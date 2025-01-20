За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни звісно ж не міг оминути вплив інаугурації Трампа на продовження політики санкцій проти росії. Він аналізує можливий вплив політики нової адміністрації на боротьбу України та росії на виснаження, а також продовжує розмірковувати про українську кампанію далекобійних ударів, яка, схоже, набирає обертів.

Це останнє оновлення, написане перед тим, як Дональд Трамп стане президентом – трохи більше, ніж за 24 години. Адміністрація Байдена не була "успішною" для України, але, принаймні, вона була дещо передбачуваною. Байден не хотів, щоб Україна зазнала поразки, тому протягом останніх майже трьох років продовжував регулярно постачати Києву зброю малої дальності. З іншого боку, Байден подбав про те, щоб Україна ніколи не стала надто сильною чи спроможною, і робив усе можливе, щоб українці не стали надто загрозливими для путіна.

Він відіграв величезну роль у створенні війни, яку ми маємо до цього часу, і тепер його вплив закінчиться. Ми залишилися із зовні набагато більш пропутінською силою в особі Дональда Трампа і багатьох людей з його оточення. Йому доведеться приймати багато рішень, і його інстинкти викликають сумніви. Я почну це оновлення з одного, можливо, вирішального питання про долю санкцій проти росії. російська економіка скрипить, але чи буде цього достатньо?

Інфляція в росії настільки висока, що магазини замикають вітрини з маслом.

Також у цьому оновленні про те, що навіть без готового американського озброєння, українці, схоже, тепер здатні провести більш вражаючу і регулярну кампанію на великі відстані. Раніше вони здійснювали спорадичні атаки, але протягом останніх тижнів вони виглядають досить регулярними, від яких росіяни, здається, з усіх сил намагаються захиститися.

І на завершення я проаналізую ситуацію, в якій ми перебуваємо, згідно з думкою деяких українців, з якими я спілкувався.

Один день до нового світу. Практичний приклад санкцій

Дивно, що це тривало так довго, але лише цього тижня санкції проти продажу російської нафти стали достатньо сильними, щоб завдати серйозного удару по здатності росії продавати величезні обсяги нафти по всьому світу, використовуючи свій флот незастрахованих, напівзруйнованих танкерів (так званий "тіньовий флот"). 10 січня США запровадили санкції проти російської нафтогазової промисловості, які поставили всіх, хто отримує російську нафту, навіть з цього "тіньового флоту", під реальний ризик потрапити під санкції з боку Сполучених Штатів. 183 кораблі, наприклад, були названі як такі, що підпадають під американські санкції згідно з новим законом.

Здавалося, що це негайно припинить можливість "тіньового флоту" приймати вантажі у таких країнах, як Китай та Індія, які протягом останніх трьох років викачували російську нафту (за зниженими цінами). Багато з цих танкерів були змушені кинути якір біля берегів Китаю та Індії. Ось як почалася одна з історій, яка відстежувала цей розвиток подій.

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях, зокрема біля берегів Китаю і росії, з моменту оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня, як показали дані відстеження суден у понеділок. П'ять із цих танкерів стояли біля китайських портів, ще сім кинули якір біля Сінгапуру, а інші зупинилися поблизу росії у Балтійському морі й на Далекому Сході, згідно з аналізом Reuters, який базується на даних відстеження суден MarineTraffic і LSEG.

З одного боку, той факт, що це сталося лише в січні 2025 року, говорить вам все про те, як адміністрація Байдена ставилася до цієї війни. По суті, вони ніколи не хотіли завдати росії такої шкоди, звісно, не настільки, щоб це могло різко вплинути на світові ціни на нафту. Тому протягом останніх трьох років вони фактично дозволяли росії створювати й експлуатувати цей "тіньовий флот", щоб заробляти мільярди і мільярди доларів на світових продажах нафти і підтримувати російські військові зусилля. Тепер, коли адміністрація Байдена йде з посади, у них вистачає мужності зробити правильні речі.

Тепер ці санкції (у поєднанні з українськими далекобійними атаками) можуть стати частиною процесу, який завдасть реальної шкоди російській економіці у 2025 році. Ця економіка страждає. Я не хочу вживати слово "колапс", тому що дуже важко "зруйнувати" економіку, а російська економіка все ще функціонує, і військове виробництво все ще триває.

Однак війни вимагають грошей у величезних кількостях, і чим менше грошей у держави, тим слабшою буде її здатність вести війну. І росія демонструє реальні проблеми з генеруванням капіталу, необхідного для продовження цієї війни у тому вигляді, в якому вона ведеться. російська держава, по суті, бере гроші звідусіль, де тільки може – витрачає всі резерви, продає нафту дешевше через танкерний флот і (що цікаво і тривожно з огляду на реальний стан російської економіки) змушує інституції позичати державі величезні суми.

Сталося так, що російський уряд фактично брав і витрачав усі гроші, які міг, на фінансування військових дій, що призвело (неминуче) до сплеску інфляції та відсоткових ставок. Війна створила економічний бум, але нічим не підкріплений, окрім військових витрат. Ось графік – зверніть особливу увагу на відсоткові ставки, які зараз доводиться платити в росії (понад 21 відсоток – уявіть, якщо б ви взяли кредит або іпотеку під таку суму).

Отже, російська економіка не в найкращому стані й може набагато погіршитися 2025 року, оскільки доступ до капіталу буде обмежений. Вона була залежна від масивних вливань капіталу, щоб продовжувати працювати, і незабаром цей капітал може бути суттєво обмежений. Отже, ці нові, жорсткіші санкції можуть стати одним із найбільших важелів, здатних завдати шкоди правлінню путіна і російській військовій машині, якщо вони продовжуватимуться ще деякий час.

І ось у чому заковика. Адміністрація Байдена настільки запізнилася із запровадженням санкцій, що фактично передала всю владу щодо них адміністрації Трампа. А Трамп може повести США у зовсім іншому напрямку.

Що робитиме Трамп? Спочатку я наведу оптимістичний аргумент. Він полягає в тому, що новообраний президент збереже жорсткіший режим санкцій, щоб спробувати змусити путіна припинити війну зараз. Якщо Трамп (нарешті) зрозуміє, наскільки росія насправді слабка, він може використати цей тиск, щоб спробувати змусити росію припинити бойові дії.

І з'явилася одна ознака того, що принаймні хтось важливий у новій адміністрації повністю підтримує цю стратегію. Цього тижня новий міністр фінансів Скотт Бессент (можливо, найкраща кандидатура в усьому кабінеті Трампа) пройшов слухання в Сенаті щодо його затвердження на посаді. Він був напрочуд рішучим у своєму заклику до жорстких санкцій проти росії. Ось як почалися ці свідчення в Сенаті.

Номінований новообраним президентом Дональдом Трампом міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що він "на 100%" підтримує посилення санкцій проти російських нафтовиків, якщо майбутній президент попросить про це.

Бессент заявив американським сенаторам у фінансовому комітеті Сенату, що він вважає, що санкції проти росії, запроваджені адміністрацією Байдена, "були недостатньо повноцінними"."Я думаю, що якщо якісь офіційні особи у російській федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній – до рівня, який змусить російську федерацію сісти за стіл переговорів", – сказав Бессент.

Скотт Бессент дає свідчення під час слухань щодо його затвердження на посаді.

Бессент не був самотнім. У пресу просочилася інформація про те, що адміністрація Трампа готує жорсткий пакет санкцій проти Ірану та росії, щоб спробувати змусити їх припинити російсько-українську війну. Водночас ніхто з наближених до Трампа не висловлював таких обнадійливих заяв публічно. Марко Рубіо, наприклад, у своїх свідченнях на посаді держсекретаря був набагато менш обнадійливим і, відверто кажучи, виглядає абсолютно заляканим Трампом (про це пізніше).

Навіть Бессент був обережним, заявивши, що заклик належатиме Трампу, і тут докази не такі однозначні. Трамп роками закликав не посилювати санкції проти росії, а послабити їх. Під час передвиборчої кампанії він недвозначно заявляв про свою неприязнь до застосування санкцій, особливо щодо росії. У своєму зверненні на початку вересня він виклав свою позицію більш детально.

"Я хочу використовувати санкції якомога менше.... Ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте росію. Китай намагається зробити свою валюту домінуючою". "Існує так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите "домінування долара".

Ба більше, в оточенні Трампа є сильні голоси (Маск, Дон-молодший, Беннон тощо), які набагато голосніше заявляють про необхідність співпраці з росією – аж до того, що Маск фактично закликав до поліпшення відносин з росією і припинення допомоги Україні.

На даний момент спекуляції не є необхідними – вже за день ми дізнаємося про реальний стан справ. Однак якщо ви хочете дізнатися, що насправді хоче зробити Трамп, зверніть увагу на позицію його нової адміністрації щодо російських санкцій. Це багато що прояснить.

Ще один вражаючий тиждень. Українські далекобійні удари тривають

Минулих вихідних я написав великий розділ про українську кампанію далекобійних ударів, яка, схоже, набирає обертів.

Це був дуже вражаючий тиждень з великими атаками по всій росії. Ці атаки були дуже добре скоординовані, з використанням різних типів БПЛА, щоб принаймні частково заплутати і відволікти російську протиповітряну оборону, що дозволило вразити низку важливих цілей. Зокрема, Україна, схоже, зосередилася на російському виробництві палива.

Цього тижня атаки не лише не припинилися – вони, можливо, навіть посилилися (наголос на "посилилися"). 14 січня українці заявили, що успішно атакували низку об'єктів на території росії, що, за їхніми власними словами, стало "наймасовішою" атакою, яку Україна здійснила до цього часу.

Знову ж таки, хоча ми не маємо точних звітів про збитки (і люди не повинні надмірно реагувати на фотографії пожеж – вони часто можуть виглядати так, ніби завдають більшої шкоди, ніж є насправді, а уражені райони можуть бути відновлені швидше), схоже, що було вражено велику кількість цілей.

Знову ж таки, українці, схоже, провели складну операцію, використовуючи фіктивні безпілотники, щоб змусити росіян активувати свою протиповітряну оборону, а потім нанести удар реальними силами. Ось як це описано в одному зі звітів на цю тему.

Представники 14-го окремого полку безпілотних літальних апаратів підтвердили, що безпілотники-приманки використовувалися для відволікання і придушення російської протиповітряної оборони, створюючи прогалини для ракет, які б могли вразити основні цілі. Після того, як оборона була скомпрометована, деякі цілі були вражені додатковими хвилями безпілотників дальнього радіусу дії.

І знову ж таки, схоже, основна увага приділялася російському виробництву палива і хімічній промисловості. Однією із цілей, яку українці конкретно згадали, був нафтопереробний завод у Саратові (фото нижче).

Ось опис цього та деяких інших об'єктів, на які націлилися українці.

Саратов був лише одним із міст, які зазнали масованої атаки. На відео, поширених у російських соціальних мережах, видно значну пожежу на промисловому об'єкті. В Енгельсі, де за день до цього було погашено паливний склад, що горів протягом п'яти днів, ще один удар безпілотника, як повідомляється, призвів до загоряння того ж об'єкта. російські телеграм-канали повідомили про щонайменше два нових удари. Безпілотники також атакували завод у Казані, столиці Татарстану. Цей завод є стратегічним об'єктом, що виробляє матеріали для військової техніки, озброєння та компонентів. Крім того, росіяни повідомили про ракетну атаку на Брянськ, включаючи удари по Брянському хімічному заводу і заводу "Кремній".

(Можна було б написати детальну статтю, порівнюючи цей вибір цілей з англо-американським об'єднаним бомбардувальним наступом під час Другої світової війни, але з цим доведеться почекати).

Як би там не було, атака, про яку було оголошено 14-го числа, не завершила справу. Буквально нещодавно українці заявили, що розпочали нову серію атак на нафтобази у Тульській і Калузькій областях росії. Попередніх повідомлень про збитки не надходило, але, схоже, було кілька пожеж.

Отже, з української точки зору, обнадійливим є не будь-який із цих нападів, а те, що вони, схоже, здатні продовжувати у тому ж дусі, причому досить потужними темпами. Здається, вони знайшли спосіб обдурити російську протиповітряну оборону і вражають широкий спектр цілей.

Два змагання. Рух до виснаження

На завершення цього оновлення я хочу обговорити інтелектуальні рамки для розуміння того, як зараз розвивається війна, про які я почув від кількох українських співрозмовників. Переважно вони кажуть, що війна перетворилася на перегони, щоб побачити, яка сторона виснажиться першою – українці чи росіяни. Те, як Україна була змушена воювати (і те, як росія була захищена до цього моменту), перетворило війну на такий собі постійний конкурс на створення і знищення сили, який жодна зі сторін не може продовжувати нескінченно довго, і в якийсь момент доведеться чимось поступитися.

Українські побоювання, які я чув, полягають у тому, що в разі скорочення або навіть припинення допомоги з боку США вони можуть виснажитися першими. Їм почне не вистачати військової техніки і навчених, мотивованих військ, щоб вести згуртовану оборону. Це не призведе до колапсу, але лінію фронту стане важче утримувати і результатом може стати припинення вогню на дуже поганих умовах.

З іншого боку, ті ж самі українці розуміють, що у другій половині 2025 року вичерпання російських ресурсів для ведення війни стає все більш імовірним. російська економіка демонструє велике напруження (див. вище), російські війська виснажують свої запаси техніки і не можуть замінити втрати, а якість російських військ, якщо і знижується, то незначно. Отже, вони бачать дуже вразливого ворога, якого, на їхню думку, можна довести до військової поразки – особливо якщо їм вдасться отримати постійну і поліпшену західну підтримку і провести справжню кампанію на великі відстані.

Отже, це дуже шизофренічна картина – обидві сторони рухаються до виснаження. Україна може дійти до кризи першою, але росія майже напевно дійде до неї, якщо Україні буде надана належна допомога.

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