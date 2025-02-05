Козирі на підході: російські пропагандони радіють через те, що Рубіо визнав, що США відходять від глобального лідерства на користь "багатополярного світу". Вони переконані, що Америка почала говорити в унісон з росією щодо долі України. Також вони мріють, що росія створить аналог USAID і поширить свій вплив у світі за допомогою "допомоги" – оскільки вона робить це точково.

кремлівські пропагандони не можуть повірити своєму щастю: вони думають, що Трамп назавжди завершує епоху світового панування США.

Різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо вторгнення росії в Україну спочатку викликали в москві тривогу, але останні його дії трансформували реакцію в чисту радість з приводу самознищення Америки як глобальної наддержави. Напередодні повернення Трампа до Овального кабінету російські експерти часто ділилися своїми сподіваннями на те, що він зруйнує американський уряд зсередини і підірве міжнародні відносини із союзниками, і він перевершує їхні очікування.

Під час останньої недільної передачі "Вечір з Владіміром Соловйовим", що вийшла в етер на державному телебаченні, пропагандон Соловйов зловтішався з приводу останніх подій. Він сказав: "Круто, правда? Канадці й мексиканці думали, що все добре, а Трамп їм сказав: "До речі, ви мені теж не подобаєтеся". Соловйов продемонстрував відеозапис, на якому Трамп оголошує про свої тарифи щодо Канади і Мексики, що супроводжувалося веселим реготом експертів у студії.

Щодо потенційного вирішення українського конфлікту, то провідні експерти московського державного телебачення вважають, що росія врешті-решт доб'ється свого – завдяки Трампу. Після того, як путін заявив, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним", посланник Трампа Кіт Келлог закликав розтерзану війною країну провести президентські вибори. Він заявив: "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо".

Соловйов зазначив: "Те, що Келлог звернув на це увагу, свідчить про те, що американці прийняли нашу точку зору, на відміну від європейської позиції або позиції Байдена". Декан факультету управління і політики Московського державного інституту міжнародних відносин Генрі Сардарян повністю погодився з ним і сказав, що серйозні зусилля за лаштунками, безсумнівно, призвели до цього сейсмічного зсуву в американському підході.

Сардарян додав: "Я хочу, щоб ми звернули дуже пильну увагу на останню заяву Марко Рубіо, вона була просто сенсаційною. Мені довелося тричі перепровірити її з різних джерел, тому що у мене склалося враження, що це була заява Сергія Вікторовича Лаврова, а не Марко Рубіо... Він сказав те, що ми стверджували протягом трьох років". Сардарян інтерпретував слова нового держсекретаря США як те, що Сполучені Штати відмовляються від свого глобального лідерства на користь багатополярності.

Сардарян додав, що Такер Карлсон був випущений, щоб публічно "знести Зеленського", тому що адміністрації Трампа потрібно знецінити його в очах американського населення, підготувати громадську думку до прийняття майбутніх рішень щодо України, які будуть кардинально відрізнятися від підходу попередньої адміністрації. Сардарян вважає, що заява Рубіо демонструє, що Америка і росія нарешті будуть "говорити однією мовою" щодо України.

Сардарян відзначив, наскільки енергійно і радісно всі в росії сприймають закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке допомагало країнам відновлюватися після катастроф, намагатися подолати бідність і впроваджувати демократичні реформи. Він закликав росію скористатися цим досвідом і заповнити прогалину, створивши вітчизняний еквівалент цієї програми. Він підкреслив, що ця програма не буде заснована на філантропії, а скоріше слугуватиме інструментом впливу на країни, які отримають допомогу від Москви. Він підкреслив: "Іноземна допомога повинна бути частиною нашої зовнішньої політики – на відміну від благодійності". Соловйов погодився: "Це може бути феноменальним важелем".

У 2020 році політолог Дмитро Євстаф'єв спрогнозував розпад існуючих політичних інститутів у США, спричинений відвертою відмовою Трампа від двопартійності, на зміну якій прийде авторитарна система, яку він прагне створити. російські експерти з радістю повідомляють, що під час свого другого терміну Трамп робить саме це. Андрій Сидоров, заступник декана факультету світової політики МДУ, зазначив, що США зараз стрімко рухаються до диктатури і американське населення не зможе змінити цю траєкторію звичними демократичними засобами.

Більше не побоюючись додаткових санкцій проти росії, Соловйов повернувся до свого звичного статусу найвпливовішого російського фанбоя Трампа. Він захищав його внутрішньо- і зовнішньополітичні рішення і описував все, що відбувається в США, як "чудове".

Джерело: The Daily Beast