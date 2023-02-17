Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта

Короткі нотатки декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхти з Мюнхенської безпекової конференції. Пан Міхта, який є впливовим для урядів багатьох країн експертом, вчергове наполегливо закликає західних політиків дати Україні достатньо зброї для перемоги.

Багато змістовних дискусій відбулося вчора та сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції з великою кількістю розумних людей в залі і хорошим аналізом того, де сьогодні знаходиться європейська безпека.

Це змушує мене замислитися над тим, чому майже через рік після початку війни росії з Україною демократичні суспільства досі ігнорують цю загрозу.

Я чекаю, коли наші лідери напряму заявлять людям про те, що поставлено на карту в цій війні. путін сформулював війну як цивілізаційну боротьбу проти США, НАТО та колективного Заходу. Якщо він переможе, наслідки сколихнуть Європу і Азію.

Якщо Україна програє, Пекін засвоїть наступний урок: Захід не має стабільності і сили. Ми просто багато говоримо, але не діємо. Це збільшує ризик розгортання війни в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки, незважаючи на наші ресурси, нас вважатимуть слабкими.

Тож я запитую, чому, попри всі розумні доводи, які я чую довкола на Мюнхенській безпековій конференції серед європейських урядів залишається таке велике небажання стрімко збільшувати виробництво зброї та боєприпасів. І чому громадськості не говорять прямо і наполегливо про те, що поставлено на карту.

Я писав про таку ситуацію минулого року, називаючи це "кризою невіри" – нездатністю або небажанням визнати реальність екзистенційної загрози, перед якою ми опинилися.

Тож дозвольте мені повторити свою позицію: Україна бореться не лише за існування своєї держави і нації. Українці борються за нас усіх, за порятунок всього, що відстоює Захід. Дайте Україні не лише те, що їй потрібно для захисту, але й те, що їй потрібно для перемоги.

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