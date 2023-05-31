Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські

Як НАТО повинно зміцнити свою безпеку та поводитися з росією, куди США повинні орієнтуватися задля забезпечення своєї безпеки і впливу – на Азію чи на Європу, та яка роль України в новій архітектурі безпеки з огляду на загрози з боку росії? На ці зовсім не риторичні питання відповідають декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхта та директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембські.

росія повинна бути заблокована від доступу до Заходу. А НАТО потребує переозброєння – Ендрю Міхта

Уважно спостерігаю за розвитком подій в Україні та внутрішніми дебатами між країнами НАТО і розумію, що на нас чекає складний шлях у наступному десятилітті. Незалежно від остаточного врегулювання в Україні, Захід повинен дотримуватися військової та політичної стратегії, щоб зупинити агресію росії.

За відсутності кардинальних змін у москві (що малоймовірно), росія продовжуватиме становити загрозу безпеці та стабільності Європи в осяжному майбутньому. Тому рішучість Заходу буде ключовою, коли справа дійде до переозброєння, стримування і, в разі потреби, оборони в майбутньому.

НАТО має завершити свій перехід від війни "поза зоною відповідальності" до війни з країнами по сусідству. Це означає зосередження на колективній територіальній обороні. Нам потрібна повна імплементація концепції DDA, і перш за все реальні інвестиції у відновлення наших запасів озброєнь і боєприпасів.

Необхідність переозброєння стосується всіх європейських членів НАТО. Альянс повинен відійти від нескінченних дебатів про відсотки ВВП на оборону і зосередитись на тому, щоб кожна країна надала конкретні, реальні, відпрацьовані військові спроможності, які будуть потрібні за новими планами.

Нам також потрібно зрозуміти, як перемогти путінізм як політичну і економічну систему, що ґрунтується на корупції і насильстві як засобах управління. Як і радянський комунізм, путінізм необхідно стримувати, а це означає, що росія не повинна мати доступу до західних фінансів і технологій.

Тут тягар лежить на західних урядах, банках і корпораціях. путін створив свою армію для війни, тому що він отримав вигоду від можливості впливати на Захід за допомогою грошей і корупції. Він зміг отримати доступ до всіх рівнів західних суспільств.

Якщо Захід хоче досягти успіху, росія повинна бути заблокована від доступу до нього. Для того, щоб Європа була в безпеці, нам потрібна скоординована стратегія, яка поєднує в собі, по-перше – переозброєння в рамках НАТО і, по-друге – припинення будь-яких зв'язків між росією і Заходом, які ще залишилися. Простіше кажучи – жодних виключень.

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США з Європою та Азією, а не з Азією за рахунок Європи. Треба зміцнювати свої Альянси – Ендрю Міхта

Стає дедалі очевиднішим, що світ вступив у період тривалої нестабільності, коли основи того, що історично становило державну силу, повертається в центр уваги. У міру того, як глобалізація відкочується, ми заново вчимося розуміти важливість економіки та географії.

Після 30 років стратегічного сну ми знову відкриваємо для себе важливість національної згуртованості, здатності формувати наш регіон і, перш за все, військової сили. Ми спостерігаємо за жорсткою конкуренцією між державами і, можливо, великою війною між великими державами, яка може стати глобальною.

Я майже не сподіваюся, що так звана "складна взаємозалежність", про яку десятиліттями говорили прихильники глобалізації, стабілізує систему, або що вона стримає росію і Китай від тиску з метою перегляду або заміни міжнародної системи на чолі зі США.

У міру того, як розподіл влади у світі змінюється, держави не можуть уникнути географії, оскільки це єдина стійка риса, коли держави конкурують за владу і вплив. Маючи доступ до Атлантичного і Тихого океанів, Сполучені Штати залишаються державою з найбільш сприятливим географічним розташуванням.

Той факт, що США фактично є острівною державою в масштабах континенту, робить нинішні дебати у Вашингтоні про Азію чи Європу, можливо, одним із найбільш недоречних стратегічних аргументів. Стратегія "Китай понад усе" суперечить основам геополітики.

Атлантичний і Тихоокеанський театри взаємопов'язані. Сьогодні росія прагне зруйнувати структурні основи, які США створили для стабілізації Європи після 1945 року. Якщо їй це вдасться, неминучими будуть хвильові ефекти в Азії, що примножать виклики, з якими Сполучені Штати стикаються там.

Відповіддю Америки на агресивні дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні не повинен бути "розворот" від Європи до КНР. Це збільшить ймовірність більш широкої війни на обох театрах. Замість цього нам потрібно зміцнювати наші альянси по всьому світу і перебудовувати наші збройні сили.

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Позбавити росію шансу. Якою має бути система безпеки України, а отже Європи і НАТО – Славомір Дембські

На тлі підготовки до наступної фази російсько-української війни триває дискусія про нову форму архітектури безпеки в Європі. Неминуче, окрім конструктивних ідей, з'являються і загрозливі концепції, які мають на меті здобути дипломатичну перемогу росії над Україною, оскільки вона не змогла перемогти її на полі бою. Я знайшов час поговорити про це, тому маю що сказати.

Але давайте почнемо з того, що перемога України над росією не повинна розглядатися як самоціль. росія прагне змінити архітектуру безпеки в Європі силою – методом, забороненим міжнародним правом. Україна захищає цю архітектуру за підтримки держав, зацікавлених у відстоюванні цієї заборони. Отже, боротьба полягає в тому, щоб сформувати архітектуру безпеки так, щоб росія більше ніколи не змогла вторгнутися у будь-яку країну.

Еліот Коен блискуче описав цю мету: Україні недостатньо перемогти. росія має програти

Деякі держави припустилися стратегічної помилки, недооцінивши рішучість росії домогтися перегляду архітектури європейської безпеки силою. Результатом стало російське вторгнення в Україну. Цей урок має навчити нас, як поводитися з росією в майбутньому і чого НЕ треба робити!

Для росії агресія проти України – це не лише засіб підпорядкувати цю країну, але й примусити встановити в Європі порядок, заснований на логіці сфер впливу. І нехай ні в кого не виникає жодних сумнівів. росія заявляє про своє право визначати кордони сфер впливу шляхом вторгнення до своїх сусідів.

У триваючій дискусії про політичні цілі, які переслідує вільний світ у підтримці України у відбитті російської агресії, деякі учасники забули про цілі росії і про те, що захищає Україна та її позаблокові союзники. Звідси ідеї заморожування конфлікту і надання гарантій Україні, зокрема тій частині, які росія не змогла окупувати. Щоб було зрозуміло. Ці ідеї відкривають двері до нової, ще більшої війни і є продуктом не стратегічного, а кризового мислення.

Наприклад, американські аналітики Річард Хаасс і Чарльз Купчан з Ради із міжнародних відносин у своїй статті для Foreign Affairs пишуть що не повинно бути формального визнання лінії контролю між російськими та українськими військами. Однак статус землі та людей, які перебувають під російською окупацією, слід залишити для майбутнього врегулювання.

Але є також пропозиції щодо більш чітко визначених ліній. Деякі співробітники МЗС Великої Британії, вочевидь, хотіли б залишити Крим під контролем росії або винести його майбутнє на міжнародно визнаний референдум. До речі, вони пропонують відійти від чіткої і гідної захоплення політичної лінії щодо Криму, прийнятої Урядом Великої Британії ще у 2014 році.

Що стосується пропозиції заморозити конфлікт. Оскільки наша мета – позбавити росію можливості для нової агресії, свіжий досвід підказує, що заморожування конфлікту не є рішенням. Це лише дасть росії час підготуватися до нової агресії і досягти своїх політичних цілей за допомогою тактики салямі. Адміністрація Обами вже припустилася цієї стратегічної помилки 2014-го, коли росія анексувала Крим. До речі, подейкують, що Чарльз Купчан, тодішній радник Обами з питань РНБО, блокував надання Україні зброї, стверджуючи, що це буде "ескалацією". Як часто потрібно помилятися щодо росії, щоб втратити довіру як до радника з питань політики щодо неї? Шкода, що саме Україна розплачується за ці помилки.

Єдиний вихід для росії – це припинити спроби знищити своїх сусідів. Будь-які спроби заморозити конфлікт підуть лише на користь рф і посилять її рішучість вести війни. Президент Зеленський дуже добре це розуміє. Він, безсумнівно, є найдосвідченішою особою у світі, яка приймає рішення щодо росії, і він попередив про це у своєму виступі на Конференції "Стратегічна арка" Польського інституту міжнародних відносин, що москві "потрібен час, а не мир".

Це не війна за територіальне завоювання. Ця війна була розпочата і безжально ведеться тому, що росія відмовляється визнати право України на існування як суверенної держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ви можете справедливо відкинути претензійні інтерпретації владіміра путіна щодо історії як росії, так і України – це майже повна нісенітниця. Але ви б глибоко помилялись, якби не помітили чітко вираженого світогляду у промовах, статтях і випадкових висловлюваннях путіна. Він хоче, щоб Україна зникла з карти світу. Тому будь-які територіальні здобутки чи компроміси, які йому можуть запропонувати, його не влаштують.

росія – майстер у проведенні ліній на карті. Отже, яка перша заповідь для російської політики? Не проводити жодних ліній із росіянами! Брест-Литовський договір 1918 року, пакт Ріббентропа-Молотова 1939 року, Ялта 1945 року і Мінські угоди чітко показують, що проведення ліній не приносить стабільності, а дає свободу дій для геноциду, підкорення та імперського завоювання.

Тому, прагнучи включити Україну в набагато кращу систему безпеки, ніж та, що була запропонована їй в рамках Будапештського меморандуму 1994 року і саміту НАТО в Бухаресті, а також Мінських домовленостей, ми повинні пам'ятати, що вона має доповнювати систему, засновану на Північноатлантичному альянсі. Пропозиція альтернативної системи безпеки означатиме успіх росії: використовуючи збройний напад, вона може захотіти вивести більше країн з європейської архітектури безпеки, заснованої на НАТО.

Тимчасова система безпеки України має розглядатися як механізм зміцнення її обороноздатності та рішучості відбити російську агресію. Зрештою, вона має слугувати головній меті: позбавити росію шансу знову вдатися до сили. Вона не повинна розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО/ЄС.

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