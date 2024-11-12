За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на фронті та власною передмовою, в якій продовжує критикувати вище військове керівництво України. Загалом, на Курщині росіяни знову розпочали контрнаступ, але суттєвих здобутків не досягли, окрім великих втрат. На Курахівському напрямку продовжують тиснути на українську оборону і обходити місто з флангів.

Після "кількох вихідних" ми повертаємося до щотижневих оглядів Дональда Гілла.

З яких можна зробити висновок, що за останні 7-8 днів майже нічого не змінилося: росіяни продовжують масовано тиснути на Україну, щоночі наносячи удари по всій території країни. Вони регулярно націлені не лише на систему електропостачання, авіабази, засоби протиповітряної оборони, ймовірні склади зброї та боєприпасів, але й на житлові будинки. Тому що путін і його росіяни впевнені, що українці – братній народ, просто трохи збитий з пантелику нацистською пропагандою, і що їх масове вбивство – єдиний спосіб звільнити їх від маріонеткового режиму, встановленого в результаті інспірованого ЦРУ перевороту в 2014 році.

Звісно, саме з цих причин російська армія продовжує свої тотальні атаки на Донбасі, зокрема, стираючи з лиця землі одне село за іншим: ніщо інше, як чиста, дистильована братерська любов.

З українського боку... так, є новини. Досить дивно, що в світлі зростаючої критики за неправильне поводження з ЗСУ, 6 листопада Генштаб ЗСУ видав недолуге виправдання своїй одержимості створенням нових бригад замість того, щоб відновити та/або посилити вже існуючі. По суті, його речник Дмитро Лиховій заявив, що це (цитата) "єдиний спосіб" протистояти величезній російській перевазі в чисельності військ; що неможливо "належним чином вирівняти бойові підрозділи і відновити сили... під час активних бойових дій", і що "нові бригади – це найкращий спосіб збільшити чисельність і боєздатність української армії в умовах, що склалися".

Ага... Інакше кажучи, суперрозумні генерали в Києві вважають, що набагато краще продовжувати призначати своїх некомпетентних приятелів командирами недосвідчених підрозділів; і що ще важливіше, ще більше послаблювати існуючі бригади, вже ослаблені бойовими втратами, щоб залучити досвідчені кадри, необхідні для об'єднання з нещодавно мобілізованими та/або перепрофільованими, але недосвідченими військами, і створити нові, здебільшого неефективні підрозділи...

Крім того, "друзі" дійшли висновку, що набагато краще, лише для прикладу, витрачати такі цінні війська, як інженери, що спеціалізуються на будівництві понтонних мостів, на службу в піхоті або мінометних розрахунках. І, що найгірше, хоча Генштаб визнає, що це було б необхідно, він не вважає за можливе відвести виснажені бригади з лінії фронту, щоб дати їм можливість відновитися, в той час як він продовжує практику руйнування згуртованості існуючих бригад, відриваючи від них окремі батальйони, щоб залатати пробоїни в абсолютно різних секторах.

Це так само логічно і так само очевидно, як і те, що 1 + 1 = 17...

Але як? Ви маєте на увазі, що 1 + 1 = 2?

А, ну звісно! А далі ви ще будете пояснювати, що ви знаєте краще, ніж Генштаб-У?!?

Як файно.

Що ж, шановний читачу, настав час визнати очевидне. Ні, ви не знаєте краще. Ні, ви змінюєте команду-переможця (і то якомога частіше). І ні: 1 + 1 не дорівнює 2.

Не лише тому, що ми живемо в часи, коли брехня і заперечення очевидного є найкращим доказом чиєїсь природженої придатності керувати країною як президент чи канцлер, або керувати збройними силами як генерал армії, але й тому, що Генштаб-У залишається заснованим на кращих традиціях радянського військового мистецтва. Тому він володіє суперсекретною математичною формулою, за якою 1 + 1 = 17. Або 3. Або 61.

Залежно від погоди та часу доби.

Це формула, розроблена тими самими українськими вченими, які могли б створити ядерну бомбу за кілька тижнів; тими самими людьми, які прославилися тим, що легко перетворюють свинцевий злиток на золото; і ті самі люди, які не можуть зробити те саме, як, скажімо, уряд Чаду чи керівництво банди геноциду під назвою "Сили швидкої підтримки" в Судані, і телефонують до найближчого автосалону, щоб замовити 10 000 позашляховиків, щоб ЗСУ не відчували постійної нестачі, а їхні бійці не гинули, намагаючись врятувати непридатні цивільні машини...

... словом, навіть інші вірні послідовники радянського військового мистецтва, росіяни, настільки приголомшені цим перформансом, що це є основною причиною того, чому вони вже 2,5 роки вбивають мирне населення по всій Україні: згідно з такими ж секретними формулами, розробленими московськими "тупоголовими командирами", 1 шахед або 1 планерна бомба УМПК = 1 вбитий українець.

...незалежно від того, де в Україні, Білорусі чи російській федерації ця бомба впаде на землю...

Поклавши руку на серце: хіба це не так само просто, як 1 + 1 = 17?

Тепер ви розумієте краще.

Курська область. Після тижнів стягування військ, які вдалося зібрати, росія зібрала 50 000 осіб у Курській області. Звісно, "тупоголові командири" знайшли спосіб зупинити передислокацію підрозділів з лінії фронту всередині України: відповідно, вони не виводили війська з інших секторів протягом останнього місяця. Поза тим це 50 000 військовослужбовців, які не доступні для інших секторів. Як повідомляється, 11 000 військовослужбовців XI корпусу північнокорейської армії є частиною цього контингенту. Вони беруть участь у новому контрнаступі, який триває з 8 листопада – у формі звичайних штурмів. Принаймні повідомлень про те, що ВКС завдають авіаударів на підтримку цієї операції, стало менше: чи то погана погода заважає операціям найсучасніших військово-повітряних сил у цій сонячній системі, чи то військам не вдається зняти і оприлюднити відповідні відеоматеріали...

Так чи інакше, багато відео, опублікованих обома сторонами, "змазані" – зазвичай краплями дощу.

Незважаючи на значні втрати російських військ, їхня чисельність все ж таки мала вплив, і їх найбільшим просуванням було взяття Погребків на півночі. російську техніку та піхоту було знищено за 300 метрів на північ від села та за 1500 метрів на південь від села, а також за 1500 метрів на схід від села та за 5 кілометрів на захід від села. За повідомленнями, основними підрозділами, які брали участь у бойових діях, були 95-а десантно-штурмова бригада Збройних сил України (роль: оборонялася) і 810-а морська піхотна бригада Збройних сил росії (роль: зазнала значних втрат під час нападу).

Під час штурму Погребків знищено російський MRAP. За п'ять кілометрів на захід від села російський БТР обстрілює українські позиції, підтримуючи наступ на 1500 метрів. У звіті йдеться про те, що 810-а бригада морської піхоти росії втратила десять одиниць техніки, 30 вбитими і кілька десятків пораненими під час цієї атаки. Зауважте, що обидві сторони зазвичай публікують лише відеозаписи своїх успіхів. Ось чотири хвилини успіху 95-ї десантно-штурмової бригади за 400 метрів на північ і 1500 метрів на південь від Погребків. Зрозуміло, що російська техніка змогла проїхати через село. Незрозуміло, яку територію утримала кожна зі сторін.

За 1500 метрів на схід від Погребків російська БМП проїжджає повз палаючий український MRAP і знаходиться в межах 200 метрів від трьох інших знищених російських машин. Поперек дороги, на виду у безпілотника, встановлено чотири міни. Міни не вкопані. Коли водій і командир машини перебувають у машині із закритими люками, їм важче бачити в перископи. Тим не менш, вони повинні були побачити ці міни. Дві з них здетонували, коли машина наїхала на них, а дві інші здетонували від подальших вибухів. Комбіновані вибухи підірвали БМП на швидкості понад 50 км/год, і вона злетіла в повітря, а її частини відлетіли ще до того, як вона приземлилася на дах.

На західному напрямку росія здійснила чергову атаку по дорозі від Новоіванівки до Малої Локні. Цей сектор займає українська 47-ма бригада, і, як і попередні спроби, атака закінчилася невдачею. Тоді 47-а бригада контратакувала Новоіванівку зі сходу. На цьому відео два "Бредлі" атакують ділянку лісу, де російська піхота нещодавно була висаджена з бронетранспортерів. Один "Бредлі" був підбитий з РПГ, а інший – з безпілотника. Вони відмахнулися від цих влучень, щоб продовжити вогонь і врешті-решт висадити українську піхоту. Після висадки піхоти вони продовжили вогневу підтримку.

Гусениці 27-тонного "Бредлі" створюють достатнє тертя з землею, щоб можна було побачити тепловий слід. Залишкове тепло від атаки безпілотника все ще можна побачити через 30 секунд після події.

Перший екіпаж "Бредлі" (праворуч) зійшов з бронемашини і рушив ліворуч, після чого командир направив його до російських позицій на півночі. З точки зору піхотинця в кузові "Бредлі", він нічого не бачить, поки пандус не опускається і він не з'являється назовні. Цілком природно, що вони рухатимуться до першої лісосмуги, яку побачать. Командир гусениці повинен бути дуже чітким у спілкуванні до того, як піхота в тилу зійде з коліс, а ручні сигнали (вказівки) допоможуть у цьому. Крім того, їх висадили на деякій відстані від лісу, що означало, що піхоті доведеться пройти далі по відкритій місцевості, перш ніж вона потрапить під прикриття лісу. Додатковою перевагою висадки піхоти ближче до лісосмуги було те, що вона з більшою ймовірністю попрямувала б прямо до найближчого лісу, навіть якщо зв'язок не був чітким.

Другий загін "Бредлі" робить досить хорошу роботу, висаджуючи десант і атакуючи ворога. (Див. зображення нижче). Перший чоловік, який сходить з БМП, біжить до лісосмуги, щоб забезпечити флангову охорону, а інші п'ять зійшли з коліс, орієнтуючись на ворога, щоб переконатися, що між ними і потенційною ворожою ціллю не стоїть солдат-друг.

Ще краще було б, якби "Бредлі" висадив їх ближче до лісу, щоб їм не довелося бігти так далеко, щоб дістатися до укриття. Один або два чоловіки все одно повинні були б забезпечувати охорону, орієнтуючись ліворуч і зверху, тим більше, що це нова ситуація, і вони все ще намагаються визначити позиції ворога з упевненістю. Решта загону повинна орієнтуватися на відомі позиції противника. Зверніть увагу, що в другій ситуації і українці, і росіяни мають перевагу прикриття з боку лісу. У першій ситуації п'ятеро з шести українців знаходяться на відкритій місцевості, в той час як росіяни знаходяться в укритті.

47-ма бригада має підтверджений досвід успішних штурмів, але завжди є місце для вдосконалення, і іноді якась дрібниця може врятувати життя товариша або надати перевагу у знищенні ворога.

За кілометр на південь від Новоіванівки 225-й штурмовий батальйон знищив БМП за допомогою безпілотника.

На південний захід від місця бою знаходиться Дарино, по якому росія завдала авіаударів, а потім провела піхотний штурм. На цьому відео видно, як російські безпілотники та піхота зачищають місцевість від залишків української піхоти. Відкриті двері дозволяють російському безпілотнику знищити знерухомлений і покинутий бронетранспортер на північній околиці села.

російську піхоту, що просувається до Нового Путі, зустрічає артилерія.

Україна стверджує, що росія втратила 54 танки, 276 бронемашин і 112 мінометів, артилерії і РСЗВ. Незалежний спостерігач повідомляє, що станом на 4 листопада Україна втратила під Курськом 307 одиниць техніки (в тому числі транспортні засоби, радари, глушилки і т.д.), а росія – 292. російські втрати стали більшими після їхньої контратаки. Минулого тижня (з 4 листопада) вони втратили 43 одиниці техніки, а Україна – 21 одиницю.

Український командир штурмового взводу десь у Курську описує свою ситуацію.

На початку російського тотального вторгнення в Україну, у 2022 році, часто можна було побачити фото та/або відео, на яких українські трактори буксирують захоплені російські бронемашини. Тепер росіян засмучує, що українська бронемашина буксирує російський трактор.

Харківщина. На захід від Журавлівки один росіянин був зафіксований на відео, коли тримав російський прапор на російсько-українському кордоні. Після численних обстрілів лісу з російського важкого озброєння протягом попередніх тижнів, цього тижня не було жодного обстрілу, тож Україна цілком могла відвести свої війська.

На захід від Глибокого 13-та бригада ЗСУ просунулася на 500 метрів уздовж водосховища.

У Вовчанську росіяни просунулися на 400 метрів, зайнявши більшу частину руїн багатоповерхівок під назвою "Цитадель " , які видно тут. Через відсутність прикриття на цих позиціях перебуває небагато людей, тому таке просування не є дивним. Українська контратака повернула більшу частину цих позицій назад і взяла в полон кількох росіян.

Західна Луганщина. Два батальйони 3-ї штурмової бригади зараз тримають оборону в районі Піщаного. росіянам все ж вдалося закріпитися в Кругляківці та просунутися в Колісниківку.

росія знаходиться в північній частині Тернів, але лінія фронту цього тижня не змінилася. М113 евакуює чотирьох поранених солдатів 63-ї бригади на південь від Тернів.

Двоє росіян намагаються увійти в Терни зі сходу і вступають у бій за 40 метрів від українських позицій, в них влучно кидають гранату. Відео не відрізняється особливою графічністю, але обидва солдати гинуть від вогню зі стрілецької зброї та бомб, скинутих з безпілотників.

Під час російського штурму Тернів автомобіль знищено з ПТРК, піхоту бомбардують безпілотники, а транспортні засоби також знищують безпілотники. П'ять одиниць техніки було знищено, 56 піхотинців було вбито та поранено.

росія бомбить південні Терни не один день.

2 листопада росіяни ввели в бій підрозділи чотирьох батальйонів. Вони зазнали великих втрат, а через п'ять днів їхні поранені все ще не були евакуйовані. Під час наступної атаки росіяни втратили 15 з 22 транспортних засобів і понад 100 вбитими.

Бахмут. Погляд на вулиці Часового Яру та житлові приміщення солдатів 18-ї української бригади.

Торецьк. Два тижні тому 12-та бригада "Азов" та 4-й гвардійський батальйон 101-ї бригади Нацгвардії зачистили місто від російських військ, які щойно просунулися на південь від Торецька. Цього тижня вони атакували Дружбу за потужної підтримки безпілотників. 4-й гвардійський батальйон зосередився на центрі міста і зачистив його від росіян, а також знищив частину будівлі, в якій перебували росіяни.

Далі на південь росіяни атакували з боку Нью Йорка, але бригада поліції "Хижак" та підрозділи бригади "Азов" знищили щонайменше сім транспортних засобів та полювали на піхоту.

Покровськ. росія продовжила наступ на захід від Селидового та зайняла Новоолексіївку.

Курахове. На східному боці Курахівського котла 79-а бригада продовжує знищувати російську техніку, яку на них направляють, але: ця бригада знаходиться в процесі обходу з півночі та півдня. Тому і 79-та, і сусідня 33-тя поступово відходять на захід. 33-тя бригада все ще знищує техніку та обладнання під час відходу, як видно тут і тут. Поки 79-та бригада відходить на захід, росіяни просуваються в східну Антонівку.

На півночі 46-а бригада відбиває всі лобові атаки на Курахове і утримує північний кінець котла. російським військам все ж вдалося вийти на околиці Курахового, бої за місто тривають.

На півдні росіяни захопили Максимівку, але не змогли вийти з міста. Однак росіяни захопили Трудівське, що загрожувало відрізати шлях до відступу з котла.

З російським тиском на котел і українським виходом з нього, події розвиваються швидко. Коли ви побачите цю карту, вона може бути застарілою на 3-5 днів.

На карті зображено приблизне розташування українських підрозділів на основі карти MilitaryLand. Темно-сині підрозділи – це бригади або полки, а світло-блакитні – батальйони. Білі зірки позначають 125-й батальйон 113-ї бригади та решту 113-ї бригади. Червоними зірками позначені 116-й батальйон 110-ї бригади та решта 110-ї бригади.

Відокремлення батальйонів від бригад руйнує згуртованість підрозділу, яка є бойовим мультиплікатором. Понад 40% формувань у цьому секторі – це самостійні або відокремлені батальйони. Навіть коли вони тимчасово приєднані до сусідньої бригади, згуртованість підрозділу формується не одразу. Інакше кажучи, така практика є чинником, що сприяє нестабільності лінії оборони.

Запоріжжя. 128-ма бригада розміновує окопи і бере двох полонених.

Херсон. За 3 км від зруйнованої дамби в Новій Каховці російський безпілотник спостерігає за українцями, які повертаються додому, а потім викликає артилерію по їхніх будинках.

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