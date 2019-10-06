Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

9 червня, у селі Збаржівка Вінницької області сталася аварія - у річку Рось потрапила отрута. Автомобіль, який її перевозив, перекинувся в притоку річки.

В автомобілі було кілька місткостей з пестицидами. Саме вони розлилися і потрапили у Рось. Свій виток Рось бере у селі Ординці Погребищенського району. Протікає Київською та Черкаською областями. Загальна довжина річки – 378,3 кілометра. Впадає у Кременчуцьке водосховище.

Cпочатку повідомлялося, що мікроавтобус перевозив інсектицид "Нурал B", але на місці аварії стало відомо про інші речовини - добрива для рослин, які також небезпечні для людини.

З ємностей, які перевозив автомобіль, витекли фунгіциди "Колосаль" (в об’ємі 110 л.), "Біципс Гарант", "Вензер", "Майстер-Пауер" (180 л.), "Піктор", "Тілмор" (110 л.), "Тарпал"; гербіциди: "Пріма", "Тарга Супер", "Тітус" (порошок), повідомляє "УНН". Частина хімікатів залишилась неушкодженою.



Фото: 04563.com.ua

Ємності з хімікатами були викрадені з двох місцевих фермерських господарств. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення водойми. Ще дві кримінальні справи відкрили через крадіжку хімікатів.

Провадження відкриті за статтями 242 (порушення правил охорони вод) та 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За такий злочин передбачено покарання - до 5 років обмеження волі.

Сам водій Mersedes Sprinter втік після ДТП, його розшукують. Мікроавтобус без номерних знаків з'їхав з дороги близько 5 ранку врізався у дерево і потрапив у водойму. Також транспорт загорівся. Припускається, що ті, хто був в автомобілі, зумисно підпалили його аби приховати сліди злочину.

Фото: 04563.com.ua

Фото: 04563.com.ua Повідомлялося, що речовина, що потрапила у воду шкідлива для людей і тварин. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

В акваторії річки заборонено купатися, випасати худобу і ловити рибу.

Течія річки рознесла хімікат у сторону Київщини. У Білій Церкві вимкнули центральне водопостачання. Резервної води у Білій Церкві вистачить на 1 добу, в Умані – на 3 доби. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін у своєму Facebook повідомив, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води. І така необхідність вже настала наступного дня. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів.

Білоцерківська міська рада оприлюднила мапу із розташуванням громадських колодязів.

Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження. Експерти взяли проби води, щоб з'ясувати чи дісталася речовина у Рось в Корсунському районі.

“Сама хвиля цієї отрути піде (далі - ред.). Вона ж не просто проходить, як через трубу. Вона залишається на дні, на берегах, налипає на водорості... Вона (речовина - ред.) залишається і отруює все. Я думаю, що принаймні тиждень, може більше треба проводити дослідження і говорити. Треба оголошувати це зоною екологічного лиха. Рятувати, якщо необхідно, не пускати людей”, - запевнив еколог Володимир Борейко, у коментарі виданню "УНН"

З його слів, на сьогодні, коли надворі жарко і задушливо, перш за все потрібно не пускати людей купатися в забруднені отрутохімікатами водойми, особливо дітей. Еколог зазначив, що без формули інсектициду не зможе напевне сказати про те, наскільки шкідливим він може виявитись для життя людини.

“Якщо інсектицид знищує комах, він може знищувати і людей теоретично. Якщо люди, скажімо, будуть пити воду, або її будуть пити тварини. Але щоб говорити щось конкретне, потрібна формула”, - зазначив він.



Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Водночас, перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили в річку Рось унаслідок ДТП у Вінницькій області, інсектицидів не було.

"Станом на 8 годину ранку понеділка в результаті забору води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, що перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день", - пояснює Гижко.

"Щодо препаратів, які потрапили у воду, то перевищення допустимих норм вмісту фунгіцидів і гербіцидів зафіксовано тільки в місці їх потрапляння в річку. Щоб убезпечити людей і домашніх тварин, цю зону позначили обмежувальними стрічками, а жителів населеного пункту забезпечили привізною питною водою", - сказав Гижко.

В ОДА заявили, що у водоймах не зафіксували загибелі місцевої фауни.



Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-України

Крім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за його інформацією наразі немає загроз від попадання у річку Рось хімікатів.

За його словами, усі служби, передусім державна служба з надзвичайних ситуацій, контролюють ситуацію.

"За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - повідомив Гройсман.

Згодом він додав, що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і небезпеки для водопостачання також немає.

"Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі", - додав очільник уряду.