путіна.

У путіна розкол заперечують. Але усунення його від влади для росії буде недостатньо

Газета "Вашингтон Пост" повідомила, що американська розвідка зафіксувала щонайменше одного члена найближчого оточення путіна, який скаржився на погане управління військовими зусиллями. Американські офіційні особи повідомили про "зростаюче занепокоєння з боку найближчого оточення путіна" і про те, що "багато людей ... переконані, що все йде не так, як треба, і що це не є правильним курсом дій". Було б дивно, якби було інакше. Прес-секретар кремля дмитро пєсков визнав розбіжності навколо великих рішень, таких як мобілізація. "Є розбіжності з приводу таких моментів. Дехто вважає, що ми повинні діяти інакше. Але це все частина звичайного робочого процесу". Він заперечив, що існують якісь розколи, і поки що не було повідомлень про якісь виклики путіну з боку найближчого оточення.

Це персональна диктатура, в якій ключові члени еліти зобов'язані людині, яка дала їм їхні посади і привілеї, що з ними пов'язані. Такі режими можуть бути крихкими, оскільки вони допускають мало можливостей для прямих викликів, поки ситуація не стане нестерпною для інших членів еліти. Більше немає царської сім'ї або правлячої партії, щоб структурувати питання політичної спадкоємності. путін не зміг визначити обраного наступника, і немає очевидних кандидатів на його місце. Сергій Радченко нещодавно запропонував список: медведєв з його риторикою геноциду, яку вже не сприймають всерйоз; голова державної думи в'ячеслав володін, який контролює законодавчу владу; прем'єр-міністр михайло мішустін, здібний технократ, який займає посаду, з якої путін розпочав свою президентську кампанію; один з його попередників сергій кирієнко з невдячним завданням нагляду за окупованою українською територією; голова національної гвардії віктор золотов; міністр з надзвичайних ситуацій олександр куренков; і далі аутсайдери кадиров і пригожин. Тут немає жодної фігури, навколо якої могли б об'єднатися незадоволені.

Все ще здається ймовірним, що критичний момент, швидше за все, настане тоді, коли військова позиція почне здаватися нестійкою - через те, що підрозділи продовжують відступати, або їх більше не можна забезпечувати, або вони починають бунтувати, або через комбінацію всіх трьох факторів. російська історія дає мало вказівок на те, що може тоді статися. російська військова традиція - це традиція суворого підпорядкування цивільній владі. Було лише кілька випадків, коли військовослужбовці відігравали важливу роль у спробах домогтися змін на найвищому рівні. Три з них спадають на думку: повстання декабристів 1825 року після раптової смерті царя Олександра І, в якому офіцери, що намагалися заохотити реформи, були розбиті лояльними підрозділами з використанням важкої артилерії; лютнева російська революція 1917 року, в результаті якої було повалено царя, щоб потім бути поваленими більшовиками; і подоба перевороту 1991 року проти Михайла Горбачова, яким керував КДБ, але в якому брали активну участь військові, в тому числі, як зазначалося, сергій суровікін. Якщо з цих випадків можна винести уроки, то успішний переворот вимагає єдності серед змовників, лідера, який заслуговує на довіру, достатньої кількості зброї, певної суспільної підтримки або принаймні мовчазної згоди, а також правдоподібної програми вирішення проблем, які спонукали до перевороту в першу чергу.

Навіть якщо в москві щось зламається, є ризик, що це буде не зовсім випадково. Замість того, щоб путіна замінив новий лідер, який оцінить ситуацію і захоче вести переговори про виведення російських військ, цілком ймовірно, що ситуація буде ще більш безладною, з різними групами, які боротимуться за владу і, можливо, зіткнуться одна з одною. У цьому міксі будуть і ультранаціоналісти, і деякі, включаючи пригожина, зі своїми приватними арміями, але поміркованих буде не так вже й багато. Навіть якщо новий лідер буде готовий піти на угоду, він буде обмежений спадщиною путіна, не в останню чергу його незаконною анексією українських областей. Ця спадщина має бути відкинута і скасована для того, щоб відбулися серйозні переговори. Це був би складний крок для будь-якого потенційного лідера, який не впевнений у своїй позиції. Хоча може здатися, що відхід путіна став необхідною умовою для належного мирного врегулювання, цього навряд чи буде достатньо.

Якщо до влади прийдуть прихильники жорсткої лінії, які протестують не стільки проти війни, як проти того, як вона ведеться, вони зіткнуться з тими ж агресивними проблемами - нестачею людей і техніки, заплутаною логістикою і розтягнутою мережею управління. Так само серйозно вони зіткнуться з невлаштованою і занепокоєною країною, можливо, на межі хаосу, який охоплював російське суспільство в минулому наприкінці невдалих воєн.

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