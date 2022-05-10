З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

Сьогодні, 5 жовтня виповнюється 60 років, коли на екрани вийшов перший фільм "бондіани" "Доктор Ноу". Світова прем'єра відбулась в лондонському концертному залі "Павільйон" і зібрала суперечливі відгуки критиків. Оглядачі сприйняли стрічку пародією на шпигунські бойовики через купу ляпів і різких незрозумілих поворотів сюжету. Але глядачі були іншої думки. До кінця 1963 року у широкому прокаті Великобританії та Північної Америки фільм зібрав 8 мільйонів доларів касових зборів, що у 7 разів перевищило бюджет стрічки.

Моє ім'я Бонд. Джеймс Бонд. З цих двох фраз, підкуреної сигарети та згоди підвищувати ставки почалася велика кінематографічна сага про красеня у стильних костюмах, розумного, сильного, дотепного, що полюбляє ризик, швидкість, жінок, алкоголь та гру. А ще коммандер ВМФ Великобританії, таємний суперагент на службі Її Величності.

Американський та канадський продюсери Альберт Р. "Каббі" Брокколі і Гаррі Зальцман, коли об’єдналися аби перенести на великий екран кілька пригод джентльмена-шпигуна Яна Флемінга, навіть не підозрювали, що створять настільки успішний фільм, що його франшиза принесе своїм творцям понад 10 мільярдів.

На фото: Зальцман, Коннері, Флемінгом та Брокколі

Втім, починалося все не дуже весело й оптимістично. Голлівуд не поспішав екранізувати сюжети Флемінга, забагато виходило в стрічках британського та сексуального. Проте продюсери не здавалися і привернули на свій бік компанію United Artists.

Першим планували екранізувати роман "Кульова блискавка", та завадили судові чвари з приводу авторських прав між Флемінгом та автором сценарію Кевіном Макклорі. Тож щаслива карта випала роману "Доктор Ноу", тим більше, що реальне життя теж надало своєрідний бонус: в той час американці і справді мали проблеми із запуском ракет на мисі Канаверал.

В якості режисера для першого фільму Брокколі запросив Теренса Янга, оминувши Гая Гріна, Гая Хемілтона, Вела Геста та Кена Хьюза. Продюсери вважали, що саме Янгу вдасться добре відтворити на екрані те, що автор виклав на папері. Так і вийшло, режисер додав оригіналу нотки гумору, щоб не відлякати глядача сценами насильства і сексу, якими переповнені сторінки роману.

І ще одну важливу річ зробив Теренс Янг – він затвердив на головну роль нікому тоді не відомого шотландського актора Шона Коннері. Продюсери бачили в ролі Бонда Кері Гранта, Річарда Джонсона, Патріка Макгуена, Девіда Нівена, а Флемінг, за чутками, пропонував кандидатуру Річарда Тодда.

Від красеня бодібілдінгера відштовхував його неохайний вигляд, не вистачало йому бондівського лоску. Втім сподобалась акторська гра та образ безшабашного мачо, який він втілив. Остаточно Брокколі с Зальцманом переконала мова тіла шотландця, коли той йшов до автівки. Пізніше актриса Лоїс Максвелл розповідала: "Теренс взяв Шона під своє крило. Він взяв його на вечерю, потім до свого кравця, показав йому, як треба ходити, розмовляти та навіть як їсти".

Через Коннері Флемінг нарікав Янгу, що той, мовляв, псує всю його роботу.

Та й з першою дівчиною Бонда не все було гаразд. Швейцарську актрису Урсулу Андресс знайшли лише за два тижні до початку зйомок. Зовнішні дані жінки вразили продюсерів, але потім з’ясувалося, що в Урсули сильний акцент, тож її переозвучила Ніккі ван дер Зюль.

За різними свідченнями, було п’ять сценаріїв фільму й усі погані. Авторство прийнятного сценарію приписують, за однією версією, режисеру Теренсу Янгу, який для порятунку фільму на десять днів зачинився у лондонському готелі "Дорчестер". За другою, до справи підключилася "лікар сценаріїв" Джоанна Харвуд. Ймовірно, справжнім буде варіант, в якому вони працювали разом.

Як там не було, сценарій був готовий, та бракувало грошей на його втілення. United Artist виділила спочатку лише мільйон доларів. Економили на всьому. Замість двох інженерів звукозапису, які відповідають за спецефекти і діалоги, найняли одного. В якості реквізиту використовувалися дешеві речі: картини писали по картону, двері були покриті пластиком зі шкіряним відтінком, у домі Доктора Ноу був не справжній акваріум, а лише збільшений у розмірах екран із зображенням риб, та й блакитний Sunbeam Alpine Бонда орендували на Ямайці.

Знімали стрічку на карибському острові-державі та у Великобританії, зокрема у павільйонах Pinewood Studios. Знімальний процес тривав з 16 січня до 30 березня 1962 року. Те, що вийшло, дивляться вже 60 років в усіх куточках планети. І дивитимуться далі, якщо, звійно, нові режисери дотримуватимуться 7 заповідей Альберта Брокколі. Пригадаймо їх:

1. Насамперед треба показувати, а не розповідати глядачам історію. Фільми повинні забезпечити глядачеві захоплюючі канікули в екзотичних країнах.

2. У фільмі має бути кілька "хибних фіналів". Глядач думає, що картина добігає кінця, а вона триває ще довго. У фільмах про Бонда по 12-13 таких хибних фіналів.

3. Має бути такий собі міні-фільм перед титрами, сам собою незвичайний і збуджуючий. Найкраще з якимось ефектним трюком, виконаним із застосуванням новітньої техніки.

4. У фільмі потрібна присутність безлічі чарівних дівчат. Вони повинні з обожнюванням або викликом поглядати на Бонда.

5. Проблема лиходія. Він може бути інтелігентним, вихованим, мати вкрадливий голос і чарівний звичай. Йому не треба заробляти на життя: у нього є все, окрім влади, за яку він починає боротися.

6. У лиходія обов'язково має бути помічник, який виконує за нього всю брудну роботу. Він має бути незвичайним, порочним, але не зовсім огидним.

7. Фінал. Йому слід бути смішним, а Бонд неодмінно має залишатися з чарівною дівчиною.

"Доктор Ноу": 10 цікавих фактів, які варто згадати перед переглядом

1. Заставку фільму про Джеймса Бонда, яка отримала назву як "gun barrel sequence" вигадав художник Моріс Біндер. Вона знімалася в сепії, камера для зйомок знаходилася в стволі пістолета калібру .38, з якого було видно, як підходив Джеймс Бонд.

2. Через отвір дула пістолета у "Докторі Ноу" ми спостерігаємо не за Шоном Коннері, а за каскадером Бобом Сіммонсом.

3. В фільмі ми бачимо картину Франсіско Гойї "Портрет герцога Веллінгтона", яку справді викрали з Лондонської національної галереї і на момент зйомок не знайшли. Кен Адам зв'язався з галереєю і за вихідні перед початком зйомок намалював точну копію картини, яку по закінченню зйомок теж вкрали.

4. В "Докторі Ноу" Шон Коннері, коли бачить Урсулу з черепашками, співає мелодію Under the Mango Tree. Це єдиний зафіксований випадок співу в "бондіані".

5. Завдяки фільму про Джеймса Бонда "Доктор Ноу" невеликий пляж на Ямайці, також відомий як Пляж Уотерс, що сміються, та Пляж річки, що реве, й досі має величезний успіх. Там у двоповерховому барі Moonraker у будь-який час подають смачні коктейлі, наприклад, "Горілка з мартіні, збита без перемішування".

6. "Доктор Ноу" - не перша частина серії романів Яна Флемінга. Шанувальникам доведеться чекати більше 40 років, щоб побачити "Казино Рояль" суворий початок історії Бонда.

7. Завдяки успіху фільму "Доктор Ноу" за два роки було продано 6 мільйонів примірників роману Яна Флемінга.

8. Урсула Андресс доклала руку до дизайну власного гардеробу. Створене разом із художником по костюмах Тессою Велборн біліні принесло їй успіх. Він був проданий з аукціону Christie's у Лондоні за 41 125 фунтів стерлінгів. Тоді акторці було 62 роки. До речі, пістолет Бонда Walther PP з "Доктора ноу" у 2020 році був проданий на Julien’s auctions за чверть мільйона доларів.

Бікіні Урсули Андресс та Холлі Беррі на виставці в Парижі, присвяченій дизайну фільмів про Джеймса Бонда, у 2016 році